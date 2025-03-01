电子商务软件 - 最热门应用 - 土耳其

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电子商务软件简化了复杂的在线销售流程，让专业人士提供最佳的购物体验，从而使消费者受益。随着现代在线购物之旅变得越来越复杂，涉及多个渠道和众多消费者决策，电子商务软件可确保无缝集成。我们的电子商务软件类别包括广泛的解决方案，例如电子商务平台、支付网关、订阅管理软件和实时聊天工具。
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是位于安大略省渥太华的加拿大跨国电子商务公司。它也是其专有电子商务平台的在线商店和零售销售点系统的名称。 Shopify为在线零售商提供一套服务“包括付款，营销，运输和客户参与工具，以简化为小商人运营在线商店的过程。截至2019年6月，2018年日历的总商品总额超过411亿美元。
Wix
wix.com
使用Wix充满信心地在线建立和扩展业务。借助闪电般的网络性能，企业级安全性和可靠的基础结构，您可以放心，您的网站将始终启动并运行。借助Wix，您可以获得更多的网站构建器 - 从在线安排到付款，深厚的品牌和电子商务解决方案，您可以朝任何想要的方向带来您的网站。在网上管理业务时，它从来没有更直观，使用领先的SEO和营销工具，高级分析甚至移动应用程序，您可以从任何地方掌握一切。加入数百万使用Wix来帮助他们实现在线目标的用户。 Wix的主要功能是什么？ *智能拖放编辑器以直观地创建您的网站 * 900多个战略性设计的网站模板 *高级SEO功能以优化搜索引擎 *强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 *在线调度软件可为客户提供无缝的预订体验 *内置营销工具，以帮助在线管理和发展您的业务 *完整的博客功能，可以帮助您发展忠实的受众并获利内容 *全栈Web开发工具用于自定义功能
Helium 10
helium10.com
Helium 10是由超过2,000,000个电子商务企业家，代理商和主流全球品牌信任的全合一软件平台，通过提供准确的，数据驱动的解决方案来推动其在亚马逊上的业务增长。总部位于加利福尼亚州尔湾的氦气10赋予企业家，拥有数据，持续的教育和社区支持的力量，以最大程度地发挥其潜力和蓬勃发展，并在电子商务的未来中蓬勃发展。从寻求机会的人到企业家，再到全职卖家，企业，代理商，以及介于两者之间的每个人，在剧本中，氦气10冠军企业家精神，以建立，成长和扩展有意义且坚定不移的电子商务业务。为了最大化您在亚马逊/沃尔玛上的销售，优化您的业务，只是销售更多，请访问我们：www.helium10.com。
Printify
printify.com
销售定制 T 恤、手机壳和 750 多种产品，并按需打印您的设计。我们将负责打印并运送给您的客户。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亚马逊上领先的一体化销售平台。我们的使命是通过产品研究、市场情报、品牌和列表管理能力等帮助企业家和品牌在亚马逊上建立成功的业务。自 2015 年以来，我们已经帮助了超过 500,000 名客户，并且这一数字还在不断增加。借助 Jungle Scout，您可以： *执行市场和关键词研究 *创建和优化产品列表 *查看趋势产品类别和品牌 *评估新兴搜索趋势 *预测销售和库存需求 *确定您在亚马逊上的竞争对手 *还有更多！
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最流行的 WordPress 电子商务插件。而且它是免费的。功能齐全，完美集成到您的自托管 WordPress 网站中。使用我们的免费电子商务插件为您的 WordPress 网站添加强大的商店设施。 WooCommerce 为超过 24% 的在线商店提供支持，可以帮助您销售任何商品。很漂亮。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed的Ecwid是将在线商店添加到任何网页或社交媒体个人资料中的最简单方法。 Lightspeed的Ecwid在175个国家 /地区使用了数十万个商家，无论您身在何处，都需要您所需的一切：通过您的网站，Instagram，Facebook，Amazon或Google购物。借助Ecwid的销售点集成，电子邮件营销集成和专用移动应用程序，您可以随时随地管理营销，销售和销售。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Printful
