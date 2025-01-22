电子商务软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

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电子商务软件简化了复杂的在线销售流程，让专业人士提供最佳的购物体验，从而使消费者受益。随着现代在线购物之旅变得越来越复杂，涉及多个渠道和众多消费者决策，电子商务软件可确保无缝集成。我们的电子商务软件类别包括广泛的解决方案，例如电子商务平台、支付网关、订阅管理软件和实时聊天工具。
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Wix
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使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。通过 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 * 在线安排软件，为您的客户提供无缝的预订体验 * 内置营销工具可帮助管理和发展您的在线业务 * 完整的博客功能可帮助您培养忠实的受众并通过内容获利 * 用于自定义功能的全栈网络开发工具
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Sketchfab
sketchfab.com
适用于商业的 3D 和 AR 可视化解决方案。 Sketchfab 是领先的平台，可在任何地方在线发布、共享和集成交互式 3D 和 AR 体验：网站、电子商务平台、博客、文章和广告活动。请访问我们：sketchfab.com/enterprise
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家、播客、视频游戏开发者、漫画创作者和其他人在 Patreon 上领取薪水。通过持续的资助，他们能够花更多的时间以互动的方式吸引粉丝群，并继续在互联网上传播数百万人喜欢的美好事物。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是创建专业级 iOS 和 Android 移动应用程序的最快、最简单的方法。这个独一无二的 DIY 平台可让您自定义应用程序的各个方面，而无需编写任何代码。只需拖放即可从头开始构建应用程序，或自定义预构建的模板之一。您可以完全控制应用程序的外观和感觉，同时为您处理后端开发工作。这就像整个开发团队都触手可及。该平台拥有超过 10,000 个使用 BuildFire 创建的应用程序，功能强大且灵活，足以随着您的业务增长而扩展。没有其他应用程序构建器以如此实惠的价格提供这种级别的功能。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非营利组织、餐厅、房地产公司的第一大全渠道平台。 Manychat 成立于 2016 年，每年支持超过 10 亿次对话，在 190 多个国家/地区使用。立即吸引您的客户。在 Instagram 私信、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是希望产生更多潜在客户、自动化营销活动，还是通过增加 SLA 时间来提高客户满意度，Manychat 都拥有满足您企业营销需求的所有工具。这就是聊天营销和Manychat。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Persona
withpersona.com
Persona 的可信身份基础设施可帮助企业自动化任何与身份相关的用例——从安全收集和验证用户信息到做出决策和运行手动审查。在一处管理完全合规的 KYC/AML 计划、打击欺诈和自动化操作。无论是否进行工程设计，只需不到 10 行代码即可在一个下午内完成集成。 - 我们的团队由 Square、Uber、Coursera、Dropbox 和 Slack 的前工程师和设计师组成。我们很荣幸能够获得一些最好的风险投资公司的资助，包括 First Round Capital 和 Coatue。我们的天使投资人包括 Perret 和 William Hockey（Plaid 联合创始人）、Tony Xu（Doordash）和 Dylan Field（Figma 创始人兼首席执行官）。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
