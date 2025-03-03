电子商务软件 - 最热门应用 - 台湾

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Patreon
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Patreon是一个会员平台，使艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家，播客，视频游戏开发人员，漫画创作者和其他人在Patreon上获得薪水。通过持续的资金，他们能够花更多的时间以交互式方式吸引粉丝群，并继续用数百万人喜欢的美丽事物来填充互联网。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是总部位于纽约市的视频托管，共享和服务平台。 Vimeo以无广告的方式运营，而是通过提供视频创建，编辑和广播工具，企业软件解决方案的订阅计划和提供软件作为服务（SaaS）来获得收入，以及用于视频专业人士与客户和其他专业人员建立联系。 Vimeo专注于在各种设备上传递高清视频。 该网站最初是由杰克·洛德威克（Jake Lodwick）和扎克·克莱因（Zach Klein）于2004年建立的，是CollegeHumor的衍生作品，以在同事之间分享幽默视频，尽管却支持支持CollegeHumor的日益普及。 IAC在2006年收购了CollegeHumor和Vimeo，在Google以16.5亿美元的价格收购了YouTube之后，IAC指导了更多的努力，以与YouTube竞争，重点是提供精心策划的内容和高清视频，以区分自己与其他视频共享网站。洛德威克（Lodwick）和克莱因（Klein）最终于2009年离开，IAC实施了更具公司为中心的结构来建立Vimeo的服务，而现任首席执行官Anjali SUD自2017年7月以来就已经到位。
Shopify
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Shopify Inc.是位于安大略省渥太华的加拿大跨国电子商务公司。它也是其专有电子商务平台的在线商店和零售销售点系统的名称。 Shopify为在线零售商提供一套服务“包括付款，营销，运输和客户参与工具，以简化为小商人运营在线商店的过程。截至2019年6月，2018年日历的总商品总额超过411亿美元。
Wix
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使用Wix充满信心地在线建立和扩展业务。借助闪电般的网络性能，企业级安全性和可靠的基础结构，您可以放心，您的网站将始终启动并运行。借助Wix，您可以获得更多的网站构建器 - 从在线安排到付款，深厚的品牌和电子商务解决方案，您可以朝任何想要的方向带来您的网站。在网上管理业务时，它从来没有更直观，使用领先的SEO和营销工具，高级分析甚至移动应用程序，您可以从任何地方掌握一切。加入数百万使用Wix来帮助他们实现在线目标的用户。 Wix的主要功能是什么？ *智能拖放编辑器以直观地创建您的网站 * 900多个战略性设计的网站模板 *高级SEO功能以优化搜索引擎 *强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 *在线调度软件可为客户提供无缝的预订体验 *内置营销工具，以帮助在线管理和发展您的业务 *完整的博客功能，可以帮助您发展忠实的受众并获利内容 *全栈Web开发工具用于自定义功能
Hubspot
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HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Coohom
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Coohom 是领先的 3D 可视化和室内设计平台，使公司和设计师能够在几分钟内轻松创建 3D 平面图，并在几秒钟内以高达 16K 分辨率的令人惊叹的细节渲染设计项目。 Coohom 拥有专用的 3D 厨房和浴室设计工具，可简化制造商和经销商的复杂性并推动可扩展的业务增长。借助 3D 查看器和 AR 等工具，可以降低材料成本并提高销售转化率。灵感空间功能可优化产品参与度和潜在客户开发。全球超过 800 万设计师和 35,000 家企业依赖 Coohom daily，使其成为值得信赖的社区。 Coohom为个人和企业提供专业服务。 其 3D 可视化解决方案已在《福布斯》、TechNode、Panels & Furniture Asia、FurnitureToday、HomeAccents、Kitchen & Bath Business 和 Fame+ 等知名出版物上得到专题报道。 Coohom 也是美国室内设计师协会 (ASID) 引以为傲的行业合作伙伴。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
