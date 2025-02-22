电子商务软件 - 最热门应用 - 泰国

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电子商务软件简化了复杂的在线销售流程，让专业人士提供最佳的购物体验，从而使消费者受益。随着现代在线购物之旅变得越来越复杂，涉及多个渠道和众多消费者决策，电子商务软件可确保无缝集成。我们的电子商务软件类别包括广泛的解决方案，例如电子商务平台、支付网关、订阅管理软件和实时聊天工具。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Wix
wix.com
使用Wix充满信心地在线建立和扩展业务。借助闪电般的网络性能，企业级安全性和可靠的基础结构，您可以放心，您的网站将始终启动并运行。借助Wix，您可以获得更多的网站构建器 - 从在线安排到付款，深厚的品牌和电子商务解决方案，您可以朝任何想要的方向带来您的网站。在网上管理业务时，它从来没有更直观，使用领先的SEO和营销工具，高级分析甚至移动应用程序，您可以从任何地方掌握一切。加入数百万使用Wix来帮助他们实现在线目标的用户。 Wix的主要功能是什么？ *智能拖放编辑器以直观地创建您的网站 * 900多个战略性设计的网站模板 *高级SEO功能以优化搜索引擎 *强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 *在线调度软件可为客户提供无缝的预订体验 *内置营销工具，以帮助在线管理和发展您的业务 *完整的博客功能，可以帮助您发展忠实的受众并获利内容 *全栈Web开发工具用于自定义功能
Patreon
patreon.com
Patreon是一个会员平台，使艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家，播客，视频游戏开发人员，漫画创作者和其他人在Patreon上获得薪水。通过持续的资金，他们能够花更多的时间以交互式方式吸引粉丝群，并继续用数百万人喜欢的美丽事物来填充互联网。
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是位于安大略省渥太华的加拿大跨国电子商务公司。它也是其专有电子商务平台的在线商店和零售销售点系统的名称。 Shopify为在线零售商提供一套服务“包括付款，营销，运输和客户参与工具，以简化为小商人运营在线商店的过程。截至2019年6月，2018年日历的总商品总额超过411亿美元。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard 是为亚马逊卖家提供的准确利润分析服务，并提供附加工具：后续邮件活动、库存管理、库存丢失和损坏及其他 FBA 错误的补偿以及列表更改警报。所有这一切起价为每月 15 美元，并提供 1 个月的免费试用。 sellerboard 于 2017 年在德国成立，其用户群迅速扩大到全球超过 14,000 名满意的客户。
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsApp、网络推送、移动推送、Facebook 和 Instagram 等所有主要营销渠道中由人工智能驱动的自主营销活动，轻松吸引您的客户。 * 由法学硕士提供支持的实时生成客户旅程： 再见模板化自动化流程！让人工智能根据最近的互动构建最优化的客户参与工作流程和客户旅程，以最大限度地提高您的投资回报率。 * 使用人工智能生成客户细分以进行一对一个性化： 根据网站上的行为数据、人口统计数据和最近的操作，协调高度个性化和有针对性的客户互动。 * 法学硕士生成的见解、分析和自主报告： 获得对客户行为、活动绩效和整体商业智能的精细可见性，以及人工智能生成的见解、建议和自主报告。 * 自主客户参与、法学硕士支持的聊天机器人和统一的对话收件箱： 通过 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天并直接从单个仪表板拨打电话，为您的客户提供无缝的品牌体验。 Contlo 与 200 多个平台无缝集成，帮助品牌围绕其业务构建强大的自主营销技术堆栈。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最流行的 WordPress 电子商务插件。而且它是免费的。功能齐全，完美集成到您的自托管 WordPress 网站中。使用我们的免费电子商务插件为您的 WordPress 网站添加强大的商店设施。 WooCommerce 为超过 24% 的在线商店提供支持，可以帮助您销售任何商品。很漂亮。