iPaper
ipaper.io
iPaper 是一个数字目录平台，可让您将印刷的传单和目录转换为完全交互式的数字购物体验。通过产品图片和视频吸引购物者的注意力。通过电子邮件、WhatsApp 或直接与您的电子商务网上商店集成进行目录内购物，从而提高流量和销量。 iPaper 平台专为适合您的业务而构建，我们提供高级功能来完全自动化您的设置。
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar 是一个网络和移动店面，适用于拥有销售团队、经销商、零售商和商店来销售其产品的组织。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一个视频托管、共享和服务平台，总部位于纽约市。 Vimeo 在无广告的基础上运营，而是通过为视频内容制作者提供订阅计划并提供包含视频创作、编辑和广播工具、企业软件解决方案以及视频制作工具的软件即服务 (SaaS) 来获取收入。视频专业人士与客户和其他专业人士建立联系。 Vimeo 专注于在各种设备上传输高清视频。 该网站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 于 2004 年创建，作为 CollegeHumor 的衍生产品，用于在同事之间分享幽默视频，但为了支持 CollegeHumor 的日益普及而将其搁置一旁。 IAC 于 2006 年收购了 CollegeHumor 和 Vimeo，在 Google 以超过 16.5 亿美元收购 YouTube 后，IAC 将更多精力投入到 Vimeo 上，与 YouTube 竞争，专注于提供精选内容和高清视频，以区别于其他视频共享网站。 Lodwick 和 Klein 最终于 2009 年离开，IAC 实施了更加以企业为中心的结构来构建 Vimeo 的服务，现任首席执行官 Anjali Sud 自 2017 年 7 月起就任。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最流行的 WordPress 电子商务插件。而且它是免费的。功能齐全，完美集成到您的自托管 WordPress 网站中。使用我们的免费电子商务插件为您的 WordPress 网站添加强大的商店设施。 WooCommerce 为超过 24% 的在线商店提供支持，可以帮助您销售任何商品。很漂亮。
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy 可能是在任何地方访问本地数据的最用户友好的方式。它的业务覆盖全球 195 个地点，并在全球范围内提供超过 4000 万个住宅代理。全天候技术支持、不同类型的代理、四种抓取解决方案、灵活的支付方式、公共 API 和易于使用的仪表板是 Smartproxy 成为市场上最值得信赖的代理提供商之一的原因。 Smartproxy 为您提供的关键服务： - 40M+ 高质量住宅 IP，平均速度 <0.5 秒。 - 全球覆盖 – 目标超过 195 个地点，包括城市和美国 50 个州。 - 即用即付选项 - 每 1GB 8.5 美元。 - 来自美国和欧洲的 100K+ 共享数据中心 IP。 - 来自美国的 400K 专用数据中心 IP 池。 - 无限的连接和线程。 - 完全匿名和安全。 - 30 分钟的粘性会话。 - 智能钱包，方便支付管理。 - 出色的 24/7 支持。 - 用户友好的仪表板，具有快速、简单的代理设置。 - 详细的文档和信息丰富的博客。 - 一堆免费工具，适用于任何计划订阅。 - 14 天退款选项。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
DelightChat
delightchat.io
轻松增加销售额并管理支持 - 全渠道客户支持 - 通过一个统一的仪表板回复所有渠道的客户 - WhatsApp、Instagram、Facebook、电子邮件和实时聊天。 - WhatsApp 营销 - 使用官方 WhatsApp API 发送促销广播并增加您的销售额。使用 WhatsApp 自动恢复废弃的购物车、发送订单通知并验证货到付款订单。
Spectrum
spectrum.net
