电子商务软件 - 最热门应用 - 荷兰

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务软件简化了复杂的在线销售流程，让专业人士提供最佳的购物体验，从而使消费者受益。随着现代在线购物之旅变得越来越复杂，涉及多个渠道和众多消费者决策，电子商务软件可确保无缝集成。我们的电子商务软件类别包括广泛的解决方案，例如电子商务平台、支付网关、订阅管理软件和实时聊天工具。
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一个视频托管、共享和服务平台，总部位于纽约市。 Vimeo 在无广告的基础上运营，而是通过为视频内容制作者提供订阅计划并提供包含视频创作、编辑和广播工具、企业软件解决方案以及视频制作工具的软件即服务 (SaaS) 来获取收入。视频专业人士与客户和其他专业人士建立联系。 Vimeo 专注于在各种设备上传输高清视频。 该网站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 于 2004 年创建，作为 CollegeHumor 的衍生产品，用于在同事之间分享幽默视频，但为了支持 CollegeHumor 的日益普及而将其搁置一旁。 IAC 于 2006 年收购了 Colle...
Klarna
klarna.com
将任何购买分成 4 次免息付款。无论是在网上还是在店内，使用 Klarna 应用程序都可以轻松实现。
Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。借助 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最流行的 WordPress 电子商务插件。而且它是免费的。功能齐全，完美集成到您的自托管 WordPress 网站中。使用我们的免费电子商务插件为您的 WordPress 网站添加强大的商店设施。 WooCommerce 为超过 24% 的在线商店提供支持，可以帮助您销售任何商品。很漂亮。
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的电子商务速卖通工具之一，使您能够处理速卖通的批量订单并进行付款。借助 Dsers，您只需单击一下即可从全球速卖通找到多个供应商选项。它使您能够连接和管理供应商，在短短几秒钟内下多个订单，并从您的商店或 Paypal 帐户自动跟踪它们。 Dsers 提供供应商优化功能，为您的所有产品找到更好的供应商，并以更好的评级和更便宜的价格范围促进相同产品的更好销售。此外，您只需点击几下鼠标，即可立即找到替代供应商，而不是当前的供应商。用户还可以选择通过 Dsers 批量订购，从而节省时间和精力。用户还可以从多个全球速卖通供应商创建不同的产品包，以获得折扣、优惠和降价。您只需在 Dser...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Debutify
debutify.com
Debutify 是现代电子商务品牌的终极一体化解决方案。借助一套转化优化的应用程序，它可以简化任何品牌的启动、管理和扩展。这就是全球许多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 产品都经过无缝设计，易于使用，无需代码，但具有丰富的强大功能。这意味着任何人，即使没有技术知识，也可以使用 Debutify 来改善他们的业务。无论是刚刚进入线上市场的品牌还是电商老手，Debutify 都是值得信赖的合作伙伴。无论规模或阶段如何，品牌都可以通过 Debutify 找到适合自己需求的计划。此外，凭借 Debutify 专门的客户支持团队，品牌可以相信任何挑战都将得到及时有效...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家、播客、视频游戏开发者、漫画创作者和其他人在 Patreon 上领取薪水。通过持续的资助，他们能够花更多的时间以互动的方式吸引粉丝群，并继续在互联网上传播数百万人喜欢的美好事物。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的电子商务保留营销平台可帮助各种规模的品牌加强与消费者的关系。 Yotpo 凭借统一的、数据驱动的忠诚度、短信和电子邮件营销、评论、订阅等解决方案，帮助品牌提供致胜、有凝聚力的客户体验，推动电子商务增长。 Yotpo 是福布斯云 100 强公司，在全球设有办事处，包括美国、加拿大、以色列、英国、保加利亚和澳大利亚。
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud 帮助超过 23,000 家电子商务企业在最关键的流程（运输）上节省时间、精力和金钱。连接到您最喜爱的承运商并在全球范围内高效运送。通过品牌跟踪邮件、跟踪页面和完全自助式退货门户超越客户期望。借助可扩展的 Sendcloud 运输平台，让您的商店为国际发展做好准备。
Drip
drip.com
Drip 是一个营销自动化平台，可帮助成长中的电子商务品牌推动重复购买和品牌忠诚度。 Drip 为 30,000 多名电子商务营销人员提供了强大的工具来了解客户并向其进行营销。您将把所有客户数据转化为 Drip 中的动态细分，并通过一次性的自动化营销活动吸引客户。使用 Drip 的自动化、电子邮件和现场消息来吸引客户再次购买。通过在一个平台上提供设计精美的电子邮件和高级弹出窗口来节省成本。试用 Drip 14 天，看看您最喜爱的电子商务品牌为何转向使用 Drip。
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial 是一个完整的用户生成内容平台，可以通过收集和展示来自满意客户的内容来轻松发展客户并与客户互动。 EmbedSocial 的开发旨在使机构、企业、影响者、内容创建者和营销人员能够通过在任何网站上实时生成所有社交内容、存储、审核、分析和发布用户生成的内容小部件来提升其内容营销策略。 它是一个先进、易于使用的平台，用于收集、策划、管理和以客户评论、推荐广告、主题标签活动、社交内容等形式在网站上显示用户生成内容 (UGC)。 为了帮助您创建令人难忘的用户生成内容策略，EmbedSocial 确保与 Instagram、Facebook、TikTok、Google、Twit...