Informed Repricer
informed.co
通过价格优化增加利润 - 通过针对所有类型卖家的自动重新定价策略保持竞争力并赚更多钱。 Informed.co 是排名第一的竞争性重新定价平台，可帮助在线企业提高利润并赢得更多购买按钮。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。 Storyly Stories 使移动品牌能够超越移动屏幕的限制与受众互动，并在集成后无需任何开发工作即可创造引人入胜的体验，从而为移动品牌的营销策略提供支持。 Storyly 受到 40 多个国家/地区 300 多个品牌的信赖，包括但不限于 Domino’s Pizza、土耳其航空、联合航空、麦当劳、New Look、迪卡侬、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本质上为移动应用程序和网站提供了以朗朗上口、熟悉且互动的方式传达任何消息的机会，而不是侵入性的。凭借其直观的工作室和仪表板，Storyly 还可以轻松创建适合任何移动应用程序和网站的风格和设计的引人入胜的内容。这就是为什么 Storyly Stories 不仅仅是一个圆圈——提供了一个充满创造力、互动和联系的无限世界。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是购物者参与解决方案的欧洲领导者。 他们提供了完全集成的一站式UGC套件，供品牌与消费者建立联系，扩大覆盖范围，提高参与度，驱动销售和客户保留率。 Skeepers通过真实的体验与我们完全集成的一站式UGC解决方案相连接品牌和消费者。凭借Skeepers，品牌可真正培养消费者关系，扩大覆盖范围，提高参与度，推动销售并改善消费者的保留。它的解决方案使得易于创建，收集，管理和激活UGC，并在大规模上进行大规模激活。 Skeepers使品牌能够与我们的创作者社区建立联系，以获取高质量的量身定制的UGC视频内容。它的高级AI使品牌能够使用最佳的视频内容使产品在其最有效的分销渠道上引起目标受众和广播视频的共鸣
Dropified
dropified.com
Dropified 使您能够自动化您的 eBay/AliExpress 直销业务，或推出您自己的定制品牌补品，直销给您的客户。
Spocket
spocket.co
在机器学习的帮助下，Spocket 正在彻底改变直销市场，并帮助在线零售商与亚马逊竞争——消除零售商持有库存的需要并消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企业家能够开设和扩展其在线商店，重点关注美国和欧盟的产品。通过仔细审查供应商，商家和客户可以确保快速运输、优质且一致的产品、品牌发票和世界一流的客户支持团队。成为 Spocket 革命性愿景的一部分，通过使用直销模式并解决价值 1.1 万亿美元的库存扭曲问题，消除在线和实体零售中的库存。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是将在线商店添加到任何网页或社交媒体配置文件的最简单方法。 Ecwid by Lightspeed 已被 175 个国家/地区的数十万商家所使用，它拥有您接触客户所需的一切，无论他们身在何处：亲自、通过您的网站、Instagram、Facebook、亚马逊或 Google 购物。借助 Ecwid 的销售点集成、电子邮件营销集成和专用移动应用程序，您可以随时随地管理您的营销、推销和销售。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 平台使订阅企业能够通过自动定期计费、订阅管理和收入分析来捕获、保留和最大化收入机会。通过与您的技术堆栈无缝集成，Chargebee 成为您收入运营的核心。优化销售、成功和财务运营的效率，以加速订阅收入的增长。 Chargebee 是领先的订阅业务收入增长管理 (RGM) 平台。 Chargebee 的使命是通过提供一整套解决方案来帮助各种规模的企业增加收入，包括订阅管理和定期计费、定价和支付优化、收入确认、收款和客户保留。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、营销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，克服了上述困难。这可用于推动营销工作或支持关键业务决策（例如产品定价或购买）。 PPM 平台还直接连接到广告网络。借助 ROI Hunter，电子商务营销人员可以在同一平台上构建和推出利润更高的营销活动。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Stripe
