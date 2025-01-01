教育ERP软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。
教育ERP（企业资源计划）软件是一种综合解决方案，旨在简化和整合教育机构的各种行政和学术职能。该软件有助于有效地管理入学，学生入学，出勤跟踪，评分，课程管理和财务管理等流程。
提交新应用
Skool
skool.com
Skool是一个在线课程和社区管理平台，结合课程创建、互动学习和活动调度，简化用户体验。
Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一款综合教育平台，提供出勤、费用管理等工具，旨在简化学校管理、提高教学效果。
Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool 是一款学生信息管理系统，帮助教师跟踪学生出勤、成绩和作业，促进家庭与学校的沟通，支持云技术。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard是一个教育管理平台，帮助学校简化运营，管理学生记录、出勤及绩效，并促进家校沟通。
Frontline Education
frontlineeducation.com
前线教育是一款学校管理软件，用于招聘、聘用、缺勤管理、专业发展等，旨在提高教育机构的行政效率。
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia是一款为幼儿园管理者设计的综合工具，简化管理流程，促进师生与家长之间的沟通。支持出勤追踪和财务管理。
Skolaro
skolaro.com
Skolaro是一款全面的学校管理系统，简化学校行政任务，提供学生信息管理、出勤跟踪、费用管理等功能，促进家长与教师沟通。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一个为高等教育机构提供技术解决方案的综合平台，支持学生信息管理和行政操作，改善学生体验和安全性。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款为非营利组织提供全面CRM解决方案的应用，支持筹款、活动管理与赠款管理。
EdPrime
edprime.co
EdPrime是一款全面的教育管理软件，提供人力资源、在线招生、财务管理、学习评估等功能，简化教育机构的日常管理。
Fekara
fekara.com
Fekara是一个免费的云端学校管理软件，适用于小型学校，涵盖招生、考勤、考试和成绩单等管理功能。
TUIO
tuiopay.com
TUIO是一款云端学费管理系统，自动化账单支付、简化报名和信息管理，适用于学校和课后项目，支持在线支付和实时沟通。
NEOGOV
neogov.com
NEOGOV是一款为公共部门提供人才管理系统的应用，旨在简化招聘、入职、培训和绩效管理等行政流程。
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal是一款学校ERP软件，简化教育机构管理，提高效率，覆盖学生记录、出勤和费用等多个功能。
Edunext
edunext.co
Edunext是一个教育管理平台，提供工具以轻松管理学术运营，支持各种教育环境，提升组织效率和用户体验。
APL nextED
aplnexted.com
APL nextED是一款全面的教师管理解决方案，用于管理和报告所有教职员工的数据，包括终身教职和非终身教职员工。