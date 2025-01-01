电子营销软件 - 最热门应用

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电子营销，也称为电子商务或数字营销，涉及选择最佳产品或服务，并战略性地向其展示适当的内容以促进销售。就像实体店战略性地定位商品一样，电子营销软件旨在在网站上有效地展示产品，旨在吸引潜在买家并鼓励重复购买。有效的电子营销可以提高客户参与度、减少网站放弃并促进高质量的转化。电子营销从传统产品营销和推销中汲取灵感，利用来自各个接触点的分析来提供个性化体验，最终推动参与度、销售和客户满意度。通常，电子营销软件与电子商务平台、网络内容管理、库存管理、销售点 (POS) 和客户关系管理 (CRM) 系统无缝集成。