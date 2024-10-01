电子商务工具 - 最热门应用 - 智利

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电子商务工具对于增强电子商务网站的功能至关重要。这些工具提供了一系列功能，包括与 ERP 系统集成、会计任务自动化、收集客户数据以及恢复废弃的购物车。无论企业已经拥有成熟的电子商务平台还是想要专注于客户服务等特定方面，电子商务工具都可以方便地简化流程并提高生产力。它们在完善营销策略、提高客户转化率、扩大规模以满足不断增长的需求和公司发展以及培养回头客方面发挥着至关重要的作用。通过部署电子商务工具，企业可以增强现有电子商务平台内的运营、沟通和转换策略。
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Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户...
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供货运跟踪。它是在赢得 2011 年香港创业周末和 2011 年全球创业大赛后成立的。AfterShip 于 2014 年 5 月获得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 万美元 A 轮投资。
Debutify
debutify.com
Debutify 是现代电子商务品牌的终极一体化解决方案。借助一套转化优化的应用程序，它可以简化任何品牌的启动、管理和扩展。这就是全球许多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 产品都经过无缝设计，易于使用，无需代码，但具有丰富的强大功能。这意味着任何人，即使没有技术知识，也可以使用 Debutify 来改善他们的业务。无论是刚刚进入线上市场的品牌还是电商老手，Debutify 都是值得信赖的合作伙伴。无论规模或阶段如何，品牌都可以通过 Debutify 找到适合自己需求的计划。此外，凭借 Debutify 专门的客户支持团队，品牌可以相信任何挑战都将得到及时有效...
Elfsight
elfsight.com
无需编码即可升级您的网站。 Elfsight 小部件帮助 1,000,000 多个网站所有者增加销售额、吸引访问者、收集潜在客户等。通过即用型解决方案节省您的时间和金钱，并更快地发展您的业务！ ⚡️
Kalodata
kalodata.com
Kalodata 是 TikTok 商店的数据分析和洞察工具。通过提供有关热门产品、才华横溢的影响者、热门短视频、优质直播、市场研究、竞争分析的信息，我们可以帮助 TikTok 商店卖家/品牌/创作者/附属机构做出更好的数据驱动决策，以增加其销售额和收入，并提高日常运营的效率。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一家富有远见的技术领导者，致力于创造全渠道履行的未来。通过我们由超过 1,500 个互联 3PL 组成的无与伦比的网络以及一套集成的云原生仓库、订单和库存管理平台，我们使现代商家和品牌能够以卓越的灵活性和规模满足任何地方的需求，而无需痛苦的平台迁移。
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in 是一个电子商务平台，提供各种类别的广泛产品。 Shoopy.in 凭借用户友好的界面和直观的导航，为购物者提供便捷、无缝的在线购物体验。主要特点： 广泛的产品范围：Shoopy.in 提供多种产品选择，包括电子产品、时尚产品、家居必需品、美容产品等。用户友好的界面：该网站具有干净直观的界面，使用户可以轻松浏览、搜索和购买商品。安全的结账流程：Shoopy.in 确保安全的结账流程，让用户放心、安心地购物。个性化推荐：平台根据用户喜好和浏览记录提供个性化的商品推荐，提升购物体验。响应式设计：Shoopy.in 针对各种设备进行了优化，包括台式机、平板电脑和智能手机，确保不同屏...
LegitScript
legitscript.com
自信地评估商家风险，以便您可以在导致罚款、损害您的声誉或威胁公共安全之前采取行动。交易洗钱。在线赌博.讨厌团体。非法销售药品。不道德的商人试图逃脱的惩罚是无限的，他们的犯罪创造力也是无穷无尽的。仅靠算法的解决方案根本无法跟上。这就是收单机构、支付服务提供商和 ISO 转向 LegitScript 的原因。我们将大数据、先进技术和密集、专业的人工分析相结合，以揭示商户活动，以便您可以自信地评估商户风险并在导致罚款之前采取行动。为什么选择 LegitScript？ + 降低风险：在不同的支付机制中，领先于有问题的商户——无论是低风险行业还是受监管的高风险行业。 + 获得人类洞察力：不要依赖可能会出...
