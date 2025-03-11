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工资获取软件允许员工在下一个预定发薪日之前获取部分工资。该软件可帮助员工跟踪可用资金并根据需要提取资金，并从即将发放的工资中扣除预付款。雇主提供赚取工资作为财务健康福利，特别是对于拥有小时工的企业。 对于需要立即资金的员工来说，获得工资可以避免透支费用或发薪日贷款和信用卡债务的需要。此选项可以为员工带来更大的财务稳定性，通过减轻压力、提高生产力和增加保留率来使企业受益。
提交新应用
DailyPay
dailypay.com
DailyPay是一款按需支付应用，让用户在发薪日前即时访问已赚工资，支持多种取款方式，并提供Visa预付卡选项。
Instant Financial
instant.co
Instant Financial应用程序允许员工在发薪日前获取工资，并支持数字提示和电子付费卡，旨在提升员工的财务健康。
Branch app
branchapp.com
分支应用程序为用户提供财务管理工具，包括零费用银行账户和即时工资访问，旨在简化工资支付和财务管理。
Earnin
earnin.com
Earnin是一款财务应用，可帮助用户在工作期间提前提取工资，避免债务并管理财务。
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon是一款帮助小型企业员工灵活获取工资的平台，提供财务教育工具，旨在减轻财务压力和提高员工满意度。
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