stripe.com
Stripe是一家美国金融服务和软件，作为总部位于美国加利福尼亚州旧金山的服务（SaaS）公司。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供付款处理软件和应用程序编程界面（API）。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是总部位于纽约市的视频托管，共享和服务平台。 Vimeo以无广告的方式运营，而是通过提供视频创建，编辑和广播工具，企业软件解决方案的订阅计划和提供软件作为服务（SaaS）来获得收入，以及用于视频专业人士与客户和其他专业人员建立联系。 Vimeo专注于在各种设备上传递高清视频。 该网站最初是由杰克·洛德威克（Jake Lodwick）和扎克·克莱因（Zach Klein）于2004年建立的，是CollegeHumor的衍生作品，以在同事之间分享幽默视频，尽管却支持支持CollegeHumor的日益普及。 IAC在2006年收购了CollegeHumor和Vimeo，在Google以16.5亿美元的价格收购了YouTube之后，IAC指导了更多的努力，以与YouTube竞争，重点是提供精心策划的内容和高清视频，以区分自己与其他视频共享网站。洛德威克（Lodwick）和克莱因（Klein）最终于2009年离开，IAC实施了更具公司为中心的结构来建立Vimeo的服务，而现任首席执行官Anjali SUD自2017年7月以来就已经到位。
SAP
sap.com
SAP是领先的企业应用程序和业务AI公司。他们站在商业和技术的交汇处，其创新旨在直接应对真正的业务挑战并产生现实世界的影响。 他们的解决方案是世界上最复杂和苛刻的过程的骨干。 SAP的集成投资组合将现代组织的要素（从劳动力和财务到客户再到供应链）的元素融合到一个统一的生态系统中，以推动进步。
MyAlice
myalice.ai
适用于社交活跃的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一体化客户沟通工具。社交是新的电子商务。客户现在像对待人一样对待您的品牌，并希望通过多种渠道与您聊天。因此，我们创建了通过对话在支持媒体上进行销售和支持的现代方式。只需五个简单步骤即可为您的电子商务品牌解锁社交商务，以发展您的业务、建立真正的客户关系并减少完成订单的时间。 1. 通过一个收件箱提供支持和销售 和您一样，我们也讨厌在无数社交应用、网站和商店之间切换。因此，您可以从一个共享收件箱管理所有社交渠道、实时聊天和电子商务订单。 2. 管理您的电子商务订单 查看和搜索您的库存、创建或更新订单、共享产品图片、查看客户详细信息 — 所有这些都无需离开您的收件箱。 3. 节省支持时间和资源 只需几分钟即可部署无代码聊天机器人，从而节省支持时间、自动响应常见查询并以多种语言自动进行对话。 4. 与您的团队成员协作获取功能齐全的票务工具，以自动分配、重新分配成员、创建预设回复、添加标签并留下注释，以共享方式支持客户。 5. 无需尝试即可做出更好的决策 = 生成有关用户、销售、代理效率和客户评级的自动报告，以便为您的团队做出更好的决策。 TLDR：MyAlice 提供了电子商务业务所需的一切 - 社交媒体渠道、实时聊天、聊天机器人、商店库存、支付网关、移动应用程序 - 全部都在一个平台上，以便您可以随时随地进行销售和支持。任何时候。任何地方。与您的 WooCommerce 或 Shopify 商店、网站、移动应用程序以及 Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Viber、Telegram 和 Line 等流行社交渠道集成。立即注册免费帐户或获取迁移帮助，以从 Gorgias、Delightchat、Richpanel、eDesk、Freshdesk 进行切换。
AppMySite
appmysite.com
使用最强大的移动应用程序生成器创建应用程序。 AppMySite 使应用程序开发变得简单。无需编写一行代码即可为 Android 和 iOS 构建优质的本机移动应用程序。
nandbox
nandbox.com
nandbox 应用程序构建器是市场上唯一的本机应用程序构建器。 nandbox 一直致力于提供市场上最先进的应用程序构建器，只需单击按钮即可安装数百个功能。无需任何编码背景即可创建 Android 和 iOS 本机应用程序。加入超过 12,000 名满意的客户，从免费且专业设计的模板中进行选择，并通过 14 天的试用期试用 nandbox 应用程序生成器，所有这些都无需在开发上花费一美元，也不需要任何编码经验。
