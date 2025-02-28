电子学习内容软件 - 最热门应用 - 汤加

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电子学习内容提供商通过提供可通过云访问的现成内容库来满足企业和专业人士的需求。这些图书馆包含不同主题的课程、课程、视频和书籍，例如商业技能、管理、领导力、IT、环境健康和安全 (EHS) 合规培训等。订阅模式在这些提供商中很常见，授予指定数量的用户访问精选内容的权限。 此外，一些电子学习提供商对结业证书收取费用，或提供企业级课程和高级电子学习功能的访问权限。某些提供商还提供学习管理系统 (LMS) 软件或集成，旨在补充其内容库。这些 LMS 解决方案和集成可帮助公司和学习部门监督和优化员工的电子学习培训进度。此外，培训公司可以将电子学习内容解决方案与其现有的培训管理系统软件无缝集成。
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Simplilearn
simplilearn.com
来自150多个国家 /地区的2M+学习者；每月有1500个现场课程，有85％的学习者报告职业福利 - SimpleLilearn今天是世界排名第一的在线训练营，用于学习数字技能。 从与角色一致的学习路径和大学合作的课程到免费课程，世界一流的学习和职业成功只是点击！
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一个个性化的员工开发平台，为企业提供了吸引员工的工具，并通过他们在整个员工的生命周期中（启用，开发和保留他们）的方式来使他们能够专业发展。 Juno之旅是世界上增长最快的公司用来创建员工和合作伙伴喜欢的学习和开发计划的LMS，并带来了底线影响。 只有Juno Journey才能使L+ D团队无缝将相关的外部内容从100个以上的平台集成到每个员工的开发路径中，并轻松跟踪和管理整个公司的学习旅行。结果是L+D团队，他们花费更少的时间管理软件，更多参与的员工以及在全球技术经济中获胜的公司。 高增长公司与Juno的朱诺之旅合作，以成长，互动，提高技能和保留其劳动力，这是传统学习解决方案的一小部分和成本。
Nolej
nolej.io
NOLEJ 是一个人工智能驱动的平台，通过生成交互式课件和全局知识图来促进去中心化学习。该工具旨在通过将未充分利用的教育材料转化为引人入胜的互动内容，为从 K12 课堂到高等教育的教育环境提供服务。 该工具允许教学设计者和教师利用现有资源，如教科书、视频内容和其他在线媒体资源，将其转化为交互式学习体验。 一些交互式内容功能包括创建丰富的交互式视频、为每个主要概念生成的抽认卡、从关键概念和内容中的相关单词衍生的术语表，以及各种类似游戏的交互，例如填字游戏和找单词游戏。 生成的材料可以用作独立内容，也可以导出以与现有的学习管理系统 (LMS)、学习体验平台 (LXP) 或学习记录存储 (LRS) 集成，并支持 SCORM、xAPI 和 H5P 格式。 该平台为教师和教育工作者提供了一个解决方案，可以节省生成引人入胜的内容的时间，同时利用其他未充分利用的资源。
Uxcel
uxcel.com
设计经理的分散程度太低。您需要绘制团队的技能图，从十几个平台中识别学习材料，结果却发现您缺乏关于学习如何影响个人、团队和业务增长的见解。如果您有一个工具可以提炼、切题、游戏化的学习材料，直接影响您团队的技能和产出，该怎么办？最重要的是，释放整个团队的独特技能、优势和需要改进的领域？那不是很好吗？认识 Uxcel - 通过自动化技能映射来提升设计团队水平的唯一方法，并以设计师制作的数百种精炼、切中要害和游戏化的学习材料为后盾。您可以使用 Uxcel 做什么？ - 在 20 分钟内构建团队的技能图表：鸟瞰团队的 65 项设计技能的技能组合，分为 6 个主要类别。 - 将您的团队与行业进行基准比较：将您的团队与 Uxcel 上 23 万多名设计师进行跨角色、跨地区和多年经验的比较。 - 观察您团队的技能随着时间的推移而增长：了解学习、评估和设计挑战的影响，以及它们如何逐月改进您的团队。 - 促进成长和学习：确定需要改进的领域，并为他们提供根据他们的技能水平定制的学习材料。 - 建立个性化的学习路径：分配特定的课程、课程、评估和挑战，将他们的弱点变成优势。 - 只需单击一下即可提高他们的绩效：找出设计师的顶尖技能，并在正确的时间为他们分配正确的项目，以最大限度地提高他们的设计产出。我们有何不同？ - 我们是互动和游戏化的：数百小时的互动、游戏化课程、课程、评估和现实生活中的挑战。 - 我们不会浪费您的时间：按照您自己的节奏学习。你花了 3 个月才能学会的东西，在 Uxcel 只需要一天就能学会。 - 任何地方的每个人都可以使用：在任何设备或平台上养成健康的学习习惯。
