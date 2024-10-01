工资访问软件 - 最热门应用 - 尼加拉瓜

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工资获取软件允许员工在下一个预定发薪日之前获取部分工资。该软件可帮助员工跟踪可用资金并根据需要提取资金，并从即将发放的工资中扣除预付款。雇主提供赚取工资作为财务健康福利，特别是对于拥有小时工的企业。 对于需要立即资金的员工来说，获得工资可以避免透支费用或发薪日贷款和信用卡债务的需要。此选项可以为员工带来更大的财务稳定性，通过减轻压力、提高生产力和增加保留率来使企业受益。
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Instant Financial
instant.co
作为灵活员工薪酬解决方案的先驱，Instant Financial 为企业提供财务健康解决方案，让员工能够掌控自己的财务状况，并以自己想要的方式、时间和地点获得报酬。 Instant 是员工薪酬的单一来源提供商，提供从工资获取、数字员工小费和电子工资卡等方面，帮助组织提升员工福利水平。提供免费、灵活的员工薪酬选择的雇主可以使自己的企业在竞争中脱颖而出，吸引顶尖人才并建立一支忠诚、热情的团队，并且他们可以享受到提高底线的好处： • 求职者数量增加 30% • 求职人数减少 25%缺勤率 • 人员流动率降低 20% 了解更多信息，请访问 instant.co。
DailyPay
dailypay.com
您可以信赖的按需支付。 DailyPay™ 推出星期五 Friday，Visa® 预付卡和应用程序是我们的最新产品，让员工可以即时、免费地获取自己的工资。加入信任 DailyPay 帮助员工掌控财务的行业领先公司。
Branch app
branchapp.com
Branch 帮助企业加快支付速度，增强美国工薪阶层的能力。企业向 Branch 求助，寻求一种更具成本效益、更快捷的方式向员工支付工资，并降低纸质支票和工资卡的成本。与 Branch 签约的工人和独立承包商可以获得零费用银行账户、免费即时获取工资以及自动预算工具来帮助他们管理工资之间的现金流。 Branch 与一些全国领先的薪资和劳动力技术合作，为零售、餐饮、物流、制造和医疗保健领域的雇主提供支持。
Earnin
earnin.com
通过 Earnin 福利招聘、保留和提高员工生产力。 Earnin 是一个财务健康平台，专门帮助员工避免债务、支付账单、为未来储蓄并通过在工作时获取工资来减轻财务压力。我们的核心 Cashout 产品为美国各地 50,000 多家企业的员工提供支持，并且我们已经提供了超过 100 亿美元的收入。我们的使命是帮助员工过上更好的财务生活。 Earnin 技术是独一无二的，是唯一需要零集成的提供商。这意味着几天内即可轻松推出。我们可能已经为您的一些员工提供了帮助 - 请联系我们了解具体方法。其他功能： - 余额保护：如果员工的银行余额低于一定金额，他们会收到通知，以帮助他们避免透支费用。 - 预算：...
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon是中小企业金融赋能平台。有了 ZayZoon，只需按一下按钮，发薪日就来了。它对雇主免费，只需 30 分钟即可实施。不过，员工可以随时使用 ZayZoon 领取工资。该平台还提供教育资源和工具，帮助员工打破工资循环。它有效。使用 ZayZoon 的员工中有 89% 表示财务压力减轻，而使用 ZayZoon 的雇主则称其营业额减少了 29%。