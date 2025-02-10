电子商务软件 - 最热门应用 - 索马里

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电子商务软件简化了复杂的在线销售流程，让专业人士提供最佳的购物体验，从而使消费者受益。随着现代在线购物之旅变得越来越复杂，涉及多个渠道和众多消费者决策，电子商务软件可确保无缝集成。我们的电子商务软件类别包括广泛的解决方案，例如电子商务平台、支付网关、订阅管理软件和实时聊天工具。
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Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家、播客、视频游戏开发者、漫画创作者和其他人在 Patreon 上领取薪水。通过持续的资助，他们能够花更多的时间以互动的方式吸引粉丝群，并继续在互联网上传播数百万人喜欢的美好事物。
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是总部位于纽约市的视频托管，共享和服务平台。 Vimeo以无广告的方式运营，而是通过提供视频创建，编辑和广播工具，企业软件解决方案的订阅计划和提供软件作为服务（SaaS）来获得收入，以及用于视频专业人士与客户和其他专业人员建立联系。 Vimeo专注于在各种设备上传递高清视频。 该网站最初是由杰克·洛德威克（Jake Lodwick）和扎克·克莱因（Zach Klein）于2004年建立的，是CollegeHumor的衍生作品，以在同事之间分享幽默视频，尽管却支持支持CollegeHumor的日益普及。 IAC在2006年收购了CollegeHumor和Vimeo，在Google以16.5亿美元的价格收购了YouTube之后，IAC指导了更多的努力，以与YouTube竞争，重点是提供精心策划的内容和高清视频，以区分自己与其他视频共享网站。洛德威克（Lodwick）和克莱因（Klein）最终于2009年离开，IAC实施了更具公司为中心的结构来建立Vimeo的服务，而现任首席执行官Anjali SUD自2017年7月以来就已经到位。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout 是一家数字商务和支付提供商，帮助公司通过多种渠道销售产品和服务，通过多个接触点获取客户，提高客户保留率和收入，利用更智能的支付选项和订阅计费模式，并最大限度地提高销售转化率。该公司的客户包括 ABBYY、Absolute、Bitdefender、FICO、HP Software、Kaspersky Lab 以及全球许多其他公司。 Avangate 于 2017 年 3 月收购了 2Checkout (www.2checkout.com)。公司选择我们的解决方案是为了： - 在全球范围内销售更多数字商品 - 最大限度地提高客户终身价值 - 加快上市时间 - 实现集成的经常性收入管理 - 利用新的分销渠道 更多信息www.2checkout.com
Insider
useinsider.com
Insider 是一个用于构建个性化跨渠道体验的单一平台，使企业营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，使用 AI 意图引擎预测他们的未来行为，并构建个性化的客户体验。营销人员使用 Insider 的平台跨 Web、应用程序、Web 推送、电子邮件、短信、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入胜的体验。最近获得独角兽地位的 Insider 还受到纳斯达克的祝贺，成为世界上唯一由女性创立、女性领导的 B2B SaaS 独角兽之一。 CrunchBase 最近将 Insider 联合创始人兼首席执行官汉德·西林吉尔 (Hande Cilingir) 评为美国以外的顶级女性首席执行官之一。三分之一的财富 500 强公司和零售、汽车和旅游领域的顶级品牌选择 Insider 来提供超出客户期望的人工智能主导的个性化体验。 Insider 受到 1,200 多家全球企业的信赖，包括新加坡航空、雅诗兰黛、维珍、丰田、新百伦、宜家、GAP、欧莱雅、三星、沃达丰、安联、桑坦德银行、BBVA、必胜客、新闻周刊、MediaMarkt、日产、 AVIS、MAC、Marks & Spencer、Madeira 马德拉、雅芳和 CNN。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Jebbit
jebbit.com
