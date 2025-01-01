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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务软件简化了复杂的在线销售流程，让专业人士提供最佳的购物体验，从而使消费者受益。随着现代在线购物之旅变得越来越复杂，涉及多个渠道和众多消费者决策，电子商务软件可确保无缝集成。我们的电子商务软件类别包括广泛的解决方案，例如电子商务平台、支付网关、订阅管理软件和实时聊天工具。
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家、播客、视频游戏开发者、漫画创作者和其他人在 Patreon 上领取薪水。通过持续的资助，他们能够花更多的时间以互动的方式吸引粉丝群，并继续在互联网上传播数百万人喜欢的美好事物。
Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。借助 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电...
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一个视频托管、共享和服务平台，总部位于纽约市。 Vimeo 在无广告的基础上运营，而是通过为视频内容制作者提供订阅计划并提供包含视频创作、编辑和广播工具、企业软件解决方案以及视频制作工具的软件即服务 (SaaS) 来获取收入。视频专业人士与客户和其他专业人士建立联系。 Vimeo 专注于在各种设备上传输高清视频。 该网站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 于 2004 年创建，作为 CollegeHumor 的衍生产品，用于在同事之间分享幽默视频，但为了支持 CollegeHumor 的日益普及而将其搁置一旁。 IAC 于 2006 年收购了 Colle...
Klarna
klarna.com
将任何购买分成 4 次免息付款。无论是在网上还是在店内，使用 Klarna 应用程序都可以轻松实现。
Spectrum
spectrum.net
Spectrum 是 3D 到工厂产品定制领域的全球领导者，使品牌能够进行独特的创新，减少与第三方零售商的竞争，并提高利润和转化率。 Spectrum 开发具有一流 3D 可视化功能的定制程序。对于成功的定制计划，产品必须满足客户的期望，因此我们从工厂级别开始集成工作。这一重点使得与 JBL、Xbox、Hydro Flask、Stanley、Carhartt、Life is Good 等客户的集成成功率达到 100%。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用创新技术让产品在屏幕上栩栩如生，实现更快、更准确的数字购买体验，并提供更好的整体体验。我们的 3D 产品可视化和配置功能与其他软件提供商集成，以实现互联数据环境。通过 Dopple 的平台，企业能够通过交互式和引人入胜的数字产品体验来增强客户的能力。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最流行的 WordPress 电子商务插件。而且它是免费的。功能齐全，完美集成到您的自托管 WordPress 网站中。使用我们的免费电子商务插件为您的 WordPress 网站添加强大的商店设施。 WooCommerce 为超过 24% 的在线商店提供支持，可以帮助您销售任何商品。很漂亮。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非营利组织、餐厅、房地产公司的第一大全渠道平台。 Manychat 成立于 2016 年，每年支持超过 10 亿次对话，在 190 多个国家/地区使用。立即吸引您的客户。在 Instagram 私信、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是希望产生更多潜在客户、自动化营销活动，还是通过增加 SLA 时间来提高客户满意度，Manychat 都拥有满足您企业营销需求的所有工具。这就是聊天营销和Manychat。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Sketchfab
sketchfab.com
适用于商业的 3D 和 AR 可视化解决方案。 Sketchfab 是领先的平台，可在任何地方在线发布、共享和集成交互式 3D 和 AR 体验：网站、电子商务平台、博客、文章和广告活动。请访问我们：sketchfab.com/enterprise
Storyly
storyly.io
Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。 Storyly Stories 使移动品牌能够超越移动屏幕的限制与受众互动，并在集成后无需任何开发工作即可创造引人入胜的体验，从而为移动品牌的营销策略提供支持。 Storyly 受到 40 多个国家/地区 300 多个品牌的信赖，包括但不限于 Domino’s Pizza、土耳其航空、联合航空、麦当劳、New Look、迪卡侬、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本质上为移动应用程序和网站提供了以朗朗上口、熟悉且互动的方式...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 软件工具，可让您创建、模拟、发布和管理数据。 SOLIDWORKS 产品易于学习和使用，可帮助您更好地设计产品。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是专为快速扩张的企业家打造的数字电子商务平台。企业家可以建立在线商店、销售数字产品、接受付款、阻止欺诈并分析客户数据——从软件到社区以及其间的一切。
Dacast
dacast.com
Dacast 提供完全集成的自助视频平台，用于直播视频和点播 (VOD) 流媒体。 Dacast OVP 可让广播公司托管视频内容并在几分钟内开始流式传输。其白标解决方案允许用户控制他们的直播和点播内容。我们通过易于使用的全方位服务平台或通过我们的 Broadcaster API 帮助超过 300,000 个组织传输实时视频、降低带宽成本并提高广播质量。
Cylindo
cylindo.com
数百家家具公司与 Cylindo 合作，在整个家具购买过程中获得卓越的产品视觉效果。我们创建的平台不仅限于高质量的产品可视化，还为家具企业提供了可跨多个接触点利用的多功能资产。从产品页面上的 360 度旋转和 4K 缩放，到 AR 资产、可定制的生活方式图像以及购物车缩略图、购物源、电子邮件、社交媒体、目录、第三方市场和店内信息亭的产品视觉效果。 Cylindo 为四千万种产品变化和每月 1000 万独立用户提供支持，是推动令人愉悦的购物体验的催化剂，帮助零售商和品牌展示更多产品并销售更多产品。使用 Cylindo 平台，公司将转化率提高了 36% 以上，平均订单价值提高了 88%，同时平均降...
