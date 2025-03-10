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电子商务搜索软件 - 最热门应用

电子商务搜索软件可以轻松找到最适合他们需求的产品，从而增强在线消费者的购物体验。它分析并索引产品数据和其他电子商务信息，简化买家的搜索过程。该软件还提供智能产品推荐，有助于减少购物车放弃、提高客户参与度并增加收入。该软件提供的见解和分析主要由商家和电子商务平台管理员使用，还可以帮助营销和销售团队完善策略以增加收入。

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Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia是一个AI搜索和发现平台，提供快速、相关的搜索体验，支持企业个性化和分析工具，处理海量搜索请求。

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo是基于云的企业软件平台，通过搜索和分析技术提供个性化的信息，支持电商、客户服务等场景。

AddSearch

AddSearch

addsearch.com

AddSearch提供快速、定制化的网站搜索解决方案，支持内容索引、分析和个性化搜索，提高用户体验和满意度。

Yext

Yext

yext.com

Yext是一款数字管理平台，帮助企业控制和优化其在线形象，包括评论管理、SEO优化和社交媒体管理等功能。

ExpertRec

ExpertRec

expertrec.com

ExpertRec 是一个自定义搜索引擎，能快速为网站添加搜索功能，提供自动补全、拼写校正、定制爬虫等功能。

Syte

Syte

syte.ai

Syte是一个产品发现平台，利用视觉AI增强电子商务体验，包括视觉搜索、个性化建议和自动标签。

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider 是一个基于云的企业搜索引擎，提供定制化的网站搜索解决方案，帮助提升搜索体验和转化率。

Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

Typesense Cloud是一款强大的基于云的搜索引擎，支持快速和精确的搜索功能，适用于各种应用程序的集成。

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach是一个数字体验平台，提供AI驱动的搜索、无头CMS和营销自动化工具，帮助电子商务企业实现个性化客户体验。

Findify

Findify

findify.io

Findify是一款基于数据和机器学习的搜索与个性化平台，帮助电商网站提升在线购物体验和产品发现。

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Doofinder是一个AI驱动的电子商务搜索引擎，提供实时个性化搜索结果，帮助客户快速找到所需产品并提升销售。

LupaSearch

LupaSearch

lupasearch.com

LupaSearch 是一款增强型 AI 向量搜索应用，帮助提升网站访客的转化率，提供准确的搜索结果，助力销售增长。

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

搜索弹簧是一款电商解决方案，提供个性化搜索、商品管理和数据分析，旨在改善顾客购物体验并提高转化率。

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity是一款智能电商个性化应用，帮助企业提高在线收入和转化率，支持多平台，提供个性化购物体验与推荐。

Constructor

Constructor

constructor.io

构造函数是一个产品发现平台，通过实时优化产品搜索和推荐，提升电子商务企业的客户体验和转化率。

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch是一个AI驱动的个性化搜索和推荐平台，帮助企业提升用户体验和销售，支持视觉搜索和概念搜索等功能。

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu是一款AI驱动的电子商务搜索和发现平台，提供实时的个性化搜索、推荐和商品展示功能，以提高在线商店的转化率。

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire提供基于数据的客户旅程优化解决方案，帮助零售商增强在线互动、个性化用户体验并促进收入增长。

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox是一款为电商平台优化的AI搜索应用，提供智能搜索、过滤器和个性化推荐，旨在提升购物体验和转化率。

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Okkular.io 的 Tag-Gen 通过深度学习技术帮助时尚和家具零售商自动化产品标签生成，提高商品发现和在线上架效率。

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54 是一个基于AI的电商搜索和个性化平台，通过分析用户行为为其提供相关产品推荐，提升购物体验和转化率。

Relewise

Relewise

relewise.com

Relewise 是一款个性化平台，通过实时用户行为分析提供定制的搜索和推荐结果，帮助企业提升销售和客户参与度。

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto是一个智能商业体验平台，提供工具帮助品牌通过实时数据整合，优化电子商务体验和提高在线销售。

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle AI 生成电子商务产品数据，使品牌、零售商和市场能够提供卓越的产品发现体验。借助 Pixyle 丰富而详细的属性，公司可以改进其网站搜索引擎和推荐系统，帮助购物者准确找到他们想要的东西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智能产品标签、文本生成、图像审核和推荐解决方案来提高转化率和忠诚度。

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box 是一款适用于任何电子商务平台的产品搜索和发现解决方案。 Luigi's Box 的魔力始于详细的分析仪表板，为您提供有关网站上搜索和导航元素性能的所有相关信息。借助人工智能驱动的搜索、推荐和产品列表，详细了解平台的性能并确保获得最佳结果。为您的访客提供终极工具，以尽可能高效地发现您的产品。 Luigi's Box 是您和您的客户会喜欢使用的软件。

Segmentify

Segmentify

segmentify.com

Segmentify 是一个人工智能驱动的个性化平台，可帮助电子商务企业改善客户体验并提高转化率。增长解决方案通过个性化推荐、参与活动和追加销售策略来提高转化率和保留率。搜索和发现 通过个性化搜索、动态过滤和产品发现增强购物体验。渠道营销 通过电子邮件、推送通知推动多渠道分段参与。 Segmentify 是一个客户参与平台，可帮助您发现如何提高客户终身价值，从而简化电子商务增长之旅。为了实现这一目标，Segmentify 提供了一系列功能，包括推荐、参与、动态捆绑等个性化解决方案；客户数据解决方案，包括细分、客户档案；跨渠道营销解决方案（例如电子邮件和推送消息）以及营销解决方案（例如搜索框、Searchandising 等）。

RichRelevance

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RichRelevance 是体验个性化领域的全球领导者，为全球 200 多家最大的 B2C 和 B2B 品牌及零售商推动数字化增长和品牌忠诚度。该公司利用先进的人工智能技术来弥合营销和商业之间的体验差距，帮助数字营销领导者在整个客户生命周期中大规模、实时地打造与个人对话的难忘体验。

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