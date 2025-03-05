电子商务软件 - 最热门应用 - 乌克兰

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电子商务软件简化了复杂的在线销售流程，让专业人士提供最佳的购物体验，从而使消费者受益。随着现代在线购物之旅变得越来越复杂，涉及多个渠道和众多消费者决策，电子商务软件可确保无缝集成。我们的电子商务软件类别包括广泛的解决方案，例如电子商务平台、支付网关、订阅管理软件和实时聊天工具。
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是位于安大略省渥太华的加拿大跨国电子商务公司。它也是其专有电子商务平台的在线商店和零售销售点系统的名称。 Shopify为在线零售商提供一套服务“包括付款，营销，运输和客户参与工具，以简化为小商人运营在线商店的过程。截至2019年6月，2018年日历的总商品总额超过411亿美元。
Patreon
patreon.com
Patreon是一个会员平台，使艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家，播客，视频游戏开发人员，漫画创作者和其他人在Patreon上获得薪水。通过持续的资金，他们能够花更多的时间以交互式方式吸引粉丝群，并继续用数百万人喜欢的美丽事物来填充互联网。
Wix
wix.com
使用Wix充满信心地在线建立和扩展业务。借助闪电般的网络性能，企业级安全性和可靠的基础结构，您可以放心，您的网站将始终启动并运行。借助Wix，您可以获得更多的网站构建器 - 从在线安排到付款，深厚的品牌和电子商务解决方案，您可以朝任何想要的方向带来您的网站。在网上管理业务时，它从来没有更直观，使用领先的SEO和营销工具，高级分析甚至移动应用程序，您可以从任何地方掌握一切。加入数百万使用Wix来帮助他们实现在线目标的用户。 Wix的主要功能是什么？ *智能拖放编辑器以直观地创建您的网站 * 900多个战略性设计的网站模板 *高级SEO功能以优化搜索引擎 *强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 *在线调度软件可为客户提供无缝的预订体验 *内置营销工具，以帮助在线管理和发展您的业务 *完整的博客功能，可以帮助您发展忠实的受众并获利内容 *全栈Web开发工具用于自定义功能
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
ManyChat
manychat.com
Manychat是世界上D2C品牌，零售商店，非营利组织，餐馆，房地产公司的＃1 Omnichannel平台。曼查特（Manychat）成立于2016年，每年都有超过10亿个对话，并在190多个国家 /地区使用。立即吸引您的客户。在Instagram直接消息，Facebook Messenger，WhatsApp和SMS中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是想生成更多的潜在客户，自动化广告系列，还是通过增加SLA时代来提高客户满意度，Manychat都拥有解决业务营销需求的所有工具。这就是聊天营销以及Manychat是什么。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是总部位于纽约市的视频托管，共享和服务平台。 Vimeo以无广告的方式运营，而是通过提供视频创建，编辑和广播工具，企业软件解决方案的订阅计划和提供软件作为服务（SaaS）来获得收入，以及用于视频专业人士与客户和其他专业人员建立联系。 Vimeo专注于在各种设备上传递高清视频。 该网站最初是由杰克·洛德威克（Jake Lodwick）和扎克·克莱因（Zach Klein）于2004年建立的，是CollegeHumor的衍生作品，以在同事之间分享幽默视频，尽管却支持支持CollegeHumor的日益普及。 IAC在2006年收购了CollegeHumor和Vimeo，在Google以16.5亿美元的价格收购了YouTube之后，IAC指导了更多的努力，以与YouTube竞争，重点是提供精心策划的内容和高清视频，以区分自己与其他视频共享网站。洛德威克（Lodwick）和克莱因（Klein）最终于2009年离开，IAC实施了更具公司为中心的结构来建立Vimeo的服务，而现任首席执行官Anjali SUD自2017年7月以来就已经到位。
OpenCart
opencart.com