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elfsight.com
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ManyChat
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Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非营利组织、餐厅、房地产公司的第一大全渠道平台。 Manychat 成立于 2016 年，每年支持超过 10 亿次对话，在 190 多个国家/地区使用。立即吸引您的客户。在 Instagram 私信、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是希望产生更多潜在客户、自动化营销活动，还是通过增加 SLA 时间来提高客户满意度，Manychat 都拥有满足您企业营销需求的所有工具。这就是聊天营销和Manychat。
DelightChat
delightchat.io
轻松增加销售额并管理支持 - 全渠道客户支持 - 通过一个统一的仪表板回复所有渠道的客户 - WhatsApp、Instagram、Facebook、电子邮件和实时聊天。 - WhatsApp 营销 - 使用官方 WhatsApp API 发送促销广播并增加您的销售额。使用 WhatsApp 自动恢复废弃的购物车、发送订单通知并验证货到付款订单。
Recombee
recombee.com
我们提供个性化的内容、产品和搜索推荐作为服务，以增加客户的收入、提高用户满意度并帮助他们的业务发展。通过我们简单易用的集成，我们的用户可以通过加入 30 天无限制免费试用来亲身体验我们的服务。我们的总部位于布拉格，为全球 300 多家满意的客户提供服务，他们乐于分享他们的经验。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® 消费者声誉报告是消费者向企业和其他人证明其身份的最简单方法。企业可以使用 Token of Trust 的身份平台在账户注册、结帐时或根据请求随时筛选消费者。您的企业需要验证客户的年龄吗？地点？身份？别担心——这是我们的专长。借助 Token of Trust 的可配置工作流程，企业可以定义对于捕获和验证非常重要的消费者身份特征，然后设置如何自动处理审批流程的规则。
Pimcore
pimcore.com
Pimcore 是一家屡获殊荣的数据管理和体验管理解决方案开源软件提供商。通过 Pimcore，全球数以千计的客户（包括汉堡王、奥迪、标致和宜家）正在提供数字体验，为其业务创造巨大价值。 Pimcore 可以快速、轻松地构建高度转换、一致、情境化的数字体验，并对其进行超高速创新，并在整个数字组织的单一平台上进行协作。它可实现卓越的上市时间和无与伦比的连接性。它是经过许可的开源软件，允许任何规模和行业的组织保持对技术的完全控制。 Pimcore 被 65 个国家/地区的超过 110,000 家公司使用，并被评为 Gartner Peer Insights 2022/23 年“客户选择”。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi 为消费品品牌和批发商提供全面的 B2B 商务平台，以一致地管理其全渠道销售的各个方面。我们的平台独特地将 B2B 电子商务、销售人员自动化、零售执行和路线会计（货车销售）整合到一个集成的移动解决方案中，该解决方案可在所有设备上本地运行，从而最大限度地提高面对面和在线销售，使您能够销售更多、更好、更快B2B 销售。超过 60 个国家/地区的 1000 多个客户跨越不同的垂直领域（快速消费品、美容与化妆品、食品与饮料、眼镜等等）依靠 Pepperi 来规划、执行和分析他们的 B2B 全渠道销售： • 网络和移动 B2B 电子销售商务平台使买家能够随时随地订购 • 通过电子目录、贸易促销和完整的客户数据，轻松进行线上/线下订单 • 用于店内审核、推销和补货的零售执行应用程序 • 支持直接商店送货和货车销售通过适用于 iOS 和 Android 的路线会计应用程序 • 使用直观的用户界面同时管理所有渠道的贸易营销促销 • 集中管理简化跨客户接触点的全渠道运营 Pepperi 的企业级平台与 ERP 无缝、安全地集成，例如 SAP Business One、 SAP Business By Design 等，使现场代表和买家可以在所有设备上（在线和离线）完全访问数据。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 是一个综合性电子商务平台，使企业能够轻松创建和管理在线商店、接受订单、跟踪库存、处理付款、管理运输和营销其品牌。 