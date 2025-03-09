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工资获取软件允许员工在下一个预定发薪日之前获取部分工资。该软件可帮助员工跟踪可用资金并根据需要提取资金，并从即将发放的工资中扣除预付款。雇主提供赚取工资作为财务健康福利，特别是对于拥有小时工的企业。 对于需要立即资金的员工来说，获得工资可以避免透支费用或发薪日贷款和信用卡债务的需要。此选项可以为员工带来更大的财务稳定性，通过减轻压力、提高生产力和增加保留率来使企业受益。
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DailyPay
dailypay.com
您可以信赖的按需支付。 DailyPay™ 推出星期五 Friday，Visa® 预付卡和应用程序是我们的最新产品，让员工可以即时、免费地获取自己的工资。加入信任 DailyPay 帮助员工掌控财务的行业领先公司。
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon是中小企业金融赋能平台。有了 ZayZoon，只需按一下按钮，发薪日就来了。它对雇主免费，只需 30 分钟即可实施。不过，员工可以随时使用 ZayZoon 领取工资。该平台还提供教育资源和工具，帮助员工打破工资循环。它有效。使用 ZayZoon 的员工中有 89% 表示财务压力减轻，而使用 ZayZoon 的雇主则称其营业额减少了 29%。
Instant Financial
instant.co
作为灵活员工薪酬解决方案的先驱，Instant Financial 为企业提供财务健康解决方案，让员工能够掌控自己的财务状况，并以自己想要的方式、时间和地点获得报酬。 Instant 是员工薪酬的单一来源提供商，提供从工资获取、数字员工小费和电子工资卡等方面，帮助组织提升员工福利水平。提供免费、灵活的员工薪酬选择的雇主可以使自己的企业在竞争中脱颖而出，吸引顶尖人才并建立一支忠诚、热情的团队，并且他们可以享受到提高底线的好处： • 求职者数量增加 30% • 求职人数减少 25%缺勤率 • 人员流动率降低 20% 了解更多信息，请访问 instant.co。
Branch app
branchapp.com
分支机构可帮助企业加速付款以增强美国人的能力。企业转向分支机构，以更具成本效益，更快的方式来支付工人的费用并降低纸质支票和薪水的成本。与分行注册的工人和独立承包商可以接收零费用银行帐户，免费立即获得工资的访问以及自动预算工具，以帮助他们管理薪水之间的现金流量。分支机构与美国一些领先的工资单和劳动力技术合作，以支持零售，餐厅，物流，制造业和医疗保健领域的雇主。
Earnin
earnin.com
通过 Earnin 福利招聘、保留和提高员工生产力。 Earnin 是一个财务健康平台，专门帮助员工避免债务、支付账单、为未来储蓄并通过在工作时获取工资来减轻财务压力。我们的核心 Cashout 产品为美国各地 50,000 多家企业的员工提供支持，并且我们已经提供了超过 100 亿美元的收入。我们的使命是帮助员工过上更好的财务生活。 Earnin 技术是独一无二的，是唯一需要零集成的提供商。这意味着几天内即可轻松推出。我们可能已经为您的一些员工提供了帮助 - 请联系我们了解具体方法。其他功能： - 余额保护：如果员工的银行余额低于一定金额，他们会收到通知，以帮助他们避免透支费用。 - 预算：我们自动提取经常性费用，以帮助员工了解即将到来的账单以及围绕这些账单的预算 - 提示自己：这是一款独特的储蓄产品，员工可以轻松创建自定义储蓄罐，为紧急基金、假期、教育等储蓄。