Jebbit 的企业体验平台使品牌能够构建精美的交互式体验，跨每个渠道大规模捕获零方数据。从产品推荐和个性测验到琐事、可购物的造型手册、更好的调查、民意调查、表格等 - Jebbit 体验推动了更高的参与度，因为它们超出了消费者的期望，并提供真正的价值，以换取有关他们的偏好、兴趣、生活方式和生活方式的相关信息。意图。这种消费者声明的零方数据是品牌的最终竞争优势，并在客户生命周期的每个阶段推动切实的投资回报率。 Jebbit 的客户包括：欧莱雅、百事可乐、Haleon、NFL、资生堂集团、Live Nation、ASICS、NBA、JCPenney、Free People、Monster Worldwide 等，使用 Jebbit 软件平台创造更好的消费者体验，推动行业发展-领先的参与度，收集大量零方数据，获取丰富的潜在客户，推动更多在线转化并提高忠诚度和生命周期价值。
Litmus
litmus.com
Litmus 是营销人员如何让每次发送都发挥作用的方法。它是您技术堆栈的核心组件，可让您创建、个性化、测试、审查和分析您发送的每封电子邮件。太多的公司在不知情的情况下发送了损坏的电子邮件，错过了真正改善结果所需的更深入的见解，并且难以大规模个性化电子邮件。借助 Litmus，您可以更好地构建、测试和信任每条传出消息。这就是为什么超过 700,000 名营销专业人士（包括 80% 的财富 100 强企业）转向我们的原因。这也是我们实现 98% 客户满意度的原因。石蕊。让每一次发送都有意义。
Maropost
maropost.com
Maropost 通过统一的电子邮件营销平台简化了客户互动，该平台在客户旅程的每一步将公司与其客户联系起来。 Maropost 提供单一客户视图，跨任何渠道创建个性化体验，以实现更好的参与度和更高的转化率。 Maropost 将白手套服务与行业领先的技术相结合，让客户互动变得轻松。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个跨渠道客户参与平台，专为重视敏捷性而不是繁琐的复杂性的营销人员和产品所有者而构建。我们通过实时洞察和个性化的跨渠道沟通，帮助消费品牌快速适应不断变化的客户期望。 MoEngage 受到 1,200 多个全球消费品牌的信赖，包括 Soundcloud、花旗、迈克菲、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信和 Airtel。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 产品描述： * 跨渠道营销 根据客户的行动、行为、属性和偏好，在他们喜欢的时间通过他们的首选渠道实时细分并与其互动。 MoEngage 允许您通过网站、电子邮件、移动应用程序、短信、WhatsApp 和社交媒体等十一个渠道与客户互动。 * 客户洞察 将您的客户数据引入 MoEngage 并利用我们的 AI 引擎 Sherpa 来深入了解客户行为和偏好。通过单个仪表板轻松细分和吸引客户。只需点击几下，一切就完成了！ * 网页和应用程序个性化 根据您的网站和应用程序访问者的偏好、喜好、旅程阶段和生活方式喜好，提供个性化的内容、优惠和推荐，让他们感到满意。 * 实时交易提醒 MoEngage Inform 提供了一个统一的基础设施，可通过单个 API 管理跨渠道和供应商的关键警报。
MyAlice
myalice.ai
适用于社交活跃的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一体化客户沟通工具。社交是新的电子商务。客户现在像对待人一样对待您的品牌，并希望通过多种渠道与您聊天。因此，我们创建了通过对话在支持媒体上进行销售和支持的现代方式。只需五个简单步骤即可为您的电子商务品牌解锁社交商务，以发展您的业务、建立真正的客户关系并减少完成订单的时间。 1. 通过一个收件箱提供支持和销售 和您一样，我们也讨厌在无数社交应用、网站和商店之间切换。因此，您可以从一个共享收件箱管理所有社交渠道、实时聊天和电子商务订单。 2. 管理您的电子商务订单 查看和搜索您的库存、创建或更新订单、共享产品图片、查看客户详细信息 — 所有这些都无需离开您的收件箱。 3. 节省支持时间和资源 只需几分钟即可部署无代码聊天机器人，从而节省支持时间、自动响应常见查询并以多种语言自动进行对话。 4. 与您的团队成员协作获取功能齐全的票务工具，以自动分配、重新分配成员、创建预设回复、添加标签并留下注释，以共享方式支持客户。 5. 无需尝试即可做出更好的决策 = 生成有关用户、销售、代理效率和客户评级的自动报告，以便为您的团队做出更好的决策。 TLDR：MyAlice 提供了电子商务业务所需的一切 - 社交媒体渠道、实时聊天、聊天机器人、商店库存、支付网关、移动应用程序 - 全部都在一个平台上，以便您可以随时随地进行销售和支持。任何时候。任何地方。与您的 WooCommerce 或 Shopify 商店、网站、移动应用程序以及 Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Viber、Telegram 和 Line 等流行社交渠道集成。立即注册免费帐户或获取迁移帮助，以从 Gorgias、Delightchat、Richpanel、eDesk、Freshdesk 进行切换。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Justuno