printful.com
按需印刷和刺绣履行。在线销售您的设计或为自己打印设计，没有最低订购量！我们将根据您的需求自动打印和运送您的订单，所有这些都以您的品牌名称进行。 Printful 与顶级电子商务平台和在线市场以及自定义网站或应用程序集成。我们在北美和欧洲的工厂使用最新的尖端印刷技术来印刷我们的产品，以确保最高的质量。我们还与澳大利亚和日本的工厂合作，为客户提供本地化体验。您花在担心运输上的时间越少，您就有越多的时间来发展您的业务！
Webgility
webgility.com
Webgility 是灵活、强大的电子商务自动化软件，可将您所有的电子商务商店和市场、销售点系统、运输平台等连接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 无需 IT。自动化可跨销售渠道同步电子商务数据（运输、采购、库存、定价等），并自动安全地将会计数据（税务、客户和订单详细信息）下载到您的 QuickBooks。这一过程实际上消除了耗时的手动数据输入，从而减少了代价高昂的错误。无需担心簿记准确性，采用新的销售渠道和策略，寻找新客户，并充满信心地销售更多产品，因为您知道您可以自动对各个司法管辖区的税收收入进行排序，而不必在订单管理上花费更多时间。此外，Webgility 将您的所有商店、订单、销货成本和绩效数据集中在一处。易于阅读的分析仪表板可让您更深入地了解盈利能力、销售、结算和产品性能。随着时间的推移，您可以分析季节性趋势并预测销售和库存。按渠道查看销售业绩、销售趋势以及最畅销和最畅销的产品等。 Webgility 于 2007 年推出。如今，它是 QuickBooks 用户的第一大集成，为 5,000 多家企业提供服务，每年处理超过 1 亿笔交易。所有计划都包括免费的五星级支持和入职培训。 >>节省时间和金钱<<自动化减少了管理费用和劳动力成本，因此您可以更快地适应并专注于您的成长。 >>连接您的电子商务系统<< Webgility 与 50 多个电子商务平台集成，包括 Shopify、Amazon、eBay、Walmart、Etsy 和 Wix。 >>分析和预测业绩 深入了解盈利能力、结算和销售业绩，全面了解您的业务。 >>消除手动数据输入<< Webgility 在您的会计平台中自动记录您的在线收入、交易、销售税和费用。 >>让您的账本保持最新<< 实时交易和付款记录，让您的账本永远不会落后。 >>快速结账<<账户与银行存款完全匹配，因此您或您的会计师每个月都可以快速结账。 >>自动组织税收收入<< Webgility 收集并记录所有销售的销售税，并在您的会计平台中按管辖区进行组织，以便于归档。 >>永远不要过度销售库存<<自动管理整个销售渠道和会计软件的定价和库存。 >>提高运营效率<<自动化采购、履行、退货、退款和其他工作流程以提高运营效率。 >>从一个地方管理您的电子商务业务<<改进组织，再也不用在销售、支付和运输平台之间切换。 >>保持合规<< 所有会计条目均合规并带有标签，因此您可以轻松审核和回滚更改。 >>轻松协作<<轻松与簿记员、会计师或外包会计师事务所共享您的帐户。 >>准确跟踪费用<< 仔细了解市场、付款和运费，并找出更多节省方法。 >> 进行定制以满足您的需求<< 使用字段级映射控制按销售渠道个性化您的 Webgility 设置。
ManyChat
manychat.com
Manychat是世界上D2C品牌，零售商店，非营利组织，餐馆，房地产公司的＃1 Omnichannel平台。曼查特（Manychat）成立于2016年，每年都有超过10亿个对话，并在190多个国家 /地区使用。立即吸引您的客户。在Instagram直接消息，Facebook Messenger，WhatsApp和SMS中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是想生成更多的潜在客户，自动化广告系列，还是通过增加SLA时代来提高客户满意度，Manychat都拥有解决业务营销需求的所有工具。这就是聊天营销以及Manychat是什么。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Debutify
