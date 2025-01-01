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电子商务软件简化了复杂的在线销售流程，让专业人士提供最佳的购物体验，从而使消费者受益。随着现代在线购物之旅变得越来越复杂，涉及多个渠道和众多消费者决策，电子商务软件可确保无缝集成。我们的电子商务软件类别包括广泛的解决方案，例如电子商务平台、支付网关、订阅管理软件和实时聊天工具。
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Shopify
shopify.com
Shopify是一个电子商务平台，帮助企业创建和管理在线商店，提供产品管理、支付处理和销售渠道支持。
Patreon
patreon.com
Patreon是一款会员平台，帮助艺术家和创作者通过粉丝的定期支持获得收入，提供独家内容和互动体验。
Wix
wix.com
Wix是一款网站构建工具，帮助用户轻松创建、管理及扩展在线业务，提供拖放编辑器、模板和电子商务功能。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是一款视频托管和分享平台，支持高清视频，提供实时流媒体、视频编辑和分析工具，适合内容创作者和企业使用。
Stripe
stripe.com
Stripe是一种在线支付处理平台，支持多种付款方式，帮助企业接受全球客户的支付并管理交易。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Klarna
klarna.com
克拉纳是一款金融应用，允许用户将购买分为4期免息付款，提供灵活的支付选项和购物管理功能。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。
Podium
podium.com
讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。
Square
squareup.com
Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。
Spectrum
spectrum.net
Spectrum 是一家专注于3D产品定制的应用，帮助品牌在工厂层面整合，以满足客户需求和提高产品利润。
Printify
printify.com
Printify是按需打印服务，帮助用户在线销售定制产品，处理打印和运输，支持900多种商品及多种电商平台集成。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce是一个免费的WordPress电子商务插件，帮助用户将网站转变为在线商店，支持产品管理、付款处理和自定义。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
ManyChat
manychat.com
ManyChat 是一个自动化聊天平台，帮助企业通过 Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp 等渠道与客户互动，管理营销活动。
Printful
printful.com
Printful是一款按需打印和刺绣履行的应用，用户可以在线销售设计或为自己打印产品，无需最低订单。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
VistaPrint
vistaprint.com
Vistaprint应用程序帮助用户创建并订购定制产品，如名片、小册子和传单，提供多种设计工具和个性化选项。
Ecwid
ecwid.com
Ecwid是一款用户友好的电子商务平台，支持在网站和社交媒体上无缝集成在线商店，管理销售和营销活动。
Helium 10
helium10.com
Helium 10是一款综合工具，帮助亚马逊和沃尔玛卖家进行产品研究、关键词分析、清单优化和库存管理。
DSers
dsers.com
DSers是一个AliExpress的Dropshipping工具，可以批量处理订单，管理供应商，自动跟踪订单状态，简化电商运营。
Sketchfab
sketchfab.com
Sketchfab是一个3D和AR内容发布和共享平台，支持多种文件格式，方便用户进行模型上传、展示与集成。
AfterShip
aftership.com
AfterShip是一款提供全球包裹跟踪服务的应用，支持多个承运商，方便电子商务企业提高客户体验。
Tidio
tidio.com
Tidio是客户服务软件，提供实时聊天、聊天机器人和AI支持，帮助企业提高客户支持和销售。适用于各种平台和社交媒体。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple.ai 使用创新技术将产品呈现于屏幕上，提供更快、准确的数字购买体验，支持互动式产品展示。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar是一款用户行为分析工具，通过热图、会话记录和调查帮助企业了解用户在网站上的交互及优化体验。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一个无代码平台，帮助用户创建移动应用、网站和其他数字解决方案，适合不同业务需求。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout是一个支持亚马逊卖家的综合平台，提供产品研究、市场分析、关键字优化及竞争分析等功能，帮助卖家高效管理在线业务。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot 是一个消费者评论平台，帮助企业收集和展示产品及服务的真实反馈，以提升企业信誉和用户信任。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
ShipStation
shipstation.com
ShipStation是一个运输管理平台，支持订单管理、创建运输标签，并与多种市场和物流运营商集成。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel是一款业务分析工具，跟踪用户与网络和移动应用的互动，提供A/B测试和用户调查功能。
Keepa
keepa.com
Keepa是一个亚马逊价格跟踪工具，提供产品价格历史、销售等级分析和价格下降通知，帮助用户做出购买决策。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。
Debutify
debutify.com
Debutify是一个适用于现代电子商务品牌的全功能解决方案，提供无代码、易用的工具，帮助用户管理和扩展业务。
Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket是一款电子商务物流与运输解决方案，集成多个快递公司，提供订单管理、运输跟踪和费用计算。支持多种业务规模，简化物流操作。
Spocket
spocket.co
Spocket 是一个连接在线零售商与全球供应商的平台，专注于快速发货和高质量产品，简化了无库存的 Dropshipping 业务。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一款全面的电子邮件营销平台，提供自动化、分析、着陆页构建等多种功能，帮助企业与客户互动并提升销售。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions是一款基于云的软件，专注于订阅账单和管理，集成支付网关，支持客户门户和会员管理。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS是一款3D CAD软件，帮助工程师和设计师创建、模拟和管理产品设计，适用于多个行业。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan是一个无代码的电商平台，帮助用户快速创建和管理在线商店，适合各种规模的企业。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一款灵活的财务平台，提供核心会计应用和实时报告，适用于多个行业，支持财务管理和多实体合并。
Big Cartel
bigcartel.com
Big Cartel是一个简单易用的电子商务平台，帮助创意商人建立和管理在线商店，支持移动管理和多种集成功能。
Sellix
sellix.io
Sellix是一个SaaS电子商务平台，支持企业和个人创建数字商品，提供支付网关和基础设施，支持自主处理加密货币。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire是一个无代码平台，允许用户轻松地创建和自定义iOS和Android应用，适用于各种技能水平。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo是一款电子商务营销平台，帮助企业通过客户忠诚度、短信、邮件营销和评论等工具增强与消费者的关系。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce是一个电子商务平台，帮助商家建立和管理在线商店，支持多种产品销售和支付方式。提供强大的SEO和营销工具。
Storyly
storyly.io
Storyly是一个用户参与平台，允许用户在移动应用和网站中集成互动全屏故事，以增强用户体验和参与度。
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud是一个运输自动化平台，帮助电商企业管理运输，创建运输标签，跟踪订单并简化退货流程。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
Webgility
webgility.com
Webgility 是一款电子商务自动化软件，连接多个销售渠道与会计系统，实现数据同步，简化会计与库存管理。
SAP
sap.com
SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。
Braintree
braintreepayments.com
Braintree是一款在线支付解决方案，支持多种支付方式，包括信用卡、PayPal和数字钱包，安全地处理交易并支持多货币交易。
AppMySite
appmysite.com
AppMySite是一个无代码平台，帮助用户将网站转换为Android和iOS应用，支持自定义设计和高级功能。
Kalodata
kalodata.com
Kalodata是一个为TikTok商店提供数据分析与洞察的工具，帮助卖家优化销售策略与日常运营，提高业绩和收益。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass是一个数字电商平台，帮助快速成长的企业家建立在线商店、销售数字产品、接受付款、阻止欺诈及分析客户数据。
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