justuno.com
Justuno 的转化工具套件包括潜在客户捕获（短信和电子邮件）、退出优惠、购物车放弃、横幅、产品推荐等，以创建最终的转化旅程，在正确的时间向正确的购物者传递正确的信息。 - 收集更多零方和第一方数据，并将其推送到您现有的营销工具（我们有 100 多个集成和计数） - 行业领先的电子邮件和 SMS 潜在客户捕获（两步、点击文本等）以实现最佳增长- 80 多个高级定位规则，包括地理定位（精确到邮政编码）、退出意图、购物车内容、流量来源等 - 运行 A/B 测试以优化营销活动 - 在网站上的任何位置使用产品推荐，包括追加销售、交叉销售- 卖得最好卖家、最近浏览过的内容等 - 访问预构建的模板库，其中包含来自行业领先的合作伙伴和我们自己的 200 多种设计，以便立即开始使用。寻找更多？ - 提高平均订单价值：通过动态运输横幅、购物车/结帐建议等 - 实时监控绩效：Justuno 的分析仪表板实时显示可操作的见解，使您的营销活动保持最佳状态 - 增加电子邮件和短信列表： Justuno 与行业领先的 SMS 和 ESP 的集成使您可以将电子邮件和 SMS 选择加入同时推送到您的平台，并创建两步潜在客户表单、在移动设备上使用点击文本选择加入等 - 创建移动友好体验：通过符合 Google 最佳实践的优化移动促销活动，转化更多移动网站访问者 - 提高付费媒体投资回报率：Justuno 的受众同步功能每小时同步您的订阅者列表，以获取最新的重新定位和潜在客户机会，从而最大限度地提高广告系列效果 - 隐藏字段：从访问者那里收集其他信息，例如 UTM 信息、IP 地址、登陆的第一个 URL、使用的优惠券代码等）。将此与选择加入相结合，以实现自动化流程中的最大程度的个性化。 - 正在为您的无头商店寻找解决方案？ Justuno 为需要创建终极前端体验的品牌提供无头网站支持。联系我们了解详情！
Releva
releva.ai
Releva 是一款用于电子商务增长的一体化人工智能自动化解决方案。该公司提供一个营销自动化平台，可个性化网站和多渠道，以提高转化率、平均订单价值、客户终身价值，并以惊人的投资回报率带来收入增长。 Lucy，Releva 的人工智能，一种类似于聊天 GPT 的技术，可以回答最重要的销售和营销问题，例如每个用户想要什么；当他们想要的时候；什么价格范围是可以接受的；偏好的数字渠道是什么？与每个用户产生共鸣的创意和叙述是什么。 Releva 的使命是创造类似于只能在当地小商店才能获得的用户体验。我们通过品牌与其消费者之间道德的全渠道互动来优化个性化来做到这一点。 Releva 与每个电子商务商店和所有数字渠道深度集成，以增加流量和提高转化率。该平台持续实现 20% 以上的收入增长以及令人惊叹的 51 倍以上的投资回报率。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。 Storyly Stories 使移动品牌能够超越移动屏幕的限制与受众互动，并在集成后无需任何开发工作即可创造引人入胜的体验，从而为移动品牌的营销策略提供支持。 Storyly 受到 40 多个国家/地区 300 多个品牌的信赖，包括但不限于 Domino’s Pizza、土耳其航空、联合航空、麦当劳、New Look、迪卡侬、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本质上为移动应用程序和网站提供了以朗朗上口、熟悉且互动的方式传达任何消息的机会，而不是侵入性的。凭借其直观的工作室和仪表板，Storyly 还可以轻松创建适合任何移动应用程序和网站的风格和设计的引人入胜的内容。这就是为什么 Storyly Stories 不仅仅是一个圆圈——提供了一个充满创造力、互动和联系的无限世界。
Beamer
getbeamer.com
