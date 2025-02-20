电子营销软件 - 最热门应用 - 法属南部领地

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电子营销，也称为电子商务或数字营销，涉及选择最佳产品或服务，并战略性地向其展示适当的内容以促进销售。就像实体店战略性地定位商品一样，电子营销软件旨在在网站上有效地展示产品，旨在吸引潜在买家并鼓励重复购买。有效的电子营销可以提高客户参与度、减少网站放弃并促进高质量的转化。电子营销从传统产品营销和推销中汲取灵感，利用来自各个接触点的分析来提供个性化体验，最终推动参与度、销售和客户满意度。通常，电子营销软件与电子商务平台、网络内容管理、库存管理、销售点 (POS) 和客户关系管理 (CRM) 系统无缝集成。
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edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并通过一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 为零售商提供以数据为主导的智能客户旅程优化解决方案，引导在线购物者完成购买渠道并将其保留在生态系统中。利用客户洞察，Salesfire 使企业能够提高现场参与度、个性化用户体验并推动收入增长。从第一方数据收集到高级分析，Salesfire 利用人工智能的力量来识别更多购物者、增强重定向并将访客数据转化为销售。
MakerSights
makersights.com
MakerSights 是唯一的分类管理工作区，使零售品牌能够采取以消费者为中心的方法来制定产品策略，并使他们能够创造出更多人们喜爱的产品，并减少人们不喜欢的产品。 MakerSights 工作空间将跨职能团队联合起来，从设计和产品到营销和消费者洞察，以大规模地与目标消费者测试想法和正在开发的产品。利用交互式、专门构建的零售分析和仪表板，团队能够快速分析消费者数据，立即与利益相关者分享见解，并做出基于数据的决策，从而实现高效、高性能的分类。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜索、AI 导航、AI 推荐以及洞察与实验解决方案可改善购物体验，从而提高转化率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜索技术来理解含义。通过结合向量、大语言模型 (LLM) 和 GPT 技术，它可以提取一般句子背后的意图，以返回相关的产品结果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相关产品、相关关键词和相关类别模块提高了参与度，并帮助购物者只需一键点击即可完善他们的搜索意图。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 通过相关推荐来激发购物者探索您的目录，从而提高平均订单价值。 Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 可以通过富有洞察力的指标、频繁的 A/B 测试和个性化搜索专家支持来优化您的解决方案。
Toolio
toolio.com
Toolio 是一个基于云的销售平台，可自动执行关键工作流程、提供实时见解并支持远程协作。我们帮助零售商节省时间并更快地做出数据驱动的销售决策，从而实现库存优化、盈利能力提高和收入增长。 Toolio 销售平台包括四个核心模块：商品规划、分类规划、商品规划和分配。这些模块可以单独使用，但组合在一起功能更强大，并且可以根据您独特的规划流程进行定制。 -商品规划：通过融合季节性趋势和实时端到端数据洞察，简化销售预测和库存计划的创建和维护 -品种规划：结合历史绩效信息、属性分析和可视化产品线表，帮助零售商决定哪些商品生产的产品以及通过每个渠道销售的数量 - 商品规划：帮助零售商保持最佳库存水平，以避免缺货，并通过智能需求预测和自动补货管理改善现金流 - 分配：您可以完全控制库存智能洞察自动Toolio 是一家全球性企业，总部位于纽约，在伊斯坦布尔设有办事处，由前沃尔玛二次创业者团队创建，并得到顶级风险投资家和服装行业高管的支持。
Potions
get-potions.com