debutify.com
Debutify 是现代电子商务品牌的终极一体化解决方案。借助一套转化优化的应用程序，它可以简化任何品牌的启动、管理和扩展。这就是全球许多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 产品都经过无缝设计，易于使用，无需代码，但具有丰富的强大功能。这意味着任何人，即使没有技术知识，也可以使用 Debutify 来改善他们的业务。无论是刚刚进入线上市场的品牌还是电商老手，Debutify 都是值得信赖的合作伙伴。无论规模或阶段如何，品牌都可以通过 Debutify 找到适合自己需求的计划。此外，凭借 Debutify 专门的客户支持团队，品牌可以相信任何挑战都将得到及时有效的解决。通过选择 Debutify，品牌所有者可以： 自信轻松地启动和扩展。使用用户友好的工具克服技术挑战。依靠一支致力于在每个阶段取得成功的团队。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
BigCommerce
bigcommerce.com
关于 BigCommerce BigCommerce（纳斯达克股票代码：BIGC）是领先的开放式软件即服务 (SaaS) 电子商务平台，使各种规模的商家能够在线建立、创新和发展业务。 BigCommerce 为商家提供复杂的企业级功能、定制和性能，并且简单易用。 150 个国家和众多行业的数以万计的 B2C 和 B2B 公司使用 BigCommerce 创建美观、有吸引力的在线商店，包括 Ben & Jerry's、Molton Brown、S.C. Johnson、Skullcandy、SoloStove 和 Vodafone。 BigCommerce 总部位于奥斯汀，在伦敦、基辅、旧金山和悉尼设有办事处。欲了解更多信息，请访问 www.bigcommerce.com 或在 Twitter、LinkedIn、Instagram 和 Facebook 上关注我们。
Keepa
keepa.com
Keepa 维护全球最大、最值得信赖的在线商家亚马逊上所有产品的价格历史记录。用户可以单独跟踪自己感兴趣的产品的价格动态，当价格达到预定阈值时，Keepa 会通知他们。除了此跟踪功能外，Keepa 还可以用于浏览全系列亚马逊商品，利用清晰且布局合理的 Keepa 界面以及 Daily Drops 等省钱的搜索功能。
AfterShip
aftership.com
Afterships是一家香港初创公司，通过SaaS（软件作为服务）模型提供货运跟踪。它成立于2011年赢得新兴周末香港和全球启动战役之后。自2014年5月，AFTSHIP从IDG Capital Partners（IDG-ACCEL）获得了100万美元的A系列投资。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市场领先的智能重新定价解决方案，适用于亚马逊和 eBay 卖家，可提高销售额和利润率。
Spocket
spocket.co
在机器学习的帮助下，Spocket 正在彻底改变直销市场，并帮助在线零售商与亚马逊竞争——消除零售商持有库存的需要并消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企业家能够开设和扩展其在线商店，重点关注美国和欧盟的产品。通过仔细审查供应商，商家和客户可以确保快速运输、优质且一致的产品、品牌发票和世界一流的客户支持团队。成为 Spocket 革命性愿景的一部分，通过使用直销模式并解决价值 1.1 万亿美元的库存扭曲问题，消除在线和实体零售中的库存。
SellerLegend
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Insider
useinsider.com