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建交互式、基于小组的微学习体验！ Gnowbe 屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计、促进和分析共享学习体验 - 非常适合培训和入职培训。主要功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 移动优先设计 - 可在任何设备上访问 - 深入的数据和分析 - 游戏化 - 认证 - 个性化 - 预定的会话部署 - 与超过 200 个平台集成 Gnowbe是基于前沿研究和学习科学而设计的，使得创建高度有吸引力和影响力的培训变得非常容易，从被动的内容消费转变为反思性应用。凭借无缝的桌面/移动体验以及对 100 多种语言的支持，Gnowbe 可以随时随地为创作者提供支持并为学习者提供支持。创作者最常创建： - 远程团队的入职体验 - 安全、健康和保健装备 - 认证准备 - 新的学习体验（混合式、在线） - 数字工作簿 - 电子学习课程 - 辅导和反馈计划 - 销售和产品手册 - 团队参与、乐趣和游戏 - 日常习惯养成计划
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy 是面向高增长收入团队的领先技能开发平台。我们提供持续的练习、强化和专业指导，帮助销售代表达到最高生产力。该业务于 2019 年 10 月推出，目前已拥有 200 多家客户，包括 Outreach、G2、Klaviyo 和 Verbit。教学名册中已有 50 多名全球专家，包括 Hubspot 前 CRO Mark Roberge、Tableau 前 CMO Elissa Fink、Zoom 前 CRO Greg Holmes 以及英国奥运队前体育总监 Clive Woodward 爵士。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一个由 Gen AI 驱动的员工学习和敬业度平台，通过交互式学习模块、基于情商的软技能课程和敬业度调查，帮助企业入职、提高技能和留住员工。该平台可以帮助企业使用生成式人工智能大规模构建个性化学习旅程，从而降低每位员工的培训成本并提高课程完成率。
CXL
cxl.com
深入、专业的营销培训 CXL 将营销专家转变为营销领导者。访问 150 多个战术技能培养课程，由
Disco
disco.co
通过 Disco 释放学习社区的潜力。通过 Disco 屡获殊荣的平台优化会员入职、利用人工智能辅助并获得可行的见解。 Disco 被《Fast Companies》评为教育领域最具创新性公司（2023 年）之一，并被 EdTech 突破奖评为年度 EdTech 初创公司。
Passion.io
passion.io
帮助教练和专家将他们的知识转化为有利可图的移动应用程序。从您的口袋里建立业务，无需代码。
Scaler
scaler.com
通过 Scaler Academy 的 MAANG 专家提供的个性化 1:1 指导，培养您的编码技能。我们还提供模拟面试和定制课程，帮助您掌控自己的职业生涯。
Skillspace
skillspace.ai