Potions 是唯一一家能够在不依赖 cookie 的情况下个性化在线购物者旅程的市场参与者。鉴于第三方 cookie 即将结束，其独特的技术是一种面向未来的解决方案，使网站能够通过提高转化率和平均订单价值将收入提高 12% 至 25%。过去三年，超过 60 家电子商务商户选择 Potions 作为首选解决方案，其中包括 Wonderbox、Jacadi、Le Slip Français 和 Alltricks 等行业领导者。
Findify
findify.io
Findify 是一个搜索和发现个性化平台，由数据和机器学习提供支持。专为电子商务网站打造，以加速增长。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智能电子商务个性化的领先提供商之一，为 B2C 或 B2B 企业提供完美的解决方案，以提高在线收入、平均订单价值、在线转化率，并建立忠诚的客户数据库。 PureClarity 允许您通过广泛的智能电子商务个性化功能为客户提供高度个性化和相关的在线购物体验，将您的在线访问者转化为忠实的客户。该软件与所有电子商务平台兼容，并为 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供插件/扩展。 PureClarity 可以有效地处理任何数量的数据，并从第一天开始工作。企业通常很快就会开始看到积极的成果。 PureClarity 功能包括： 个性化内容 – 允许您创建 1-2-1 相关且引人入胜的对话。显示与每个在线访问者相关的目标内容和横幅广告。通过展示他们感兴趣的促销、优惠和图像，将他们变成回头客和忠实客户。智能推荐可以在客户提出需求之前就知道他们想要什么。通过在客户旅程中的正确时间向客户展示正确的产品，您可以提高在线转化率和收入。让 PureClarity 的 AI 在整个客户旅程中实时追加销售和交叉销售产品，以最大限度地提高您的在线销售额。搜索中的个性化 - 让您的客户从搜索直接进入结帐。您可以在客户搜索您的网站和搜索结果页面时实时显示个性化的产品推荐和内容，让他们轻松准确地找到他们想要的东西。电子邮件中的个性化将您的客户重新注入您的销售渠道。通过提供适合客户现场体验的产品来吸引客户回到您的网站。说服您的客户购买、再次购买或重新访问他们废弃的购物车。为什么不提供激励措施来真正让他们兴奋呢？弹出窗口可以吸引客户的注意力！创建个性化弹出窗口和电子邮件捕获弹出窗口，以提高参与度并提高在线转化率。洞察和分析，了解每个客户的价值和潜在购买力。您可以全面了解访客行为、客户群和营销活动绩效，并了解如何最大限度地发挥网站潜力，进一步增加收入。
Adobe Commerce
business.adobe.com
体验让一切变得不同。与 Adobe Commerce 一起成长。 Adobe Commerce 是一个灵活且可扩展的商务平台，无论您拥有多少个品牌，都可以让您创建独特的个性化 B2B 和 B2C 体验。 以前是万磁王。
Productsup
productsup.com
Productsup 是领先的产品对消费者 (P2C) 平台，使制造商、品牌、服务提供商和市场能够将商业无政府状态转变为商业成功。 Productsup P2C 平台提供一系列解决方案，例如信息流管理、市场体验和社交商务、产品内容联合以及卖家和供应商入职培训。它每月为 900 多个品牌处理超过 2 万亿个产品，包括宜家、丝芙兰、拜尔斯道夫、Redbubble 和 ALDI，每月处理的数据请求比谷歌的消费者搜索服务还要多。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 生成电子商务产品数据，使品牌、零售商和市场能够提供卓越的产品发现体验。借助 Pixyle 丰富而详细的属性，公司可以改进其网站搜索引擎和推荐系统，帮助购物者准确找到他们想要的东西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智能产品标签、文本生成、图像审核和推荐解决方案来提高转化率和忠诚度。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasekaran 创立的 Mad Street Den 品牌。
Avataar
avataar.ai
