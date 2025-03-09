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电子学习内容提供商通过提供可通过云访问的现成内容库来满足企业和专业人士的需求。这些图书馆包含不同主题的课程、课程、视频和书籍，例如商业技能、管理、领导力、IT、环境健康和安全 (EHS) 合规培训等。订阅模式在这些提供商中很常见，授予指定数量的用户访问精选内容的权限。 此外，一些电子学习提供商对结业证书收取费用，或提供企业级课程和高级电子学习功能的访问权限。某些提供商还提供学习管理系统 (LMS) 软件或集成，旨在补充其内容库。这些 LMS 解决方案和集成可帮助公司和学习部门监督和优化员工的电子学习培训进度。此外，培训公司可以将电子学习内容解决方案与其现有的培训管理系统软件无缝集成。
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LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn学习是一个在线学习平台，提供超过21,000个课程，帮助用户发展专业技能并与行业趋势保持同步。
Skillspace
skillspace.ai
DPhi 的 Skillspace.ai 可自动评估在职技能，帮助高增长公司聘请经验丰富的应届大学毕业生工程师和数据科学家。平台功能包括编码和人工智能挑战、自动化项目评估、MCQ 等。所有这一切都有强大的监考引擎支持，可以防止远程招聘过程中的作弊行为。 Skillspace.ai 使后端、前端、人工智能、云和类似角色的招聘更加无缝。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是一个可视化沟通平台，帮助用户快速创建专业动画视频和演示，适合各类项目和团队协作。
Scribd
scribd.com
Scribd是一个电子书和有声读物订阅服务，提供访问超过一百万本书籍和文档，支持多平台使用。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一个在线学习平台，提供数据科学和人工智能课程，通过互动练习帮助学习者增强实践技能。
Genially
genial.ly
Genially是一个在线工具，用于创建互动演示、信息图表和其他视觉内容，支持动画效果和用户友好界面。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 应用提供丰富的在线课程，帮助企业提升员工技能，适应快速变化的工作环境。用户可按需学习相关内容。
Udacity
udacity.com
Udacity是一个在线学习平台，提供数据科学、AI和编程等多领域的课程，旨在培养实用技术以满足市场需求。
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning是一个数字学习平台，提供书籍、视频和工具，支持技术与业务方面的学习和专业发展。
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn是一个在线学习平台，提供各种数字技能课程，帮助学习者在数字经济中取得成功，适合不同水平的学习者。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再采用纸质工作指令、SOP 和检查表，而是在可持续性、生产力、质量和安全方面进行改进，帮助制造、供应链和医疗保健公司加快实现劳动力和卓越运营的进程。这包括我们的：使用平板电脑电子签名进行文档控制、基于视频的快速学习和混合学习工具。除此之外，Nvolve Marketplace 还允许您访问广泛的合作伙伴解决方案，这些解决方案已与 Nvolve 集成并可供使用。您的互联劳动力之旅从学习和发展开始，但会为您的整个企业增加价值互联劳动力改变了工厂和供应链在多个职能部门的管理方式，并且在纳入更广泛的劳动力和卓越运营计划时效果最佳，让您能够正确行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 学习与发展 • ESG 与可持续发展 • 质量与运营支出 • 健康与安全 • 维护与运营 • 人力资源 Nvolve 平台提供 12 种不同语言版本，已通过 ISO 27001:2017 认证并经过 GAMP5 验证，符合应用欧洲 EMA 和美国 FDA 管理计算机系统验证的法规。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一个由 Gen AI 驱动的员工学习和敬业度平台，通过交互式学习模块、基于情商的软技能课程和敬业度调查，帮助企业入职、提高技能和留住员工。该平台可以帮助企业使用生成式人工智能大规模构建个性化学习旅程，从而降低每位员工的培训成本并提高课程完成率。
