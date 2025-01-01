电子商务搜索软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务搜索软件可以轻松找到最适合他们需求的产品，从而增强在线消费者的购物体验。它分析并索引产品数据和其他电子商务信息，简化买家的搜索过程。该软件还提供智能产品推荐，有助于减少购物车放弃、提高客户参与度并增加收入。该软件提供的见解和分析主要由商家和电子商务平台管理员使用，还可以帮助营销和销售团队完善策略以增加收入。
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Algolia
algolia.com
Algolia是一个AI搜索和发现平台，提供快速、相关的搜索体验，支持企业个性化和分析工具，处理海量搜索请求。
Elastic Cloud
elastic.co
弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。
Coveo
coveo.com
Coveo是基于云的企业软件平台，通过搜索和分析技术提供个性化的信息，支持电商、客户服务等场景。
AddSearch
addsearch.com
AddSearch提供快速、定制化的网站搜索解决方案，支持内容索引、分析和个性化搜索，提高用户体验和满意度。
Yext
yext.com
Yext是一款数字管理平台，帮助企业控制和优化其在线形象，包括评论管理、SEO优化和社交媒体管理等功能。
ExpertRec
expertrec.com
ExpertRec 是一个自定义搜索引擎，能快速为网站添加搜索功能，提供自动补全、拼写校正、定制爬虫等功能。
Syte
syte.ai
Syte是一个产品发现平台，利用视觉AI增强电子商务体验，包括视觉搜索、个性化建议和自动标签。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 是一个基于云的企业搜索引擎，提供定制化的网站搜索解决方案，帮助提升搜索体验和转化率。
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense Cloud是一款强大的基于云的搜索引擎，支持快速和精确的搜索功能，适用于各种应用程序的集成。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一个数字体验平台，提供AI驱动的搜索、无头CMS和营销自动化工具，帮助电子商务企业实现个性化客户体验。
Findify
findify.io
Findify是一款基于数据和机器学习的搜索与个性化平台，帮助电商网站提升在线购物体验和产品发现。
Doofinder
doofinder.com
Doofinder是一个AI驱动的电子商务搜索引擎，提供实时个性化搜索结果，帮助客户快速找到所需产品并提升销售。
LupaSearch
lupasearch.com
LupaSearch 是一款增强型 AI 向量搜索应用，帮助提升网站访客的转化率，提供准确的搜索结果，助力销售增长。
Searchspring
searchspring.net
搜索弹簧是一款电商解决方案，提供个性化搜索、商品管理和数据分析，旨在改善顾客购物体验并提高转化率。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity是一款智能电商个性化应用，帮助企业提高在线收入和转化率，支持多平台，提供个性化购物体验与推荐。
Constructor
constructor.io
构造函数是一个产品发现平台，通过实时优化产品搜索和推荐，提升电子商务企业的客户体验和转化率。
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch是一个AI驱动的个性化搜索和推荐平台，帮助企业提升用户体验和销售，支持视觉搜索和概念搜索等功能。
Klevu
klevu.com
Klevu是一款AI驱动的电子商务搜索和发现平台，提供实时的个性化搜索、推荐和商品展示功能，以提高在线商店的转化率。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire提供基于数据的客户旅程优化解决方案，帮助零售商增强在线互动、个性化用户体验并促进收入增长。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox是一款为电商平台优化的AI搜索应用，提供智能搜索、过滤器和个性化推荐，旨在提升购物体验和转化率。
Okkular.io
okkular.io
Okkular.io 的 Tag-Gen 通过深度学习技术帮助时尚和家具零售商自动化产品标签生成，提高商品发现和在线上架效率。
Loop54
loop54.com
Loop54 是一个基于AI的电商搜索和个性化平台，通过分析用户行为为其提供相关产品推荐，提升购物体验和转化率。
Relewise
relewise.com
Relewise 是一款个性化平台，通过实时用户行为分析提供定制的搜索和推荐结果，帮助企业提升销售和客户参与度。
Nosto
nosto.com
Nosto是一个智能商业体验平台，提供工具帮助品牌通过实时数据整合，优化电子商务体验和提高在线销售。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai 生成电商产品数据，帮助品牌和零售商改善搜索引擎和推荐系统，提升用户购物体验。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box是一款适用于电子商务平台的产品搜索与发现解决方案，提供AI驱动的搜索和个性化购物体验。
Segmentify
segmentify.com
Segmentify 是一个基于AI的个性化平台，帮助电商企业提升客户体验和转化率，提供个性化推荐和多渠道营销解决方案。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance是一个个性化推荐平台，通过高级算法和数据分析，帮助企业优化客户互动和提高客户满意度。