Spectrum 是 3D 到工厂产品定制领域的全球领导者，使品牌能够进行独特的创新，减少与第三方零售商的竞争，并提高利润和转化率。 Spectrum 开发具有一流 3D 可视化功能的定制程序。对于成功的定制计划，产品必须满足客户的期望，因此我们从工厂级别开始集成工作。这一重点使得与 JBL、Xbox、Hydro Flask、Stanley、Carhartt、Life is Good 等客户的集成成功率达到 100%。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Yoti
yoti.com
Yoti 年龄验证结合了人工智能技术、活性反欺骗和文档真实性检查，因此您可以对客户的年龄充满信心。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
Verint
verint.com
Verint 通过连接整个企业的工作、数据和体验，帮助世界上最具标志性的品牌建立持久的客户关系。通过这种方法，品牌可以在适应未来工作的过程中导航并蓬勃发展，消除组织和数据孤岛造成的低效率，并在每次互动中持续提供大规模的差异化体验。 Verint 的解决方案可帮助品牌缩小因缺乏提供满足客户期望的体验所需的资源而产生的差距。缩小敬业度能力差距™有助于他们与客户建立持久的关系并推动真正的业务成果。 Verint 客户参与平台利用人工智能和分析、开放式集成以及客户参与科学方面的最新进展，以满足不断增长、不断变化的消费者互动和需求。他们通过与广泛的解决方案和合作伙伴生态系统密切合作，帮助客户从技术投资中获得更大的价值。 借助 Verint，品牌最终可以释放业务各个领域的客户参与潜力，为客户和员工提供始终如一的差异化体验，并大规模实现切实的业务成果。 全球影响力 • 总部位于纽约州梅尔维尔，在全球设有 40 多个办事处 • 由 4,500 名敬业的专业人员和全球合作伙伴网络提供支持 缩小参与能力差距 如今的品牌面临着跨数十个参与渠道、数百个客户旅程和数百万次互动提供优质客户体验的挑战——所有这些都需要使用相同的团队和资源。这会导致参与能力差距。 Verint 解决方案专门致力于缩小这一差距。
eDesk
edesk.com
eDesk 帮助在线零售商和品牌在其销售的任何地方提供非凡的客户服务。 eDesk 提供一整套屡获殊荣的电子商务工具，以简化客户支持流程和报告，缩短响应时间，从而显着提高生产力和盈利能力。其客户支持软件经过专门设计，旨在为电子商务企业提供所有客户查询的统一视图，通过智能收件箱集中所有支持渠道、社交媒体、网络商店和市场消息。它会根据您的业务需求自动对消息进行优先级排序，并使用基于角色的规则进行分配，因此您的团队可以以 5 倍的速度回复客户，建立忠诚度并推动重复购买。在处理客户查询时，其人工智能自动化会建议最佳答案和翻译，以便您的客服人员可以使用任何本地语言轻松回复。认真从事在线销售的企业可以在充满信心地拓展新市场时扩大客户服务。 eDesk 本身集成并整合了来自 200 多个市场、网上商店、社交网络、通信和物流渠道的数据（比任何其他客户支持软件提供商都要多），因此您只需单击一个按钮即可访问端到端订单信息。 eDesk 也是亚马逊和沃尔玛开发委员会中唯一的客户支持解决方案，帮助在线零售商和品牌通过新的销售渠道发展业务，并与其客户支持工具和流程紧密相连。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位于所有数据的中心。 Sweet 连接您所了解和喜爱的所有营销平台，并将所有内容集中在一个屋檐下。帮助您了解客户保留和获取，以推动您的业务发展。我们做什么... 客户数据 要了解您的客户，您首先需要了解他们的所有互动。凭借对每位客户的深入了解，Sweet Analytics 可以帮助您通过我们独特的个性化工具更有效地接触到他们。单一客户视图 Sweet Analytics 的核心是市场上最先进的单一客户视图之一。使用所有可用的集成，我们为与您的品牌的所有互动建立了完整的客户档案，这些档案可以通过我们的仪表板轻松获得。 Sweet Tracker™ 我们的专有技术使我们能够将浏览行为与单一客户视图统一起来，提供公正的归因并将销售与网络交互联系起来。凭借实时干预和跨设备跟踪的能力，我们可以提供个性化的客户旅程。归因解决营销的圣杯 Sweet 提供了销售现实与营销平台的谎言之间的单一事实点。帮助您更准确地判断营销投资的投资回报率。
Coohom
coohom.com