Opencart 是一个易于使用、功能强大的开源在线商店管理程序，可以从单个后端管理多个在线商店。只需填写表格并单击“保存”即可管理区域。有许多专业编写的扩展可用于根据您的需求自定义商店。 OpenCart 商店在安装后很快就可以接受订单。您所要做的就是为您安装它（任何网络主机都是免费的），从许多免费或低成本模板网站中选择一个模板，以及您的产品描述和照片，单击一些设置，然后您就可以了准备开始接受订单。我们的免费安装和快速入门章节向您展示如何操作。 OpenCart 的公共部分或“店面”看起来非常专业，几乎一安装就可以出售。
Sketchfab
sketchfab.com
适用于商业的 3D 和 AR 可视化解决方案。 Sketchfab 是领先的平台，可在任何地方在线发布、共享和集成交互式 3D 和 AR 体验：网站、电子商务平台、博客、文章和广告活动。请访问我们：sketchfab.com/enterprise
SendOwl
sendowl.com
随时随地在线销售数字产品所需的一切 — 有声读物、电子书、摄影、软件、会员资格、活动门票、在线课程等等。
Stripe
stripe.com
Stripe是一家美国金融服务和软件，作为总部位于美国加利福尼亚州旧金山的服务（SaaS）公司。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供付款处理软件和应用程序编程界面（API）。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed的Ecwid是将在线商店添加到任何网页或社交媒体个人资料中的最简单方法。 Lightspeed的Ecwid在175个国家 /地区使用了数十万个商家，无论您身在何处，都需要您所需的一切：通过您的网站，Instagram，Facebook，Amazon或Google购物。借助Ecwid的销售点集成，电子邮件营销集成和专用移动应用程序，您可以随时随地管理营销，销售和销售。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最流行的 WordPress 电子商务插件。而且它是免费的。功能齐全，完美集成到您的自托管 WordPress 网站中。使用我们的免费电子商务插件为您的 WordPress 网站添加强大的商店设施。 WooCommerce 为超过 24% 的在线商店提供支持，可以帮助您销售任何商品。很漂亮。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为的见解，以便营销人员将正确的内容应用于正确的受众。一流的分析和见解 Rockstar 社交团队通过来自强大分析和无与伦比的自定义报告的深入见解轻松证明了他们的成果，超越了基础知识，达到了真正的业务成果。跨社交的集成服务和关怀直观、无需学习曲线、集成的社交客户关怀工具可帮助团队更好地帮助客户在社交媒体上即时排队、路线和解决。集成 ShopStream 直播视频购物 通过直播视频购物体验让您的客户眼花缭乱。推动您的数字购物之旅，推动客户从浏览转向购买。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Dacast
dacast.com
Dacast（加利福尼亚州旧金山和英国伦敦）是一个完全集成的视频流平台，使所有企业都能广播视听内容，并允许观众观看免费或付费编程。 DACAST使在线视频流： - 易于通过无广告白标系统广播 - 易于通过视频广告，按次付费和/或订阅来获利。 使用DACAST，在线视频的发布商可以像使用Google Adsense一样轻松地创建一个或多个赚钱的渠道。 此外，Dacast还管理客户的流和付款的安全性，并提供深入的分析仪表板，使用户能够优化流媒体调度和广告收入。 Dacast帮助任何人为其业务，任务或组织创建专业的实时视频流。我们帮助超过300,000个组织通过我们易于使用的完整服务平台或通过我们的广播公司API来播放实时视频，降低带宽成本，并提高广播质量。 达卡斯特（Dacast）是市场上唯一将他的技术作为真正的自助服务的人 - 无需与中介机构互动或购买其他应用程序或工具：Dacast是真正的一站式，端到端的解决方案。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是创建专业级 iOS 和 Android 移动应用程序的最快、最简单的方法。这个独一无二的 DIY 平台可让您自定义应用程序的各个方面，而无需编写任何代码。只需拖放即可从头开始构建应用程序，或自定义预构建的模板之一。您可以完全控制应用程序的外观和感觉，同时为您处理后端开发工作。这就像整个开发团队都触手可及。该平台拥有超过 10,000 个使用 BuildFire 创建的应用程序，功能强大且灵活，足以随着您的业务增长而扩展。没有其他应用程序构建器以如此实惠的价格提供这种级别的功能。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