SOLIDWORKS
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SOLIDWORKS 提供完整的 3D 软件工具，可让您创建、模拟、发布和管理数据。 SOLIDWORKS 产品易于学习和使用，可帮助您更好地设计产品。
Omniconvert
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Omniconvert Explore 是一种高级实验工具，主要由想要启动高级实验的机构、开发和产品团队以及需要 IT 部门帮助最少的营销人员使用。我们脱颖而出：我们真正关心我们的客户 - 在支持和超额交付方面付出更多努力，因为我们还有内部实验团队、CRO 和数据专家为您服务。功能： A/B 测试：使用市场上先进的细分引擎之一创建实验，具有 41 个数据点：网站行为、流量来源、CRM 数据、GTM、天气 API 等。高级报告：> 贝叶斯和频率统计 >按特定目标过滤结果 > 辅助转化或线性分布 > 累积视图 > 仅共享与您的团队重要的内容：pdf 报告 > 跟踪任何事件 现场调查： > 作为弹出窗口或小部件触发 > 滚动、加载、退出时触发器 > 逻辑分支 > 多项选择、唯一选择、网格、NPS、CSAT 等 > 细分行为 > 潜在客户捕获 > 高级报告叠加 > 触发各种广告素材 > 创意构建器 > 退出时/加载时/加载时滚动集成：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Omnichat
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Omnichat 为香港、台湾、新加坡、马来西亚和亚太地区的众多零售商提供专业的聊天商务解决方案。作为 WhatsApp 官方商业解决方案提供商以及 Meta 和 LINE 的官方合作伙伴，我们跨社交消息渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和网站实时聊天）提供先进的商业解决方案，提高效率、用户行为分析，从而制定再营销策略。 Omnichat 的使命是通过全渠道消息传递、营销自动化、线上线下融合零售、社交客户数据平台、与 ChatGPT 以及 WhatsApp 目录和支付集成的“Omni AI”来释放聊天商务的潜力，Omnichat 为企业提供装备提供无缝的客户旅程，以抓住全渠道零售环境中产生的机会。 线上线下融合销售功能，可以轻松将线上渠道的访客引导至实体店销售人员进行跟进，促进线上线下的转化和收入追踪。 利用 ChatGPT，我们的人工智能聊天机器人“Omni AI”充当零售商的数字助理，处理客户的询问、推荐产品并促进营销活动规划。 WhatsApp目录和支付让零售商可以在WhatsApp上完成从浏览产品、与指定销售人员沟通到进行购买的顾客旅程，缩短顾客的决策和加快购买流程，为商家带来即时收入。 Omnichat 连续三年实现 300% 的年度经常性收入 (ARR) 同比增长，为超过 5,000 家零售和电子商务公司提供支持，包括屈臣氏、丰泽、莎莎化妆品、六福珠宝、LVMH 集团、万宁、太古资源、OSIM、罗技、Timberland、通利琴行、维特健灵及政府部门。
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Stripe
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Stripe是一家美国金融服务和软件，作为总部位于美国加利福尼亚州旧金山的服务（SaaS）公司。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供付款处理软件和应用程序编程界面（API）。
SAP
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SAP是领先的企业应用程序和业务AI公司。他们站在商业和技术的交汇处，其创新旨在直接应对真正的业务挑战并产生现实世界的影响。 他们的解决方案是世界上最复杂和苛刻的过程的骨干。 SAP的集成投资组合将现代组织的要素（从劳动力和财务到客户再到供应链）的元素融合到一个统一的生态系统中，以推动进步。
Trustpilot
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Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
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WeeBlok
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MaxMind
