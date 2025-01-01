电子营销软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子营销，也称为电子商务或数字营销，涉及选择最佳产品或服务，并战略性地向其展示适当的内容以促进销售。就像实体店战略性地定位商品一样，电子营销软件旨在在网站上有效地展示产品，旨在吸引潜在买家并鼓励重复购买。有效的电子营销可以提高客户参与度、减少网站放弃并促进高质量的转化。电子营销从传统产品营销和推销中汲取灵感，利用来自各个接触点的分析来提供个性化体验，最终推动参与度、销售和客户满意度。通常，电子营销软件与电子商务平台、网络内容管理、库存管理、销售点 (POS) 和客户关系管理 (CRM) 系统无缝集成。
提交新应用
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Algolia
algolia.com
Algolia是一个AI搜索和发现平台，提供快速、相关的搜索体验，支持企业个性化和分析工具，处理海量搜索请求。
Coveo
coveo.com
Coveo是基于云的企业软件平台，通过搜索和分析技术提供个性化的信息，支持电商、客户服务等场景。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore是一款零售营销平台，帮助营销人员快速将数据转化为收入生成的活动，实现个性化客户互动和自动化营销。
Syte
syte.ai
Syte是一个产品发现平台，利用视觉AI增强电子商务体验，包括视觉搜索、个性化建议和自动标签。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai是一个AI平台，帮助企业通过自动化和个性化提升电子商务运营，优化产品发现和客户互动。
Adobe Commerce
business.adobe.com
Adobe Commerce是一个灵活可扩展的电子商务平台，支持个性化的B2C和B2B体验，旨在帮助企业管理在线商店。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一个数字体验平台，提供AI驱动的搜索、无头CMS和营销自动化工具，帮助电子商务企业实现个性化客户体验。
Avataar
avataar.ai
Avataar是一个AI视频生成平台，能够从产品链接中自动创建高质量视频，简化内容制作并支持品牌安全。
Findify
findify.io
Findify是一款基于数据和机器学习的搜索与个性化平台，帮助电商网站提升在线购物体验和产品发现。
Productsup
productsup.com
Productsup是一个产品对消费者平台，帮助品牌和商家管理产品内容，实现多渠道整合，优化广告和销售流程。
edrone
edrone.me
edrone是一款专为电子商务设计的自动化营销云服务平台，帮助企业理解客户行为并提升客户参与度。
Searchspring
searchspring.net
搜索弹簧是一款电商解决方案，提供个性化搜索、商品管理和数据分析，旨在改善顾客购物体验并提高转化率。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity是一款智能电商个性化应用，帮助企业提高在线收入和转化率，支持多平台，提供个性化购物体验与推荐。
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch是一个AI驱动的个性化搜索和推荐平台，帮助企业提升用户体验和销售，支持视觉搜索和概念搜索等功能。
commonsku
commonsku.com
commonsku是一款专为促销产品行业设计的软件，集客户关系管理、订单管理和电商平台于一体，帮助分销商和供应商简化业务。
Klevu
klevu.com
Klevu是一款AI驱动的电子商务搜索和发现平台，提供实时的个性化搜索、推荐和商品展示功能，以提高在线商店的转化率。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire提供基于数据的客户旅程优化解决方案，帮助零售商增强在线互动、个性化用户体验并促进收入增长。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox是一款为电商平台优化的AI搜索应用，提供智能搜索、过滤器和个性化推荐，旨在提升购物体验和转化率。
Toolio
toolio.com
Toolio是一个基于云的销售和库存计划平台，帮助零售商自动化流程、优化库存并支持远程协作。
Loop54
loop54.com
Loop54 是一个基于AI的电商搜索和个性化平台，通过分析用户行为为其提供相关产品推荐，提升购物体验和转化率。
Relewise
relewise.com
Relewise 是一款个性化平台，通过实时用户行为分析提供定制的搜索和推荐结果，帮助企业提升销售和客户参与度。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter是一个利用机器学习技术，实现实时个性化内容推荐的应用，帮助企业优化数字平台，提升用户体验和参与度。
Nosto
nosto.com
Nosto是一个智能商业体验平台，提供工具帮助品牌通过实时数据整合，优化电子商务体验和提高在线销售。
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io是一个电子商务个性化平台，提供个性化产品推荐、自动化邮件和实时顾客分析，提升客户体验和销售绩效。
MakerSights
makersights.com
MakerSights是一款帮助零售品牌优化产品策略的工具，使其能够根据消费者反馈高效开发受欢迎的产品。
Potions
get-potions.com
Potions是一款无须依赖cookie的在线购物个性化解决方案，帮助电商提升转化率和平均订单价值。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai 生成电商产品数据，帮助品牌和零售商改善搜索引擎和推荐系统，提升用户购物体验。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box是一款适用于电子商务平台的产品搜索与发现解决方案，提供AI驱动的搜索和个性化购物体验。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance是一个个性化推荐平台，通过高级算法和数据分析，帮助企业优化客户互动和提高客户满意度。
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE是一款SaaS平台，帮助零售商和品牌通过分析网站流量，优化内容以提高转化率和收入，无需IT支持。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services是一款个性化和客户数据平台，帮助品牌识别用户行为，提供个性化推荐，提高转化率和用户体验。