DPhi 的 Skillspace.ai 可自动评估在职技能，帮助高增长公司聘请经验丰富的应届大学毕业生工程师和数据科学家。平台功能包括编码和人工智能挑战、自动化项目评估、MCQ 等。所有这一切都有强大的监考引擎支持，可以防止远程招聘过程中的作弊行为。 Skillspace.ai 使后端、前端、人工智能、云和类似角色的招聘更加无缝。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再采用纸质工作指令、SOP 和检查表，而是在可持续性、生产力、质量和安全方面进行改进，帮助制造、供应链和医疗保健公司加快实现劳动力和卓越运营的进程。这包括我们的：使用平板电脑电子签名进行文档控制、基于视频的快速学习和混合学习工具。除此之外，Nvolve Marketplace 还允许您访问广泛的合作伙伴解决方案，这些解决方案已与 Nvolve 集成并可供使用。您的互联劳动力之旅从学习和发展开始，但会为您的整个企业增加价值互联劳动力改变了工厂和供应链在多个职能部门的管理方式，并且在纳入更广泛的劳动力和卓越运营计划时效果最佳，让您能够正确行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 学习与发展 • ESG 与可持续发展 • 质量与运营支出 • 健康与安全 • 维护与运营 • 人力资源 Nvolve 平台提供 12 种不同语言版本，已通过 ISO 27001:2017 认证并经过 GAMP5 验证，符合应用欧洲 EMA 和美国 FDA 管理计算机系统验证的法规。
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama 的培训课程受到现代学习者如何消费内容的启发，正在打破现状。我们针对特定行业、一流、互动且引人入胜的课程针对您的公司进行个性化定制，使其与您的员工相关，并协助营造一个没有骚扰和歧视的温馨环境。
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly 是一个屡获殊荣的 L&D 市场，让员工可以访问来自 200 多家最佳学习内容提供商的专业策划内容（包括课程、书籍、教练、电子学习订阅等）。它使员工能够以适合自己学习偏好和角色要求的方式拥有自己的学习旅程。雇主只需为使用的内容付费，而不是为员工订阅未使用的企业范围内的内容。借助 Learnerbly，学习领导者通常会在 3 倍以上的行业参与水平（每月 40-60%）上看到更高的投资回报率，数百家客户（包括 Flutter、Ocado、King.com 和 HelloFresh 等）证明了这一点。
GoodHabitz
goodhabitz.com
通过 GoodHabitz，您可以帮助您的员工培养未来所需的技能。通过我们创新的自我评估，他们将对自己的成长机会获得独特的见解，而我们世界领先的培训课程将帮助他们成为最好的自己。我们所有的学习方法都与员工今天和未来成功所需的关键能力相一致。
5Mins AI
5mins.ai
5Mins 是一个游戏化、TikTok 风格的电子学习平台，受到 80 多个国家/地区数千个团队的喜爱。我们通过人工智能驱动的微学习，根据每个用户的角色、职能和愿望进行个性化定制，帮助员工在几分钟内培养所需的硬技能、软技能和生活技能。内容丰富的 15,000 多个微课程库涵盖了关键行业主题和 200 多种硬技能、软技能和生活技能，可打造一支拥有您所需的所有才能和专业知识的全面发展的员工队伍。我们的小课程由 150 多名行业专家、教授、大学和领先公司精心策划和讲授。从伦敦商学院、Ahrefs、Gong、Terminus 等数百所院校学习关键技能。有多种语言和学习方式可供选择。我们的参与度是传统电子学习平台的 6 倍。欲了解更多信息，请访问：www.5mins.ai
OneRange
onerange.co
OneRange 开创了专业开发软件的新时代，致力于消除持续学习的障碍。我们的创新平台使用户能够通过广泛的精选资源市场轻松探索、访问和监督技能提升工作。我们通过以下方式完成使命： ● 利用数据和先进技术打造顺畅的用户体验 ● 向每个用户提供定制的优质内容，无论提供商如何 ● 使企业能够通过全面分析制定战略、监督和增强技能发展 我们引领技能提升革命通过调整企业目标、个人愿望和学习提供商的产品。我们专注于利用率和工作流程自动化，优化学习投资，节省客户的时间和金钱。
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent 是世界上最受欢迎的电子学习平台，致力于招聘和人才管理。我们行业领先的内容使组织不仅能够找到和雇用最好的候选人，还能培养员工敬业度的文化，同时倡导多样性、公平和包容性。
Vue School
vueschool.io
通过我们的优质教程和视频课程，向核心团队成员和行业专家学习 Vue.js 和现代尖端前端技术。
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly遵循并过滤了技术的趋势和进步，通过O’Reilly Learning平台分享了专家从业人员的见解。因此，您可以获得解决棘手问题所需的答案 - 从一系列代码到学习新工具或技术。
