找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。
教育财务软件产品使教育机构能够实现财务管理流程自动化。从 K-12 学校到学院和大学，各级管理人员和预算官员依靠这些工具来监控重要的财务数据并简化预算和采购等活动。通过整合跨部门的财务信息，这些系统有助于消除数据孤岛。对于学校和大学的财务人员来说，该软件可以自动执行日常任务，包括生成账单、处理费用支付、生成定制财务报告以及确保遵守相关法律法规。 这些财务和会计系统专为教育环境量身定制，提供与通用会计软件类似的功能，但适应学校和大学的独特要求。主要功能包括跟踪学生费用支付、管理助学金以及与经济援助管理系统集成。教育财务软件通常可以与学生信息系统和人力资源软件一起使用，作为更广泛的教育 ERP 套件的一部分。虽然有些解决方案专门针对 K-12 或高等教育，但其他解决方案的用途足够广泛，适合所有教育级别的机构。
提交新应用
Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一款综合教育平台，提供出勤、费用管理等工具，旨在简化学校管理、提高教学效果。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool 是一款学生信息管理系统，帮助教师跟踪学生出勤、成绩和作业，促进家庭与学校的沟通，支持云技术。
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia是一款为幼儿园管理者设计的综合工具，简化管理流程，促进师生与家长之间的沟通。支持出勤追踪和财务管理。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一个为高等教育机构提供技术解决方案的综合平台，支持学生信息管理和行政操作，改善学生体验和安全性。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款为非营利组织提供全面CRM解决方案的应用，支持筹款、活动管理与赠款管理。
TUIO
tuiopay.com
TUIO是一款云端学费管理系统，自动化账单支付、简化报名和信息管理，适用于学校和课后项目，支持在线支付和实时沟通。
© 2025 WebCatalog, Inc.