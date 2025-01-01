电子学习内容软件 - 最热门应用 - 纽埃

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电子学习内容提供商通过提供可通过云访问的现成内容库来满足企业和专业人士的需求。这些图书馆包含不同主题的课程、课程、视频和书籍，例如商业技能、管理、领导力、IT、环境健康和安全 (EHS) 合规培训等。订阅模式在这些提供商中很常见，授予指定数量的用户访问精选内容的权限。 此外，一些电子学习提供商对结业证书收取费用，或提供企业级课程和高级电子学习功能的访问权限。某些提供商还提供学习管理系统 (LMS) 软件或集成，旨在补充其内容库。这些 LMS 解决方案和集成可帮助公司和学习部门监督和优化员工的电子学习培训进度。此外，培训公司可以将电子学习内容解决方案与其现有的培训管理系统软件无缝集成。
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LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是领先的在线学习平台，可帮助组织提高学习者的参与度并培养他们当前和未来所需的技能。该图书馆拥有由 Lynda.com 的现实世界专家教授的 16,000 多门课程，并且每周新增 50 多门新课程，始终提供最热门的商业、技术和创意内容。 LinkedIn Learning 借鉴 6 亿多 LinkedIn 会员的见解，还提供个性化推荐，将学习者与最相关的在线学习资源联系起来。欲了解更多信息，请访问 http://learning.linkedin.com。
Scribd
scribd.com
Scribd 是一项美国电子书和有声读物订阅服务，包含 100 万本书。 Scribd 在其开放发布平台上托管了 6000 万份文档。该公司由 Trip Adler、Jared Friedman 和 Tikhon Bernstam 于 2007 年创立，总部位于加利福尼亚州旧金山，得到了 Khosla Ventures、Y Combinator、Charles River Ventures 和 Redpoint 的支持风险投资。 Scribd 的电子书订阅服务可在 Android 和 iOS 智能手机和平板电脑以及 Kindle Fire、Nook 和个人电脑上使用。订户每月可以无限量地访问 ...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 通过强大的内容市场提供新鲜的、按需的学习内容，帮助公司在当今快速变化的工作场所中保持竞争力。我们的使命是帮助员工完成接下来要做的任何事情——无论是下一个要解决的项目、要学习的技能还是要掌握的角色。为此，我们精选了 15,000 多门 Udemy 顶级课程（仍然只占整个 Udemy 课程集合的一小部分）。我们的内容涵盖各种关键业务和技术主题，从开发和 IT 到领导力、营销、PM、设计和压力管理。 Udemy Business 致力于为全球所有员工提供真实的学习体验，并提供 10 种语言的热门主题，由主题专家用母语教授（超越内容配音和视频字幕的传统方法）。除了精选的内...
Simplilearn
simplilearn.com
来自 150 多个国家/地区的超过 200 万学习者；每月 1500 场直播课程，85% 的学习者表示职业受益 - Simplilearn 是当今世界排名第一的数字技能学习在线训练营。 从角色匹配的学习路径和大学合作项目到初学者免费课程，只需点击一下鼠标即可获得世界一流的学习和职业成功！
DataCamp
datacamp.com
什么是 DataCamp for Business？ DataCamp 是学习数据和人工智能、通过数据进行协作以及招聘做好就业准备的人才的首选平台。 DataCamp for Business 可为您的整个组织提供重要的数据和 AI 技能，无论您的起点如何。结合世界上最受欢迎的技术和技能，为 2-10K+ 的团队提供支持。通过针对各个级别的 460 多个数据和 AI 课程进行主动学习，帮助您的团队建立信心和技能。针对您公司的特定需求构建量身定制的数据学院。提高生产力、投资回报率和数据驱动的决策。世界领先的数据和 AI 课程：帮助您的团队使用业界最深度的学习课程（包括 Python、SQL、R、...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly 跟踪并过滤技术的趋势和进步，通过 O’Reilly 学习平台分享专家从业者的见解。因此，您可以获得解决棘手问题所需的答案 - 从一行代码到学习新工具或技术。
Perlego
perlego.com
借助 Perlego 的在线学术资源和工具图书馆，受到全世界学生的信赖。
Udacity
udacity.com
Udacity 隶属于埃森哲，是人才转型领域的市场领导者，通过培养就业就绪的数字人才来改变生活、企业和国家。消除人工智能、数据科学、机器学习、云、网络安全等数字技术方面的人才缺口。培养做好就业准备的人才，以加速您最关键的计划，释放推动增长的创新。如需了解更多信息，请访问 udacity.com/enterprise/overview
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。...