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自 2002 年以来，MaxMind 一直是行业领先的 IP 情报、代理检测和在线欺诈检测工具提供商。 MaxMind 被称为 GeoIP® 的创建者和第一家提供 IP 地址数据和欺诈检测服务的公司，其使命是通过数据驱动的解决方案使互联网更安全、更智能。全球超过 100,000 家企业依靠 MaxMind 数据来实现互联网安全、内容定制、广告、分析、数字版权管理、合规性、用户体验优化和在线欺诈预防。公司使用 GeoIP 数据来定位互联网访问者并向他们展示相关内容和广告、执行分析、实施数字版权并有效路由互联网流量。企业可以使用 GeoIP 数据获得有关客户连接速度、ISP 等的更多见解。
Helium 10
helium10.com
Helium 10是由超过2,000,000个电子商务企业家，代理商和主流全球品牌信任的全合一软件平台，通过提供准确的，数据驱动的解决方案来推动其在亚马逊上的业务增长。总部位于加利福尼亚州尔湾的氦气10赋予企业家，拥有数据，持续的教育和社区支持的力量，以最大程度地发挥其潜力和蓬勃发展，并在电子商务的未来中蓬勃发展。从寻求机会的人到企业家，再到全职卖家，企业，代理商，以及介于两者之间的每个人，在剧本中，氦气10冠军企业家精神，以建立，成长和扩展有意义且坚定不移的电子商务业务。为了最大化您在亚马逊/沃尔玛上的销售，优化您的业务，只是销售更多，请访问我们：www.helium10.com。
Mailchimp
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MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
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Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，让营销人员可以专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲业务，并在法国和荷兰设有办事处。 Actito 还在北美开展业务，并在加拿大设有办事处。全球有超过 250 家客户使用该平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
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Arcadier 是全球增长最快的在线市场构建商，拥有超过 16,000 个使用 Arcadier 技术构建的市场。我们的解决方案为 180 多个国家/地区的用户提供 B2B、B2C、P2P 和采购市场支持。作为屡获殊荣的市场 SaaS 提供商，我们的自助式 DIY 模板化解决方案和企业解决方案将企业家和企业聚集在一起，无论他们的经验、行业或电子商务模式如何，都可以满足他们的技术和市场需求，而无需担心速度的问题。执行和预算。
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Wyng 帮助品牌发展并了解其受众，从而提供更相关的体验。借助 Wyng，营销人员可以轻松构建交互式数字体验，在适当的时刻吸引客户，获得偏好和其他零方数据，并实时进行个性化。无论体验是产品搜索测验、促销还是偏好中心 - Wyng 体验总是适时、用户友好，并为消费者提供真正的价值。 Wyng 为 250 多个全球品牌提供服务，包括 AAA、迪士尼、雅诗兰黛、索尼和联合利华，这些品牌使用 Wyng 来推动选择加入、增加销量并增强消费者信任和品牌亲和力。
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Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
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Vizury于2007年推出，是一种以性能为角色的Martech解决方案，它使品牌能够实现更高的渠道转换和客户保留率。 自成立以来，我们独特的技术驱动服务的重点一直是将客户带回品牌网站，移动应用或零售商店并改善新客户获取，保留和品牌忠诚度的能力。 在启动和实现全球范围之后，Vizury的平台和业务于2018年被Affle收购。
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OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程来衡量对底线的影响。
Webtrends Optimize
