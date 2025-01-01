教育人力资源软件 - 最热门应用

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教育人力资源软件专为教育机构的人力资源部门设计，帮助他们管理和自动化与员工相关的基本任务，例如记录保存、时间和出勤跟踪以及工资单处理。虽然教育人力资源解决方案与通用人力资源软件有相似之处，但它提供了针对学校、学院和大学的特定需求量身定制的独特功能。 这些工具使教育机构能够有效地监督拥有数百或数千名员工的组织的运营。它们简化了整个员工生命周期的各种流程，增强了招聘和入职，简化了考勤管理，并实现了工资管理自动化。一些软件还包括管理教师评估和专业发展活动的功能。教育人力资源软件允许人力资源管理员在机构层面监督员工管理，而教师和员工个人可以利用它来执行日常任务，例如请求休假或提交工资时间表。
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Skool
skool.com
Skool是一个在线课程和社区管理平台，结合课程创建、互动学习和活动调度，简化用户体验。
Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一款综合教育平台，提供出勤、费用管理等工具，旨在简化学校管理、提高教学效果。
Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool 是一款学生信息管理系统，帮助教师跟踪学生出勤、成绩和作业，促进家庭与学校的沟通，支持云技术。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard是一个教育管理平台，帮助学校简化运营，管理学生记录、出勤及绩效，并促进家校沟通。
Frontline Education
frontlineeducation.com
前线教育是一款学校管理软件，用于招聘、聘用、缺勤管理、专业发展等，旨在提高教育机构的行政效率。
Skolaro
skolaro.com
Skolaro是一款全面的学校管理系统，简化学校行政任务，提供学生信息管理、出勤跟踪、费用管理等功能，促进家长与教师沟通。
EdPrime
edprime.co
EdPrime是一款全面的教育管理软件，提供人力资源、在线招生、财务管理、学习评估等功能，简化教育机构的日常管理。
NEOGOV
neogov.com
NEOGOV是一款为公共部门提供人才管理系统的应用，旨在简化招聘、入职、培训和绩效管理等行政流程。
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal是一款学校ERP软件，简化教育机构管理，提高效率，覆盖学生记录、出勤和费用等多个功能。
Edunext
edunext.co
Edunext是一个教育管理平台，提供工具以轻松管理学术运营，支持各种教育环境，提升组织效率和用户体验。
APL nextED
aplnexted.com
APL nextED是一款全面的教师管理解决方案，用于管理和报告所有教职员工的数据，包括终身教职和非终身教职员工。