Beamer 是用于产品发布的客户沟通工具，可直接从您的应用程序打开双向通信，以便轻松联系、吸引客户并听取客户的意见。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 为香港、台湾、新加坡、马来西亚和亚太地区的众多零售商提供专业的聊天商务解决方案。作为 WhatsApp 官方商业解决方案提供商以及 Meta 和 LINE 的官方合作伙伴，我们跨社交消息渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和网站实时聊天）提供先进的商业解决方案，提高效率、用户行为分析，从而制定再营销策略。 Omnichat 的使命是通过全渠道消息传递、营销自动化、线上线下融合零售、社交客户数据平台、与 ChatGPT 以及 WhatsApp 目录和支付集成的“Omni AI”来释放聊天商务的潜力，Omnichat 为企业提供装备提供无缝的客户旅程，以抓住全渠道零售环境中产生的机会。 线上线下融合销售功能，可以轻松将线上渠道的访客引导至实体店销售人员进行跟进，促进线上线下的转化和收入追踪。 利用 ChatGPT，我们的人工智能聊天机器人“Omni AI”充当零售商的数字助理，处理客户的询问、推荐产品并促进营销活动规划。 WhatsApp目录和支付让零售商可以在WhatsApp上完成从浏览产品、与指定销售人员沟通到进行购买的顾客旅程，缩短顾客的决策和加快购买流程，为商家带来即时收入。 Omnichat 连续三年实现 300% 的年度经常性收入 (ARR) 同比增长，为超过 5,000 家零售和电子商务公司提供支持，包括屈臣氏、丰泽、莎莎化妆品、六福珠宝、LVMH 集团、万宁、太古资源、OSIM、罗技、Timberland、通利琴行、维特健灵及政府部门。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能强大的电子邮件营销自动化软件，具有世界一流的功能、最先进的自动化流程和潜在客户生成工具，可帮助您从第一天起发展业务，同时保持屡获殊荣的一体化用户界面。 - 发送电子邮件营销活动 创建精美、专业的电子邮件活动，像专业人士一样与您的受众互动。 - 管理您的受众使用我们的高级细分功能向正确的受众发送正确的电子邮件，使用订阅者标签进行组织，并最大限度地减少取消订阅。 - 扩大您的受众群体 使用一种工具即可创建、启动和优化令人惊叹的登陆页面和订阅表格。 - 自动化您的营销自动化重复性任务，并为您的客户创造令人愉悦的个性化数字体验。 -跟踪您的努力衡量您的营销成功并收集强大的数据以做出更好的决策。您可以免费试用 Moosend，并免费试用我们所有的中小企业和企业功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可开始使用，或联系我们的销售团队制定定制计划来支持您的业务需求。将以下链接复制并粘贴到您的浏览器中： - 免费试用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 获取自定义报价：https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize 是一个人工智能驱动的平台，专门从事网站个性化和转化率优化。它为营销人员提供了一个多功能空间来测试、优化和个性化他们的网站体验。 该平台具有运行无限变化的能力，因此有助于快速测试新概念和想法。利用其生成式人工智能技术，它还通过提供文案建议来解决写作障碍。Intellimize 的最大优势在于它能够使用人工智能优化提供 1:1 个性化。 它根据每个访问者的个人行为和偏好向其展示独特的网站变化，从而个性化用户体验，而无需第一或第三方数据。Intellimize 平台支持多种行业，包括但不限于 SaaS 和电子商务。 它可用于 A/B 测试、登陆页面优化以及电子商务和 SaaS 运营的特定个性化。平台分析功能可深入了解实验对不同细分市场的影响，帮助用户了解其战略决策的影响。 值得注意的是它能够与各种营销和分析工具无缝集成。除了 AI 技术之外，Intellimize 还提供专业服务、客户成功团队和引导引导。 专业服务团队是平台功能的延伸，包括战略和分析CRO专家，帮助用户实现优化目标。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一个面向电子商务和酒店业的人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 平台。预测性人工智能平台可提供个性化体验，以提高品牌转化率。 其主要产品包括人工智能驱动的推荐引擎，利用机器学习生成适合每个客户的有针对性的产品建议。 该平台旨在自动将数据分析转化为可操作的洞察力，从而将业务从单纯的数据驱动升级为智能驱动。 该平台还包括集成功能，使企业能够将平台的功能与其现有系统无缝连接。 Aidaptive 因其在促进高效商务方面的创新贡献而获得认可，并继续在为品牌和消费者提供机器学习技术解决方案方面处于领先地位。 请注意，虽然 Aidaptive 提供演示和免费预测受众列表，但条款和详细信息可能有所不同。
Spott
spott.ai