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我们帮助企业提高在线转化率，允许不受限制地进行实验。凭借我们简单的方法和市场领先的技术，我们始终以客户为中心，增强数字体验。我们的技术创建于 2000 年，是市场上第一个测试和定位解决方案。从那时起，该平台呈指数级增长，自英国 Accelerate Group Ltd 于 2018 年 8 月收购 Webtrends Optimize 以来，增长速度甚至更快。我们所做的一切都专注于为客户的投资带来回报。我们所做的每一次测试都会对此进行测量和报告。我们拥有全方位的测试、分析和个性化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割测试、社交证明和产品推荐引擎、退出意图覆盖以及许多其他工具。提供客户端或服务器端测试以及一系列用于移动应用程序优化的 SDK。
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Kameleoon 使品牌能够增强其产品和数字交互，提供独特的优化解决方案，将网络实验、功能实验和人工智能驱动的个性化功能结合在一个单一的、有凝聚力的平台中，满足所有团队的实验需求。 Kameleon 旨在支持产品经理、营销人员和开发人员满足不同的实验和功能管理需求，适合任何技术堆栈，具有 50 多个集成，并且能够进行任何自定义集成。作为一个统一的平台，Kameleoon 使团队能够创建实验，使他们能够利用基于 Web 的数据在服务器端测试中进行定位、分析和激活，而所有这些都不需要开发人员。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 标准，非常适合医疗保健、银行和保险等严格监管的行业。超过 1000 家中型和企业规模的公司已经使用 Kameleon 功能丰富且安全的平台来依赖高度准确的实验数据。 Toyota、Providence、Direct Line Group、Canada Goose、Loblaw 和 Cerebral 的团队都使用 Kameleoon。请访问 www.kameleon.com 了解更多信息。
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Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
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WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
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Marquiz 是一个在线平台，旨在帮助各种规模的企业创建引人入胜的营销测验和调查、收集反馈并推动销售。 Marquiz 提供用户友好的拖放式测验构建器、各种独特的测验模板以及每个测验的免费统计数据。这些功能使您可以轻松创建、编辑和分析您的自定义测验。 Marquiz 的定价计划基于每月产生的销售线索数量，这意味着它们是为满足您独特的业务需求而量身定制的，无论您运营的是小型团队还是大型组织。
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Fanplayr 是在线行为个性化、人工智能和用户隐私领域的全球领导者，帮助企业提高转化率和收入、收集更多潜在客户，并在购物体验期间和之后通过个性化推荐重新定位访客。
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DealHub 提供完整的报价到收入解决方案，旨在推动销售流程更快地向前发展。作为唯一平衡可定制性与业务敏捷性的低代码商务引擎，DealHub 使中端市场和企业领导者能够简化其团队和流程、更快地执行交易并更有效地创建可预测的渠道。借助由直观的销售手册提供支持的 CPQ、CLM、计费和订阅管理解决方案，团队可以在一个统一位置发布提案、达成交易、管理合同以及自动化订阅和计费。 DealHub 还集中买家/卖家沟通，并提供在数字 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 与 Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Freshworks 等领先的 CRM 集成，并受到 WalkMe、Gong、Drift、Hopin、SpotOn、Sendoso 和 Braze 等收入专家的信赖，可确保通过一项流动收入更快地实现价值运动。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能强大的电子邮件营销自动化软件，具有世界一流的功能、最先进的自动化流程和潜在客户生成工具，可帮助您从第一天起发展业务，同时保持屡获殊荣的一体化用户界面。 - 发送电子邮件营销活动 创建精美、专业的电子邮件活动，像专业人士一样与您的受众互动。 - 管理您的受众使用我们的高级细分功能向正确的受众发送正确的电子邮件，使用订阅者标签进行组织，并最大限度地减少取消订阅。 - 扩大您的受众群体 使用一种工具即可创建、启动和优化令人惊叹的登陆页面和订阅表格。 - 自动化您的营销自动化重复性任务，并为您的客户创造令人愉悦的个性化数字体验。 -跟踪您的努力衡量您的营销成功并收集强大的数据以做出更好的决策。您可以免费试用 Moosend，并免费试用我们所有的中小企业和企业功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可开始使用，或联系我们的销售团队制定定制计划来支持您的业务需求。将以下链接复制并粘贴到您的浏览器中： - 免费试用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 获取自定义报价：https://moosend.com/contact-us/sales/