Insider 是一个用于构建个性化跨渠道体验的单一平台，使企业营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，使用 AI 意图引擎预测他们的未来行为，并构建个性化的客户体验。营销人员使用 Insider 的平台跨 Web、应用程序、Web 推送、电子邮件、短信、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入胜的体验。最近获得独角兽地位的 Insider 还受到纳斯达克的祝贺，成为世界上唯一由女性创立、女性领导的 B2B SaaS 独角兽之一。 CrunchBase 最近将 Insider 联合创始人兼首席执行官汉德·西林吉尔 (Hande Cilingir) 评为美国以外的顶级女性首席执行官之一。三分之一的财富 500 强公司和零售、汽车和旅游领域的顶级品牌选择 Insider 来提供超出客户期望的人工智能主导的个性化体验。 Insider 受到 1,200 多家全球企业的信赖，包括新加坡航空、雅诗兰黛、维珍、丰田、新百伦、宜家、GAP、欧莱雅、三星、沃达丰、安联、桑坦德银行、BBVA、必胜客、新闻周刊、MediaMarkt、日产、 AVIS、MAC、Marks & Spencer、Madeira 马德拉、雅芳和 CNN。
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的电子商务速卖通工具之一，使您能够处理速卖通的批量订单并进行付款。借助 Dsers，您只需单击一下即可从全球速卖通找到多个供应商选项。它使您能够连接和管理供应商，在短短几秒钟内下多个订单，并从您的商店或 Paypal 帐户自动跟踪它们。 Dsers 提供供应商优化功能，为您的所有产品找到更好的供应商，并以更好的评级和更便宜的价格范围促进相同产品的更好销售。此外，您只需点击几下鼠标，即可立即找到替代供应商，而不是当前的供应商。用户还可以选择通过 Dsers 批量订购，从而节省时间和精力。用户还可以从多个全球速卖通供应商创建不同的产品包，以获得折扣、优惠和降价。您只需在 Dsers 网站上创建帐户并设置您的在线商店即可免费试用 Dsers。
GetResponse
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GetResponse是一个全面的电子邮件营销平台，可为小型企业，企业家，教练和营销人员提供强大而负担得起的工具，以增加受众，与订户互动并将订户变成付费客户。凭借超过25年的专业知识，我们的客户为我们的用户友好解决方案选择GetResponse，屡获殊荣的24/7客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 - 具有自动化，列表增长以及其他沟通工具，例如网络研讨会和实时。聊天以帮助企业建立自己的个人品牌，出售其产品和服务并建立社区。需要一个更高级的平台吗？ GetResponse Max和Max²是为寻求高级营销功能和可靠支持的用户提供的解决方案。
ActiveCampaign
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ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为的见解，以便营销人员将正确的内容应用于正确的受众。一流的分析和见解 Rockstar 社交团队通过来自强大分析和无与伦比的自定义报告的深入见解轻松证明了他们的成果，超越了基础知识，达到了真正的业务成果。跨社交的集成服务和关怀直观、无需学习曲线、集成的社交客户关怀工具可帮助团队更好地帮助客户在社交媒体上即时排队、路线和解决。集成 ShopStream 直播视频购物 通过直播视频购物体验让您的客户眼花缭乱。推动您的数字购物之旅，推动客户从浏览转向购买。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Sellerboard
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sellerboard 是为亚马逊卖家提供的准确利润分析服务，并提供附加工具：后续邮件活动、库存管理、库存丢失和损坏及其他 FBA 错误的补偿以及列表更改警报。所有这一切起价为每月 15 美元，并提供 1 个月的免费试用。 sellerboard 于 2017 年在德国成立，其用户群迅速扩大到全球超过 14,000 名满意的客户。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一个行为数据平台，可以揭示隐藏在点击之间的情绪，揭示消费者行为背后不为人知的故事。从构建更好的欺诈检测和预测到创建真正引起共鸣的个性化，Fullstory 使产品、工程和数据团队能够将情绪信号与其他数据源连接起来，有意识地设计下一个最佳行动。 Fullstory 提供了比传统网络和产品分析更深入、更立即可行的见解，传统网络和产品分析只能揭示正在发生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一个行为数据平台，可以提供构建即时体验所需的背景，从而推动收入。