要在网上取得成功，您必须做好三件事。 1. 制作精彩的内容 2. 确保在受众所在的频道上发布内容 3. 确保一旦激发了受众的灵感，就可以让他们通过互动进行转化，从而根据这种灵感采取行动。 SPOTT 重点关注第三步。我们的价值主张：SPOTT 是一种解决方案，允许用户通过使其在多渠道环境中可操作和可衡量来从其发布的内容中获得更多价值。使用我们的 Spott 软件，您可以插入 (360°) 图像、pdf 和视频的可购物链接，获取订阅时事通讯、链接 pdf 文档或展示您的最新促销活动。您可以轻松地为所有图像和视频添加交互层。使您的视频、目录和图像具有交互性。添加号召性用语、标记产品、订阅新闻通讯并提高转化率。借助 Spott，您可以添加交互式元素，使您的内容具有可操作性和可衡量性，从而从已发布的 pdf、图像和视频中获得更多收益。
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai 提供了一套人工智能驱动的工具，旨在增强电子商务体验。通过解释和利用各种消费者特征和行为，Rosetta.ai 根据个人客户偏好定制网站界面，改善他们的在线购物体验。 该套件包括“Rosetta AdMatch”，它引入了一种有针对性的广告模式，旨在通过个性化的在线购物体验吸引高消费消费者。 “Rosetta Engage”采用准确的推荐算法来优化购物旅程接触点。 “Rosetta Analytics”将产品标签数据和消费者偏好分析相结合，生成丰富的消费者洞察，超越了 Google Analytics 提供的洞察。 最后，“Rosetta Automation”通过跨多个渠道自动化营销信息来扩大消费者参与度，同时考虑客户之前的互动以避免重复。 总体而言，Rosetta.ai 的目标是增强在线购物的个性化、提高转化率并推动电子商务业务的增长。
Certainly
certainly.io
当然，我们的使命是帮助企业打造令人难以置信的电子商务用户体验，用对话取代点击。 Surely Conversational AI 软件可以无缝连接到您开展业务的各个平台，我们的客户和合作伙伴遍布全球 20 多个国家/地区。 凭借其无代码聊天机器人构建器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且轻松的构建体验。该产品提供跨渠道的高质量用户体验、与数十个业务系统的无缝集成，以及强大的专有人工智能，可检测任何语言并提供超过 14 种语言的即用型内容。 当然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信赖。
Octane AI
octaneai.com
人工智能可促进您的电子商务业务发展 超过 3,000 家 Shopify 商家使用 Octane AI 为 AI 测验渠道和 AI 见解提供支持。已产生并正在增加 5 亿美元的收入。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一个屡获殊荣的全渠道营销自动化平台，可为每个零售商的问题提供解决方案：如何在正确的时间向每位访客发送正确的消息和正确的内容。它使单人商店和企业零售商等能够从大数据平台的使用中受益，以便轻松创建数据驱动的自动化和个性化活动，在几秒钟内对客户/访客行为和目录变化做出反应。因此，ContactPigeon 通过实现三个主要目标来帮助客户增加销售额： • 丰富的客户洞察：收集客户行为数据并构建丰富的统一客户视图 • 提高客户参与度：在客户旅程中的适当时刻触发自动化和预测性消息用于优化销售转化和保留。 • 多渠道覆盖：允许企业在一个平台内跨多种消息传递渠道（例如电子邮件、短信、Viber、移动、推送通知、网站、Facebook、Google、明信片）设计引人入胜的活动。
Barilliance
barilliance.com
Barilliance 通过为访问者提供个性化的全渠道购物体验，帮助任何规模的电子商务网站提高销售额和转化率。 Barilliance 电子商务个性化套件包括跨渠道个性化产品推荐、行为触发电子邮件、实时现场个性化和实时社交证明通知。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客户参与和体验套件，使营销人员能够创造个性化的客户体验。其平台使营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，创建目标细分市场，并跨网络、电子邮件、应用程序通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等数字渠道提供有意义的体验。 凭借强大的分析功能，Netcore Cloud 可以帮助品牌更好地了解其受众，从而开展有针对性的营销活动，在个人层面上与客户产生共鸣。该平台的人工智能和机器学习功能可确保每次客户交互都针对参与度和转化进行优化，使每个接触点都成为留下深刻印象和留住客户的机会。 Netcore 受到电子商务、零售、银行和金融服务、媒体和娱乐以及旅游等行业 6,500 多个品牌的信赖，可提供人工智能驱动的体验。其一些重要的全球客户包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必胜客、达美乐、麦当劳等。 Netcore 很荣幸连续六年获得印度最佳工作场所认证，这证实了其对卓越工作场所文化的承诺。该公司在全球设有 20 多个办事处，遍布北美、南美、欧洲和亚太地区。 Netcore 是 Martech 操作系统，可帮助企业推动收入增长、最大限度地提高客户终身价值并加速实现盈利。