Planio
plan.io
工程师项目成功：发行跟踪，项目管理，版本控制，帮助台，文件同步，Wiki和Chat。 Planio使基于Web的项目管理和团队协作更加高效和乐趣。它是您项目，团队成员和客户的理想平台。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市场开发的技术。除了 iGaming 之外，GeoComply 还为流媒体视频广播公司以及在线银行、支付和加密货币行业提供地理位置欺诈检测解决方案，建立了令人印象深刻的客户名单，包括 Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM、DraftKings 和 FanDuel。
Shiprocket
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最好的电子商务物流和运输软件解决方案之一。超过 24000 种 COD 服务并使用印度多个快递合作伙伴按时交付您的产品。无运输限制。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成为世界银行支付网络。通过简单、安全的直接银行支付解决方案，让个人和企业摆脱过时支付方式的困扰和成本。收取即时、一次性付款。或自动定期付款。并使用我们的插件自动恢复失败的付款（平均恢复 70%），并在不影响客户支付体验的情况下打击欺诈。借助 GoCardless，您可以节省时间和金钱、赢得并留住更多客户、按时收到付款并减轻压力。全球超过 75,000 家企业信任我们为其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家乐福、挪威难民理事会、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企业。我们使他们能够从 30 多个国家收款，每年处理超过 300 亿美元。我们的产品可以灵活地满足您的使用方式 – 无论您是想通过我们易于使用的在线仪表板单独使用它们，还是与您可能已用于运营业务的 350 多个系统之一连接，或者构建您自己与我们的 API 的自定义集成。我们自 2011 年起就一直肩负着这一使命，现在拥有一支由 700 多名支付专家组成的令人难以置信的团队，遍布英国、美国、法国和澳大利亚。事实上，您以前可能听说过我们——BBC、《金融时报》、TechCrunch、《华尔街日报》、《回声报》、《证券交易所报》、《澳大利亚金融评论》等数百家媒体都对我们进行过报道。想了解更多吗？前往 gocardless.com
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 通过帮助小型企业在线、亲自、通过移动设备等接受信用卡和电子支票付款来支持付款处理。
eDesk
edesk.com
eDesk 帮助在线零售商和品牌在其销售的任何地方提供非凡的客户服务。 eDesk 提供一整套屡获殊荣的电子商务工具，以简化客户支持流程和报告，缩短响应时间，从而显着提高生产力和盈利能力。其客户支持软件经过专门设计，旨在为电子商务企业提供所有客户查询的统一视图，通过智能收件箱集中所有支持渠道、社交媒体、网络商店和市场消息。它会根据您的业务需求自动对消息进行优先级排序，并使用基于角色的规则进行分配，因此您的团队可以以 5 倍的速度回复客户，建立忠诚度并推动重复购买。在处理客户查询时，其人工智能自动化会建议最佳答案和翻译，以便您的客服人员可以使用任何本地语言轻松回复。认真从事在线销售的企业可以在充满信心地拓展新市场时扩大客户服务。 eDesk 本身集成并整合了来自 200 多个市场、网上商店、社交网络、通信和物流渠道的数据（比任何其他客户支持软件提供商都要多），因此您只需单击一个按钮即可访问端到端订单信息。 eDesk 也是亚马逊和沃尔玛开发委员会中唯一的客户支持解决方案，帮助在线零售商和品牌通过新的销售渠道发展业务，并与其客户支持工具和流程紧密相连。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智能搜索和发现平台。我们的工程师发明了人工智能的突破性用途，以指数级更好的方式创建更好的搜索和发现。我们专有的 NeuralSearch 技术将基于矢量的自然语言处理和关键字匹配结合在一个 API 中。 Algolia 每年支持 1.75 万亿次搜索请求或每周超过 300 亿次搜索请求，使 150 多个国家/地区的 17,000 多名客户能够为其应用内用户和/或在线访问者（使用任何 Web、移动或语音设备）——通过立即大规模地呈现所需的内容。要了解更多信息，请访问 www.algolia.com。