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
学习并不一定意味着无聊的讲座，训练营的疯狂速度或远离您的工作或家人的时间。使用CBT掘金，您可以从办公椅或客厅沙发上的舒适设备上在各种设备上进行24/7训练。我们的世界一流培训师团队是喜欢教别人的行业专家。他们的培训内容丰富，相关且引人入胜 - 由于大多数视频或更短10分钟或更短的视频，因此保留信息更容易。从广泛使用和受人尊敬的供应商（例如Microsoft，Cisco和AWS）中的数千个视频中选择培训库。赚取认证。保持您的技能最新。学习一项新技术。拥有一个在职资源。 CBT掘金可以帮助您实现目标。
DataCamp
datacamp.com
什么是企业数据存储？ Datacamp是学习数据和AI，通过数据协作以及招募工作就绪的人才的首选平台。 Datacamp for Business为您的整个组织提供重要的数据和AI技能，而不论您的起点如何。支持2-10k+的团队，结合了世界上最重要的技术和技能。通过460多个数据和所有级别的AI课程，通过积极学习来帮助您的团队建立信心和技能。为您公司的特定需求建立量身定制的数据学院。提高生产率，投资回报率和数据驱动的决策。世界领先的数据和AI课程：授权您的团队使用该行业中最深入的学习课程（包括Python，SQL，R，Generative AI，Chatgpt，Power BI，Tableau，Tableau，数据素养等）来开发数据和AI技能。在我们的专家团队的帮助下，自定义现有学习轨道或创建新的学习轨道很容易。从第一天到运用知识到现实生活中的情况，并通过生成AI增强工作流程，Datacamp的动手学习方法比传统学习快6倍。 Datacamp Workspace，您的浏览器IDE：Workspace是Datacamp的现代浏览器IDE，可以加速您进入数据见解的路径。借助内置的AI助手和100％基于云的操作，您的团队可以在一夜之间提升他们的分析功能。 DataCamp的认证：获得证书，以验证团队的进步，承担更大的责任并提高组织的底线 - 福布斯将其视为＃1数据认证计划。衡量员工培训的影响：可视化您在组织范围内的技能开发，并具有将学习数据集成到现有报告工具中的灵活性。轻松跟踪您的投资和参与水平在整个企业中的影响。专家指导：我们的客户成功团队为从最佳实践到SSO和LMS集成提供了资源和见解。我们将帮助您为您的组织创建定制的学习解决方案。加入超过1200万的学习者，2500多家公司和与Datacamp合作的1000强公司的80％，以提高他们的团队。
Docebo
docebo.com
Docebo是世界上最强大的学习平台，旨在直观地为管理员，吸引学习者，并为企业变革。主要差异化者包括： - 向包括员工，客户和合作伙伴在内的多个受众提供超情学习经验的能力。所有这些体验都可以从一个平台上独特地品牌和中央管理。 - 行业最先进的AI功能。客户可以自动化手动任务，例如注册，翻译和内容分类。借助用于学习的生成AI，客户只需单击几下即可创建有效的课程材料。 - 随着您扩展到新的和更大的学习受众，地理，语言等方面，随着您的组织扩展的力量。 - 移动应用程序以及与所有主要软件的集成，包括Salesforce和Microsoft团队。
edureka
edureka.co
我们是一个实时互动的电子学习平台，其使命是让每个人都能学习。我们提供讲师指导的课程以及 24/7 按需支持，以实现业内最高的课程完成率！我们的现实生活项目、24/7 支持、个人学习经理确保满足您的学习目标！互联网上有无数的在线教育市场。还有我们。我们不是最大的。我们不是最便宜的。但我们是增长最快的。我们拥有业内最高的课程完成率。原因是，我们不会放弃。当学生承诺学习一门课程时，我们就对学生做出承诺。我们不会粉饰它——无论发生什么，我们都会让你变得完整。您可能没有过多考虑您要注册的内容，但我们相信您注册的知识是有用且完整的。我们所做的，就是让这一信念成为现实。我们对学生的承诺是可笑的。无论是不断的提醒、无情的大师还是 24 x 7 在线支持 - 我们绝对会确保您没有理由不完成课程。
Ethena
goethena.com