Yieldify
yieldify.com
Yieldify 是一个完全托管的端到端个性化平台，可帮助电子商务企业通过为客户提供个性化体验来创造更多收入。过去 4 年里，北美、欧洲和亚太地区的 1000 多个电子商务品牌借助 Yieldify 的全方位服务团队和平台创造了超过 25 亿美元的额外收入。借助 Yieldify，您可以在正确的时间为每位访问者提供正确的网站体验，无论他们位于渠道的哪个位置。
Monetate
monetate.com
Monetate 使营销人员能够让客户在个人层面上感到被理解和欣赏。 Monetate 使品牌能够提供完全集成的个性化策略。以性能为中心的架构提供了著名的易于使用的界面，具有一系列功能强大的工具，涵盖构思和验证，直至提供可扩展的一对一跨渠道体验。通过卓越的体验取悦消费者，从而提高参与度、转化率，并最终提高客户终身价值。 Monetate 为 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等领先品牌以及数百个其他市场领导者带来了数十亿美元的年收入。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一种高级实验工具，主要由想要启动高级实验的机构、开发和产品团队以及需要 IT 部门帮助最少的营销人员使用。我们脱颖而出：我们真正关心我们的客户 - 在支持和超额交付方面付出更多努力，因为我们还有内部实验团队、CRO 和数据专家为您服务。功能： A/B 测试：使用市场上先进的细分引擎之一创建实验，具有 41 个数据点：网站行为、流量来源、CRM 数据、GTM、天气 API 等。高级报告：> 贝叶斯和频率统计 >按特定目标过滤结果 > 辅助转化或线性分布 > 累积视图 > 仅共享与您的团队重要的内容：pdf 报告 > 跟踪任何事件 现场调查： > 作为弹出窗口或小部件触发 > 滚动、加载、退出时触发器 > 逻辑分支 > 多项选择、唯一选择、网格、NPS、CSAT 等 > 细分行为 > 潜在客户捕获 > 高级报告叠加 > 触发各种广告素材 > 创意构建器 > 退出时/加载时/加载时滚动集成：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr 是在线行为个性化、人工智能和用户隐私领域的全球领导者，帮助企业提高转化率和收入、收集更多潜在客户，并在购物体验期间和之后通过个性化推荐重新定位访客。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一个在线平台，旨在帮助各种规模的企业创建引人入胜的营销测验和调查、收集反馈并推动销售。 Marquiz 提供用户友好的拖放式测验构建器、各种独特的测验模板以及每个测验的免费统计数据。这些功能使您可以轻松创建、编辑和分析您的自定义测验。 Marquiz 的定价计划基于每月产生的销售线索数量，这意味着它们是为满足您独特的业务需求而量身定制的，无论您运营的是小型团队还是大型组织。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
Tagshop
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Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能够增强其产品和数字交互，提供独特的优化解决方案，将网络实验、功能实验和人工智能驱动的个性化功能结合在一个单一的、有凝聚力的平台中，满足所有团队的实验需求。 Kameleon 旨在支持产品经理、营销人员和开发人员满足不同的实验和功能管理需求，适合任何技术堆栈，具有 50 多个集成，并且能够进行任何自定义集成。作为一个统一的平台，Kameleoon 使团队能够创建实验，使他们能够利用基于 Web 的数据在服务器端测试中进行定位、分析和激活，而所有这些都不需要开发人员。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 标准，非常适合医疗保健、银行和保险等严格监管的行业。超过 1000 家中型和企业规模的公司已经使用 Kameleon 功能丰富且安全的平台来依赖高度准确的实验数据。 Toyota、Providence、Direct Line Group、Canada Goose、Loblaw 和 Cerebral 的团队都使用 Kameleoon。请访问 www.kameleon.com 了解更多信息。