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial 是一个完整的用户生成内容平台，可以通过收集和展示来自满意客户的内容来轻松发展客户并与客户互动。 EmbedSocial 的开发旨在使机构、企业、影响者、内容创建者和营销人员能够通过在任何网站上实时生成所有社交内容、存储、审核、分析和发布用户生成的内容小部件来提升其内容营销策略。 它是一个先进、易于使用的平台，用于收集、策划、管理和以客户评论、推荐广告、主题标签活动、社交内容等形式在网站上显示用户生成内容 (UGC)。 为了帮助您创建令人难忘的用户生成内容策略，EmbedSocial 确保与 Instagram、Facebook、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 等最受欢迎的千禧一代平台集成，并且还在不断添加集成与其他社交网络。 主要好处： * 建立品牌知名度 * 节省您的时间和精力 * 以新鲜且吸引人的方式提升您的营销活动水平 * 以创新的方式推广您的新产品 * 提高产品页面的转化率 * 帮助您实现广告目标 * 增加您的 SEO 工作量 * 改善您的电子商务商店并鼓励购买决策 * 为您的社交媒体帐户带来更多流量 * 扩展社交媒体指标 * 显示真实用户使用您产品的评论并分享用户体验 * 帮助您在在线社区中建立思想领袖的信誉 * 简化潜在客户培育和品牌信息传递 * 当您分享观众创作的内容时，让他们感到被关注和欣赏 * 比传统营销更实惠 EmbedSocial 包括一组 5 个工具： * EmbedAlbum：通过生成 UGC 内容（例如社交媒体照片）并以引人入胜的小部件的形式在您的网站上显示它们，促进用户生成的内容营销。添加购买按钮以创建可购物相册。 * EmbedReviews：通过从 Google 和 Yelp 收集产品评论，并在任何网站上嵌入您的在线客户评论，鼓励口碑传播和社会认同。 * EmbedFeed：通过在任何网站上展示整个社交媒体品牌墙来改进您的 UGC 活动。 * EmbedForms：让您可以选择创建并向客户发送满意度调查，从而促进您的数字营销团队的工作。 * EmbedStories：以引人入胜的小部件的形式收集您的 Instagram 故事，每次您将照片添加到活动故事中时，该小部件都会自动同步。 EmbedSocial 已获得主要社交媒体平台的批准，可以使用 UGC 并生成和显示以下类型的内容：评论、照片、提要、故事、反馈表。这包括与 Instagram、Facebook 页面、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 以及即将推出的更多社交渠道的集成。
Rainex Billing
rainex.io
什么是Rainex？ Rainex 是一个只需 30 分钟即可设置的计费和订阅管理平台。 Rainex 整合了订阅管理、计费和客户运营，处理从单次付款到信用票据和折扣的所有事务。它提供了一个统一的平台来管理所有流程，即使没有通过收单直接付款。免费计划允许免费完全访问 Rainex 功能，直到您开始通过系统产生稳定的收入。前 100 笔免费交易将为您带来顺利的起步和快速的成长。 主要特点： - 订阅、计费和发票管理。 - 多语言和可变的自动通知、事件通知。 - 多货币和多语言支持。 - 可更新借记卡的自动付款。 - 自动催款。 - 自动续订订阅。 - 多个网关。 - LTD 计划价格和订阅。 - 自动税收检测和计算。 - 单点登录。 - 完全可定制的客户门户、CNAME（自定义域）。 - 门户小部件。 - 实时分析。 多合一解决方案： 1. 自动生成具有最新付款状态的发票，以便在一个地方控制所有类型的付款并跟踪付款历史记录。 2. 智能自动通知系统，以避免错过付款，使用电子邮件并按选定的频率帮助确保按时收到付款。 3. 包括完全自定义产品品牌通知的工具，因此客户一眼就能识别电子邮件。 4. 设置多语言通知，以进入全球市场。 5. 通过各种支付网关集成在本地或全球范围内扩展。 6. 自助服务门户的完整品牌性，包括供客户自行管理订阅的自定义域 (C-NAME) 以及用于自动激活订阅的现成注册页面。 7. Rainex 的自助服务门户可以被视为一组单独的小部件，支持实时数据显示、用户参与以及对关键功能和服务的简化访问。这些小部件对于指导客户执行特定操作非常有用。 8. 税务规则可确保您的跨境销售的税务合规性，并提供方便的工具来自定义发票中的税务。先进的税收典型化，可进行精确计算。通过反向收费机制增强税收功能。 9. 导入现有客户和订阅数据。 10. 将指标合并到清晰且可定制的仪表板中，根据最新的相关指标构建业务计划。