Spoki
spoki.it
Spoki 是一个对话平台，利用 WhatsApp 作为沟通渠道，为企业提供与电子商务、营销工具、CRM、ERP 和定制软件集成的解决方案。 Spoki 利用即时和对话式消息传递的力量，将销售策略提升到更高的水平，在整个客户旅程中陪伴用户：营销、销售、客户支持。作为对话式营销的先驱，我们的目标是彻底改变企业与客户沟通的方式，利用 WhatsApp 等创新渠道，确保企业获得更好的 KPI 和绩效。借助 Spoki，企业可以与客户建立有价值的关系以及更直接的个人联系最终客户。
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget 是一个免费的网站小部件插件，允许您使用开箱即用的基本工具来提高客户参与度并建立一致的客户旅程： - 联系卡，让您的客户可以选择给您留言直接发送到您的电子邮件； - 常见问题解答模块，为他们提供所有常见问题的即时答案； - 显示您所有最新优惠或热门商品的产品卡。上述所有功能都是免费提供的，并且通过人工智能增强的产品入门和配置，您可以节省通常花在配置电子商务软件上的时间和精力。然后，您可以利用这些时间专注于改善客户服务并完成更多销售。
Memberful
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通过会员资格将您的热情货币化。 面向独立创作者、出版商、教育工作者、播客等的一流会员软件。
Replyco
replyco.com
Replyco 是一个电子商务帮助台平台，可将所有客户消息集中到一个直观的收件箱中。自动化任务、简化工作流程并在短时间内提供卓越的客户支持。
VOC.ai
voc.ai
VOC AI是一个人工智能驱动的客户服务平台，旨在优化业务运营和客户关系。它具有“客户服务人工智能代理”，这是一个由 OpenAI 提供支持的人工智能机器人，经过特定业务数据的训练，可以对客户的查询提供精确的响应，并避免误导性的答案。 另一个关键功能是“VOC”，它为亚马逊卖家提供 VOC 分析，以了解客户的需求和偏好，从而协助开发更好的产品和服务。 该平台还包括“Chrome 扩展”等实用程序，可帮助下载和分析 Amazon 和 Shopify 评论。 VOC AI 还提供情绪分析和客户分析等服务，以了解客户的情绪和偏好，帮助企业增强产品和服务。 它提供竞争分析以了解市场竞争对手，并使...
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数以千计的领先品牌使用 GOVX ID 即时、安全地验证客户是否有资格在其零售或票务网站上享受独家折扣，同时保护自己免受不合格客户的欺诈使用。验证快速、全面，并且只需一次。借助 GOVX ID，您的客户无需重新验证，从而实现高价值回头客的最佳转化率。 GOVX ID 可以轻松、无缝地集成到任何网站中。它对移动设备友好，并且在所有设备上完全响应，并使用 OAuth 2.0 协议和 JWT 身份验证来保护客户数据。验证体验可根据您的品牌和消息进行完全定制，从而使您能够将验证限制在您希望定位的特定群体。如果您是 Shopify 商家，验证就更加简单。借助 GOVX Shopify 应用程序（Shop...
Syncware
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用于同步多渠道消费产品品牌的订单、发货和库存的自动化软件
Malomo
gomalomo.com
通过每次发货打造您的品牌。品牌订单跟踪可吸引回头客、减少 WISMO 门票并为您提供承运商见解。
Recapture
recapture.io
自动废弃购物车恢复、短信和电子邮件营销 + 具有出色分析功能的弹出窗口。
Brandboom
brandboom.com
Brandboom 重塑了传统的 B2B 商务和批发市场，并通过其轻松的基于云的产品线表、订购和开票工具以及行业标准的 Brandboom Link 继续创新。 Connect Marketplace 还利用人工智能为品牌和零售商寻找最佳买家匹配，彻底改变了批发营销。随着 flowfy 推出运输和金融服务，Brandboom 成为了完整的 B2B 解决方案，可帮助您发展和超越您的业务。
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biznessmaker 是一款适合您公司的一体化解决方案。销售：我们让您可以轻松销售软件或数字下载，例如电子书、视频效果和音乐。订阅：SaaS 订阅计费平台，助力订阅业务取得成功。计费和发票：管理和开具发票。在线支付您的发票。 biznessmaker 还有一个集成的 pdf 设计器来创建您自己的发票布局。预订系统：通过简单的预订系统，您可以立即出租您的产品。 CRM：了解您的客户，在一个软件和一个地方管理您的客户 - 商业创造者。时间跟踪：让您的员工跟踪他们的时间，并根据记录的时间条目为您的客户创建发票。
Chosify
chosify.com
在 Chosify，我们帮助电子商务品牌实现最佳的客户体验。我们帮助他们解决客户在必须从一堆类似产品中进行选择时所面临的困难决策。 Chosify 通过引导式销售解决方案将问题与产品联系起来，并在精心设计的客户旅程中根据答案和客户需求提供最佳建议。 Chosify 是一种简单的 SAAS 解决方案，营销团队可以使用它来更轻松地选择困难的产品。在多个网上商店实施我们的流程后，我们实现了超过 30% 的转化率增长。通过我们的工具，我们让消费者的生活变得更轻松，减轻他们需要做出的选择，同时也让困难的选择更省时。 Chosify 是一家总部位于荷兰的初创公司，成立于 2022 年初。我们的目标是在不久...
