电子商务软件 - 最热门应用 - 乌克兰

EmbedSocial

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EmbedSocial 是一个完整的用户生成内容平台，可以通过收集和展示来自满意客户的内容来轻松发展客户并与客户互动。 EmbedSocial 的开发旨在使机构、企业、影响者、内容创建者和营销人员能够通过在任何网站上实时生成所有社交内容、存储、审核、分析和发布用户生成的内容小部件来提升其内容营销策略。 它是一个先进、易于使用的平台，用于收集、策划、管理和以客户评论、推荐广告、主题标签活动、社交内容等形式在网站上显示用户生成内容 (UGC)。 为了帮助您创建令人难忘的用户生成内容策略，EmbedSocial 确保与 Instagram、Facebook、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 等最受欢迎的千禧一代平台集成，并且还在不断添加集成与其他社交网络。 主要好处： * 建立品牌知名度 * 节省您的时间和精力 * 以新鲜且吸引人的方式提升您的营销活动水平 * 以创新的方式推广您的新产品 * 提高产品页面的转化率 * 帮助您实现广告目标 * 增加您的 SEO 工作量 * 改善您的电子商务商店并鼓励购买决策 * 为您的社交媒体帐户带来更多流量 * 扩展社交媒体指标 * 显示真实用户使用您产品的评论并分享用户体验 * 帮助您在在线社区中建立思想领袖的信誉 * 简化潜在客户培育和品牌信息传递 * 当您分享观众创作的内容时，让他们感到被关注和欣赏 * 比传统营销更实惠 EmbedSocial 包括一组 5 个工具： * EmbedAlbum：通过生成 UGC 内容（例如社交媒体照片）并以引人入胜的小部件的形式在您的网站上显示它们，促进用户生成的内容营销。添加购买按钮以创建可购物相册。 * EmbedReviews：通过从 Google 和 Yelp 收集产品评论，并在任何网站上嵌入您的在线客户评论，鼓励口碑传播和社会认同。 * EmbedFeed：通过在任何网站上展示整个社交媒体品牌墙来改进您的 UGC 活动。 * EmbedForms：让您可以选择创建并向客户发送满意度调查，从而促进您的数字营销团队的工作。 * EmbedStories：以引人入胜的小部件的形式收集您的 Instagram 故事，每次您将照片添加到活动故事中时，该小部件都会自动同步。 EmbedSocial 已获得主要社交媒体平台的批准，可以使用 UGC 并生成和显示以下类型的内容：评论、照片、提要、故事、反馈表。这包括与 Instagram、Facebook 页面、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 以及即将推出的更多社交渠道的集成。