Zoho Commerce 的业务覆盖全球并覆盖 30 多个国家/地区，为商家提供一站式解决方案，提供集成的生态系统，简化电子商务运营并消除对编码专业知识的需求。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan 是一个现代、光速的电子商务平台，以无代码 DIY 方式推出在线商店。 Dukaan 以速度、性能和简单性为核心，提供最直观、最强大的电子商务体验，非常适合小型企业到大型企业。借助 Dukaan，人们不仅可以快速上手，而且可以比竞争对手更快地扩展和前进。 Dukaan 拥有广泛的插件和集成库的支持，并且可以根据您的各种需求进行构建，是为互联网第一代打造的企业的完美选择。全球数以百万计的企业家相信 Dukaan 是他们梦想中的电子商务网站，您是下一个吗？
Surefront
surefront.com
Surefront 是一个基于云的产品生命周期管理 (PLM)、产品信息管理 (PIM) 和批发客户关系管理 (CRM) 三合一平台，可简化零售商和供应商的产品开发和销售流程。 Surefront 取代了电子邮件和电子表格等过时的工具。它解放了产品开发和营销团队，使他们能够做自己最擅长的事情。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能强大的电子邮件营销自动化软件，具有世界一流的功能、最先进的自动化流程和潜在客户生成工具，可帮助您从第一天起发展业务，同时保持屡获殊荣的一体化用户界面。 - 发送电子邮件营销活动 创建精美、专业的电子邮件活动，像专业人士一样与您的受众互动。 - 管理您的受众使用我们的高级细分功能向正确的受众发送正确的电子邮件，使用订阅者标签进行组织，并最大限度地减少取消订阅。 - 扩大您的受众群体 使用一种工具即可创建、启动和优化令人惊叹的登陆页面和订阅表格。 - 自动化您的营销自动化重复性任务，并为您的客户创造令人愉悦的个性化数字体验。 -跟踪您的努力衡量您的营销成功并收集强大的数据以做出更好的决策。您可以免费试用 Moosend，并免费试用我们所有的中小企业和企业功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可开始使用，或联系我们的销售团队制定定制计划来支持您的业务需求。将以下链接复制并粘贴到您的浏览器中： - 免费试用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 获取自定义报价：https://moosend.com/contact-us/sales/
Kalodata
kalodata.com
Kalodata 是 TikTok 商店的数据分析和洞察工具。通过提供有关热门产品、才华横溢的影响者、热门短视频、优质直播、市场研究、竞争分析的信息，我们可以帮助 TikTok 商店卖家/品牌/创作者/附属机构做出更好的数据驱动决策，以增加其销售额和收入，并提高日常运营的效率。
DataHawk
datahawk.co
Datahawk 是最敏捷的电子商务业务分析平台，为品牌经理提供最佳的亚马逊数据覆盖范围和深度，并与他们自己的可视化和仪表板工具进行无与伦比的集成。 DataHawk 提供可操作且可定制的见解来优化您的亚马逊形象。我们的平台可自动执行数据收集和工作流程，让您能够专注于真正重要的事情，并通过人工智能和人工指导在竞争中脱颖而出。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
Mowico
mowico.com
无代码移动应用程序生成器，可在一小时内通过三个步骤将您的电子商务业务转换为移动应用程序；没有任何编码知识！
Shopney
shopney.co
Shopney 是 Shopify 和 Shopify Plus 品牌的最佳移动应用程序构建器。借助其简单的拖放设计编辑器，您可以将 Shopify 商店转换为 iOS 和 Android 移动应用程序。它具有独特的功能，例如主题选项和应用内聊天。因此，您可以确保您的移动应用程序符合品牌并推动更多销售。 Shopney 与流行的 Shopify 应用程序集成，将您网站的整个电子商务功能引入您的移动应用程序。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市场开发的技术。除了 iGaming 之外，GeoComply 还为流媒体视频广播公司以及在线银行、支付和加密货币行业提供地理位置欺诈检测解决方案，建立了令人印象深刻的客户名单，包括 Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM、DraftKings 和 FanDuel。