Printful
printful.com
按需印刷和刺绣履行。在线销售您的设计或为自己打印设计，没有最低订购量！我们将根据您的需求自动打印和运送您的订单，所有这些都以您的品牌名称进行。 Printful 与顶级电子商务平台和在线市场以及自定义网站或应用程序集成。我们在北美和欧洲的工厂使用最新的尖端印刷技术来印刷我们的产品，以确保最高的质量。我们还与澳大利亚和日本的工厂合作，为客户提供本地化体验。您花在担心运输上的时间越少，您就有越多的时间来发展您的业务！
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、营销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，...
SendOwl
sendowl.com
随时随地在线销售数字产品所需的一切 — 有声读物、电子书、摄影、软件、会员资格、活动门票、在线课程等等。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Dropified
dropified.com
Dropified 使您能够自动化您的 eBay/AliExpress 直销业务，或推出您自己的定制品牌补品，直销给您的客户。
Printify
printify.com
销售定制 T 恤、手机壳和 750 多种产品，并按需打印您的设计。我们将负责打印并运送给您的客户。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非营利组织、餐厅、房地产公司的第一大全渠道平台。 Manychat 成立于 2016 年，每年支持超过 10 亿次对话，在 190 多个国家/地区使用。立即吸引您的客户。在 Instagram 私信、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是希望产生更多潜在客户、自动化营销活动，还是通过增加 SLA 时间来提高客户满意度，Manychat 都拥有满足您企业营销需求的所有工具。这就是聊天营销和Manychat。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用创新技术让产品在屏幕上栩栩如生，实现更快、更准确的数字购买体验，并提供更好的整体体验。我们的 3D 产品可视化和配置功能与其他软件提供商集成，以实现互联数据环境。通过 Dopple 的平台，企业能够通过交互式和引人入胜的数字产品体验来增强客户的能力。
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy 是一款用于运行 SaaS 业务的一体化平台。付款、订阅、全球税务合规、欺诈预防、多货币支持、失败付款恢复、PayPal 集成等。我们让您的软件业务运营变得轻松简单。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Helium 10
helium10.com
Helium 10 是领先的一体化软件平台，受到超过 2,000,000 名电子商务企业家、代理商和全球主流品牌的信赖，通过提供准确的、数据驱动的解决方案来推动他们在亚马逊上的业务增长。 Helium 10 总部位于加利福尼亚州欧文市，为全球企业家提供必要的数据力量、持续教育和社区支持，以最大限度地发挥他们的潜力并在未来的电子商务中蓬勃发展。从机会寻求者到个体创业者，再到全职卖家、企业、代理机构以及中间的每个人，Helium 10 通过建立、发展和扩展有意义且稳定的电子商务业务的手册来支持各个阶段的创业精神。为了最大限度地提高您在亚马逊/沃尔玛的销售额、优化您的业务并销售更多产品，请访问我们的...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Sketchfab
sketchfab.com
适用于商业的 3D 和 AR 可视化解决方案。 Sketchfab 是领先的平台，可在任何地方在线发布、共享和集成交互式 3D 和 AR 体验：网站、电子商务平台、博客、文章和广告活动。请访问我们：sketchfab.com/enterprise
Triple Whale
triplewhale.com
我们帮助您获得更准确的数据，将所有渠道集成到一处，以便您可以为您的电子商务业务做出更好、更快的决策。 Triple Whale 是世界上第一个一体化电子商务操作系统。凭借强大的数据聚合、可视化和改进的归因跟踪，Triple Whale 为电子商务公司提供了重要指标的清晰、快速和透明的视图。我们谈论的是贡献利润（按产品、营销活动细分，无论您想要什么）、真实 AOV、回报、新客户每次转化费用等指标。自定义您需要的指标以准确计算您需要的内容，并将其添加到仪表板中，您可以在其中实时监控它。在您的团队中共享它，这样您最终就可以在整个公司（从媒体购买者到首席执行官）中获得单一的事实来源。 Triple W...