通过自动捕获、索引和语义结构化的第一方数据（提供给您的数据生态系统或通过我们的带有会话重播的产品分析），Fullstory 的行为数据已为 AI 做好了准备。企业不再浪费无数的时间和资源来分析数据来源、更新不完整或不正确的数据、跨团队定义数据集以及重新格式化数据以集成到现有技术堆栈中。通过基于实时操作和数据的即时个性化体验和准确预测，团队可以花更少的时间进行分析，并将更多的时间用于增加收入。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 通过使营销和客户数据具有可操作性，并专注于保留率和更高的 CLTV，帮助电子商务品牌成长。这些工具包括实时报告、客户数据库、细分、电子邮件营销和自动化。主要电子商务平台的集成是无缝的。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个跨渠道客户参与平台，专为重视敏捷性而不是繁琐的复杂性的营销人员和产品所有者而构建。我们通过实时洞察和个性化的跨渠道沟通，帮助消费品牌快速适应不断变化的客户期望。 MoEngage 受到 1,200 多个全球消费品牌的信赖，包括 Soundcloud、花旗、迈克菲、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信和 Airtel。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 产品描述： * 跨渠道营销 根据客户的行动、行为、属性和偏好，在他们喜欢的时间通过他们的首选渠道实时细分并与其互动。 MoEngage 允许您通过网站、电子邮件、移动应用程序、短信、WhatsApp 和社交媒体等十一个渠道与客户互动。 * 客户洞察 将您的客户数据引入 MoEngage 并利用我们的 AI 引擎 Sherpa 来深入了解客户行为和偏好。通过单个仪表板轻松细分和吸引客户。只需点击几下，一切就完成了！ * 网页和应用程序个性化 根据您的网站和应用程序访问者的偏好、喜好、旅程阶段和生活方式喜好，提供个性化的内容、优惠和推荐，让他们感到满意。 * 实时交易提醒 MoEngage Inform 提供了一个统一的基础设施，可通过单个 API 管理跨渠道和供应商的关键警报。
Patreon
patreon.com
Patreon是一个会员平台，使艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家，播客，视频游戏开发人员，漫画创作者和其他人在Patreon上获得薪水。通过持续的资金，他们能够花更多的时间以交互式方式吸引粉丝群，并继续用数百万人喜欢的美丽事物来填充互联网。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Big Cartel
bigcartel.com
自 2005 年以来，Big Cartel 已帮助世界各地的人们售出了超过 35 亿美元的作品。我们 100% 独立，致力于帮助创作者、艺术家、制造商和小品牌开设商店并开始做他们喜欢的事情谋生。我们是一个紧密团结的小团队，致力于让 Big Cartel 变得强大且易于使用。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的报价到收入解决方案，旨在推动销售流程更快地向前发展。作为唯一平衡可定制性与业务敏捷性的低代码商务引擎，DealHub 使中端市场和企业领导者能够简化其团队和流程、更快地执行交易并更有效地创建可预测的渠道。借助由直观的销售手册提供支持的 CPQ、CLM、计费和订阅管理解决方案，团队可以在一个统一位置发布提案、达成交易、管理合同以及自动化订阅和计费。 DealHub 还集中买家/卖家沟通，并提供在数字 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 与 Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Freshworks 等领先的 CRM 集成，并受到 WalkMe、Gong、Drift、Hopin、SpotOn、Sendoso 和 Braze 等收入专家的信赖，可确保通过一项流动收入更快地实现价值运动。
Stripe
stripe.com