Coohom 是领先的 3D 可视化和室内设计平台，使公司和设计师能够在几分钟内轻松创建 3D 平面图，并在几秒钟内以高达 16K 分辨率的令人惊叹的细节渲染设计项目。 Coohom 拥有专用的 3D 厨房和浴室设计工具，可简化制造商和经销商的复杂性并推动可扩展的业务增长。借助 3D 查看器和 AR 等工具，可以降低材料成本并提高销售转化率。灵感空间功能可优化产品参与度和潜在客户开发。全球超过 800 万设计师和 35,000 家企业依赖 Coohom daily，使其成为值得信赖的社区。 Coohom为个人和企业提供专业服务。 其 3D 可视化解决方案已在《福布斯》、TechNode、Panels & Furniture Asia、FurnitureToday、HomeAccents、Kitchen & Bath Business 和 Fame+ 等知名出版物上得到专题报道。 Coohom 也是美国室内设计师协会 (ASID) 引以为傲的行业合作伙伴。
AppMetrica
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AppMetrica 是一款经济实惠且可靠（是的，这是可能的）一体化移动应用程序分析工具，可对您的移动应用程序用户行为、应用程序内收入、移动获取活动和崩溃进行全面分析。它于 2013 年推出，支持全球 60,000 多个移动应用程序（例如 Azur Games、METRO、汉堡王、Brave Stars）找到可行的见解并最大化其应用程序收入。 AppMetrica 被多个行业的用户获取团队、产品经理、收入经理和分析专家使用。为什么切换到 AppMetrica： - 您需要当前产品分析工具的更多功能，即渠道、细分和用户级数据。 - 您正在将用户获取活动扩展到 Google Ads 之外，并且需要 MMP。 - 您当前的产品分析或 MMP 太昂贵。 - 您对数据感到不知所措，希望通过一种简单的方法来了解应用程序的发展。 - 您重视 24/7 的高质量支持。毕竟，无需切换，您可以使用 AppMetrica 作为替代事实来源。只需创建一个免费帐户。欲了解更多信息，请访问：https://appmetrica.com
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作为 Bright Data 的洞察产品，我们利用全球最大的数据收集平台无与伦比的规模、技术和全球影响力。我们独特的渠道使各类品牌和零售商能够全面、实时地了解在线市场和竞争对手，从而获得无与伦比的竞争优势。借助 Bright Insights，您可以利用数据驱动的电子商务洞察力和无与伦比的数据覆盖范围。通过跟踪竞争对手的表现、市场份额和新产品来获得竞争优势。控制您的品类、保持领先趋势并优化电子商务运营，以帮助您轻松增加在线销售额并管理库存水平。
GeoComply
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GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市场开发的技术。除了 iGaming 之外，GeoComply 还为流媒体视频广播公司以及在线银行、支付和加密货币行业提供地理位置欺诈检测解决方案，建立了令人印象深刻的客户名单，包括 Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM、DraftKings 和 FanDuel。
Sumsub
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Sumsub 是一个可确保整个用户旅程安全的验证平台。借助 Sumsub 的可定制 KYC/AML、KYB、交易监控和欺诈预防解决方案，您可以编排验证流程、欢迎全球更多客户、满足合规性要求、降低成本并保护您的业务。 Sumsub 在金融科技、加密货币、交通、交易和游戏行业拥有超过 2,000 家客户，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
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按需印刷和刺绣履行。在线销售您的设计或为自己打印设计，没有最低订购量！我们将根据您的需求自动打印和运送您的订单，所有这些都以您的品牌名称进行。 Printful 与顶级电子商务平台和在线市场以及自定义网站或应用程序集成。我们在北美和欧洲的工厂使用最新的尖端印刷技术来印刷我们的产品，以确保最高的质量。我们还与澳大利亚和日本的工厂合作，为客户提供本地化体验。您花在担心运输上的时间越少，您就有越多的时间来发展您的业务！