Invoiced
invoiced.com
开票是一个功能强大且用户友好的应收账款平台，旨在帮助企业简化账单，增强现金流量并提高客户满意度。该软件解决方案迎合了希望通过自动化A/R来优化其财务运营的组织。 发票主要针对企业大小的企业，提供简化复杂财务流程的工具。该平台对于管理大量交易或有重复计费需求的公司特别有益。发票允许企业通过提供可自定义的发票模板和自动计费等功能来减少手动发票任务上花费的时间。这种效率节省了时间并最大程度地减少了人为错误的风险，这可能导致付款延迟。 发票的出色功能之一是其集成的付款处理功能。这使用户可以通过发票直接接受付款，从而简化付款收集过程。此外，该平台还包括强大的付款跟踪和帐户对帐工具，这些工具可帮助企业实时监视其现金流。通过提供订阅管理，开票还可以迎合具有经常收入模型的公司，从而使他们能够毫不费力地管理客户订阅。 发票已获得全球成千上万客户的信任，处理数十亿美元的应收账款。它作为应收账款自动化领域的领导者的声誉通过了诸如G2等行业平台的认可进一步巩固，在该平台中，它被公认为各个财务管理领域的类别领导者。该平台增强现金流管理并改善信用和收款流程的能力使其成为旨在提高其财务运营的企业的宝贵资产。 总体而言，发票在其类别中脱颖而出，提供了一个全面的解决方案，可以简化发票并增强整体财务管理。其用户友好的界面和强大的自动化功能将其定位为希望提高效率和客户满意度的企业的重要工具。
Intellimize
intellimize.com
Intellimize 是一个人工智能驱动的平台，专门从事网站个性化和转化率优化。它为营销人员提供了一个多功能空间来测试、优化和个性化他们的网站体验。 该平台具有运行无限变化的能力，因此有助于快速测试新概念和想法。利用其生成式人工智能技术，它还通过提供文案建议来解决写作障碍。Intellimize 的最大优势在于它能够使用人工智能优化提供 1:1 个性化。 它根据每个访问者的个人行为和偏好向其展示独特的网站变化，从而个性化用户体验，而无需第一或第三方数据。Intellimize 平台支持多种行业，包括但不限于 SaaS 和电子商务。 它可用于 A/B 测试、登陆页面优化以及电子商务和 SaaS 运营的特定个性化。平台分析功能可深入了解实验对不同细分市场的影响，帮助用户了解其战略决策的影响。 值得注意的是它能够与各种营销和分析工具无缝集成。除了 AI 技术之外，Intellimize 还提供专业服务、客户成功团队和引导引导。 专业服务团队是平台功能的延伸，包括战略和分析CRO专家，帮助用户实现优化目标。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一个面向电子商务和酒店业的人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 平台。预测性人工智能平台可提供个性化体验，以提高品牌转化率。 其主要产品包括人工智能驱动的推荐引擎，利用机器学习生成适合每个客户的有针对性的产品建议。 该平台旨在自动将数据分析转化为可操作的洞察力，从而将业务从单纯的数据驱动升级为智能驱动。 该平台还包括集成功能，使企业能够将平台的功能与其现有系统无缝连接。 Aidaptive 因其在促进高效商务方面的创新贡献而获得认可，并继续在为品牌和消费者提供机器学习技术解决方案方面处于领先地位。 请注意，虽然 Aidaptive 提供演示和免费预测受众列表，但条款和详细信息可能有所不同。
Spott
spott.ai
要在网上取得成功，您必须做好三件事。 1. 制作精彩的内容 2. 确保在受众所在的频道上发布内容 3. 确保一旦激发了受众的灵感，就可以让他们通过互动进行转化，从而根据这种灵感采取行动。 SPOTT 重点关注第三步。我们的价值主张：SPOTT 是一种解决方案，允许用户通过使其在多渠道环境中可操作和可衡量来从其发布的内容中获得更多价值。使用我们的 Spott 软件，您可以插入 (360°) 图像、pdf 和视频的可购物链接，获取订阅时事通讯、链接 pdf 文档或展示您的最新促销活动。您可以轻松地为所有图像和视频添加交互层。使您的视频、目录和图像具有交互性。添加号召性用语、标记产品、订阅新闻通讯并提高转化率。借助 Spott，您可以添加交互式元素，使您的内容具有可操作性和可衡量性，从而从已发布的 pdf、图像和视频中获得更多收益。