Avataar 正在利用空间叙事的力量彻底改变行业，通过实现人工智能驱动的生成视觉体验进入视觉发现的新时代。其全球首个以人工智能为主导的计算机视觉平台采用深度学习方法，为不同的企业、品牌和用户创造互动体验。 Avataar 拥有 10 多项专利，并担任 Khronos 3D 商务部主席，处于推动神经创新并为制定可互操作行业标准做出贡献的前沿。该公司与 Khronos、Nvidia、Meta、Google、AWS 等主要利益相关者以及蓝筹投资者（红杉资本和 Tiger Global）的战略合作伙伴关系，突显了其致力于在全球范围内推动革命性转变、重新构想产品体验和前所未有的视觉发现。
Loop54
loop54.com
Loop54s 电子商务网站搜索和个性化由专有人工智能提供支持。 Loop54 AI 个性化您的网站搜索和类别导航，以便每个访问者都能体验到相关的结果。虽然大多数个性化工具需要数月的数据收集，但 Loop54 使用少量数据来完成数千条规则的工作。让您快速自动个性化用户体验。站点搜索 将您的搜索框变成一个有用的销售助理 - 无需霸道的徘徊。 - 预测个性化 - 自动完成 - 学习新单词 - 拼写检查 - 自动排名和排序 - 内容搜索 - 动态分面 - 相关结果 我们的搜索平均将 AOV 和转化率提高 30%。我们合作的一些客户不在 The High Street、Webhallen、Office Depot 等。
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch 是一个人工智能驱动的个性化搜索和推荐平台，可帮助所有行业的任何规模的企业取得成功。我们的目标是确保品牌拥有创新工具来提供准确、相关的搜索体验，使用户能够在上下文中找到满足其需求的相关结果，无论设备、平台或语言如何。 Hawksearch 已完成 800 多项实施，通过我们的创新功能提供引人入胜的个性化搜索体验，使营销人员、销售人员和开发人员能够实现他们的目标。 Hawksearch 的先进机器学习和自动化处理所有反应性日常监控，使您的团队能够专注于全局解决方案。我们的转化分析器旨在了解客户的关键字并将其转换为数据中包含的短语。借助内置的度量标准系列和库，您不再需要数百个同义词来处理度量单位和其他度量标准。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款适用于任何电子商务平台的产品搜索和发现解决方案。 Luigi's Box 的魔力始于详细的分析仪表板，为您提供有关网站上搜索和导航元素性能的所有相关信息。借助人工智能驱动的搜索、推荐和产品列表，详细了解平台的性能并确保获得最佳结果。为您的访客提供终极工具，以尽可能高效地发现您的产品。 Luigi's Box 是您和您的客户会喜欢使用的软件。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智能搜索和发现平台。我们的工程师发明了人工智能的突破性用途，以指数级更好的方式创建更好的搜索和发现。我们专有的 NeuralSearch 技术将基于矢量的自然语言处理和关键字匹配结合在一个 API 中。 Algolia 每年支持 1.75 万亿次搜索请求或每周超过 300 亿次搜索请求，使 150 多个国家/地区的 17,000 多名客户能够为其应用内用户和/或在线访问者（使用任何 Web、移动或语音设备）——通过立即大规模地呈现所需的内容。要了解更多信息，请访问 www.algolia.com。
commonsku
commonsku.com
commonsku 是专门为促销产品行业设计的软件。它是一个集成在一个复杂中心中的 CRM、订单管理和电子商务平台。 commonsku 借助能够直观地连接分销商和供应商的软件，为您的团队带来一股新鲜空气。
Relewise
relewise.com
让我们发挥您的个性化潜力在 Relewise，我们为客户提供真正个性化的竞争优势，以便他们能够提供独特的用户体验。我们希望您的企业发挥其个性化潜力，并且我们希望全程为您提供帮助。极速定制结果我们提供个性化平台，具有出色的个性化搜索和推荐结果能力。基于实时用户行为，我们的平台适应用户的独特兴趣和行为，并以极快的速度提供出色的结果。其结果是出色的用户体验，电子商务企业受益于该平台的极端适应性、灵活集成、超快引擎和自动化学习。搜索产品、变体、类别和内容，呈现个性化产品推荐，在类别浏览和触发时个性化排序顺序。用于营销自动化。 Relewise 支持数百万种产品和变体，所有数据都得到持久化，并且数据可以零延迟地实时分析和使用。 B2C 和 B2B 中的一切都进展顺利。此外，Relewise 完全拥抱 B2B，具有针对性的功能，例如支持客户特定分类的个性化、客户细分和多用户客户帐户（和购物篮）。