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我们帮助企业提高在线转化率，允许不受限制地进行实验。凭借我们简单的方法和市场领先的技术，我们始终以客户为中心，增强数字体验。我们的技术创建于 2000 年，是市场上第一个测试和定位解决方案。从那时起，该平台呈指数级增长，自英国 Accelerate Group Ltd 于 2018 年 8 月收购 Webtrends Optimize 以来，增长速度甚至更快。我们所做的一切都专注于为客户的投资带来回报。我们所做的每一次测试都会对此进行测量和报告。我们拥有全方位的测试、分析和个性化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割测试、社交证明和产品推荐引擎、退出意图覆盖以及许多其他工具。提供客户端或服务器端测试以及一系列用于移动应用程序优化的 SDK。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程来衡量对底线的影响。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
Vizury
vizury.com
Vizury于2007年推出，是一种以性能为角色的Martech解决方案，它使品牌能够实现更高的渠道转换和客户保留率。 自成立以来，我们独特的技术驱动服务的重点一直是将客户带回品牌网站，移动应用或零售商店并改善新客户获取，保留和品牌忠诚度的能力。 在启动和实现全球范围之后，Vizury的平台和业务于2018年被Affle收购。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Wyng
wyng.com
Wyng 帮助品牌发展并了解其受众，从而提供更相关的体验。借助 Wyng，营销人员可以轻松构建交互式数字体验，在适当的时刻吸引客户，获得偏好和其他零方数据，并实时进行个性化。无论体验是产品搜索测验、促销还是偏好中心 - Wyng 体验总是适时、用户友好，并为消费者提供真正的价值。 Wyng 为 250 多个全球品牌提供服务，包括 AAA、迪士尼、雅诗兰黛、索尼和联合利华，这些品牌使用 Wyng 来推动选择加入、增加销量并增强消费者信任和品牌亲和力。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，让营销人员可以专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲业务，并在法国和荷兰设有办事处。 Actito 还在北美开展业务，并在加拿大设有办事处。全球有超过 250 家客户使用该平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 将转化率提高 3% 以上！享受轻松的联系人收集、测验、调查、登陆页面和偏好中心 - 所有这些都旨在捕获、汇聚和转换更多零方数据！ 扩大您的电子邮件+短信营销列表，捕获零方数据，并通过高转化率产品推荐测验、参与多步骤表单、现场和电子邮件调查、登陆页面和偏好中心来推动更多销售。 充分利用数据的力量，快速获得个性化现场、电子邮件、短信和重新定位体验的回报。 Digioh 允许营销人员比市场上的任何平台收集更多消费者同意的零方数据，并在微观和宏观层面上跨所有营销渠道利用这些数据。通过推出产品推荐测验、实施调查来了解您的客户以及根据此信息通过电子邮件或短信继续对话来提高转化率 - 增加获得新客户的可能性、更高的生命周期价值和更低的退出率。 Digioh 拥有超过 1400 个客户、200 多个集成以及每天收集的 20 亿位零方数据 - 没有比 Digioh 更强大的平台来帮助品牌推动增量收入增长、建立客户体验以及收获+激活零方数据——思维方式、创新方式。而且，借助 Digioh 的全方位服务设计和技术支持团队，Digioh 客户可以更快地开始工作，提高投资回报率，并在 30 天内取得更大的成功！
Poltio
poltio.com
Poltio 的无代码嵌入式解决方案具有响应式和白标签功能，使品牌/机构能够人性化产品发现并捕获实时零方数据/获得公正的见解/增强 OI，同时创建细分和角色。只需选择正确的解决方案，例如智能调查、参与测试或产品推荐测验/礼品查找器。产品测验不仅可以增强客户的购物体验，还可以提供卓越的体验，并通过引导销售提升客户旅程。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供托管转化优化，帮助互联网最大的品牌提高销量、捕获新客户、停止放弃并增加新客户获取。内部创意和开发团队将 UpSellit 的技术完美地结合到转化漏斗的目标阶段，作为您营销团队的延伸。 UpSellit 灵活的定价模型有助于满足任何企业的需求，并允许各种规模的零售商看到转化率优化的真正影响。 UpSellit 的管理服务套件包括： - 电子邮件再营销 - 激励策略 - 短信营销活动 - 价值驱动策略 - 购物车重建技术 - 控制组 - 高级 AB 测试 - 行为解析 - 防虚假保护
