电子商务工具 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务工具对于增强电子商务网站的功能至关重要。这些工具提供了一系列功能，包括与 ERP 系统集成、会计任务自动化、收集客户数据以及恢复废弃的购物车。无论企业已经拥有成熟的电子商务平台还是想要专注于客户服务等特定方面，电子商务工具都可以方便地简化流程并提高生产力。它们在完善营销策略、提高客户转化率、扩大规模以满足不断增长的需求和公司发展以及培养回头客方面发挥着至关重要的作用。通过部署电子商务工具，企业可以增强现有电子商务平台内的运营、沟通和转换策略。
提交新应用
AfterShip
aftership.com
AfterShip是一款提供全球包裹跟踪服务的应用，支持多个承运商，方便电子商务企业提高客户体验。
Tidio
tidio.com
Tidio是客户服务软件，提供实时聊天、聊天机器人和AI支持，帮助企业提高客户支持和销售。适用于各种平台和社交媒体。
Debutify
debutify.com
Debutify是一个适用于现代电子商务品牌的全功能解决方案，提供无代码、易用的工具，帮助用户管理和扩展业务。
Kalodata
kalodata.com
Kalodata是一个为TikTok商店提供数据分析与洞察的工具，帮助卖家优化销售策略与日常运营，提高业绩和收益。
Elfsight
elfsight.com
Elfsight是一款无需编码的小部件平台，帮助网站提升功能，自动化客户支持，增强用户体验，适用于多种网站建设者。
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in是一个电子商务平台，提供各种产品，包括电子产品、时尚、美容等。界面友好，购物体验顺畅，支持安全支付和个性化推荐。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv是一个库存管理解决方案，支持多渠道订单管理和自动化功能，旨在优化高批量运营及第三方物流的履行流程。
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget是一个免费的网页小部件插件，帮助提高客户互动，包括留言卡、常见问题模块和产品卡，支持电商软件配置。
Spoki
spoki.it
Spoki是一款将WhatsApp用于商业沟通的平台，帮助企业优化客户互动，整合营销、销售和客户支持。
LegitScript
legitscript.com
LegitScript 应用程序帮助评估商户风险，通过数据和专家分析识别不合规活动，以减少潜在罚款和保护声誉。
GOVX
govx.com
GOVX应用程序为军人、政府雇员和急救人员提供独家折扣，通过验证系统确保只有合格用户可访问这些优惠。
VOC.ai
voc.ai
VOC.ai是一个驱动客户服务的AI平台，帮助企业收集和分析客户反馈，优化产品与服务，提高客户满意度。
Memberful
memberful.com
Memberful 是一个帮助创作者管理和获利其内容的会员平台，支持独家内容发布与各种内容格式，如播客和在线课程。
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
AMZ Online套利是一款帮助亚马逊卖家识别有利可图产品的工具，提供套利机会和实时价格跟踪，优化采购决策。
Replyco
replyco.com
Replyco是一个电子商务帮助台平台，集中管理客户消息，支持自动化流程，提高客户支持效率。
Syncware
syncware.com
Syncware是一款自动化软件，用于同步订单、发货和库存，帮助多渠道消费品品牌管理和优化其数据和工作流程。
Hosting123
hosting123.net
Hosting123 是一个托管管理应用，提供集中式平台来监控和控制服务器资源、性能指标和连接，适合所有用户。
Reusely
reusely.com
Reusely应用让您能在几分钟内将回购小部件部署到网站，便捷地处理客户的回购报价，并实时同步定价。
Malomo
gomalomo.com
Malomo是一款为电子商务企业提供品牌化运输跟踪和订单管理的平台，旨在改善购买后客户体验和提升客户忠诚度。
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker是一款综合解决方案，支持软件销售、订阅管理、开票、预订系统和客户关系管理等功能。
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Fusionmetrics 是一款为 Shopify 应用运营者提供的分析工具，专注于订阅和收入分析、安装和收入归因，以及跨漏斗转化分析。
Content Status
contentstatus.com
Content Status 是一款自动化应用，帮助品牌和零售商实时监控产品页面的状态和质量，并提供竞争对手的排名信息。
Richpanel
richpanel.com
Richpanel是一个客户服务平台，提供自助服务门户、多渠道支持和高级报告，旨在提高在线商店的客户支持效率和满意度。
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ 是一款订阅管理和计费系统，支持500多个直接集成，帮助提升销售转化率和平均订单价值。用户可以通过拖放构建快速加载的结账流程，优化销售效益。
Recapture
recapture.io
Recapture 是一款自动化工具，帮助商家恢复遗弃购物车，通过短信和电子邮件营销，以及弹窗，提供优秀的数据分析。
Brandboom
brandboom.com
Brandboom是一个数字平台，帮助品牌与零售商简化批发买卖过程，提供订单管理和实时协作工具.
