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电子营销软件 - 最热门应用

电子营销，也称为电子商务或数字营销，涉及选择最佳产品或服务，并战略性地向其展示适当的内容以促进销售。就像实体店战略性地定位商品一样，电子营销软件旨在在网站上有效地展示产品，旨在吸引潜在买家并鼓励重复购买。有效的电子营销可以提高客户参与度、减少网站放弃并促进高质量的转化。电子营销从传统产品营销和推销中汲取灵感，利用来自各个接触点的分析来提供个性化体验，最终推动参与度、销售和客户满意度。通常，电子营销软件与电子商务平台、网络内容管理、库存管理、销售点 (POS) 和客户关系管理 (CRM) 系统无缝集成。

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia是一个AI搜索和发现平台，提供快速、相关的搜索体验，支持企业个性化和分析工具，处理海量搜索请求。

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo是基于云的企业软件平台，通过搜索和分析技术提供个性化的信息，支持电商、客户服务等场景。

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore是一款零售营销平台，帮助营销人员快速将数据转化为收入生成的活动，实现个性化客户互动和自动化营销。

Syte

Syte

syte.ai

Syte是一个产品发现平台，利用视觉AI增强电子商务体验，包括视觉搜索、个性化建议和自动标签。

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai是一个AI平台，帮助企业通过自动化和个性化提升电子商务运营，优化产品发现和客户互动。

Adobe Commerce

Adobe Commerce

business.adobe.com

Adobe Commerce是一个灵活可扩展的电子商务平台，支持个性化的B2C和B2B体验，旨在帮助企业管理在线商店。

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach是一个数字体验平台，提供AI驱动的搜索、无头CMS和营销自动化工具，帮助电子商务企业实现个性化客户体验。

Avataar

Avataar

avataar.ai

Avataar是一个AI视频生成平台，能够从产品链接中自动创建高质量视频，简化内容制作并支持品牌安全。

Findify

Findify

findify.io

Findify是一款基于数据和机器学习的搜索与个性化平台，帮助电商网站提升在线购物体验和产品发现。

Productsup

Productsup

productsup.com

Productsup是一个产品对消费者平台，帮助品牌和商家管理产品内容，实现多渠道整合，优化广告和销售流程。

edrone

edrone

edrone.me

edrone是一款专为电子商务设计的自动化营销云服务平台，帮助企业理解客户行为并提升客户参与度。

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

搜索弹簧是一款电商解决方案，提供个性化搜索、商品管理和数据分析，旨在改善顾客购物体验并提高转化率。

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity是一款智能电商个性化应用，帮助企业提高在线收入和转化率，支持多平台，提供个性化购物体验与推荐。

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch是一个AI驱动的个性化搜索和推荐平台，帮助企业提升用户体验和销售，支持视觉搜索和概念搜索等功能。

commonsku

commonsku

commonsku.com

commonsku是一款专为促销产品行业设计的软件，集客户关系管理、订单管理和电商平台于一体，帮助分销商和供应商简化业务。

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu是一款AI驱动的电子商务搜索和发现平台，提供实时的个性化搜索、推荐和商品展示功能，以提高在线商店的转化率。

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire提供基于数据的客户旅程优化解决方案，帮助零售商增强在线互动、个性化用户体验并促进收入增长。

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox是一款为电商平台优化的AI搜索应用，提供智能搜索、过滤器和个性化推荐，旨在提升购物体验和转化率。

Toolio

Toolio

toolio.com

Toolio是一个基于云的销售和库存计划平台，帮助零售商自动化流程、优化库存并支持远程协作。

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54 是一个基于AI的电商搜索和个性化平台，通过分析用户行为为其提供相关产品推荐，提升购物体验和转化率。

Relewise

Relewise

relewise.com

Relewise 是一款个性化平台，通过实时用户行为分析提供定制的搜索和推荐结果，帮助企业提升销售和客户参与度。

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter是一个利用机器学习技术，实现实时个性化内容推荐的应用，帮助企业优化数字平台，提升用户体验和参与度。

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto是一个智能商业体验平台，提供工具帮助品牌通过实时数据整合，优化电子商务体验和提高在线销售。

Clerk.io

Clerk.io

clerk.io

Clerk.io是一个电子商务个性化平台，提供个性化产品推荐、自动化邮件和实时顾客分析，提升客户体验和销售绩效。

MakerSights

MakerSights

makersights.com

MakerSights是一款帮助零售品牌优化产品策略的工具，使其能够根据消费者反馈高效开发受欢迎的产品。

Potions

Potions

get-potions.com

Potions是一款无须依赖cookie的在线购物个性化解决方案，帮助电商提升转化率和平均订单价值。

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle.ai 生成电商产品数据，帮助品牌和零售商改善搜索引擎和推荐系统，提升用户购物体验。

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box是一款适用于电子商务平台的产品搜索与发现解决方案，提供AI驱动的搜索和个性化购物体验。

RichRelevance

RichRelevance

richrelevance.com

RichRelevance是一个个性化推荐平台，通过高级算法和数据分析，帮助企业优化客户互动和提高客户满意度。

BEYABLE

BEYABLE

beyable.com

BEYABLE是一款SaaS平台，帮助零售商和品牌通过分析网站流量，优化内容以提高转化率和收入，无需IT支持。

Raptor Services

Raptor Services

auth.raptorsmartadvisor.com

Raptor Services是一款个性化和客户数据平台，帮助品牌识别用户行为，提供个性化推荐，提高转化率和用户体验。

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