Stripe是一家美国金融服务和软件，作为总部位于美国加利福尼亚州旧金山的服务（SaaS）公司。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供付款处理软件和应用程序编程界面（API）。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan 是一个现代、光速的电子商务平台，以无代码 DIY 方式推出在线商店。 Dukaan 以速度、性能和简单性为核心，提供最直观、最强大的电子商务体验，非常适合小型企业到大型企业。借助 Dukaan，人们不仅可以快速上手，而且可以比竞争对手更快地扩展和前进。 Dukaan 拥有广泛的插件和集成库的支持，并且可以根据您的各种需求进行构建，是为互联网第一代打造的企业的完美选择。全球数以百万计的企业家相信 Dukaan 是他们梦想中的电子商务网站，您是下一个吗？
ikas
ikas.com
ikas是一个专门为中小企业和企业家设计的创新电子商务平台。其用户友好的界面允许用户轻松创建在线商店，而无需任何技术专业知识。此外，其先进的功能使产品能够通过各种渠道在国际范围内无缝销售，包括市场、实体店和品牌自有的电子商务网站。该平台最显着的功能之一是其多渠道销售功能，有助于在一个统一的仪表板中管理所有订单和库存。只需单击一下，即可使用 ikas 将所有产品高效地转移到自己的电子商务网站。此外，可以利用该平台的高转化率来增强 SEO 性能，从而获得更好的结果并增加利润率。 ikas 提供强大的电子商务基础设施，可以快速高效地创建电子商务网站。该平台拥有无限的产品、流量和网络空间、免费送货集成、高级退货管理、折扣活动和 24/7 专家客户支持。此外，用户可以利用批量分配产品的类别、标签和销售价格，以及通过短信和 WhatsApp 接收购物车提醒通知。此外，该平台的支付解决方案ikasPay具有次日收到付款的优势，而向所有国家的电子出口都是免费的。通过选择 ikas，用户可以实际且专业地执行其电子商务流程，类似于目前使用 ikas 基础设施的许多成功品牌。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市场开发的技术。除了 iGaming 之外，GeoComply 还为流媒体视频广播公司以及在线银行、支付和加密货币行业提供地理位置欺诈检测解决方案，建立了令人印象深刻的客户名单，包括 Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM、DraftKings 和 FanDuel。
Shippo
goshippo.com
您在一处进行可扩展运输所需的一切，以及顶级承运商提供的最优惠费率。无缝同步来自所有顶级电子商务平台的订单，并获得全球 40 多家承运商（包括 UPS、USPS 和 FedEx）的最优惠价格。 Shippo 的端到端多承运商运输软件功能齐全，可随着您的需求增长提供支持。在整个履行过程中实现工作流程自动化，使其易于扩展。超过 10 万个品牌信赖 Shippo。主要功能包括： >> 适用于每个企业的端到端运输平台 - 使运输成为您业务的无缝组成部分 - 连接您的电子商务平台或将我们的实施就绪 API 直接构建到您的工作流程中，通过智能快速履行订单默认值和可配置的自动化，并获得见解，帮助您通过分析和报告更智能地交付。 >> 支持每一步 - 得益于我们经验丰富的客户支持、实施和成功团队，您可以充满信心地前行。我们拥有运输知识，可帮助您快速入门并保持持续运行。 >>与七宝一起走向未来 - 您明天只会运送更多。 Shippo 为您提供 99.99% 的正常运行时间、现代化的技术堆栈以及与客户建立更紧密的品牌联系所需的所有功能，并可根据您的最高目标进行扩展。就像我们超过 100,000 名客户一样，七宝可以帮助您满怀信心地走向未来。
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亚马逊自上而下分析的软件工具。 SmartScout 细分了前 20 个类别和 43,000 个子类别、品牌市场份额，并为您提供 ASIN 表现的关键指标，帮助您做出数据驱动的决策，以发展您的品牌或寻找有利可图的转售机会。 SmartScout 还会向您显示 ASIN 流量数据，以构建可推动结果的广告活动。 SmartScout 还拥有每个卖家及其转售历史的数据库。 SmartScout 为您提供竞争优势，让您能够做出自信的数据驱动决策来发展业务。 SmartScout 是有史以来最具创新性的亚马逊研究工具！
Channable
channable.com