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai 提供了一套人工智能驱动的工具，旨在增强电子商务体验。通过解释和利用各种消费者特征和行为，Rosetta.ai 根据个人客户偏好定制网站界面，改善他们的在线购物体验。 该套件包括“Rosetta AdMatch”，它引入了一种有针对性的广告模式，旨在通过个性化的在线购物体验吸引高消费消费者。 “Rosetta Engage”采用准确的推荐算法来优化购物旅程接触点。 “Rosetta Analytics”将产品标签数据和消费者偏好分析相结合，生成丰富的消费者洞察，超越了 Google Analytics 提供的洞察。 最后，“Rosetta Automation”通过跨多个渠道自动化营销信息来扩大消费者参与度，同时考虑客户之前的互动以避免重复。 总体而言，Rosetta.ai 的目标是增强在线购物的个性化、提高转化率并推动电子商务业务的增长。
Certainly
certainly.io
当然，我们的使命是帮助企业打造令人难以置信的电子商务用户体验，用对话取代点击。 Surely Conversational AI 软件可以无缝连接到您开展业务的各个平台，我们的客户和合作伙伴遍布全球 20 多个国家/地区。 凭借其无代码聊天机器人构建器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且轻松的构建体验。该产品提供跨渠道的高质量用户体验、与数十个业务系统的无缝集成，以及强大的专有人工智能，可检测任何语言并提供超过 14 种语言的即用型内容。 当然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信赖。
Octane AI
octaneai.com
人工智能可促进您的电子商务业务发展 超过 3,000 家 Shopify 商家使用 Octane AI 为 AI 测验渠道和 AI 见解提供支持。已产生并正在增加 5 亿美元的收入。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一个屡获殊荣的全渠道营销自动化平台，可为每个零售商的问题提供解决方案：如何在正确的时间向每位访客发送正确的消息和正确的内容。它使单人商店和企业零售商等能够从大数据平台的使用中受益，以便轻松创建数据驱动的自动化和个性化活动，在几秒钟内对客户/访客行为和目录变化做出反应。因此，ContactPigeon 通过实现三个主要目标来帮助客户增加销售额： • 丰富的客户洞察：收集客户行为数据并构建丰富的统一客户视图 • 提高客户参与度：在客户旅程中的适当时刻触发自动化和预测性消息用于优化销售转化和保留。 • 多渠道覆盖：允许企业在一个平台内跨多种消息传递渠道（例如电子邮件、短信、Viber、移动、推送通知、网站、Facebook、Google、明信片）设计引人入胜的活动。
Yieldify
yieldify.com
Yieldify 是一个完全托管的端到端个性化平台，可帮助电子商务企业通过为客户提供个性化体验来创造更多收入。过去 4 年里，北美、欧洲和亚太地区的 1000 多个电子商务品牌借助 Yieldify 的全方位服务团队和平台创造了超过 25 亿美元的额外收入。借助 Yieldify，您可以在正确的时间为每位访问者提供正确的网站体验，无论他们位于渠道的哪个位置。
Drip
drip.com
Drip 是一个营销自动化平台，可帮助成长中的电子商务品牌推动重复购买和品牌忠诚度。 Drip 为 30,000 多名电子商务营销人员提供了强大的工具来了解客户并向其进行营销。您将把所有客户数据转化为 Drip 中的动态细分，并通过一次性的自动化营销活动吸引客户。使用 Drip 的自动化、电子邮件和现场消息来吸引客户再次购买。通过在一个平台上提供设计精美的电子邮件和高级弹出窗口来节省成本。试用 Drip 14 天，看看您最喜爱的电子商务品牌为何转向使用 Drip。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客户参与和体验套件，使营销人员能够创造个性化的客户体验。其平台使营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，创建目标细分市场，并跨网络、电子邮件、应用程序通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等数字渠道提供有意义的体验。 凭借强大的分析功能，Netcore Cloud 可以帮助品牌更好地了解其受众，从而开展有针对性的营销活动，在个人层面上与客户产生共鸣。该平台的人工智能和机器学习功能可确保每次客户交互都针对参与度和转化进行优化，使每个接触点都成为留下深刻印象和留住客户的机会。 Netcore 受到电子商务、零售、银行和金融服务、媒体和娱乐以及旅游等行业 6,500 多个品牌的信赖，可提供人工智能驱动的体验。其一些重要的全球客户包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必胜客、达美乐、麦当劳等。 Netcore 很荣幸连续六年获得印度最佳工作场所认证，这证实了其对卓越工作场所文化的承诺。该公司在全球设有 20 多个办事处，遍布北美、南美、欧洲和亚太地区。 Netcore 是 Martech 操作系统，可帮助企业推动收入增长、最大限度地提高客户终身价值并加速实现盈利。