CXL
cxl.com
深入、专业的营销培训 CXL 将营销专家转变为营销领导者。访问 150 多个战术技能培养课程，由
Disco
disco.co
通过 Disco 释放学习社区的潜力。通过 Disco 屡获殊荣的平台优化会员入职、利用人工智能辅助并获得可行的见解。 Disco 被《Fast Companies》评为教育领域最具创新性公司（2023 年）之一，并被 EdTech 突破奖评为年度 EdTech 初创公司。
Passion.io
passion.io
帮助教练和专家将他们的知识转化为有利可图的移动应用程序。从您的口袋里建立业务，无需代码。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一个个性化的员工开发平台，为企业提供了吸引员工的工具，并通过他们在整个员工的生命周期中（启用，开发和保留他们）的方式来使他们能够专业发展。 Juno之旅是世界上增长最快的公司用来创建员工和合作伙伴喜欢的学习和开发计划的LMS，并带来了底线影响。 只有Juno Journey才能使L+ D团队无缝将相关的外部内容从100个以上的平台集成到每个员工的开发路径中，并轻松跟踪和管理整个公司的学习旅行。结果是L+D团队，他们花费更少的时间管理软件，更多参与的员工以及在全球技术经济中获胜的公司。 高增长公司与Juno的朱诺之旅合作，以成长，互动，提高技能和保留其劳动力，这是传统学习解决方案的一小部分和成本。
Scaler
scaler.com
通过 Scaler Academy 的 MAANG 专家提供的个性化 1:1 指导，培养您的编码技能。我们还提供模拟面试和定制课程，帮助您掌控自己的职业生涯。
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama 的培训课程受到现代学习者如何消费内容的启发，正在打破现状。我们针对特定行业、一流、互动且引人入胜的课程针对您的公司进行个性化定制，使其与您的员工相关，并协助营造一个没有骚扰和歧视的温馨环境。
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly 是一个屡获殊荣的 L&D 市场，让员工可以访问来自 200 多家最佳学习内容提供商的专业策划内容（包括课程、书籍、教练、电子学习订阅等）。它使员工能够以适合自己学习偏好和角色要求的方式拥有自己的学习旅程。雇主只需为使用的内容付费，而不是为员工订阅未使用的企业范围内的内容。借助 Learnerbly，学习领导者通常会在 3 倍以上的行业参与水平（每月 40-60%）上看到更高的投资回报率，数百家客户（包括 Flutter、Ocado、King.com 和 HelloFresh 等）证明了这一点。
GoodHabitz
goodhabitz.com
通过 GoodHabitz，您可以帮助您的员工培养未来所需的技能。通过我们创新的自我评估，他们将对自己的成长机会获得独特的见解，而我们世界领先的培训课程将帮助他们成为最好的自己。我们所有的学习方法都与员工今天和未来成功所需的关键能力相一致。
5Mins AI
5mins.ai
5分钟是一个游戏化的Tiktok风格的电子学习平台，受到了80多个国家 /地区成千上万的团队的喜爱。我们通过AI驱动的微学习来帮助员工在几分钟内建立努力，柔软和生活技能，这是对每个用户的角色，功能和愿望的个性化的。大量的15,000多个微型课程图书馆涵盖了关键的行业主题和200多个硬性，柔软和生活技能，以建立全面的劳动力，并拥有您所需的所有人才和专业知识。我们的咬合大小的课程由150多个行业专家，教授，大学和领先的公司仔细策划和教授。从伦敦商学院，Ahrefs，Gong，Terminus等人那里学习关键技能。有多种语言和学习方式。与传统的电子学习平台相比，我们提供的参与度高6倍。有关更多信息，请访问：www.5mins.ai
OneRange
onerange.co
OneRange 开创了专业开发软件的新时代，致力于消除持续学习的障碍。我们的创新平台使用户能够通过广泛的精选资源市场轻松探索、访问和监督技能提升工作。我们通过以下方式完成使命： ● 利用数据和先进技术打造顺畅的用户体验 ● 向每个用户提供定制的优质内容，无论提供商如何 ● 使企业能够通过全面分析制定战略、监督和增强技能发展 我们引领技能提升革命通过调整企业目标、个人愿望和学习提供商的产品。我们专注于利用率和工作流程自动化，优化学习投资，节省客户的时间和金钱。