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra 的 PhishLabs 是一家网络威胁情报公司，通过策划威胁情报和全面缓解来提供数字风险保护。 PhishLabs 为世界领先的品牌和公司提供品牌假冒、帐户接管、数据泄露和社交媒体威胁防护的一套完整解决方案。欲了解更多信息，请访问 https://www.phishlabs.com。 Fortra（帮助系统的新面貌）的关键部分 PhishLabs 很荣幸成为 Fortra 全面网络安全产品组合的一部分。 Fortra 通过将互补产品结合在一起以创新方式解决问题，简化了当今复杂的网络安全环境。这些集成的、可扩展的解决方案可以解决您在保护组织时面临的快速变化的挑战。借助 PhishL...
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Printify
printify.com
销售定制 T 恤、手机壳和 750 多种产品，并按需打印您的设计。我们将负责打印并运送给您的客户。
Printful
printful.com
按需印刷和刺绣履行。在线销售您的设计或为自己打印设计，没有最低订购量！我们将根据您的需求自动打印和运送您的订单，所有这些都以您的品牌名称进行。 Printful 与顶级电子商务平台和在线市场以及自定义网站或应用程序集成。我们在北美和欧洲的工厂使用最新的尖端印刷技术来印刷我们的产品，以确保最高的质量。我们还与澳大利亚和日本的工厂合作，为客户提供本地化体验。您花在担心运输上的时间越少，您就有越多的时间来发展您的业务！
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是将在线商店添加到任何网页或社交媒体配置文件的最简单方法。 Ecwid by Lightspeed 已被 175 个国家/地区的数十万商家所使用，它拥有您接触客户所需的一切，无论他们身在何处：亲自、通过您的网站、Instagram、Facebook、亚马逊或 Google 购物。借助 Ecwid 的销售点集成、电子邮件营销集成和专用移动应用程序，您可以随时随地管理您的营销、推销和销售。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球数百万小型企业的设计和营销合作伙伴。作为一家远程优先的全球性公司，Vista 的业务范围不断扩大，团队成员遍布超过 25 个国家/地区。 20 多年来，我们一直受到小型企业的启发，不断努力为他们不断变化的需求提供解决方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服务设计、数字和印刷解决方案，提升了小型企业在物理和数字空间中的影响力，并帮助他们取得成功。
Helium 10
helium10.com
Helium 10 是领先的一体化软件平台，受到超过 2,000,000 名电子商务企业家、代理商和全球主流品牌的信赖，通过提供准确的、数据驱动的解决方案来推动他们在亚马逊上的业务增长。 Helium 10 总部位于加利福尼亚州欧文市，为全球企业家提供必要的数据力量、持续教育和社区支持，以最大限度地发挥他们的潜力并在未来的电子商务中蓬勃发展。从机会寻求者到个体创业者，再到全职卖家、企业、代理机构以及中间的每个人，Helium 10 通过建立、发展和扩展有意义且稳定的电子商务业务的手册来支持各个阶段的创业精神。为了最大限度地提高您在亚马逊/沃尔玛的销售额、优化您的业务并销售更多产品，请访问我们的...
