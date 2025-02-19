电子商务软件 - 最热门应用 - 乍得

MyAlice

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适用于社交活跃的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一体化客户沟通工具。社交是新的电子商务。客户现在像对待人一样对待您的品牌，并希望通过多种渠道与您聊天。因此，我们创建了通过对话在支持媒体上进行销售和支持的现代方式。只需五个简单步骤即可为您的电子商务品牌解锁社交商务，以发展您的业务、建立真正的客户关系并减少完成订单的时间。 1. 通过一个收件箱提供支持和销售 和您一样，我们也讨厌在无数社交应用、网站和商店之间切换。因此，您可以从一个共享收件箱管理所有社交渠道、实时聊天和电子商务订单。 2. 管理您的电子商务订单 查看和搜索您的库存、创建或更新订单、共享产品图片、查看客户详细信息 — 所有这些都无需离开您的收件箱。 3. 节省支持时间和资源 只需几分钟即可部署无代码聊天机器人，从而节省支持时间、自动响应常见查询并以多种语言自动进行对话。 4. 与您的团队成员协作获取功能齐全的票务工具，以自动分配、重新分配成员、创建预设回复、添加标签并留下注释，以共享方式支持客户。 5. 无需尝试即可做出更好的决策 = 生成有关用户、销售、代理效率和客户评级的自动报告，以便为您的团队做出更好的决策。 TLDR：MyAlice 提供了电子商务业务所需的一切 - 社交媒体渠道、实时聊天、聊天机器人、商店库存、支付网关、移动应用程序 - 全部都在一个平台上，以便您可以随时随地进行销售和支持。任何时候。任何地方。与您的 WooCommerce 或 Shopify 商店、网站、移动应用程序以及 Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Viber、Telegram 和 Line 等流行社交渠道集成。立即注册免费帐户或获取迁移帮助，以从 Gorgias、Delightchat、Richpanel、eDesk、Freshdesk 进行切换。