Oode
oode.com
Oode 是一款一体化业务管理平台，可帮助服务提供商管理从预订到付款的所有事务。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供一体化欺诈预防 API 套件，可有效检测和防止高级欺诈活动，例如类人机器人、住宅代理、虚假电子邮件和被盗用户数据。我们的实时筛选工具受到美国银行和 Coinbase 等大型金融机构以及微软、Uber 和亚马逊等其他公司的信任，可以减少高风险行为。我们的风险数据始终是最新的，即使是最复杂的欺诈形式也能有效应对。
StoryStream
storystream.ai
StoryStream 是面向全球品牌和零售商的一体化用户生成和社交购物体验平台。 它们解决了吸引现代消费者在网上购物时寻求真实和个性化体验的挑战。他们帮助他们发现新产品并支持他们的购买决定。 StoryStream 的人工智能平台可自动众包来自品牌社区的真实图像和视频内容，并转化为高度吸引人的购物体验，可以轻松嵌入电子商务店面和社交媒体平台。 主要解决方案包括： * UGC 和社交内容画廊 * 选购造型 * 购物视频 * 直播视频购物 * 视觉客户评论
EmbedSocial
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EmbedSocial 是一个完整的用户生成内容平台，可以通过收集和展示来自满意客户的内容来轻松发展客户并与客户互动。 EmbedSocial 的开发旨在使机构、企业、影响者、内容创建者和营销人员能够通过在任何网站上实时生成所有社交内容、存储、审核、分析和发布用户生成的内容小部件来提升其内容营销策略。 它是一个先进、易于使用的平台，用于收集、策划、管理和以客户评论、推荐广告、主题标签活动、社交内容等形式在网站上显示用户生成内容 (UGC)。 为了帮助您创建令人难忘的用户生成内容策略，EmbedSocial 确保与 Instagram、Facebook、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 等最受欢迎的千禧一代平台集成，并且还在不断添加集成与其他社交网络。 主要好处： * 建立品牌知名度 * 节省您的时间和精力 * 以新鲜且吸引人的方式提升您的营销活动水平 * 以创新的方式推广您的新产品 * 提高产品页面的转化率 * 帮助您实现广告目标 * 增加您的 SEO 工作量 * 改善您的电子商务商店并鼓励购买决策 * 为您的社交媒体帐户带来更多流量 * 扩展社交媒体指标 * 显示真实用户使用您产品的评论并分享用户体验 * 帮助您在在线社区中建立思想领袖的信誉 * 简化潜在客户培育和品牌信息传递 * 当您分享观众创作的内容时，让他们感到被关注和欣赏 * 比传统营销更实惠 EmbedSocial 包括一组 5 个工具： * EmbedAlbum：通过生成 UGC 内容（例如社交媒体照片）并以引人入胜的小部件的形式在您的网站上显示它们，促进用户生成的内容营销。添加购买按钮以创建可购物相册。 * EmbedReviews：通过从 Google 和 Yelp 收集产品评论，并在任何网站上嵌入您的在线客户评论，鼓励口碑传播和社会认同。 * EmbedFeed：通过在任何网站上展示整个社交媒体品牌墙来改进您的 UGC 活动。 * EmbedForms：让您可以选择创建并向客户发送满意度调查，从而促进您的数字营销团队的工作。 * EmbedStories：以引人入胜的小部件的形式收集您的 Instagram 故事，每次您将照片添加到活动故事中时，该小部件都会自动同步。 EmbedSocial 已获得主要社交媒体平台的批准，可以使用 UGC 并生成和显示以下类型的内容：评论、照片、提要、故事、反馈表。这包括与 Instagram、Facebook 页面、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 以及即将推出的更多社交渠道的集成。
Apimio
apimio.com
APIMIO 是一种产品信息管理 (PIM) 工具，使制造商能够简化其零售商的产品数据源。无需维护电子表格、PDF 或 Word 文件，借助 APIMIO，您可以收集信息并将其上传到集中存储库中，只需单击一个按钮即可在零售合作伙伴之间进行同步。 APIMIO 帮助制造商简化产品信息管理流程，使他们能够： * 收集和组织数据 * 验证数据质量和一致性 * 将数据分发给零售商 * 跨第三方市场和平台联合数据。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是专为快速扩张的企业家打造的数字电子商务平台。企业家可以建立在线商店、销售数字产品、接受付款、阻止欺诈并分析客户数据——从软件到社区以及其间的一切。