Pluralsight
pluralsight.com
什么是多元视野？随着您的行业和业务模式的发展，您需要一个学习解决方案来帮助您按时、按预算交付关键创新。借助我们的平台，您可以评估团队的技术能力，使学习与关键业务目标保持一致，并缩小人工智能、云、设计、安全、移动和数据等关键领域的技能差距。我们怎么做？企业可以通过技能评估和分析来评估其团队的技术能力，通过定制计划使学习与关键目标保持一致，并通过大型按需课程库缩小云、移动、安全、设计和数据等关键领域的技能差距来自世界上最大的技术专家网络。
Scaler
scaler.com
通过 Scaler Academy 的 MAANG 专家提供的个性化 1:1 指导，培养您的编码技能。我们还提供模拟面试和定制课程，帮助您掌控自己的职业生涯。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是领先的视觉传播平台，任何人都可以在几分钟内创建具有专业外观和吸引力的视频和演示文稿，而无需任何设计或技术技能。超过 3000 万人（包括 96% 的财富 500 强公司）使用 Powtoon 来吸引受众——无论是企业培训和学习发展、人力资源、内部沟通、营销、销售等。 Powtoon 成立于 2012 年，在伦敦、旧金山、特拉维夫、乌克兰和菲律宾设有办事处。借助 Powtoon，您可以轻松创建自己的免费（或付费）工作室品质的高清直播和动画视频，从而消除雇用视频制作团队的高昂成本。 Powtoon 提供了一个庞大的专业设计模板、场景、角色、道具、视频、配乐等库。上传您自己的媒体、...
edureka
edureka.co
我们是一个实时互动的电子学习平台，其使命是让每个人都能学习。我们提供讲师指导的课程以及 24/7 按需支持，以实现业内最高的课程完成率！我们的现实生活项目、24/7 支持、个人学习经理确保满足您的学习目标！互联网上有无数的在线教育市场。还有我们。我们不是最大的。我们不是最便宜的。但我们是增长最快的。我们拥有业内最高的课程完成率。原因是，我们不会放弃。当学生承诺学习一门课程时，我们就对学生做出承诺。我们不会粉饰它——无论发生什么，我们都会让你变得完整。您可能没有过多考虑您要注册的内容，但我们相信您注册的知识是有用且完整的。我们所做的，就是让这一信念成为现实。我们对学生的承诺是可笑的。无论是不断的...
Skillsoft
skillsoft.com
关于 Skillsoft Skillsoft（纽约证券交易所股票代码：SKIL）提供变革性的学习体验，推动组织和人员共同成长。该公司与企业组织合作，为全球学习者社区提供服务，帮助今天的员工为明天的经济做好准备。借助 Skillsoft，客户可以获得混合、多模式的学习体验，这些体验不仅仅是培养技能，还可以培养一支能力更强、适应性更强、敬业度更高的员工队伍。通过一流的内容组合、个性化且与客户需求相关的平台、世界一流的技术和广泛的合作伙伴生态系统，Skillsoft 通过克服关键技能差距和提升员工及其组织的持续增长和绩效。释放人类的潜力。了解更多信息，请访问 www.skillsoft.com
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
学习 IT 并不一定意味着枯燥的讲座、训练营的疯狂节奏，或者远离工作或家庭的大量时间。借助 CBT Nuggets，您可以在舒适的办公椅或客厅沙发上通过各种设备随时随地进行 24/7 训练。我们世界一流的培训师团队是热衷于向人们传授 IT 知识的行业专家。他们的培训内容丰富、相关且引人入胜，而且由于大多数视频的时长不超过 10 分钟，因此更容易记住信息。从包含数千个有关热门技术的视频的培训库中进行选择，这些视频来自 Microsoft、Cisco 和 AWS 等广泛使用和受人尊敬的供应商。获得认证。让您的技能保持最新状态。学习一项新技术。拥有在职资源。 CBT Nuggets 可以帮助您实现目...