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent 是世界上最受欢迎的电子学习平台，致力于招聘和人才管理。我们行业领先的内容使组织不仅能够找到和雇用最好的候选人，还能培养员工敬业度的文化，同时倡导多样性、公平和包容性。
Vue School
vueschool.io
通过我们的优质教程和视频课程，向核心团队成员和行业专家学习 Vue.js 和现代尖端前端技术。
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy 是面向高增长收入团队的领先技能开发平台。我们提供持续的练习、强化和专业指导，帮助销售代表达到最高生产力。该业务于 2019 年 10 月推出，目前已拥有 200 多家客户，包括 Outreach、G2、Klaviyo 和 Verbit。教学名册中已有 50 多名全球专家，包括 Hubspot 前 CRO Mark Roberge、Tableau 前 CMO Elissa Fink、Zoom 前 CRO Greg Holmes 以及英国奥运队前体育总监 Clive Woodward 爵士。
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建基于群体的互动，基于团体的微读体验！ Gnowbe屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计，促进和分析共享的学习经验 - 非常适合培训和入职。关键功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 在任何设备上可访问 - 深度数据和分析 - 游戏 - 认证 - 认证 - 个性化 - 安排的会话部署 - 与> 200个平台的集成gnowbe是基于尖端的研究，并使其变得不可思议地进行训练，从而使训练变得不可思议地进行了启动，从而使训练型越来越轻松地进行了启动，从而可以进行启用。凭借无缝的台式机/移动体验和对100多种语言的支持，Gnowbe随时随地都可以在任何时间，随时支持学习者。创作者最常见的是创建： - 远程团队的入职经验 - 安全，健康和健康装备 - 认证准备 - 新的学习体验（混合，在线） - 数字工作簿 - 电子学习课程 - 教练和反馈计划 - 销售和产品游戏 - 团队参与 - 娱乐和娱乐和游戏 - 日常习惯形成计划，
Uxcel
uxcel.com
设计经理的分散程度太低。您需要绘制团队的技能图，从十几个平台中识别学习材料，结果却发现您缺乏关于学习如何影响个人、团队和业务增长的见解。如果您有一个工具可以提炼、切题、游戏化的学习材料，直接影响您团队的技能和产出，该怎么办？最重要的是，释放整个团队的独特技能、优势和需要改进的领域？那不是很好吗？认识 Uxcel - 通过自动化技能映射来提升设计团队水平的唯一方法，并以设计师制作的数百种精炼、切中要害和游戏化的学习材料为后盾。您可以使用 Uxcel 做什么？ - 在 20 分钟内构建团队的技能图表：鸟瞰团队的 65 项设计技能的技能组合，分为 6 个主要类别。 - 将您的团队与行业进行基准比较：将您的团队与 Uxcel 上 23 万多名设计师进行跨角色、跨地区和多年经验的比较。 - 观察您团队的技能随着时间的推移而增长：了解学习、评估和设计挑战的影响，以及它们如何逐月改进您的团队。 - 促进成长和学习：确定需要改进的领域，并为他们提供根据他们的技能水平定制的学习材料。 - 建立个性化的学习路径：分配特定的课程、课程、评估和挑战，将他们的弱点变成优势。 - 只需单击一下即可提高他们的绩效：找出设计师的顶尖技能，并在正确的时间为他们分配正确的项目，以最大限度地提高他们的设计产出。我们有何不同？ - 我们是互动和游戏化的：数百小时的互动、游戏化课程、课程、评估和现实生活中的挑战。 - 我们不会浪费您的时间：按照您自己的节奏学习。你花了 3 个月才能学会的东西，在 Uxcel 只需要一天就能学会。 - 任何地方的每个人都可以使用：在任何设备或平台上养成健康的学习习惯。
Nolej
nolej.io
NOLEJ 是一个人工智能驱动的平台，通过生成交互式课件和全局知识图来促进去中心化学习。该工具旨在通过将未充分利用的教育材料转化为引人入胜的互动内容，为从 K12 课堂到高等教育的教育环境提供服务。 该工具允许教学设计者和教师利用现有资源，如教科书、视频内容和其他在线媒体资源，将其转化为交互式学习体验。 一些交互式内容功能包括创建丰富的交互式视频、为每个主要概念生成的抽认卡、从关键概念和内容中的相关单词衍生的术语表，以及各种类似游戏的交互，例如填字游戏和找单词游戏。 生成的材料可以用作独立内容，也可以导出以与现有的学习管理系统 (LMS)、学习体验平台 (LXP) 或学习记录存储 (LRS) 集成，并支持 SCORM、xAPI 和 H5P 格式。 该平台为教师和教育工作者提供了一个解决方案，可以节省生成引人入胜的内容的时间，同时利用其他未充分利用的资源。