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Skeepers 是欧洲购物者参与解决方案的领导者。 他们提供完全集成的一站式 UGC 套件，帮助品牌与消费者建立联系、扩大影响力、提高参与度、推动销售和保留客户。 Skeepers 通过我们完全集成的一站式 UGC 解决方案套件的真实体验将品牌和消费者联系起来。借助 Skeepers，品牌可以真正培养消费者关系、扩大覆盖范围、提高参与度、推动销售并提高消费者保留率。其解决方案可以轻松、有效、大规模地创建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 使品牌能够与我们的创作者社区建立联系，获得高质量、定制的 UGC 视频内容。其先进的人工智能使品牌能够利用最优化的视频内容使产品与目标受众产生共鸣，并在最有效的分销渠道上播放视频
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Opencart 是一个易于使用、功能强大的开源在线商店管理程序，可以从单个后端管理多个在线商店。只需填写表格并单击“保存”即可管理区域。有许多专业编写的扩展可用于根据您的需求自定义商店。 OpenCart 商店在安装后很快就可以接受订单。您所要做的就是为您安装它（任何网络主机都是免费的），从许多免费或低成本模板网站中选择一个模板，以及您的产品描述和照片，单击一些设置，然后您就可以了准备开始接受订单。我们的免费安装和快速入门章节向您展示如何操作。 OpenCart 的公共部分或“店面”看起来非常专业，几乎一安装就可以出售。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
数以千计的全球领先品牌和零售商信赖 Bazaarvoice 技术、服务和专业知识来增加收入、扩大影响力、获得可行的见解并培养忠实的拥护者。 根据 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 进行的一项新委托研究，与 Bazaarvoice 合作的企业有望获得 400% 的投资回报。 该研究采访了九家不同公司的决策者，他们都有与 Bazaarvoice 合作的经验，发现初始投资只需三个月或更短的时间即可收回。了解与 Bazaarvoice 合作对您的业务意味着什么。请在官方下载部分阅读下面的完整研究。 Bazaarvoice 提供业内最大、最广泛的网络、综合平台和最热忱的服务，为您的成功提供真正的投资。 ** 积极主动的战略和专业知识：拥有超过 15 年的经验，针对每个客户的独特目标量身定制方法。 ** 单一平台上的创新：来自单一提供商的所有类型的 UGC，以及支持所有业务规模和配置的易于使用的平台。 ** 全球最大的网络：由 11,500 多个品牌和零售商组成的网络，拥有数百万活跃购物者，因此我们知道谁在买什么，并可以提供相关广告和个性化购物体验。 ** 内容完整性和安全性：利用欺诈和垃圾邮件预防技术以及最大的由 38 种语言的母语人士组成的内部审核团队，审查真实性以保护您的品牌。 ** 卓越的服务和支持：致力于建立真正的合作伙伴关系，提供 24/7 全球支持以及行业领先的客户满意度水平。 Bazaarvoice 广泛的全球零售、社交和搜索联合网络、对产品充满热情的社区和企业级技术为品牌和零售商提供了在整个客户旅程中创造更智能的购物者体验所需的工具。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时使客户能够在竞争中获利。该平台与语言无关，这对于促进 DataWeave 为全球帐户提供服务至关重要。
Experro
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Experro 是终极数字体验平台，可以为每位访客提供快速、个性化和难忘的电子商务体验。这个完全托管的平台是完全可组合的，并配备了 Headless CMS、可视化网站生成器、人工智能搜索和销售、客户数据平台以及即将推出的营销自动化功能。通过使用 Experro，客户可以享受闪电般快速且引人入胜的体验，而营销和电子商务团队可以使用无代码工具按需推出新的数字体验。开发人员可以专注于有意义的工作，而不是复杂的技术堆栈。如果您想构建速度极快的网站或无头电子商务商店，Experro 是您需要的改变游戏规则的解决方案。
LiftIgniter