Bright Data
brightdata.com
作为 Bright Data 的洞察产品，我们利用全球最大的数据收集平台无与伦比的规模、技术和全球影响力。我们独特的渠道使各类品牌和零售商能够全面、实时地了解在线市场和竞争对手，从而获得无与伦比的竞争优势。借助 Bright Insights，您可以利用数据驱动的电子商务洞察力和无与伦比的数据覆盖范围。通过跟踪竞争对手的表现、市场份额和新产品来获得竞争优势。控制您的品类、保持领先趋势并优化电子商务运营，以帮助您轻松增加在线销售额并管理库存水平。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一体化 B2B 销售平台。 特色： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - 无代码 WhatsApp 聊天机器人构建器 - WhatsApp 广播和群发消息 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即将推出）、5000 多个带有 Zapier 的应用程序等等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序 Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，并提供卓越的客户体验。 您的团队可以使用 Rasayel 移动应用程序随时响应客户。您将永远不会再错过机会或失去客户的踪迹。 Rasayel 与您的工具包的其余部分集成，以确保您的团队始终掌握完整的上下文，减少人为错误并节省您的时间： - HubSpot：自动将 Rasayel 联系人与 HubSpot 中的现有联系人进行匹配。记录您的所有活动，并根据 WhatsApp 数据构建本机 HubSpot 报告。 - Pipedrive：记录所有活动、自动匹配联系人并构建报告。 - Salesforce：即将推出。请与我们联系以加入测试版。 - Zapier：将 Rasayel 连接到超过 5000 个应用程序和系统。 对于高级用例，Rasayel 的 API 释放了 Rasayel 平台的强大功能，允许您将其嵌入到现有系统、流程等中。
Octadesk
octadesk.com
将每一项服务转化为收入 从销售到售后。从最简单到最复杂的服务。市场上最完整、最集成的平台，让您将每项服务都变成收入机会和取悦客户的机会。
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订阅计费软件，专为成长型企业打造。 从头到尾处理您的客户订阅计费生命周期。自动定期计费、管理订阅、发送专业的税务合规发票，并每次都按时收到付款。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。 Storyly Stories 使移动品牌能够超越移动屏幕的限制与受众互动，并在集成后无需任何开发工作即可创造引人入胜的体验，从而为移动品牌的营销策略提供支持。 Storyly 受到 40 多个国家/地区 300 多个品牌的信赖，包括但不限于 Domino’s Pizza、土耳其航空、联合航空、麦当劳、New Look、迪卡侬、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本质上为移动应用程序和网站提供了以朗朗上口、熟悉且互动的方式传达任何消息的机会，而不是侵入性的。凭借其直观的工作室和仪表板，Storyly 还可以轻松创建适合任何移动应用程序和网站的风格和设计的引人入胜的内容。这就是为什么 Storyly Stories 不仅仅是一个圆圈——提供了一个充满创造力、互动和联系的无限世界。
Selldone
selldone.com
Selldone 是电子商务平台领域的先锋力量，总部位于充满活力的科技中心，体现了其创新精神。 Selldone 的成立宗旨是简化在线业务运营，现已迅速扩大其覆盖范围和影响力。该公司拥有专业的专家团队和丰富的电子商务创新历史，将自己定位为寻求在数字市场蓬勃发展的企业的关键参与者。 Seldone 以其革命性的优势脱颖而出
ROI Hunter
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ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、营销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，克服了上述困难。这可用于推动营销工作或支持关键业务决策（例如产品定价或购买）。 PPM 平台还直接连接到广告网络。借助 ROI Hunter，电子商务营销人员可以在同一平台上构建和推出利润更高的营销活动。
