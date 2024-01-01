电子商务搜索软件 - 最热门应用 - 圣巴泰勒米

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务搜索软件可以轻松找到最适合他们需求的产品，从而增强在线消费者的购物体验。它分析并索引产品数据和其他电子商务信息，简化买家的搜索过程。该软件还提供智能产品推荐，有助于减少购物车放弃、提高客户参与度并增加收入。该软件提供的见解和分析主要由商家和电子商务平台管理员使用，还可以帮助营销和销售团队完善策略以增加收入。
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Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智能搜索和发现平台。我们的工程师发明了人工智能的突破性用途，以指数级更好的方式创建更好的搜索和发现。我们专有的 NeuralSearch 技术将基于矢量的自然语言处理和关键字匹配结合在一个 API 中。 Algolia 每年支持 1.75 万亿次搜索请求或每周超过 300 亿次搜索请求，使 150 多个国家/地区的 17,000 多名客户能够为其应用内用户和/或在线访问者（使用任何 Web、移动或语音设备）——通过立即大规模地呈现所需的内容。要了解更多信息，请访问 www.algolia.com。
Elastic Cloud
elastic.co
云的企业搜索、可观察性和安全性。无论您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 还是 Google Cloud 上运行，都可以快速轻松地查找信息、获得见解并保护您的技术投资。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Yext
yext.com
Yext（纽约证券交易所代码：YEXT）是领先的多地点品牌数字展示平台，在全球拥有数千名客户。借助一个中央平台，品牌可以无缝地提供一致、准确且引人入胜的体验，并与数字世界中任何地方的客户进行有意义的联系。 Yext 的人工智能和机器学习技术为每次客户参与背后的知识提供支持，大规模自动化工作流程，并提供可操作的跨渠道见解，从而实现数据驱动的决策。从 SEO 和网站到社交媒体和声誉管理，Yext 使品牌能够将其数字形象转变为差异化因素。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 通过基于云的企业搜索引擎提供准确的搜索结果。使用 Keyspider，您可以构建自己的定制网站搜索，无需额外的时间或成本。 Keyspider 了解客户的需求，并为他们的搜索查询提供正确的结果。该解决方案为网站提供更好的搜索体验和更高的转化率。它打算通过不遗余力的搜索即服务来重新定义客户浏览客户网站的方式。通过定制搜索提高跨媒体的相关性。
Syte
syte.ai
Syte 是专门为电子商务应用程序设计的产品发现平台。它利用视觉人工智能来增强各种电子商务活动，包括视觉搜索、个性化和自动产品标签。 Syte 旨在通过提供视觉搜索体验将购物者与产品联系起来，从而提高效率、支持可持续发展并消除死胡同。 它展示视觉上相似且互补的产品推荐，旨在激发和转化不同类型的购物者。它还具有自动产品标签系统，可以节省时间、优化销售流程并提高产品数据的准确性。 这些解决方案可以适应不同的市场现实，并可以扩展以满足时尚、家居装饰和珠宝等各个行业领域的特定需求。 它适合不同的企业规模，从成长型企业到大型企业。
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec 的自定义搜索引擎可让您快速将超快的搜索结果添加到您的网站。它还通过单击按钮提供强大的自定义选项。它也是一个很棒的谷歌网站搜索替代品 特点 - 1. 超快自动完成。 2. 拼写正确Expertrec 经济实惠的自定义搜索引擎可让您快速将超快的搜索结果添加到您的网站。它还通过单击按钮提供强大的自定义选项。特点 - 1. 超快自动完成。 2. 拼写正确 3. 自定义爬虫。 4. 登录页面后面的索引。 5.语音搜索。 6. 搜索UI编辑器。 3.自定义爬虫。 4. 登录页面后面的索引。 5.语音搜索。 6. 搜索UI编辑器。
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense 是一个现代、隐私友好的开源搜索引擎（带有托管 SaaS 选项），经过精心设计，具有性能和易用性。它使用尖端的搜索算法，利用硬件功能和人工智能/机器学习的最新进展。仅在 Typesense Cloud 上，我们每月就为全球超过 1,000 名客户提供超过 16 亿次搜索服务，并且每月在自托管集群中提供数十亿次搜索服务。 Typesense 缩短了开发人员的上市时间，以构建极快的搜索体验，提供开箱即用的相关结果，而无需花费太多资金，也没有运营开销。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
AddSearch
addsearch.com
AddSearch 为任何网站、电子商务或 Web 应用程序提供快速、轻松且可定制的个性化网站搜索。使用爬网程序或索引 API 来索引内容并使其保持最新。使用完整的实施服务可以节省开发人员的时间并充分利用 AddSearch 的搜索专业知识。 AddSearch 在全球拥有近 2000 个客户，涉及媒体、电信、政府、教育、电子商务等领域，是经过验证的同类最佳网站搜索解决方案。通过快速进入市场、支持基于人工智能的功能和分析，AddSearch 拥有您通过搜索获得业务成果所需的一切。 AddSearch 功能包括： - 自动完成 - 智能结果排名 - 包含/排除内容 - 保留 1 年的高级搜索分析...
