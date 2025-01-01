电子商务工具 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务工具对于增强电子商务网站的功能至关重要。这些工具提供了一系列功能，包括与 ERP 系统集成、会计任务自动化、收集客户数据以及恢复废弃的购物车。无论企业已经拥有成熟的电子商务平台还是想要专注于客户服务等特定方面，电子商务工具都可以方便地简化流程并提高生产力。它们在完善营销策略、提高客户转化率、扩大规模以满足不断增长的需求和公司发展以及培养回头客方面发挥着至关重要的作用。通过部署电子商务工具，企业可以增强现有电子商务平台内的运营、沟通和转换策略。
提交新应用
AfterShip
aftership.com
AfterShip是一款提供全球包裹跟踪服务的应用，支持多个承运商，方便电子商务企业提高客户体验。
Tidio
tidio.com
Tidio是客户服务软件，提供实时聊天、聊天机器人和AI支持，帮助企业提高客户支持和销售。适用于各种平台和社交媒体。
Debutify
debutify.com
Debutify是一个适用于现代电子商务品牌的全功能解决方案，提供无代码、易用的工具，帮助用户管理和扩展业务。
Kalodata
kalodata.com
Kalodata是一个为TikTok商店提供数据分析与洞察的工具，帮助卖家优化销售策略与日常运营，提高业绩和收益。
Elfsight
elfsight.com
Elfsight是一款无需编码的小部件平台，帮助网站提升功能，自动化客户支持，增强用户体验，适用于多种网站建设者。
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in是一个电子商务平台，提供各种产品，包括电子产品、时尚、美容等。界面友好，购物体验顺畅，支持安全支付和个性化推荐。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv是一个库存管理解决方案，支持多渠道订单管理和自动化功能，旨在优化高批量运营及第三方物流的履行流程。
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget是一个免费的网页小部件插件，帮助提高客户互动，包括留言卡、常见问题模块和产品卡，支持电商软件配置。
Spoki
spoki.it
Spoki是一款将WhatsApp用于商业沟通的平台，帮助企业优化客户互动，整合营销、销售和客户支持。
LegitScript
legitscript.com
LegitScript 应用程序帮助评估商户风险，通过数据和专家分析识别不合规活动，以减少潜在罚款和保护声誉。
GOVX
govx.com
GOVX应用程序为军人、政府雇员和急救人员提供独家折扣，通过验证系统确保只有合格用户可访问这些优惠。
VOC.ai
voc.ai
VOC.ai是一个驱动客户服务的AI平台，帮助企业收集和分析客户反馈，优化产品与服务，提高客户满意度。
Memberful
memberful.com
Memberful 是一个帮助创作者管理和获利其内容的会员平台，支持独家内容发布与各种内容格式，如播客和在线课程。
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
AMZ Online套利是一款帮助亚马逊卖家识别有利可图产品的工具，提供套利机会和实时价格跟踪，优化采购决策。
Replyco
replyco.com
Replyco是一个电子商务帮助台平台，集中管理客户消息，支持自动化流程，提高客户支持效率。
Hosting123
hosting123.net
Hosting123 是一个托管管理应用，提供集中式平台来监控和控制服务器资源、性能指标和连接，适合所有用户。
Reusely
reusely.com
Reusely应用让您能在几分钟内将回购小部件部署到网站，便捷地处理客户的回购报价，并实时同步定价。
Malomo
gomalomo.com
Malomo是一款为电子商务企业提供品牌化运输跟踪和订单管理的平台，旨在改善购买后客户体验和提升客户忠诚度。
Syncware
syncware.com
Syncware是一款自动化软件，用于同步订单、发货和库存，帮助多渠道消费品品牌管理和优化其数据和工作流程。
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker是一款综合解决方案，支持软件销售、订阅管理、开票、预订系统和客户关系管理等功能。
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Fusionmetrics 是一款为 Shopify 应用运营者提供的分析工具，专注于订阅和收入分析、安装和收入归因，以及跨漏斗转化分析。
Content Status
contentstatus.com
Content Status 是一款自动化应用，帮助品牌和零售商实时监控产品页面的状态和质量，并提供竞争对手的排名信息。
Richpanel
richpanel.com
Richpanel是一个客户服务平台，提供自助服务门户、多渠道支持和高级报告，旨在提高在线商店的客户支持效率和满意度。
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ 是一款订阅管理和计费系统，支持500多个直接集成，帮助提升销售转化率和平均订单价值。用户可以通过拖放构建快速加载的结账流程，优化销售效益。
Recapture
recapture.io
Recapture 是一款自动化工具，帮助商家恢复遗弃购物车，通过短信和电子邮件营销，以及弹窗，提供优秀的数据分析。
Brandboom
brandboom.com
Brandboom是一个数字平台，帮助品牌与零售商简化批发买卖过程，提供订单管理和实时协作工具.
Blutag
blu.ai
Blutag是一款SaaS解决方案，帮助零售商快速创建语音应用程序，提升客户互动与购物体验，无需编码。
Chosify
chosify.com
Chosify是一款帮助电商品牌提升客户体验的应用，通过引导式销售解决客户在选择相似产品时的困难，提供最佳推荐。
Aframark
aframark.com
Aframark是一个基于云的平台，收集和展示产品问答，实时帮助用户获取信息，促进销售和社区互动。
LiveRecover
liverecover.com
LiveRecover 是一个 SMS 营销平台，专注于通过实时短信恢复 Shopify 商店的废弃购物车，提供个性化客户体验。
Namogoo
namogoo.com
Namogoo是一个平台，通过实时阻止未经授权的广告，增强客户体验，保护企业收入，帮助品牌提高转化率和参与度。
Shipup
shipup.co
Shipup是一个物流管理平台，帮助在线商家优化运输和交付流程，提高客户体验和满意度。提供实时跟踪和费用比较功能。
Payplug
payplug.com
Payplug是一个针对商家和在线商家的付款解决方案，提供安全的支付管理，支持多种支付方式，提升交易体验和客户满意度。
ShipAid
shipaid.com
ShipAid是一款运输援助应用，提供包裹追踪、保障及索赔管理，简化客户配送问题处理，增强用户体验。
EasyChannel
easychannel.com
EasyChannel是一个整合多渠道电商销售的平台，帮助用户管理产品、订单、客户支持等，支持与多个主流销售平台对接。
Noibu
noibu.com
Noibu是一个监控电子商务网站错误的工具，实时检测和优先解决影响收入的问题，提高用户体验并减少购物车放弃率。
TrueOps
trueops.com
TrueOps是一款先进的应用，帮助Amazon FBA卖家追讨退款，提供高达10%的佣金率和迅速的退款处理服务。
LitExtension
litextension.com
LitExtension是一款电子商务迁移工具，支持140多个平台的数据迁移，包括产品、客户和订单，简化整个过程。
8fig
8fig.co
8fig是一款为电子商务企业提供定制融资解决方案的应用，帮助管理财务资源和优化运营，支持增长与现金流管理。