getAbstract
getabstract.com
了解更多。做得更好。 15分钟你能学到什么？ 通过提供对总结的专业知识的轻松访问，getAbstract 可以帮助世界各地的组织和个人有效地使用知识。
BizLibrary
bizlibrary.com
在 BizLibrary，我们的使命是提高员工的技能，创造更好的工作场所，并尽我们的一份力量来建设一个更加富有同情心和能力的未来。我们每天通过我们的创新平台、一流的内容和无与伦比的战略支持来支持组织的学习和发展需求，从而实现这些目标。借助 BizLibrary 提供支持的 L&D，员工能够掌握当前工作所需的技能，并准备好迎接明天的新挑战。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。
Pluralsight
pluralsight.com
PluralSight是一个在线学习平台，为用户提供软件开发、人工智能、云计算等领域的技术课程和技能评估。
Perlego
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Perlego是一个在线学术资源平台，提供教科书和研究材料，支持AI工具帮助用户查找相关信息。
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我们帮助培养世界上最具生产力和最受尊敬的劳动力队伍。凭借来自世界顶级出版商的最全面的电子学习课程目录，我们将在每一步为您提供帮助，从查找课程、将它们映射到您的核心能力、将它们与您的 LMS 同步，到提高利用率和改进您的 L&D 计划。您不仅可以灵活地从 OpenSesame 获得多种购买选项，而且您会发现使用和管理电子学习课程非常简单。我们精心策划的目录包括数千门课程，涵盖商业技能、合规性、安全、技术、认证和行业特定主题。一些关键主题领域包括：业务技能 - 沟通 - 管理 - 领导力 - 项目管理 - 客户服务合规性 - 人力资源合规性 - 工作场所和性骚扰 - 隐私 - HIPAA - GDPR 领导力和管理 - 辅导 - 鼓舞人心的领导力 - 使命、愿景和价值设定 - 授权 - 变革管理合规性 - 人力资源合规性 - 工作场所和性骚扰 - 隐私 - HIPAA - GDPR 多样性、公平性和包容性 - 建设多元化团队 - 跨文化能力 - 包容性领导 - 无意识偏见 - 尊重安全 - 工作场所安全 - OSHA - 环境安全 - 危险材料 - 个人防护装备 (PPE) 技术 - 软件 - 编程 - 信息安全 - 机器学习 - 数据分析健康 - 压力管理 - 个人发展 - 企业健康 - 心理健康 - 正念与冥想认证 - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - 敏捷 - 六西格码
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Ethena 的一体化合规培训平台可帮助您检查所有选项并建立更好的工作场所。我们的产品为您提供员工真正喜欢的课程目录、自动交付的学习管理系统以及支持您的团队应对棘手情况的员工关系工具。 Ethena 受到 Zendesk、Pinterest、Notion、BetterUp 等团队的信任。我们得到了 Felicis、GSV、Homebrew、Village Global 和其他顶级投资者的支持，我们的咨询团队包括人力运营和法律专家，例如 Frances Frei 和 Leonard Shen。
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Edureka是一款在线学习平台，提供以互动和实用项目为基础的各种技术课程，旨在帮助学习者掌握新技能。
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Docebo是世界上最强大的学习平台，旨在直观地为管理员，吸引学习者，并为企业变革。主要差异化者包括： - 向包括员工，客户和合作伙伴在内的多个受众提供超情学习经验的能力。所有这些体验都可以从一个平台上独特地品牌和中央管理。 - 行业最先进的AI功能。客户可以自动化手动任务，例如注册，翻译和内容分类。借助用于学习的生成AI，客户只需单击几下即可创建有效的课程材料。 - 随着您扩展到新的和更大的学习受众，地理，语言等方面，随着您的组织扩展的力量。 - 移动应用程序以及与所有主要软件的集成，包括Salesforce和Microsoft团队。
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