Aframark
aframark.com
我们是 Aframark，一个基于云的平台，用于在网站上收集和显示产品问题和答案。我们是唯一一家实时联合问答并允许用户生成的内容提高销售转化率的解决方案提供商。为您的客户让您的客户能够方便地从零售商和其他购买者那里获得答案，甚至可以发布他们自己的新问题。产品问题的组合池可以加快获得适当答案的速度。这可以帮助您的客户更快地做出购买决定，这意味着您的销售额会增加！为了您的社区，共同成长，成就伟大事业！我们的软件为您的社区创建了一个协作环境，让大家可以一起工作和成长。您、您的关联零售商和您的客户都可以从合并的答案池中受益。我们的平台实时同步所有内容 - 因此任何人都无需停机来更新任何内容。
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz 在线套利是为希望探索亚马逊在线套利业务模式的亚马逊卖家提供的一站式商店。我们的免费软件向卖家提供每日盈利产品列表
Namogoo
namogoo.com
Namogoo 是世界上第一个数字旅程连续性平台，使 1000 多个全球领先品牌能够为其客户提供不可阻挡的旅程。 Namogoo 的平台通过实时消除客户旅程中的障碍和犹豫，并提供保持客户旅程步入正轨所需的内容，塑造适合每位购物者的客户旅程 - 清理购买路径并减少旅程放弃。
Content Status
contentstatus.com
内容状态为品牌、零售商和代理商提供全自动、按需的产品页面内容状态和质量可见性。凭借 50 个预先构建的电子商务连接，公司可以通过可扩展的方式立即了解其产品页面是否实时、完整、准确并针对所有在线产品进行了优化。我们的“货架份额”功能还允许您运行无限的关键字搜索并查看即时的数字货架结果，以了解您的产品以及竞争对手的排名。
Richpanel
richpanel.com
客户服务可以建立或破坏客户对您的电子商务商店的信任。有了 Richpanel 的帮助，您的支持团队将 a) 更快地响应 b) 始终提供准确的答案 c) 轻松管理大量数据 d) 赢得客户信任。 ✅ 自助服务门户可自动处理重复的问题。 ✅ 多渠道帮助台和实时聊天。 ✅ 根据上下文更快回复。 ✅ 通过实时聊天获得销售。 ✅ 全面的客户服务报告。
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Checkout Champ 旨在通过现有最好的订阅管理和计费系统来提高销售转化率、AOV 和 CLTV。 凭借 500 多个直接集成，您现在可以消除第 3 方应用程序费用，并让 Checkout Champ 完成所有工作。 通过我们简单的拖放构建器，您可以在几分钟内创建最快的加载结账和一键追加销售流程，从而立即将您的销售转化率提高 2-3 倍。借助我们的 A/B 对比测试系统，您可以真正优化您的结账流程。 您还可以在系统中构建整个店面，从而实现完全控制、增加销售额并大幅降低成本。
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Blutag 是一种交钥匙 SaaS 解决方案，使零售公司能够通过几个简单的步骤向客户提供语音应用程序，而无需进行编码。 Blutag 为您的商店提供基于语音的体验。让您的客户满意并提高客户参与度。
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实时向客户发送短信，将购物车转化为销售额。 LiveRecover 帮助电子商务商店通过短信恢复废弃的购物车。有很多 Shopify 应用程序承诺帮助您恢复废弃的购物车。您需要支付月费才能使用这些应用程序，他们将开始向您的客户发送电子邮件。
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