Miappi
miappi.com
Miappi 帮助消费品牌收集、策划和分发最有价值的用户生成内容到其营销渠道，从而提高客户参与度和销量。 Miappi 帮助品牌发现并授权其图像、视频和评论，然后将其分发到网站、产品页面、应用程序、数字标牌、信息亭、电子邮件和广告。 2021 年，Miappi 自豪地宣布推出社区营销平台，使品牌能够与 UGC 背后的人们建立联系。 将高性能、受版权管理的 UGC 重新发布到： - 微型网站和活动登陆页面 - 电子商务页面（PDP、类别、主页、购物车页面等） - 数字显示屏 - 付费广告 - 电子邮件活动 集成： - 购物 - 胡特套房 - 信任飞行员 - 光明标志 - 新鲜的相关性 等等。 Miappi 社区 - 招募。合作。创造 将客户变成充满热情的内容创作者。
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的电子商务速卖通工具之一，使您能够处理速卖通的批量订单并进行付款。借助 Dsers，您只需单击一下即可从全球速卖通找到多个供应商选项。它使您能够连接和管理供应商，在短短几秒钟内下多个订单，并从您的商店或 Paypal 帐户自动跟踪它们。 Dsers 提供供应商优化功能，为您的所有产品找到更好的供应商，并以更好的评级和更便宜的价格范围促进相同产品的更好销售。此外，您只需点击几下鼠标，即可立即找到替代供应商，而不是当前的供应商。用户还可以选择通过 Dsers 批量订购，从而节省时间和精力。用户还可以从多个全球速卖通供应商创建不同的产品包，以获得折扣、优惠和降价。您只需在 Dsers 网站上创建帐户并设置您的在线商店即可免费试用 Dsers。
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks 是代理商、媒体公司和品牌的终极营销自动化平台。我们全面的工具套件，包括数据管理、报告、分析、工作流程管理、SEO 等，可提供更高的效率。
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker 是一流的多供应商商务平台，无论集成类型如何，它都可以无缝连接贸易伙伴。我们的现代解决方案使零售商和品牌能够连接、协调和发展他们的商务平台，通过利用和分析重要的第一方数据、降低库存风险和策划扩大的品种来控制他们的客户体验。通过提高客户商务计划的可见性，Logicbroker 可以更好地定位零售商和品牌，实现变革性增长。随着业务需求和需求的变化，Logicbroker 能够在 3P 和 1P 之间快速切换供应商和产品履行，并负责任地寻找新的库存来源，以维护您的品牌完整性并满足您的交付承诺。我们与多个垂直领域的中端市场和企业制造商及零售商合作，包括健康与保健、家居装修、消费电子产品、玩具和婴儿，以及三星、维多利亚的秘密、维生素专柜、沃尔格林等消费品和服务品牌、Ace Hardware 和 BBQGuys。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 电子商务是一个可组合的解决方案，旨在简化跨多个渠道的复杂产品目录、搜索、定价、订单和客户管理的管理，具有丰富的可扩展性和即时可用性。通过面向未来的平台扩展您的业务，该平台扩展到传统核心商务之外，以简化并加速增长。使用 Kibo 全渠道入门商店快速部署 B2B 和 B2C 全渠道体验，其中包含 Kibo 服务的预构建集成、工作流程和流程，例如搜索、库存、搜索、订单路由，以支持 BOPIS 和送货到商店等计划。使用连接器套件从头开始快速将店面部署到流行框架（例如 React Storefront、Vue Storefront 和 Next.js Commerce 和部署平台）。通过预构建的集成与顶级无头 CMS 提供商集成，或使用 Kibo API 集成现有系统。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用创新技术让产品在屏幕上栩栩如生，实现更快、更准确的数字购买体验，并提供更好的整体体验。我们的 3D 产品可视化和配置功能与其他软件提供商集成，以实现互联数据环境。通过 Dopple 的平台，企业能够通过交互式和引人入胜的数字产品体验来增强客户的能力。
Sketchfab
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适用于商业的 3D 和 AR 可视化解决方案。 Sketchfab 是领先的平台，可在任何地方在线发布、共享和集成交互式 3D 和 AR 体验：网站、电子商务平台、博客、文章和广告活动。请访问我们：sketchfab.com/enterprise