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教育 ERP（企业资源规划）套件包含旨在管理 K-12 学校、学院和大学运营方面的集成模块。与企业中的 ERP 系统类似，这些套件连接教育机构“后台”内的各种功能，包括财务、人力资源和费用管理。 在 K-12 学校中，教育 ERP 套件通常由学区办公室工作人员以及个别学校的行政人员用来监督全学区的资源。在学院和大学，不同部门（例如财务、人力资源、经济援助和学术咨询）的员工经常使用 ERP 系统的各个组件。通过将这些功能集成到一个统一的平台中，教育 ERP 套件简化了日常运营，消除了数据孤岛，并增强了部门间的沟通。此外，这些系统的自动化功能减少了日常任务的手动工作量，例如从多个部门系统检索数据。
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Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一款综合教育平台，提供出勤、费用管理等工具，旨在简化学校管理、提高教学效果。
Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard是一个教育管理平台，帮助学校简化运营，管理学生记录、出勤及绩效，并促进家校沟通。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一个为高等教育机构提供技术解决方案的综合平台，支持学生信息管理和行政操作，改善学生体验和安全性。
Skolaro
skolaro.com
Skolaro是一款全面的学校管理系统，简化学校行政任务，提供学生信息管理、出勤跟踪、费用管理等功能，促进家长与教师沟通。
EdPrime
edprime.co
EdPrime是一款全面的教育管理软件，提供人力资源、在线招生、财务管理、学习评估等功能，简化教育机构的日常管理。
Fekara
fekara.com
Fekara是一个免费的云端学校管理软件，适用于小型学校，涵盖招生、考勤、考试和成绩单等管理功能。
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal是一款学校ERP软件，简化教育机构管理，提高效率，覆盖学生记录、出勤和费用等多个功能。
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