NuORDER
nuorder.com
NuORDER 提供完整的 B2B 电子商务解决方案，其中包含品牌和买家在线购买、销售和协作所需的所有工具。我们的虚拟展厅、数字目录和产品线使品牌能够将其产品带到网上，并使用 360 度图像、视频和购物热点提供身临其境的购买体验。我们的企业级软件受到世界领先品牌的信赖，可提供无缝、更具协作性的批发体验。我们连接超过 3,000 个品牌和 500,000 家零售商，每年支持数千个市场预约，并在全球处理超过 380 亿美元的订单。虚拟展厅：使用购物热点、360 度图像和动态视频展示您的产品并提供与您的品牌一样独特的引人注目的在线购买体验。 NuORDER Payments：推出第一个专为批发而构建的支付解决方案。通过灵活地提供点击购买和稍后付款的体验，品牌可以管理即时订单或预订订单的付款，而不会面临与传统发票流程相关的延迟或取消订单的风险。独家零售合作伙伴关系：我们目前与 Nordstrom、Bloomingdales、Saks Fifth Ave 和 Grassroots Outdoor Alliance 合作，为他们的视觉分类规划和购买流程提供支持。其结果是一个更加强大和高效的市场流程。数字贸易展：从 Magic 到纽约时装周，NuORDER 是为世界上最大的时尚、服装和户外活动提供支持的在线市场。通过我们独家的数字贸易展览网络扩大您的影响力并进一步发展您的批发业务。如需演示，请访问：https://www.nuorder.com/
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr 可让您创建一个在线电子商务商店，您可以在几分钟内轻松设计和打开。 Sellr 平台允许您管理库存和网页、创建客户电子邮件列表、接受付款等。
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid 是启动您的市场的完美电子商务解决方案，无论是共享、产品销售还是租赁。
BoxFox
boxfox.com
BoxFox 是一个 B2B 市场，供小型零售商评估并将其多余库存出售给授权经销商。
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe：面向创始人的市场软件。最快的无代码市场构建器，可通过代码无限扩展。 Sharetribe 是最快的无代码市场构建器，可通过代码无限扩展。削减 90% 的构建市场的时间和成本，且无需牺牲可定制性和可扩展性。 - 无需编码，一天即可启动您的市场。 - 一旦需要，可以用代码无限扩展。 - 将您的业务发展到任意规模。我们将处理缩放。受到全球 50 多个国家/地区 1000 多名市场创始人的信赖。对于任何想要建立在线市场的人，无论您的技术技能如何。从只有一个想法的有抱负的企业家到为客户构建的专业网络开发人员，Sharetribe 是建立成功的市场业务的最快方式。
Labra
labra.io
Labra 是世界上第一个分布式云商务管理平台，使 ISV 和咨询合作伙伴能够与云超大规模提供商更有效地联合销售，并通过云市场产生更多收入。 Labra 平台支持采用零工程方法来列出、集成和管理您的云市场业务。我们的平台将所有数据引入您的 CRM，以便您的销售团队可以专注于发展您的业务。
AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一个免费的基于网络的应用程序。它允许您从任何地方在一个简单而安全的站点中使用和管理业务应用程序。
Constructor
constructor.io
产品发现平台可在整个购物者旅程的每个渠道中推动有吸引力的产品发现时刻（从搜索和浏览到推荐和引导销售）。 Constructor 的原生商务核心基于最新的 AI/ML 搜索技术而构建，可从每次客户交互中学习，根据您的优先电子商务指标进行优化，并为销售团队提供控制和洞察力，以推动无与伦比的业务成果。秘密酱汁？其他解决方案从开源关键字匹配引擎开始，并在其之上添加人工智能，而我们是唯一具有专为电子商务构建的专有本机核心的产品发现解决方案。 Constructor 的先进算法、转换器和大型语言模型一起工作，提供实时、个性化的体验，解码复杂的模式并理解用户意图。这就是为什么在推动收入、转化率和利润率等重要业务指标时，我们从未输过 A/B 测试。我们客户的成功不言而喻：Grove Collaborative 实现了 20.07 倍的投资回报率，Bonobos 的搜索收入比传统工具增加了 9%。但不要相信我们的话。让我们在您签署合同之前就证明您的成功。使用我们的证明时间表在您的网站或应用程序上测试构造函数，这是使用您的真实目录和真实流量进行的为期 4 周的收入机会评估。免费。