Blutag
blu.ai
Blutag是一款SaaS解决方案，帮助零售商快速创建语音应用程序，提升客户互动与购物体验，无需编码。
Chosify
chosify.com
Chosify是一款帮助电商品牌提升客户体验的应用，通过引导式销售解决客户在选择相似产品时的困难，提供最佳推荐。
Aframark
aframark.com
Aframark是一个基于云的平台，收集和展示产品问答，实时帮助用户获取信息，促进销售和社区互动。
LiveRecover
liverecover.com
LiveRecover 是一个 SMS 营销平台，专注于通过实时短信恢复 Shopify 商店的废弃购物车，提供个性化客户体验。
Namogoo
namogoo.com
Namogoo是一个平台，通过实时阻止未经授权的广告，增强客户体验，保护企业收入，帮助品牌提高转化率和参与度。
Shipup
shipup.co
Shipup是一个物流管理平台，帮助在线商家优化运输和交付流程，提高客户体验和满意度。提供实时跟踪和费用比较功能。
ShipAid
shipaid.com
用内部担保取代运输保险应用程序。增强客户体验和+AOV！包裹丢失、被盗、损坏或延误的解决方案。绕过保险公司，为您的客户提供他们所需的保证。设置您的保证费并保留利润！通过快速解决交付问题和卓越的客户支持来增强客户的售后体验。只需点击几下即可无缝集成并解决运输索赔。包括品牌客户解析和跟踪门户以及用于简化沟通的自定义运输通知。保留您在结账时向客户收取的额外收入 通过品牌客户解决门户来归档问题，简化服务 管理配送问题，只需单击一下即可决定重新发货、退款或拒绝 包含品牌自定义发货通知和跟踪门户 支持所有购物车类型另外，定制安装可在 24 小时或更短时间内完成
EasyChannel
easychannel.com
想要一个强大的一体化解决方案来满足您所有的多渠道销售需求吗？那么就来认识EasyChannel吧！ EasyChannel 是一个功能强大的平台，通过集成您的销售渠道并将您的多渠道工作流程、产品管理和客户服务整合到一个用户友好的平台中，将您所有的电子商务销售需求集中到一个地方。轻松与 eBay、亚马逊、沃尔玛、Etsy、Shopify、WooCommerce、Facebook 等畅销平台集成，并直接通过 EasyChannel 管理您的列表、产品、销售和客户支持。可定制的自动化使交叉列表和库存同步变得轻而易举，而订单管理和履行工具可帮助您简化多渠道工作流程。准备好让您的业务更上一层楼了吗？ EasyChannel 已满足您的需求！
Noibu
noibu.com
Noibu 是一款电子商务网站监控工具，可帮助检测、确定优先级并解决影响收入的错误，这些错误可能会妨碍用户体验并导致客户沮丧和放弃购物车。 Noibu 监控您的电子商务网站并实时标记错误。 Noibu 可以 100% 检测每个用户会话中发生的所有错误，并将它们添加到仪表板中，并根据它们对收入的影响确定优先级。 Noibu 专为业务和工程团队而设计，有助于将技术错误的影响与收入联系起来，以便优先解决最关键的问题。以下是 Noibu 如何帮助不同团队简化错误检测、优先级排序和解决方案： 业务团队：将问题的影响与网站转化率下降以及由于客户旅程中的问题而发生的相应收入损失关联起来。这使得业务团队能够分析其网站上的错误如何直接影响他们的利润。产品经理：通过自动对电子商务网站上检测到的关键问题进行优先级排序和分类，Noibu 帮助产品经理有效地分配开发人员的工作量，以便首先解决最高优先级的错误，并从优先级视图中删除低优先级的错误。工程团队：Noibu 提供开发人员解决错误所需的所有技术信息（精确到代码行），从而大大减少错误重现和解决时间。有关 Noibu 如何检测、确定优先级和解决电子商务网站上的错误以及帮助挽回收入损失的更多信息，请通过 [email protected] 与我们联系。
