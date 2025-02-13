电子营销软件 - 最热门应用 - 南苏丹

PureClarity

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PureClarity 是智能电子商务个性化的领先提供商之一，为 B2C 或 B2B 企业提供完美的解决方案，以提高在线收入、平均订单价值、在线转化率，并建立忠诚的客户数据库。 PureClarity 允许您通过广泛的智能电子商务个性化功能为客户提供高度个性化和相关的在线购物体验，将您的在线访问者转化为忠实的客户。该软件与所有电子商务平台兼容，并为 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供插件/扩展。 PureClarity 可以有效地处理任何数量的数据，并从第一天开始工作。企业通常很快就会开始看到积极的成果。 PureClarity 功能包括： 个性化内容 – 允许您创建 1-2-1 相关且引人入胜的对话。显示与每个在线访问者相关的目标内容和横幅广告。通过展示他们感兴趣的促销、优惠和图像，将他们变成回头客和忠实客户。智能推荐可以在客户提出需求之前就知道他们想要什么。通过在客户旅程中的正确时间向客户展示正确的产品，您可以提高在线转化率和收入。让 PureClarity 的 AI 在整个客户旅程中实时追加销售和交叉销售产品，以最大限度地提高您的在线销售额。搜索中的个性化 - 让您的客户从搜索直接进入结帐。您可以在客户搜索您的网站和搜索结果页面时实时显示个性化的产品推荐和内容，让他们轻松准确地找到他们想要的东西。电子邮件中的个性化将您的客户重新注入您的销售渠道。通过提供适合客户现场体验的产品来吸引客户回到您的网站。说服您的客户购买、再次购买或重新访问他们废弃的购物车。为什么不提供激励措施来真正让他们兴奋呢？弹出窗口可以吸引客户的注意力！创建个性化弹出窗口和电子邮件捕获弹出窗口，以提高参与度并提高在线转化率。洞察和分析，了解每个客户的价值和潜在购买力。您可以全面了解访客行为、客户群和营销活动绩效，并了解如何最大限度地发挥网站潜力，进一步增加收入。