没有空话，有很多直言不讳的谈话，永远不会有沉闷的时刻。我们相信，良好的关系就是一切，而良好的对话是它们的开始。这就是为什么我们的产品随着客户的需求而变化，也是为什么我们非常认真地提供最高的 HOW 产品质量和超越的服务。信任是我们最强大的货币，我们承诺为您提供所有诚实的谈话，而不是空话推销。我们还承诺让事情变得有趣——我们被永无休止的探索和开发比现有事物更好的愿望所驱动。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance 是体验个性化领域的全球领导者，为全球 200 多家最大的 B2C 和 B2B 品牌及零售商推动数字化增长和品牌忠诚度。该公司利用先进的人工智能技术来弥合营销和商业之间的体验差距，帮助数字营销领导者在整个客户生命周期中大规模、实时地打造与个人对话的难忘体验。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 帮助公司在其数字资产（网络、移动、电子邮件、推送等）中受益于基于实时机器学习的本地推荐。我们的技术可与领先的网络资产（Youtube、亚马逊等）为其“为您推荐”或“您可能喜欢”等部分构建的技术相媲美。
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE 是一个 SaaS 平台，可帮助零售商和品牌找到数字解决方案，通过关注现有的网站流量来提高转化率、利润和用户体验。借助人工智能和我们的自动化客户旅程分析，我们的客户可以个性化其网站内容。我们利用他们当前的流量来优化他们的收入，而无需任何 IT 需求。您想要易于实施的解决方案。这就是为什么 BEYABLE 是一套独立的模块，所有模块都依赖于一个轻量级标签（异步）。在您需要时支付您需要的费用。使用 BEYABLE 全套产品的网站通常可以实现高达 35% 的收入增长和 10 倍的平均投资回报率。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市场领先的个性化和客户数据平台提供商。我们的解决方案使品牌能够跨渠道识别用户的行为，提供个性化建议，并从我们的客户数据平台激活所有渠道中的数据。数百个雄心勃勃的品牌已经使用 Raptor 来实现更高的转化率、更高效的工作流程和更好的用户体验。欲了解更多信息，请访问 https://www.raptorservices.com/
Nosto
nosto.com
体验智能商务 Nosto 是智能商务体验平台 (CXP)，为品牌和零售商提供直观设计的工具，通过端到端商务体验管理来增加在线收入。 借助 experience.AI，Nosto 帮助品牌在个性化、产品发现和用户生成内容方面实时丰富和激活客户、产品和内容数据，从而大规模提供高性能的商业体验。
Klevu
klevu.com
Klevu AI 电子商务搜索和发现是无头兼容的，包括人工智能驱动的网站搜索、智能类别营销、智能推荐和个性化引擎，所有这些都由实时买家意图提供支持。 Klevu 帮助商家：将搜索转化率提高 6 倍，通过搜索将 AOV 提高 6%，并将全站电子商务转化率提高 15%。 Klevu AI 搜索和发现平台包括： Klevu AI 电子商务站点搜索 丰富的自动完成和相关搜索结果 输入时搜索 自然语言处理 (NLP) AI 驱动的自学习现场搜索栏 支持长尾和基于语音的搜索 容错、停用词和词形变化 自动丰富产品目录 实时搜索趋势和个性化 搜索结果的视觉营销 搜索 基于关键词的产品推广 -------------------------- --------- Klevu AI 电子商务营销 平衡人工智能和战略控制 产品系列页面的自动视觉营销 动态过滤器和 SEO 友好的产品系列页面布局 提前计划营销活动并添加营销横幅 拖放视觉营销 固定英雄产品始终保持在集合的顶部 安排有时限的营销活动，以进行视觉横幅和产品推广 通过在所有类别或选定类别中简单复制规则来节省时间 ------------------ -------------- 个性化产品推荐 基于搜索的超相关人工智能产品推荐 每次点击、搜索查询和购买进行自学习 选择多种推荐类型，包括热门、新品、高评级，并与过去的购买相关 最流行产品的推荐（基于点击、查看和搜索） 鼓励在主页、产品系列、产品详细信息和购物车页面上进行追加销售和交叉销售。个性化引擎 在最佳时间显示最相关的产品 简单的开箱即用激活，并可通过 Klevu API 进行完全自定义 个性化所有网站页面，包括主页、列表页面、产品详细信息页面和结账页面 个性化几乎没有历史记录互动，向他人学习。 -------------------------------- 为什么选择Klevu？易于使用，快速实现价值 Klevu 软件采用 API 优先且无头兼容 搜索中使用的自然语言处理 全产品人工智能和机器学习 24/7 支持 与语言无关的搜索并为国际商店量身定制 ----- --------------------------- Klevu 帮助人们连接到他们想要购买的产品。通过 AI 和 NLP 支持的发现技术，Klevu 使商家能够提供基于实时买家意图的超相关、个性化体验。 Klevu 发现技术平衡了人工智能自动化和战略控制，安装快速简便，并与所有电子商务平台兼容。 Klevu 为全球数千家电子商务企业提供支持，并在英国、美国、瑞典、芬兰、澳大利亚和印度设有办事处。
Syte
syte.ai
Syte 是专门为电子商务应用程序设计的产品发现平台。它利用视觉人工智能来增强各种电子商务活动，包括视觉搜索、个性化和自动产品标签。 Syte 旨在通过提供视觉搜索体验将购物者与产品联系起来，从而提高效率、支持可持续发展并消除死胡同。 它展示视觉上相似且互补的产品推荐，旨在激发和转化不同类型的购物者。它还具有自动产品标签系统，可以节省时间、优化销售流程并提高产品数据的准确性。 这些解决方案可以适应不同的市场现实，并可以扩展以满足时尚、家居装饰和珠宝等各个行业领域的特定需求。 它适合不同的企业规模，从成长型企业到大型企业。
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io 是一款一体化电子商务个性化平台，可提高您的网上商店的性能和盈利能力，同时节省您的时间并推动您的业务增长。通过使用行业领先的人工智能来增强整个客户旅程的高度相关性，我们可以自动实现更高的转化率、购物篮规模和订单价值。在 Clerk，我们致力于为客户提供他们所需的所有工具，以充分利用我们的电子商务个性化平台。我们通过动态产品推荐、个性化电子邮件、高效的网站搜索和受众细分来帮助客户增加销售额：所有这些都通过我们的无 Cookie 解决方案实现。我们致力于帮助全球客户为其用户提供个性化的购物体验。我们的网站上提供了有关我们的商品和服务的许多详细信息，包括定期产品更新。我们认识到向您通报最新的产品变更和功能是多么重要，这样您才能始终保持最新状态。为了更好地了解可用的解决方案以及它们如何使您的组织受益，我们还提供了各种产品的用户示例。我们的案例研究展示了其他企业如何使用 Clerk 的人工智能驱动技术来增加销售额。除了我们的资源之外，我们还通过我们的网站提供专门的帮助，让您可以快速联系我们的专业技术专家团队。我们的团队致力于为您提供最好的建议和帮助，以便您可以充分利用我们的平台。我们相信，我们的人工智能驱动的定制解决方案可以帮助您实现您的职业目标，所以让我们帮助您发展您的业务并实现您的业务目标。
Searchspring
searchspring.net
Searchspring 是原创且最值得信赖的电子商务解决方案之一。在过去 16 年里，Searchspring 开发了整套电子商务产品，帮助在线商店通过搜索、营销、个性化和报告提供终极购物体验。 Searchspring 的电子商务专家团队确保与个性化入门的完全集成以及屡获殊荣的客户成功团队的持续支持。作为专为电子商务构建的排名第一的搜索、营销和个性化平台，Searchspring 在正确的时间向正确的人提供正确的产品。 Chubbies、Pura Vida、Moen、Fabletics、Peet’s Coffee、SKIMS、West Elm、Specialized、Wildfang 和 Ripcurl 等客户信赖 Searchspring 来帮助增加购物车规模、转化率和回头客。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一个零售营销平台，可帮助营销人员在几分钟内将数据转化为创收活动。通过将数据直接内置到营销活动工作流程中以及点击式预测模型，零售营销人员可以将手动流程抛诸脑后，触发任何通信并自动化每封电子邮件、移动设备、网站和付费媒体的人物、内容、时间和地点给每个购物者的消息。超过 400 个品牌信赖 Bluecore 能够快速提高客户保留率并推动可预测的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spencer。欲了解更多信息，请访问 Bloomreach.com。 （Exponea 于 2021 年被 Bloomreach 收购。）