TrueOps
trueops.com
TrueOps 是从亚马逊 FBA 退款的最先进的解决方案。 TrueOps 提供市场领先的 10% 佣金率、对卖家友好的政策（例如从不对报销库存收取费用和报销冲销的即时积分）以及可让您比其他人更快上手并找到更多退款的尖端技术。我们的创始团队包括注册会计师、八位数亚马逊卖家的首席执行官和经验丰富的电子商务软件开发人员，我们知道与亚马逊打交道意味着什么。因此，我们建立了一个系统，可以找到亚马逊欠您的每一分钱，并管理流程以将其收回。
LitExtension
litextension.com
LitExtension是全球领先的电子商务迁移/平台重建服务提供商。我们帮助商家和电子商务专家通过 3 个简单步骤自动将数据从当前商店迁移到所需的购物车。使用 LitExtension 进行数据迁移允许您传输所有重要数据，包括产品、客户、订单等。准确、安全、自动。目前，我们支持 140 多个平台。一些著名的名字包括 BigCommerce、Shopify、WooCommerce、Magento、Prestashop、OpenCart、Volusion、Zen Cart……LitExtension 还有助于从数据库转储、CSV 文件、XML 文件和其他特殊数据类型传输数据。使用 LitExtension 迁移数据的 3 个简单步骤 1. 输入购物车信息 2. 选择要迁移的实体 3. 执行免费演示迁移（可选）或立即完全迁移 您可以传输的详细数据： - 产品 - 产品类别 -制造商 - 客户 - 订单 - 优惠券 - 评论 - CMS 页面 - 博客 - 自定义字段 - 等 增强数据导入功能的其他选项： - 迁移前清除目标商店上的数据（免费） - 在目标商店上创建 301 重定向 - 迁移产品和类别 SEO URL - 从类别、产品名称中剥离 HTML - 迁移其他图像（免费） - 迁移简短和完整的描述（免费） - 迁移产品 SKU（免费） - 等 为什么要选择 LITEXTENSION？一、100% 的正常运行时间和出色的迁移保证 在迁移过程中，我们确保您当前商店的 100% 正常运行时间。仍将正常服务新客户并处理新订单。不影响销售！迁移后，我们通过 3 个月内免费且无限制的近期迁移、重新迁移和智能更新服务确保数据不丢失。此外，LitExtension 提供 30 天退款保证，以证明我们的服务及其对您的价值的信心。二.无需技术技能 所有购物车迁移步骤均得到简化，以减少人工参与。此外，只要您需要，向导说明就会出现。使用 LitExtension 获得无需干预的迁移体验！三． 24/7 专业支持 我们的专家在电子商务行业拥有 10 多年的经验，为全球 50,000 多个客户完成了 150,000 多个成功迁移。我们有信心帮助您解决迁移过程之前、期间或之后的所有问题。四．最高的数据安全性 LitExtension 拥有一套实践、技术和政策来确保您的数据达到最高的安全级别。 - 服务器安全 - 数据安全 - 数据访问限制 - GDPR 合规性 - 保密协议 - 支付安全
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