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LiftIgniter 帮助公司在其数字资产（网络、移动、电子邮件、推送等）中受益于基于实时机器学习的本地推荐。我们的技术可与领先的网络资产（Youtube、亚马逊等）为其“为您推荐”或“您可能喜欢”等部分构建的技术相媲美。
Veriff
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Veriff 提供由人工智能支持的高度自动化的身份验证软件。他们的平台旨在打击欺诈、确保合规性并保护客户。 借助 Veriff，企业可以建立可信的数字社区，改善用户体验并推动增长。人工智能技术与内部人工验证团队的结合使 Veriff 能够有效防止欺诈活动，同时最大限度地减少真实用户在客户旅程中的摩擦。 他们的身份验证解决方案包括强大的文档和身份验证、地址证明、数据库验证检查和年龄验证。 这些功能有助于简化入职流程、遵守法规并自动进行年龄检查，以确保所有用户的安全。Veriff 还提供了解您的客户 (KYC) 解决方案，包括简化的 KYC 入职检查和 AML 筛查，以进行持续监控和防范潜在的洗钱活动。 此外，其生物识别功能可实现无密码且安全的帐户访问，而其年龄估计功能可通过基于自拍照的年龄验证来增强转化。为了有效减少欺诈，Veriff 提供欺诈防护服务，以保护企业免受身份欺诈以及欺诈情报总体而言，Veriff 的人工智能身份验证软件可帮助企业在线建立信任和透明度、防范欺诈活动、遵守法规并在全球范围内扩张。
Syte
syte.ai
Syte 是专门为电子商务应用程序设计的产品发现平台。它利用视觉人工智能来增强各种电子商务活动，包括视觉搜索、个性化和自动产品标签。 Syte 旨在通过提供视觉搜索体验将购物者与产品联系起来，从而提高效率、支持可持续发展并消除死胡同。 它展示视觉上相似且互补的产品推荐，旨在激发和转化不同类型的购物者。它还具有自动产品标签系统，可以节省时间、优化销售流程并提高产品数据的准确性。 这些解决方案可以适应不同的市场现实，并可以扩展以满足时尚、家居装饰和珠宝等各个行业领域的特定需求。 它适合不同的企业规模，从成长型企业到大型企业。
Recombee
recombee.com
我们提供个性化的内容、产品和搜索推荐作为服务，以增加客户的收入、提高用户满意度并帮助他们的业务发展。通过我们简单易用的集成，我们的用户可以通过加入 30 天无限制免费试用来亲身体验我们的服务。我们的总部位于布拉格，为全球 300 多家满意的客户提供服务，他们乐于分享他们的经验。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一家富有远见的技术领导者，致力于创造全渠道履行的未来。通过我们由超过 1,500 个互联 3PL 组成的无与伦比的网络以及一套集成的云原生仓库、订单和库存管理平台，我们使现代商家和品牌能够以卓越的灵活性和规模满足任何地方的需求，而无需痛苦的平台迁移。
Mowico
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WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai 是人工智能驱动的可组合软件平台，让每个企业和企业家都能获得数字化支持。 Builder.ai® 突破界限，帮助每个人释放人类潜力。为此，我们的产品简单、透明、令人愉悦，最重要的是用户友好；借助 Builder.ai，任何人都可以构建软件和应用程序来为自己的未来提供动力 - 无论技术知识或预算规模如何。 您的人工智能产品经理 Natasha 可以推荐功能，并提出建议，根据您的需求个性化您的软件。你所要做的就是告诉她你需要什么。一旦构建完成，我们将确保您的软件项目永远不会过时，并根据您的业务进行扩展。 我们的可组合平台专为非技术人员设计，提供透明且有保证的定价，没有锁定，也不需要中间专家。用于构建、运行和扩展的单一平台；将您头脑中的想法变为现实。
Informed Repricer
informed.co
通过价格优化增加利润 - 通过针对所有类型卖家的自动重新定价策略保持竞争力并赚更多钱。 Informed.co 是排名第一的竞争性重新定价平台，可帮助在线企业提高利润并赢得更多购买按钮。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 通过端到端、人工智能驱动的身份验证解决方案，帮助企业围绕其独特需求构建自动化身份验证。我们帮助 1,200 多家企业与客户建立开放、安全和包容的关系。我们的真实身份平台可帮助企业大规模无缝地吸引客户，同时阻止欺诈并满足 KYC、AML 和其他监管要求。
MaxMind