getAbstract
getabstract.com
了解更多。做得更好。 15分钟你能学到什么？ 通过提供对总结的专业知识的轻松访问，getAbstract 可以帮助世界各地的组织和个人有效地使用知识。
Uxcel
uxcel.com
设计经理的分散程度太低。您需要绘制团队的技能图，从十几个平台中识别学习材料，结果却发现您缺乏关于学习如何影响个人、团队和业务增长的见解。如果您有一个工具可以提炼、切题、游戏化的学习材料，直接影响您团队的技能和产出，该怎么办？最重要的是，释放整个团队的独特技能、优势和需要改进的领域？那不是很好吗？认识 Uxcel - 通过自动化技能映射来提升设计团队水平的唯一方法，并以设计师制作的数百种精炼、切中要害和游戏化的学习材料为后盾。您可以使用 Uxcel 做什么？ - 在 20 分钟内构建团队的技能图表：鸟瞰团队的 65 项设计技能的技能组合，分为 6 个主要类别。 - 将您的团队与行业进行基准比较：...
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最强大的学习平台，旨在为管理员提供直观的体验，为学习者提供吸引力，为企业提供变革性的平台。主要区别包括： - 能够向多个受众（包括员工、客户和合作伙伴）提供超个性化的学习体验。所有这些体验都可以通过单一平台进行独特的品牌化和集中管理。 - 业界最先进的AI能力。客户可以自动执行注册、翻译和内容分类等手动任务。借助专为学习而构建的生成式人工智能，客户只需点击几下即可创建有效的课程材料。 - 当您扩展到新的、更大的学习受众、地域、语言等时，您可以与您的组织一起扩展。 - 移动应用程序并与所有主要软件集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建交互式、基于小组的微学习体验！ Gnowbe 屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计、促进和分析共享学习体验 - 非常适合培训和入职培训。主要功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 移动优先设计 - 可在任何设备上访问 - 深入的数据和分析 - 游戏化 - 认证 - 个性化 - 预定的会话部署 - 与超过 200 个平台集成 Gnowbe是基于前沿研究和学习科学而设计的，使得创建高度有吸引力和影响力的培训变得非常容易，从被动的内容消费转变为反思性应用。凭借无缝的桌面/移动体验以及对 100 多种语言的支持，Gnowbe 可以随时随地为创作者提供...
Nolej
nolej.io
NOLEJ 是一个人工智能驱动的平台，通过生成交互式课件和全局知识图来促进去中心化学习。该工具旨在通过将未充分利用的教育材料转化为引人入胜的互动内容，为从 K12 课堂到高等教育的教育环境提供服务。 该工具允许教学设计者和教师利用现有资源，如教科书、视频内容和其他在线媒体资源，将其转化为交互式学习体验。 一些交互式内容功能包括创建丰富的交互式视频、为每个主要概念生成的抽认卡、从关键概念和内容中的相关单词衍生的术语表，以及各种类似游戏的交互，例如填字游戏和找单词游戏。 生成的材料可以用作独立内容，也可以导出以与现有的学习管理系统 (LMS)、学习体验平台 (LXP) 或学习记录存储 (LR...