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Jungle Scout 是亚马逊上领先的一体化销售平台。我们的使命是通过产品研究、市场情报、品牌和列表管理能力等帮助企业家和品牌在亚马逊上建立成功的业务。自 2015 年以来，我们已经帮助了超过 500,000 名客户，并且这一数字还在不断增加。借助 Jungle Scout，您可以： *执行市场和关键词研究 *创建和优化产品列表 *查看趋势产品类别和品牌 *评估新兴搜索趋势 *预测销售和库存需求 *确定您在亚马逊上的竞争对手 *还有更多！
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是购物者参与解决方案的欧洲领导者。 他们提供了完全集成的一站式UGC套件，供品牌与消费者建立联系，扩大覆盖范围，提高参与度，驱动销售和客户保留率。 Skeepers通过真实的体验与我们完全集成的一站式UGC解决方案相连接品牌和消费者。凭借Skeepers，品牌可真正培养消费者关系，扩大覆盖范围，提高参与度，推动销售并改善消费者的保留。它的解决方案使得易于创建，收集，管理和激活UGC，并在大规模上进行大规模激活。 Skeepers使品牌能够与我们的创作者社区建立联系，以获取高质量的量身定制的UGC视频内容。它的高级AI使品牌能够使用最佳的视频内容使产品在其最有效的分销渠道上引起目标受众和广播视频的共鸣
Vizury
vizury.com
Vizury于2007年推出，是一种以性能为角色的Martech解决方案，它使品牌能够实现更高的渠道转换和客户保留率。 自成立以来，我们独特的技术驱动服务的重点一直是将客户带回品牌网站，移动应用或零售商店并改善新客户获取，保留和品牌忠诚度的能力。 在启动和实现全球范围之后，Vizury的平台和业务于2018年被Affle收购。
Hello Retail
helloretail.com
Hello Retail 电子商务个性化软件将增加平均购物篮大小、转化更多客户并提高客户忠诚度。 Hello Retail 通过在正确的时间向正确的客户展示正确的产品来个性化您的电子商务商店。 Hello Retail 通过基于人工智能的行为识别创造个性化体验，从而产生可靠的产品推荐、搜索和电子邮件，从而为您的电子商务带来更多的交叉和提升销售。我们对客户的态度是您的成功就是我们的成功，因此您将有专家与您一起入职和管理您的帐户
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一个一体化平台，用于自动化和简化身份验证 (IDV)、反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 合规性。该人工智能平台通过使用面部和行为生物识别技术验证客户身份，并根据全球 3,000 多个数据点验证其生物数据，帮助企业实现数字化客户入职和 eKYC 流程自动化。 ComplyCube 目前为金融科技、银行、电信、交通和电子商务领域的成熟企业提供支持。
Graas
graas.ai
Graas 汇集了来自 100 多个平台的数据，对市场、品牌网站、广告和库存进行全面分析。
ResellerRatings
resellerratings.com
我们将购物者和商家聚集在一起，以改善购买体验。 ResellerRatings 帮助客户寻找、选择和宣传他们喜爱的产品和品牌，同时为组织提供促进发现、增加转化和建立社会证明的工具。借助 ResellerRatings Reviews Suite，您的品牌可以到达世界上最大的搜索引擎，并且您的所有 VoC 数据将汇集在一起讲述统一的客户故事。 ResellerRatings 的客户包括超过 3,500 家公司，这些公司已简化和改进其评级和评论计划，使其成为具有竞争力的业务战略，从而产生积极的经济影响。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spencer。欲了解更多信息，请访问 Bloomreach.com。 （Exponea 于 2021 年被 Bloomreach 收购。）
Stykite
stykite.com
Stykite 是一个全栈订阅管理平台，可让您在新的地区推出和扩展您的 SaaS 产品。支付网关是预先集成的，stykite 还拥有销售税、风险和任何其他合规性。
Upodi
upodi.com
Upodi 是领先的订阅计费和管理平台，可自动执行 SaaS 和订阅业务的定价、计费和开票操作。 Upodi 为其核心系统基础设施提供世界一流的定期计费引擎，支持欧洲和世界其他地区的无限可扩展性。