maxmind.com
自 2002 年以来，MaxMind 一直是行业领先的 IP 情报、代理检测和在线欺诈检测工具提供商。 MaxMind 被称为 GeoIP® 的创建者和第一家提供 IP 地址数据和欺诈检测服务的公司，其使命是通过数据驱动的解决方案使互联网更安全、更智能。全球超过 100,000 家企业依靠 MaxMind 数据来实现互联网安全、内容定制、广告、分析、数字版权管理、合规性、用户体验优化和在线欺诈预防。公司使用 GeoIP 数据来定位互联网访问者并向他们展示相关内容和广告、执行分析、实施数字版权并有效路由互联网流量。企业可以使用 GeoIP 数据获得有关客户连接速度、ISP 等的更多见解。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一个 MaaS（营销即服务）平台，通过三种方式更好地与客户和潜在客户互动、增加评论以及创建统一的客户数据库来指导品牌和企业 与 Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等大公司的分销技术合作伙伴关系平台可以在单个界面中管理所有列表。通过实施品牌审核、智能响应管理和采用最佳实践来生成评论来建立声誉。增加参与度 通过 ProManages 统一聊天集成和来自多个平台的查询来接触客户和潜在客户。通过响应模板、自动响应、Chabot 和票证路由启用实用聊天帮助。 ProManage 是一个新兴的 MaaS 平台，通过跨多个平台的可发现性、增强与客户和潜在客户的互动、改善评论和评级以及统一的客户数据库来指导品牌和企业。集成 通过将 Promanage 与现有工具集成，简化您的客户体验管理。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。 Storyly Stories 使移动品牌能够超越移动屏幕的限制与受众互动，并在集成后无需任何开发工作即可创造引人入胜的体验，从而为移动品牌的营销策略提供支持。 Storyly 受到 40 多个国家/地区 300 多个品牌的信赖，包括但不限于 Domino’s Pizza、土耳其航空、联合航空、麦当劳、New Look、迪卡侬、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本质上为移动应用程序和网站提供了以朗朗上口、熟悉且互动的方式传达任何消息的机会，而不是侵入性的。凭借其直观的工作室和仪表板，Storyly 还可以轻松创建适合任何移动应用程序和网站的风格和设计的引人入胜的内容。这就是为什么 Storyly Stories 不仅仅是一个圆圈——提供了一个充满创造力、互动和联系的无限世界。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供一体化欺诈预防 API 套件，可有效检测和防止高级欺诈活动，例如类人机器人、住宅代理、虚假电子邮件和被盗用户数据。我们的实时筛选工具受到美国银行和 Coinbase 等大型金融机构以及微软、Uber 和亚马逊等其他公司的信任，可以减少高风险行为。我们的风险数据始终是最新的，即使是最复杂的欺诈形式也能有效应对。
Apphud
apphud.com
Apphud 是在 iOS 和 Android 应用程序中集成、衡量和增加应用内购买（包括订阅）的最智能方式。专为领先的移动开发人员、营销人员和产品经理而设计。 Apphud 提供可靠的订阅基础设施、深度实时移动分析、强大的定价 A/B 测试平台和工具集，以增加应用收入、减少客户流失并获取客户洞察。
Experience.com
experience.com
自 2015 年以来，Experience.com 一直致力于提供世界一流的人工智能驱动的在线声誉、评论和在线状态管理解决方案，帮助公司和专业人士增强在线状态以及客户和员工的参与度。 Experience.com 的集成 SaaS 平台以帮助数百万组织发展和改进为共同使命，继续引领行业走在数字营销创新的前沿。
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud 全面、敏捷且可扩展的忠诚度体验平台™ 使全球企业能够捕获零方和第一方数据并采取行动，从而在整个客户旅程（从认知到购买到保留、忠诚度）中无缝参与、认可、奖励和增加价值和宣传。与市场领先技术的超过 125 项集成可实现一致、个性化、全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.annexcloud.com。