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是将在线商店添加到任何网页或社交媒体配置文件的最简单方法。 Ecwid by Lightspeed 已被 175 个国家/地区的数十万商家所使用，它拥有您接触客户所需的一切，无论他们身在何处：亲自、通过您的网站、Instagram、Facebook、亚马逊或 Google 购物。借助 Ecwid 的销售点集成、电子邮件营销集成和专用移动应用程序，您可以随时随地管理您的营销、推销和销售。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户...
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供货运跟踪。它是在赢得 2011 年香港创业周末和 2011 年全球创业大赛后成立的。AfterShip 于 2014 年 5 月获得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 万美元 A 轮投资。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Braintree
braintreepayments.com
通过处理 PayPal、Venmo、信用卡和借记卡、Apple Pay 和 Google Pay 的在线支付解决方案吸引更多买家并提高转化率。
Shopney
shopney.co
Shopney 是 Shopify 和 Shopify Plus 品牌的最佳移动应用程序构建器。借助其简单的拖放设计编辑器，您可以将 Shopify 商店转换为 iOS 和 Android 移动应用程序。它具有独特的功能，例如主题选项和应用内聊天。因此，您可以确保您的移动应用程序符合品牌并推动更多销售。 Shopney 与流行的 Shopify 应用程序集成，将您网站的整个电子商务功能引入您的移动应用程序。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠...
Feedonomics
app.feedonomics.com
凭借其领先的数据馈送管理平台，Feedonomics 帮助品牌和零售商优化并在全球数百个电子商务购物目的地列出其产品目录。我们针对市场和广告渠道的全方位服务解决方案可实现众多流程的自动化，例如提要设置、订单管理和数据保护。 Feedonomics 让您可以自由地专注于业务的其他领域。作为支持产品 Feed 的商家或代理机构，您不必仅仅为了管理产品 Feed 就投入时间和资源来清理产品数据、设置导出、排除错误以及了解最新的 Feed 要求。
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球数百万小型企业的设计和营销合作伙伴。作为一家远程优先的全球性公司，Vista 的业务范围不断扩大，团队成员遍布超过 25 个国家/地区。 20 多年来，我们一直受到小型企业的启发，不断努力为他们不断变化的需求提供解决方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服务设计、数字和印刷解决方案，提升了小型企业在物理和数字空间中的影响力，并帮助他们取得成功。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亚马逊上领先的一体化销售平台。我们的使命是通过产品研究、市场情报、品牌和列表管理能力等帮助企业家和品牌在亚马逊上建立成功的业务。自 2015 年以来，我们已经帮助了超过 500,000 名客户，并且这一数字还在不断增加。借助 Jungle Scout，您可以： *执行市场和关键词研究 *创建和优化产品列表 *查看趋势产品类别和品牌 *评估新兴搜索趋势 *预测销售和库存需求 *确定您在亚马逊上的竞争对手 *还有更多！
Keepa
keepa.com
Keepa 维护全球最大、最值得信赖的在线商家亚马逊上所有产品的价格历史记录。用户可以单独跟踪自己感兴趣的产品的价格动态，当价格达到预定阈值时，Keepa 会通知他们。除了此跟踪功能外，Keepa 还可以用于浏览全系列亚马逊商品，利用清晰且布局合理的 Keepa 界面以及 Daily Drops 等省钱的搜索功能。
Shiprocket
shiprocket.in
最好的电子商务物流和运输软件解决方案之一。超过 24000 种 COD 服务并使用印度多个快递合作伙伴按时交付您的产品。无运输限制。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市...
Zoho Billing
zoho.com
订阅计费软件，专为成长型企业打造。 从头到尾处理您的客户订阅计费生命周期。自动定期计费、管理订阅、发送专业的税务合规发票，并每次都按时收到付款。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成为世界银行支付网络。通过简单、安全的直接银行支付解决方案，让个人和企业摆脱过时支付方式的困扰和成本。收取即时、一次性付款。或自动定期付款。并使用我们的插件自动恢复失败的付款（平均恢复 70%），并在不影响客户支付体验的情况下打击欺诈。借助 GoCardless，您可以节省时间和金钱、赢得并留住更多客户、按时收到付款并减轻压力。全球超过 75,000 家企业信任我们为其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家乐福、挪威难民理事会、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企业。我们使他们能够从 30 多个国家收款，...