Skillspace
skillspace.ai
DPhi 的 Skillspace.ai 可自动评估在职技能，帮助高增长公司聘请经验丰富的应届大学毕业生工程师和数据科学家。平台功能包括编码和人工智能挑战、自动化项目评估、MCQ 等。所有这一切都有强大的监考引擎支持，可以防止远程招聘过程中的作弊行为。 Skillspace.ai 使后端、前端、人工智能、云和类似角色的招聘更加无缝。
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帮助教练和专家将他们的知识转化为有利可图的移动应用程序。从您的口袋里建立业务，无需代码。
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通过我们的优质教程和视频课程，向核心团队成员和行业专家学习 Vue.js 和现代尖端前端技术。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一个由 Gen AI 驱动的员工学习和敬业度平台，通过交互式学习模块、基于情商的软技能课程和敬业度调查，帮助企业入职、提高技能和留住员工。该平台可以帮助企业使用生成式人工智能大规模构建个性化学习旅程，从而降低每位员工的培训成本并提高课程完成率。
Ethena
goethena.com
Ethena 的一体化合规培训平台可帮助您检查所有选项并建立更好的工作场所。我们的产品为您提供员工真正喜欢的课程目录、自动交付的学习管理系统以及支持您的团队应对棘手情况的员工关系工具。 Ethena 受到 Zendesk、Pinterest、Notion、BetterUp 等团队的信任。我们得到了 Felicis、GSV、Homebrew、Village Global 和其他顶级投资者的支持，我们的咨询团队包括人力运营和法律专家，例如 Frances Frei 和 Leonard Shen。
OpenSesame
opensesame.com
我们帮助培养世界上最具生产力和最受尊敬的劳动力队伍。凭借来自世界顶级出版商的最全面的电子学习课程目录，我们将在每一步为您提供帮助，从查找课程、将它们映射到您的核心能力、将它们与您的 LMS 同步，到提高利用率和改进您的 L&D 计划。您不仅可以灵活地从 OpenSesame 获得多种购买选项，而且您会发现使用和管理电子学习课程非常简单。我们精心策划的目录包括数千门课程，涵盖商业技能、合规性、安全、技术、认证和行业特定主题。一些关键主题领域包括：业务技能 - 沟通 - 管理 - 领导力 - 项目管理 - 客户服务合规性 - 人力资源合规性 - 工作场所和性骚扰 - 隐私 - HIPAA - GD...
BizLibrary
bizlibrary.com
在 BizLibrary，我们的使命是提高员工的技能，创造更好的工作场所，并尽我们的一份力量来建设一个更加富有同情心和能力的未来。我们每天通过我们的创新平台、一流的内容和无与伦比的战略支持来支持组织的学习和发展需求，从而实现这些目标。借助 BizLibrary 提供支持的 L&D，员工能够掌握当前工作所需的技能，并准备好迎接明天的新挑战。
Go1
go1.com
Go1 是一家全球内容聚合商，拥有世界上最多样化的专业发展课程和培训库。只需一次订阅，L&D 领导者就可以利用来自 250 多家行业领先内容提供商的人工智能增强发现和管理工具，在正确的时间向正确的员工提供正确的内容。我们与 70 多个领先的学习平台和工作场所应用程序集成，使您的团队能够通过现有解决方案利用 Go1。
5Mins AI
5mins.ai
5Mins 是一个游戏化、TikTok 风格的电子学习平台，受到 80 多个国家/地区数千个团队的喜爱。我们通过人工智能驱动的微学习，根据每个用户的角色、职能和愿望进行个性化定制，帮助员工在几分钟内培养所需的硬技能、软技能和生活技能。内容丰富的 15,000 多个微课程库涵盖了关键行业主题和 200 多种硬技能、软技能和生活技能，可打造一支拥有您所需的所有才能和专业知识的全面发展的员工队伍。我们的小课程由 150 多名行业专家、教授、大学和领先公司精心策划和讲授。从伦敦商学院、Ahrefs、Gong、Terminus 等数百所院校学习关键技能。有多种语言和学习方式可供选择。我们的参与度是传统电...