Searchspring
searchspring.net
Searchspring 是原创且最值得信赖的电子商务解决方案之一。在过去 16 年里，Searchspring 开发了整套电子商务产品，帮助在线商店通过搜索、营销、个性化和报告提供终极购物体验。 Searchspring 的电子商务专家团队确保与个性化入门的完全集成以及屡获殊荣的客户成功团队的持续支持。作为专为电子商务构建的排名第一的搜索、营销和个性化平台，Searchspring 在正确的时间向正确的人提供正确的产品。 Chubbies、Pura Vida、Moen、Fabletics、Peet’s Coffee、SKIMS、West Elm、Specialized、Wildfang 和 ...
Findify
findify.io
Findify 是一个搜索和发现个性化平台，由数据和机器学习提供支持。专为电子商务网站打造，以加速增长。
Doofinder
doofinder.com
15% 的客户在没有找到他们需要的东西的情况下就离开了。 Doofinder 可以帮助您修复它。 Doofinder 是一款人工智能驱动的电子商务智能网站搜索引擎，可提高搜索结果和产品可见性。我们的应用程序可在 25 毫秒内根据个人实时偏好提供个性化搜索结果，而不会提高您的加载速度。 - 通过 Doofinder 的先进搜索技术，让您的客户能够准确找到他们想要的东西，从而降低跳出率并增加销售机会。 - 通过分析搜索结果，更深入地了解客户的行为和需求 - 即使搜索混乱，也能以精确的结果改变您的电子商务搜索体验 - 通过我们强大的搜索结果分析，做出明智的决策并预测客户需求和新趋势 +20 % 转化...
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智能电子商务个性化的领先提供商之一，为 B2C 或 B2B 企业提供完美的解决方案，以提高在线收入、平均订单价值、在线转化率，并建立忠诚的客户数据库。 PureClarity 允许您通过广泛的智能电子商务个性化功能为客户提供高度个性化和相关的在线购物体验，将您的在线访问者转化为忠实的客户。该软件与所有电子商务平台兼容，并为 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供插件/扩展。 PureClarity 可以有效地处理任何数量的数据，并从第一天开始工作。企业通常很快就会开始看到积极...
Constructor
constructor.io
产品发现平台可在整个购物者旅程的每个渠道中推动有吸引力的产品发现时刻（从搜索和浏览到推荐和引导销售）。 Constructor 的原生商务核心基于最新的 AI/ML 搜索技术而构建，可从每次客户交互中学习，根据您的优先电子商务指标进行优化，并为销售团队提供控制和洞察力，以推动无与伦比的业务成果。秘密酱汁？其他解决方案从开源关键字匹配引擎开始，并在其之上添加人工智能，而我们是唯一具有专为电子商务构建的专有本机核心的产品发现解决方案。 Constructor 的先进算法、转换器和大型语言模型一起工作，提供实时、个性化的体验，解码复杂的模式并理解用户意图。这就是为什么在推动收入、转化率和利润率等重要...
Relewise
relewise.com
让我们发挥您的个性化潜力在 Relewise，我们为客户提供真正个性化的竞争优势，以便他们能够提供独特的用户体验。我们希望您的企业发挥其个性化潜力，并且我们希望全程为您提供帮助。极速定制结果我们提供个性化平台，具有出色的个性化搜索和推荐结果能力。基于实时用户行为，我们的平台适应用户的独特兴趣和行为，并以极快的速度提供出色的结果。其结果是出色的用户体验，电子商务企业受益于该平台的极端适应性、灵活集成、超快引擎和自动化学习。搜索产品、变体、类别和内容，呈现个性化产品推荐，在类别浏览和触发时个性化排序顺序。用于营销自动化。 Relewise 支持数百万种产品和变体，所有数据都得到持久化，并且数据可以...
Klevu
klevu.com
Klevu AI 电子商务搜索和发现是无头兼容的，包括人工智能驱动的网站搜索、智能类别营销、智能推荐和个性化引擎，所有这些都由实时买家意图提供支持。 Klevu 帮助商家：将搜索转化率提高 6 倍，通过搜索将 AOV 提高 6%，并将全站电子商务转化率提高 15%。 Klevu AI 搜索和发现平台包括： Klevu AI 电子商务站点搜索 丰富的自动完成和相关搜索结果 输入时搜索 自然语言处理 (NLP) AI 驱动的自学习现场搜索栏 支持长尾和基于语音的搜索 容错、停用词和词形变化 自动丰富产品目录 实时搜索趋势和个性化 搜索结果的视觉营销 搜索 基于关键词的产品推广 ----------...