Ethena 的一体化合规培训平台可帮助您检查所有选项并建立更好的工作场所。我们的产品为您提供员工真正喜欢的课程目录、自动交付的学习管理系统以及支持您的团队应对棘手情况的员工关系工具。 Ethena 受到 Zendesk、Pinterest、Notion、BetterUp 等团队的信任。我们得到了 Felicis、GSV、Homebrew、Village Global 和其他顶级投资者的支持，我们的咨询团队包括人力运营和法律专家，例如 Frances Frei 和 Leonard Shen。
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。通信的未来等待着您。
Go1
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Go1 是一家全球内容聚合商，拥有世界上最多样化的专业发展课程和培训库。只需一次订阅，L&D 领导者就可以利用来自 250 多家行业领先内容提供商的人工智能增强发现和管理工具，在正确的时间向正确的员工提供正确的内容。我们与 70 多个领先的学习平台和工作场所应用程序集成，使您的团队能够通过现有解决方案利用 Go1。
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领先的在线学习平台LinkedIn Learning可帮助组织增加学习者的参与度，并发展他们今天和明天所需的技能。 Lynda.com的现实世界专家教授的16,000多门课程以及每周添加的50多门新课程 - 图书馆始终是最新的，最重要的业务，技术和创意内容。利用来自600百万LinkedIn成员的见解，LinkedIn学习还提供了个性化的建议，将学习者与最相关的在线学习资源联系起来。有关更多信息，请访问http://learning.linkedin.com。
OpenSesame
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我们帮助培养世界上最具生产力和最受尊敬的劳动力队伍。凭借来自世界顶级出版商的最全面的电子学习课程目录，我们将在每一步为您提供帮助，从查找课程、将它们映射到您的核心能力、将它们与您的 LMS 同步，到提高利用率和改进您的 L&D 计划。您不仅可以灵活地从 OpenSesame 获得多种购买选项，而且您会发现使用和管理电子学习课程非常简单。我们精心策划的目录包括数千门课程，涵盖商业技能、合规性、安全、技术、认证和行业特定主题。一些关键主题领域包括：业务技能 - 沟通 - 管理 - 领导力 - 项目管理 - 客户服务合规性 - 人力资源合规性 - 工作场所和性骚扰 - 隐私 - HIPAA - GDPR 领导力和管理 - 辅导 - 鼓舞人心的领导力 - 使命、愿景和价值设定 - 授权 - 变革管理合规性 - 人力资源合规性 - 工作场所和性骚扰 - 隐私 - HIPAA - GDPR 多样性、公平性和包容性 - 建设多元化团队 - 跨文化能力 - 包容性领导 - 无意识偏见 - 尊重安全 - 工作场所安全 - OSHA - 环境安全 - 危险材料 - 个人防护装备 (PPE) 技术 - 软件 - 编程 - 信息安全 - 机器学习 - 数据分析健康 - 压力管理 - 个人发展 - 企业健康 - 心理健康 - 正念与冥想认证 - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - 敏捷 - 六西格码
getAbstract
getabstract.com
了解更多。做得更好。 15分钟你能学到什么？ 通过提供对总结的专业知识的轻松访问，getAbstract 可以帮助世界各地的组织和个人有效地使用知识。
Perlego
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借助Perlego的在线学术资源和工具图书馆，全世界的学生都信任。
Pluralsight
pluralsight.com