GoodHabitz
goodhabitz.com
通过 GoodHabitz，您可以帮助您的员工培养未来所需的技能。通过我们创新的自我评估，他们将对自己的成长机会获得独特的见解，而我们世界领先的培训课程将帮助他们成为最好的自己。我们所有的学习方法都与员工今天和未来成功所需的关键能力相一致。
Disco
disco.co
通过 Disco 释放学习社区的潜力。通过 Disco 屡获殊荣的平台优化会员入职、利用人工智能辅助并获得可行的见解。 Disco 被《Fast Companies》评为教育领域最具创新性公司（2023 年）之一，并被 EdTech 突破奖评为年度 EdTech 初创公司。
EasyLlama
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EasyLlama 的培训课程受到现代学习者如何消费内容的启发，正在打破现状。我们针对特定行业、一流、互动且引人入胜的课程针对您的公司进行个性化定制，使其与您的员工相关，并协助营造一个没有骚扰和歧视的温馨环境。
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cxl.com
深入、专业的营销培训 CXL 将营销专家转变为营销领导者。访问 150 多个战术技能培养课程，由
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent 是世界上最受欢迎的电子学习平台，致力于招聘和人才管理。我们行业领先的内容使组织不仅能够找到和雇用最好的候选人，还能培养员工敬业度的文化，同时倡导多样性、公平和包容性。
OneRange
onerange.co
OneRange 开创了专业开发软件的新时代，致力于消除持续学习的障碍。我们的创新平台使用户能够通过广泛的精选资源市场轻松探索、访问和监督技能提升工作。我们通过以下方式完成使命： ● 利用数据和先进技术打造顺畅的用户体验 ● 向每个用户提供定制的优质内容，无论提供商如何 ● 使企业能够通过全面分析制定战略、监督和增强技能发展 我们引领技能提升革命通过调整企业目标、个人愿望和学习提供商的产品。我们专注于利用率和工作流程自动化，优化学习投资，节省客户的时间和金钱。
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly 是一个屡获殊荣的 L&D 市场，让员工可以访问来自 200 多家最佳学习内容提供商的专业策划内容（包括课程、书籍、教练、电子学习订阅等）。它使员工能够以适合自己学习偏好和角色要求的方式拥有自己的学习旅程。雇主只需为使用的内容付费，而不是为员工订阅未使用的企业范围内的内容。借助 Learnerbly，学习领导者通常会在 3 倍以上的行业参与水平（每月 40-60%）上看到更高的投资回报率，数百家客户（包括 Flutter、Ocado、King.com 和 HelloFresh 等）证明了这一点。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再采用纸质工作指令、SOP 和检查表，而是在可持续性、生产力、质量和安全方面进行改进，帮助制造、供应链和医疗保健公司加快实现劳动力和卓越运营的进程。这包括我们的：使用平板电脑电子签名进行文档控制、基于视频的快速学习和混合学习工具。除此之外，Nvolve Marketplace 还允许您访问广泛的合作伙伴解决方案，这些解决方案已与 Nvolve 集成并可供使用。您的互联劳动力之旅从学习和发展开始，但会为您的整个企业增加价值互联劳动力改变了工厂和供应链在多个职能部门的管理方式，并且在纳入更广泛的劳动力和卓越运营计划时效果最佳，让您能够正确行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： ...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是世界上发展最快的公司用来创建员工和合作伙伴喜爱的学习和发展计划的 LMS，并可提高利润。
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy 是面向高增长收入团队的领先技能开发平台。我们提供持续的练习、强化和专业指导，帮助销售代表达到最高生产力。该业务于 2019 年 10 月推出，目前已拥有 200 多家客户，包括 Outreach、G2、Klaviyo 和 Verbit。教学名册中已有 50 多名全球专家，包括 Hubspot 前 CRO Mark Roberge、Tableau 前 CMO Elissa Fink、Zoom 前 CRO Greg Holmes 以及英国奥运队前体育总监 Clive Woodward 爵士。