Channable 是一个多渠道电子商务平台，通过简化跨渠道的产品数据优化、促进多渠道销售以及通过有针对性的搜索和产品广告提高转化率，使品牌、零售商和代理商能够加速电子商务增长。借助 Channable，每个团队成员都可以在一个平台上跨渠道协作列出、管理和宣传产品。
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp 是一个人工智能驱动的电子商务智能平台，可帮助卖家和零售商在全球最大的市场亚马逊上最大限度地发挥潜力。 SellerApp 成立于 2017 年，利用下一代优化和机器学习模型帮助企业通过简单的 SaaS 界面提高盈利能力。我们将数据智能、自动化和专家团队结合起来，帮助您的业务发展。我们致力于利用强大的算法、营销工具、资源和专业知识为世界各地的卖家提供一流的营销解决方案。这个强大的平台帮助企业实现了每月收入增长 75% 的目标，同时整体投资回报率也不断提高。该公司确保在美国、欧洲、东南亚、中东、澳新银行和印度次大陆的交货。 SellerApp 的优势：SellerApp 使亚马逊卖家能够在亚马逊市场上充分发挥其潜力。借助 SellerApp 仪表板，您可以在一张快速快照中检查您的帐户运行状况，该快照为您提供有关客户、他们的行为、趋势以及模式和趋势的信息。借助我们提供的所有其他单独工具，您可以更深入地了解您的亚马逊业务中发生的一切。他们将帮助您确定您的销售和收入潜力，并探索并充分利用您遇到的所有扩展机会。您还可以进行深入的竞争对手研究，并根据他们的表现来衡量您在亚马逊市场上的表现。利用 SellerApp 的跟踪工具来了解竞争对手的动态、他们正在使用的关键字（反向 ASIN）、他们的营销活动的盈利能力等等。您不仅可以优化自己的后端关键字，还可以发现竞争对手正在使用的后端关键字以及他们应该使用但没有使用的后端关键字。这可以帮助您填补空白并提高关键字的相关性。 SellerApp 功能： 产品研究 产品跟踪器 产品创意 产品情报 广告优化器 PPC 分析器 亚马逊广告自动化 竞争对手分析和情报 列表优化 业务警报 - BSR、价格、购买按钮、库存水平、劫持者等 业务报告 销售仪表板 Chrome 插件 24*7 客户支持关键字跟踪器 关键字研究 产品关键字优化 反向 ASIN Amazon MWS Connect 产品组合分析 产品组合咨询 页面视图/会话矩阵 Amazon PPC 规则 产品机会得分 SellerApp 可以解决哪些问题？减少为下一次亚马逊产品发布寻找获胜产品的麻烦深入挖掘亚马逊数据并找到通过最佳预过滤指标选择的顶级亚马逊产品。只需点击几下，即可轻松发现符合亚马逊产品研究清单中标准的产品。使用我们分配给每个产品的专有机会评分，根据六个关键产品指标（需求、竞争、利润率、收入潜力、间接费用和 PIS（产品创新范围）指数）找到最佳产品。使用最先进的 PPC 工具自动化和优化广告利用基于规则的算法出价并根据您的业务目标优化您的广告活动。使用否定关键字优化、反向 ASIN 和后端优化来吸引最佳目标受众。现在，您可以利用 SellerApp 的机器学习引擎获得您想要的投资回报率，该引擎允许您根据您的营销活动目标设置可接受的最大 ACoS。这可以确保您不会超支并耗尽广告预算。让自己排名在 Amazon SERP 的第 1 页上 借助可行的见解和详细的建议创建诱人的产品列表。改进对 A9 算法标准至关重要的每个指标，监控页外关键字强度，并使用我们的列表质量检查器衡量其 SEO 有效性。将您的产品列表与竞争对手进行比较，以确定他们的策略，并设置 LQI 警报，以便在产品列表质量发生变化时收到通知，以便您始终步入正轨，不会错过任何重要的事情。通过先进的关键字研究为您的亚马逊业务找到最佳关键字利用我们易于使用的仪表板来查找高容量和低竞争的关键字，以提高您的产品销量。针对亚马逊搜索引擎优化您的产品列表，并为正确的关键字建立索引。借助包含超过 2 亿个关键字的数据库，深入了解具有良好 CPC 成本、预估订单量和良好相关性的短尾和长尾关键字，并将其用于 PPC 和列表中，以提高您在亚马逊上的利润。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一个一体化平台，用于自动化和简化身份验证 (IDV)、反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 合规性。该人工智能平台通过使用面部和行为生物识别技术验证客户身份，并根据全球 3,000 多个数据点验证其生物数据，帮助企业实现数字化客户入职和 eKYC 流程自动化。 