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供货运跟踪。它是在赢得 2011 年香港创业周末和 2011 年全球创业大赛后成立的。AfterShip 于 2014 年 5 月获得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 万美元 A 轮投资。
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的电子商务速卖通工具之一，使您能够处理速卖通的批量订单并进行付款。借助 Dsers，您只需单击一下即可从全球速卖通找到多个供应商选项。它使您能够连接和管理供应商，在短短几秒钟内下多个订单，并从您的商店或 Paypal 帐户自动跟踪它们。 Dsers 提供供应商优化功能，为您的所有产品找到更好的供应商，并以更好的评级和更便宜的价格范围促进相同产品的更好销售。此外，您只需点击几下鼠标，即可立即找到替代供应商，而不是当前的供应商。用户还可以选择通过 Dsers 批量订购，从而节省时间和精力。用户还可以从多个全球速卖通供应商创建不同的产品包，以获得折扣、优惠和降价。您只需在 Dser...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
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shipstation.com
使用电子商务卖家的第一选择 ShipStation 导入、管理和运送您的订单。我们与 150 多个最受欢迎的市场、购物车和运营商集成。另外，您可以根据需要拥有任意数量的销售渠道和运营商。通过 ShipStation，您可享受高达 82% 的承运商独家折扣： UPS International 折扣 82%，UPS Ground 折扣 78%，USPS 零售价格折扣 89%，DHL Express 折扣 81%。立即开始 30 天免费试用，防止错误并将您的运输时间缩短一半。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亚马逊上领先的一体化销售平台。我们的使命是通过产品研究、市场情报、品牌和列表管理能力等帮助企业家和品牌在亚马逊上建立成功的业务。自 2015 年以来，我们已经帮助了超过 500,000 名客户，并且这一数字还在不断增加。借助 Jungle Scout，您可以： *执行市场和关键词研究 *创建和优化产品列表 *查看趋势产品类别和品牌 *评估新兴搜索趋势 *预测销售和库存需求 *确定您在亚马逊上的竞争对手 *还有更多！
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Big Cartel
bigcartel.com
自 2005 年以来，Big Cartel 已帮助世界各地的人们售出了超过 35 亿美元的作品。我们 100% 独立，致力于帮助创作者、艺术家、制造商和小品牌开设商店并开始做他们喜欢的事情谋生。我们是一个紧密团结的小团队，致力于让 Big Cartel 变得强大且易于使用。
Keepa
keepa.com
Keepa 维护全球最大、最值得信赖的在线商家亚马逊上所有产品的价格历史记录。用户可以单独跟踪自己感兴趣的产品的价格动态，当价格达到预定阈值时，Keepa 会通知他们。除了此跟踪功能外，Keepa 还可以用于浏览全系列亚马逊商品，利用清晰且布局合理的 Keepa 界面以及 Daily Drops 等省钱的搜索功能。
Shiprocket
shiprocket.in
最好的电子商务物流和运输软件解决方案之一。超过 24000 种 COD 服务并使用印度多个快递合作伙伴按时交付您的产品。无运输限制。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
Spocket
spocket.co
在机器学习的帮助下，Spocket 正在彻底改变直销市场，并帮助在线零售商与亚马逊竞争——消除零售商持有库存的需要并消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企业家能够开设和扩展其在线商店，重点关注美国和欧盟的产品。通过仔细审查供应商，商家和客户可以确保快速运输、优质且一致的产品、品牌发票和世界一流的客户支持团队。成为 Spocket 革命性愿景的一部分，通过使用直销模式并解决价值 1.1 万亿美元的库存扭曲问题，消除在线和实体零售中的库存。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan 是一个现代、光速的电子商务平台，以无代码 DIY 方式推出在线商店。 Dukaan 以速度、性能和简单性为核心，提供最直观、最强大的电子商务体验，非常适合小型企业到大型企业。借助 Dukaan，人们不仅可以快速上手，而且可以比竞争对手更快地扩展和前进。 Dukaan 拥有广泛的插件和集成库的支持，并且可以根据您的各种需求进行构建，是为互联网第一代打造的企业的完美选择。全球数以百万计的企业家相信 Dukaan 是他们梦想中的电子商务网站，您是下一个吗？
Debutify
debutify.com
Debutify 是现代电子商务品牌的终极一体化解决方案。借助一套转化优化的应用程序，它可以简化任何品牌的启动、管理和扩展。这就是全球许多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 产品都经过无缝设计，易于使用，无需代码，但具有丰富的强大功能。这意味着任何人，即使没有技术知识，也可以使用 Debutify 来改善他们的业务。无论是刚刚进入线上市场的品牌还是电商老手，Debutify 都是值得信赖的合作伙伴。无论规模或阶段如何，品牌都可以通过 Debutify 找到适合自己需求的计划。此外，凭借 Debutify 专门的客户支持团队，品牌可以相信任何挑战都将得到及时有效...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市...