Veeqo
veeqo.com
免费送货软件的功能不仅仅是打印标签。借助 Veeqo 完全免费的运输管理软件，以低运费、自动化和强大的履行工具降低履行订单的成本和速度。 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的即时费率折扣：立即获得 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的折扣费率。无需谈判，无需设定运输量。如果您有自己的运营商帐户，您可以随时连接。自动费率选择：通过费率购物，自动为您在任何渠道收到的每个订单选择最佳价值标签，从而节省时间。快速批量发货：Veeqo 可以选择最优惠的价格并一次发货最多 100 个订单。这样您就可以节省时间、点击次数和现金。自动运输规则：提前设置重量、价值、交货选项和其他规格。 Veeq...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 软件工具，可让您创建、模拟、发布和管理数据。 SOLIDWORKS 产品易于学习和使用，可帮助您更好地设计产品。
Elfsight
elfsight.com
无需编码即可升级您的网站。 Elfsight 小部件帮助 1,000,000 多个网站所有者增加销售额、吸引访问者、收集潜在客户等。通过即用型解决方案节省您的时间和金钱，并更快地发展您的业务！ ⚡️
Gelato
gelato.com
Gelato 是全球最大的代表全球电子商务卖家按需本地生产定制商品的平台。我们的使命是通过本地生产和隔夜将任何定制商品交付给全球任何消费者来增强快速增长的创作者经济的能力。 Gelato 平台使电子商务企业家和创作者能够通过美国、俄罗斯等 33 个国家的 100 多个本地生产合作伙伴组成的网络，为世界各地的客户生产和交付定制产品，例如服装、墙壁艺术、书籍、商品和配饰。 、印度、中国、澳大利亚和整个欧洲。由于产品是按需生产的，并且距离交付地点更近，因此运输速度更快，浪费、成本和碳排放减少，同时卖方无需投资任何前期成本、管理库存或跨境运输。更快、更智能、更环保。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout 是一家数字商务和支付提供商，帮助公司通过多种渠道销售产品和服务，通过多个接触点获取客户，提高客户保留率和收入，利用更智能的支付选项和订阅计费模式，并最大限度地提高销售转化率。该公司的客户包括 ABBYY、Absolute、Bitdefender、FICO、HP Software、Kaspersky Lab 以及全球许多其他公司。 Avangate 于 2017 年 3 月收购了 2Checkout (www.2checkout.com)。公司选择我们的解决方案是为了： - 在全球范围内销售更多数字商品 - 最大限度地提高客户终身价值 - 加快上市时间 - 实现集成的经常性收...
Adapty
adapty.io
Adapty 帮助移动开发者分析和增加应用内订阅，在几个小时内集成应用内购买，并更快、更便宜地进行盈利实验。 - 在不发布应用程序的情况下测试应用内购买的价格。 - 在几个小时内将 IAP 与简单、开发人员友好的 SDK 集成。无需服务器编码。 - 通过付费专区的 A/B 测试，3 个月内使您的订阅收入翻倍。 - 通过实时分析衡量从试用到退款的应用内经济状况。 App Store Connect 的准确率达到 99.5%。
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in 是一个电子商务平台，提供各种类别的广泛产品。 Shoopy.in 凭借用户友好的界面和直观的导航，为购物者提供便捷、无缝的在线购物体验。主要特点： 广泛的产品范围：Shoopy.in 提供多种产品选择，包括电子产品、时尚产品、家居必需品、美容产品等。用户友好的界面：该网站具有干净直观的界面，使用户可以轻松浏览、搜索和购买商品。安全的结账流程：Shoopy.in 确保安全的结账流程，让用户放心、安心地购物。个性化推荐：平台根据用户喜好和浏览记录提供个性化的商品推荐，提升购物体验。响应式设计：Shoopy.in 针对各种设备进行了优化，包括台式机、平板电脑和智能手机，确保不同屏...
EasyStore
easystore.co
一个统一的商务平台，可帮助您在线和面对面（零售）销售。我们简化您跨所有渠道的销售流程，包括在线商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推荐计划等。您可以从一个后端管理所有产品、订单、库存、客户，从而更轻松地开展业务并简化运营。