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io 是评论收集和电子商务营销解决方案的领先提供商。建立您的在线声誉，鼓励消费者忠诚度，并通过真实的客户反馈将您的业务模式与市场需求联系起来。我们的无合同价格计划完全可定制，并且全部以行业领先的创新作为标准： • 消费者信任和转化——通过真实、经过验证的客户产品或服务评论来提高两者。 • 自动化——使用可定制的电子邮件模板、电子邮件内表格或免费短信邀请来推动您的评论活动。 • 全面的在线声誉管理——展示整个网络的评论，从产品登陆页面到社交媒体、Google、Bing 等。 • 内容创建——利用我们易于使用的社交证明功能将评论转化为具有高影响力的内容。 • 卖家评级 – 作为 Google 授权合作伙伴，通过 REVIEWS.io 收集的所有反馈都会影响您的卖家评级。 • 品牌参与度——使用我们的视频审核工具收集强大的用户生成内容，并将客户反馈提升到一个新的水平。 REVIEWS.io 平台在构建时充分考虑了最终用户的需求 – 对于您和您的客户而言，易于导航且易于使用。我们还提供与所有主要电子商务、CRM 和社交平台、在线忠诚度计划以及一系列数字营销解决方案的无缝集成。我们在英国、美国、德国和澳大利亚设有办事处，帮助世界各地的品牌在竞争激烈的在线市场中脱颖而出。
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是市场上最快的 PDF 到 Flipbook 转换器。让您的 PDF 变得栩栩如生，将其转变为具有 3D 翻页效果的栩栩如生的出版物。或者，您可以使用我们的设计工作室从头开始轻松创建引人入胜的翻页书。将您的印刷目录提供给数字客户，同时为您的业务采用更具可持续性和成本效益的道路。强大的功能，如购物按钮、视频、GIF、诱人的照片幻灯片、可定制的潜在客户表单、嵌入等等，将帮助您在竞争对手中脱颖而出。高级统计和品牌选项也可帮助您为读者提供难忘的体验。创建工作区、管理不同的项目、邀请队友并分配不同的角色。确保品牌一致性并与您的团队合作创建令人惊叹的出版物。一切尽在 Flipsnack。 通过 Flipsnack 发布，您可以将富媒体添加到目录中：视频、音频、在线表单、购物小部件、标题等。您的目录适用于所有类型的设备，包括智能手机和平板电脑，并且可以轻松嵌入到任何网站中。
Debutify
debutify.com
Debutify 是现代电子商务品牌的终极一体化解决方案。借助一套转化优化的应用程序，它可以简化任何品牌的启动、管理和扩展。这就是全球许多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 产品都经过无缝设计，易于使用，无需代码，但具有丰富的强大功能。这意味着任何人，即使没有技术知识，也可以使用 Debutify 来改善他们的业务。无论是刚刚进入线上市场的品牌还是电商老手，Debutify 都是值得信赖的合作伙伴。无论规模或阶段如何，品牌都可以通过 Debutify 找到适合自己需求的计划。此外，凭借 Debutify 专门的客户支持团队，品牌可以相信任何挑战都将得到及时有效的解决。通过选择 Debutify，品牌所有者可以： 自信轻松地启动和扩展。使用用户友好的工具克服技术挑战。依靠一支致力于在每个阶段取得成功的团队。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP系统是模块化的，特定于行业的软件，用于管理公司范围内的业务流程。 Epicor软件可以很好地管理会计和金融，人力资源，客户，供应链，库存，分销和制造生产管理。 Epicor软件可在本地和SaaS Cloud ERP（企业资源计划）上获得。 Epicor将业务管理平台作为特定于行业的ERP解决方案。 Epicor Software Corporation创新将较新的技术纳入ERP系统。 例如，Epicor使用工业Internet（IIT）将机器与Shop Floor的传感器和PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级MES（制造执行软件）上，该机器与Epicor ERP（和MRP）系统无缝集成。 Epicor提供高级全渠道，包括电子商务，用于零售商的软件。
AfterShip
aftership.com
Afterships是一家香港初创公司，通过SaaS（软件作为服务）模型提供货运跟踪。它成立于2011年赢得新兴周末香港和全球启动战役之后。自2014年5月，AFTSHIP从IDG Capital Partners（IDG-ACCEL）获得了100万美元的A系列投资。