BigCommerce
bigcommerce.com
关于 BigCommerce BigCommerce（纳斯达克股票代码：BIGC）是领先的开放式软件即服务 (SaaS) 电子商务平台，使各种规模的商家能够在线建立、创新和发展业务。 BigCommerce 为商家提供复杂的企业级功能、定制和性能，并且简单易用。 150 个国家和众多行业的数以万计的 B2C 和 B2B 公司使用 BigCommerce 创建美观、有吸引力的在线商店，包括 Ben & Jerry's、Molton Brown、S.C. Johnson、Skullcandy、SoloStove 和 Vodafone。 BigCommerce 总部位于奥斯汀，在伦敦、基辅、旧金山和...
Braintree
braintreepayments.com
通过处理 PayPal、Venmo、信用卡和借记卡、Apple Pay 和 Google Pay 的在线支付解决方案吸引更多买家并提高转化率。
AppMySite
appmysite.com
使用最强大的移动应用程序生成器创建应用程序。 AppMySite 使应用程序开发变得简单。无需编写一行代码即可为 Android 和 iOS 构建优质的本机移动应用程序。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是创建专业级 iOS 和 Android 移动应用程序的最快、最简单的方法。这个独一无二的 DIY 平台可让您自定义应用程序的各个方面，而无需编写任何代码。只需拖放即可从头开始构建应用程序，或自定义预构建的模板之一。您可以完全控制应用程序的外观和感觉，同时为您处理后端开发工作。这就像整个开发团队都触手可及。该平台拥有超过 10,000 个使用 BuildFire 创建的应用程序，功能强大且灵活，足以随着您的业务增长而扩展。没有其他应用程序构建器以如此实惠的价格提供这种级别的功能。
Zoho Billing
zoho.com
订阅计费软件，专为成长型企业打造。 从头到尾处理您的客户订阅计费生命周期。自动定期计费、管理订阅、发送专业的税务合规发票，并每次都按时收到付款。
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud 帮助超过 23,000 家电子商务企业在最关键的流程（运输）上节省时间、精力和金钱。连接到您最喜爱的承运商并在全球范围内高效运送。通过品牌跟踪邮件、跟踪页面和完全自助式退货门户超越客户期望。借助可扩展的 Sendcloud 运输平台，让您的商店为国际发展做好准备。
Sellix
sellix.io
Sellix 是一个面向企业和个人的 SaaS 电子商务平台，我们让客户注册并创建他们的数字商品（例如 Shopify）。然后，我们提供从支付网关到底层基础设施的一切。我们的加密货币产品是我们区别于其他提供商的一个关键功能，因为我们在内部处理所有事情，而不需要第三方提供商。
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard 是为亚马逊卖家提供的准确利润分析服务，并提供附加工具：后续邮件活动、库存管理、库存丢失和损坏及其他 FBA 错误的补偿以及列表更改警报。所有这一切起价为每月 15 美元，并提供 1 个月的免费试用。 sellerboard 于 2017 年在德国成立，其用户群迅速扩大到全球超过 14,000 名满意的客户。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 是一个综合性电子商务平台，使企业能够轻松创建和管理在线商店、接受订单、跟踪库存、处理付款、管理运输和营销其品牌。 Zoho Commerce 的业务覆盖全球并覆盖 30 多个国家/地区，为商家提供一站式解决方案，提供集成的生态系统，简化电子商务运营并消除对编码专业知识的需求。