什么是多元视野？随着您的行业和业务模式的发展，您需要一个学习解决方案来帮助您按时、按预算交付关键创新。借助我们的平台，您可以评估团队的技术能力，使学习与关键业务目标保持一致，并缩小人工智能、云、设计、安全、移动和数据等关键领域的技能差距。我们怎么做？企业可以通过技能评估和分析来评估其团队的技术能力，通过定制计划使学习与关键目标保持一致，并通过大型按需课程库缩小云、移动、安全、设计和数据等关键领域的技能差距来自世界上最大的技术专家网络。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是领先的视觉传播平台，它使任何人都能在几分钟内创建专业和引人入胜的视频和演示文稿，而无需任何设计或技术技能。 超过3000万人，包括96％的财富500强公司，使用Powtoon吸引了他们的受众 - 无论是进行公司培训和L＆D，HR，Internal Comms，Internal Comms，Marketing，Sales等。 Powtoon成立于2012年，在伦敦，旧金山，特拉维夫，乌克兰和菲律宾设有办事处。 借助Powtoon，您可以轻松地创建自己的免费（或付费）工作室质量的高清现场和动画视频 - 消除了雇用视频制作团队的高成本。 Powtoon提供了一个庞大的专业设计的模板，场景，角色，道具，视频，配乐等图书馆。上传您自己的媒体，视频，GIF，图像，配音以及您需要让听众照顾，连接和行动所需的任何东西。
Scribd
scribd.com
Scribd是美国电子书和有声读物订阅服务，其中包括一百万个标题。 Scribd在其公开出版平台上托管6000万个文件。2007年，Trip Adler，Jared Friedman和Tikhon Bernstam于2007年创建了位于加利福尼亚州旧金山的总部，该公司得到了Khosla Ventures，Y组合，Charles River Ventures和Redpoint的支持冒险。 Scribd的电子书订阅服务可在Android和iOS智能手机和平板电脑以及Kindle Fire，Nook和个人计算机上获得。订户可以从1,000名出版商那里访问无限的书籍，包括Bloomsbury，Harlequin，HarperCollins，Houghton Mifflin Harcourt，Lonely Planet，Macmillan，Macmillan，Perseus Book Group，Simon＆Schuster，Wiley和Workman.Scribd。作为“书籍的Netflix”。
Skillsoft
skillsoft.com
关于 Skillsoft Skillsoft（纽约证券交易所股票代码：SKIL）提供变革性的学习体验，推动组织和人员共同成长。该公司与企业组织合作，为全球学习者社区提供服务，帮助今天的员工为明天的经济做好准备。借助 Skillsoft，客户可以获得混合、多模式的学习体验，这些体验不仅仅是培养技能，还可以培养一支能力更强、适应性更强、敬业度更高的员工队伍。通过一流的内容组合、个性化且与客户需求相关的平台、世界一流的技术和广泛的合作伙伴生态系统，Skillsoft 通过克服关键技能差距和提升员工及其组织的持续增长和绩效。释放人类的潜力。了解更多信息，请访问 www.skillsoft.com
Udacity
udacity.com
Udacity 隶属于埃森哲，是人才转型领域的市场领导者，通过培养就业就绪的数字人才来改变生活、企业和国家。消除人工智能、数据科学、机器学习、云、网络安全等数字技术方面的人才缺口。培养做好就业准备的人才，以加速您最关键的计划，释放推动增长的创新。如需了解更多信息，请访问 udacity.com/enterprise/overview
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business通过强大的内容市场提供新的，按需学习内容，帮助公司在当今迅速变化的工作场所中保持竞争力。我们的任务是帮助员工做接下来的任何事情 - 这是下一个要解决，学习技巧或掌握角色的项目。我们通过策划了15,000多个Udemy顶级课程的集合（仍然仅占Udemy课程集合的一小部分）。我们的内容涵盖了各种关键业务和技术主题，从开发以及领导力，营销，PM，设计和压力管理。 Udemy Business努力为所有员工（全球化）提供真实的学习经验，并跨主题专家以其母语教授的10种语言的主题（超越了内容配音和视频字幕的传统方法）。除了策划的内容收集外，组织还可以在Udemy上托管和分发自己的专有内容。
BizLibrary
bizlibrary.com
在 BizLibrary，我们的使命是提高员工的技能，创造更好的工作场所，并尽我们的一份力量来建设一个更加富有同情心和能力的未来。我们每天通过我们的创新平台、一流的内容和无与伦比的战略支持来支持组织的学习和发展需求，从而实现这些目标。借助 BizLibrary 提供支持的 L&D，员工能够掌握当前工作所需的技能，并准备好迎接明天的新挑战。