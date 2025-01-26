电子学习内容软件 - 最热门应用 - 阿拉伯联合酋长国

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设计经理的分散程度太低。您需要绘制团队的技能图，从十几个平台中识别学习材料，结果却发现您缺乏关于学习如何影响个人、团队和业务增长的见解。如果您有一个工具可以提炼、切题、游戏化的学习材料，直接影响您团队的技能和产出，该怎么办？最重要的是，释放整个团队的独特技能、优势和需要改进的领域？那不是很好吗？认识 Uxcel - 通过自动化技能映射来提升设计团队水平的唯一方法，并以设计师制作的数百种精炼、切中要害和游戏化的学习材料为后盾。您可以使用 Uxcel 做什么？ - 在 20 分钟内构建团队的技能图表：鸟瞰团队的 65 项设计技能的技能组合，分为 6 个主要类别。 - 将您的团队与行业进行基准比较：将您的团队与 Uxcel 上 23 万多名设计师进行跨角色、跨地区和多年经验的比较。 - 观察您团队的技能随着时间的推移而增长：了解学习、评估和设计挑战的影响，以及它们如何逐月改进您的团队。 - 促进成长和学习：确定需要改进的领域，并为他们提供根据他们的技能水平定制的学习材料。 - 建立个性化的学习路径：分配特定的课程、课程、评估和挑战，将他们的弱点变成优势。 - 只需单击一下即可提高他们的绩效：找出设计师的顶尖技能，并在正确的时间为他们分配正确的项目，以最大限度地提高他们的设计产出。我们有何不同？ - 我们是互动和游戏化的：数百小时的互动、游戏化课程、课程、评估和现实生活中的挑战。 - 我们不会浪费您的时间：按照您自己的节奏学习。你花了 3 个月才能学会的东西，在 Uxcel 只需要一天就能学会。 - 任何地方的每个人都可以使用：在任何设备或平台上养成健康的学习习惯。