ComplyCube 目前为金融科技、银行、电信、交通和电子商务领域的成熟企业提供支持。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit 的企业体验平台使品牌能够构建精美的交互式体验，跨每个渠道大规模捕获零方数据。从产品推荐和个性测验到琐事、可购物的造型手册、更好的调查、民意调查、表格等 - Jebbit 体验推动了更高的参与度，因为它们超出了消费者的期望，并提供真正的价值，以换取有关他们的偏好、兴趣、生活方式和生活方式的相关信息。意图。这种消费者声明的零方数据是品牌的最终竞争优势，并在客户生命周期的每个阶段推动切实的投资回报率。 Jebbit 的客户包括：欧莱雅、百事可乐、Haleon、NFL、资生堂集团、Live Nation、ASICS、NBA、JCPenney、Free People、Monster Worldwide 等，使用 Jebbit 软件平台创造更好的消费者体验，推动行业发展-领先的参与度，收集大量零方数据，获取丰富的潜在客户，推动更多在线转化并提高忠诚度和生命周期价值。
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球数百万小型企业的设计和营销合作伙伴。作为一家远程优先的全球性公司，Vista 的业务范围不断扩大，团队成员遍布超过 25 个国家/地区。 20 多年来，我们一直受到小型企业的启发，不断努力为他们不断变化的需求提供解决方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服务设计、数字和印刷解决方案，提升了小型企业在物理和数字空间中的影响力，并帮助他们取得成功。
ShipStation
shipstation.com
使用电子商务卖家的第一选择 ShipStation 导入、管理和运送您的订单。我们与 150 多个最受欢迎的市场、购物车和运营商集成。另外，您可以根据需要拥有任意数量的销售渠道和运营商。通过 ShipStation，您可享受高达 82% 的承运商独家折扣： UPS International 折扣 82%，UPS Ground 折扣 78%，USPS 零售价格折扣 89%，DHL Express 折扣 81%。立即开始 30 天免费试用，防止错误并将您的运输时间缩短一半。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsApp、网络推送、移动推送、Facebook 和 Instagram 等所有主要营销渠道中由人工智能驱动的自主营销活动，轻松吸引您的客户。 * 由法学硕士提供支持的实时生成客户旅程： 再见模板化自动化流程！让人工智能根据最近的互动构建最优化的客户参与工作流程和客户旅程，以最大限度地提高您的投资回报率。 * 使用人工智能生成客户细分以进行一对一个性化： 根据网站上的行为数据、人口统计数据和最近的操作，协调高度个性化和有针对性的客户互动。 * 法学硕士生成的见解、分析和自主报告： 获得对客户行为、活动绩效和整体商业智能的精细可见性，以及人工智能生成的见解、建议和自主报告。 * 自主客户参与、法学硕士支持的聊天机器人和统一的对话收件箱： 通过 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天并直接从单个仪表板拨打电话，为您的客户提供无缝的品牌体验。 Contlo 与 200 多个平台无缝集成，帮助品牌围绕其业务构建强大的自主营销技术堆栈。
Litmus
litmus.com
Litmus 是营销人员如何让每次发送都发挥作用的方法。它是您技术堆栈的核心组件，可让您创建、个性化、测试、审查和分析您发送的每封电子邮件。太多的公司在不知情的情况下发送了损坏的电子邮件，错过了真正改善结果所需的更深入的见解，并且难以大规模个性化电子邮件。借助 Litmus，您可以更好地构建、测试和信任每条传出消息。这就是为什么超过 700,000 名营销专业人士（包括 80% 的财富 100 强企业）转向我们的原因。这也是我们实现 98% 客户满意度的原因。石蕊。让每一次发送都有意义。
Braintree
braintreepayments.com
通过处理 PayPal、Venmo、信用卡和借记卡、Apple Pay 和 Google Pay 的在线支付解决方案吸引更多买家并提高转化率。
Klarna
klarna.com
将任何购买都分成4款免费付款。在线或店内，Klarna应用程序很容易。