LupaSearch
lupasearch.com
AI 增强型矢量搜索，了解客户的想法。帮助您的网站访问者转变为买家。 LupaSearch 提供准确的搜索结果，促进您的业务销售。 LupaSearch 在每个购物车中获得更多商品： - 高级产品营销功能。只需打开和关闭即可。 - 更精确。更加灵活。更加满足。 - 人工智能丰富、基于图像的搜索。重新构想电子购物。平均而言，与 LupaSearch 合作的企业注意到转化率提高了 20%。在 LupaSearch.com 请求免费演示
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 为零售商提供以数据为主导的智能客户旅程优化解决方案，引导在线购物者完成购买渠道并将其保留在生态系统中。利用客户洞察，Salesfire 使企业能够提高现场参与度、个性化用户体验并推动收入增长。从第一方数据收集到高级分析，Salesfire 利用人工智能的力量来识别更多购物者、增强重定向并将访客数据转化为销售。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜索、AI 导航、AI 推荐以及洞察与实验解决方案可改善购物体验，从而提高转化率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜索技术来理解含义。通过结合向量、大语言模型 (LLM) 和 GPT 技术，它可以提取一般句子背后的意图，以返回相关的产品结果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相关产品、相关关键词和相关类别模块提高了参与度，并帮助购物者只需一键点击即可完善他们的搜索意图。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 通过相关推荐来激发购物者探索您的目录，从而提高...
Okkular.io
okkular.io
Okkular 的 Tag-Gen 通过创建无缝的销售流程、实现高效的产品发现和在线产品引导来帮助时尚和家具零售商。 Okkular Tag-Gen 解决方案使用最先进的深度学习技术帮助自动化产品标记过程。我们的解决方案根据您品牌的产品图片建议相关标签。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 生成电子商务产品数据，使品牌、零售商和市场能够提供卓越的产品发现体验。借助 Pixyle 丰富而详细的属性，公司可以改进其网站搜索引擎和推荐系统，帮助购物者准确找到他们想要的东西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智能产品标签、文本生成、图像审核和推荐解决方案来提高转化率和忠诚度。
Loop54
loop54.com
Loop54s 电子商务网站搜索和个性化由专有人工智能提供支持。 Loop54 AI 个性化您的网站搜索和类别导航，以便每个访问者都能体验到相关的结果。虽然大多数个性化工具需要数月的数据收集，但 Loop54 使用少量数据来完成数千条规则的工作。让您快速自动个性化用户体验。站点搜索 将您的搜索框变成一个有用的销售助理 - 无需霸道的徘徊。 - 预测个性化 - 自动完成 - 学习新单词 - 拼写检查 - 自动排名和排序 - 内容搜索 - 动态分面 - 相关结果 我们的搜索平均将 AOV 和转化率提高 30%。我们合作的一些客户不在 The High Street、Webhallen、Office...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch 是一个人工智能驱动的个性化搜索和推荐平台，可帮助所有行业的任何规模的企业取得成功。我们的目标是确保品牌拥有创新工具来提供准确、相关的搜索体验，使用户能够在上下文中找到满足其需求的相关结果，无论设备、平台或语言如何。 Hawksearch 已完成 800 多项实施，通过我们的创新功能提供引人入胜的个性化搜索体验，使营销人员、销售人员和开发人员能够实现他们的目标。 Hawksearch 的先进机器学习和自动化处理所有反应性日常监控，使您的团队能够专注于全局解决方案。我们的转化分析器旨在了解客户的关键字并将其转换为数据中包含的短语。借助内置的度量标准系列和库，您不再需要数百个同...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款适用于任何电子商务平台的产品搜索和发现解决方案。 Luigi's Box 的魔力始于详细的分析仪表板，为您提供有关网站上搜索和导航元素性能的所有相关信息。借助人工智能驱动的搜索、推荐和产品列表，详细了解平台的性能并确保获得最佳结果。为您的访客提供终极工具，以尽可能高效地发现您的产品。 Luigi's Box 是您和您的客户会喜欢使用的软件。
Segmentify
segmentify.com
Segmentify 是一个客户参与平台，可帮助您发现如何提高客户终身价值，从而简化电子商务增长之旅。为了实现这一目标，Segmentify 提供了一系列功能，包括推荐、参与、动态捆绑等个性化解决方案；客户数据解决方案，包括细分、客户档案；跨渠道营销解决方案（例如电子邮件和推送消息）以及营销解决方案（例如搜索框、Searchandising 等）。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance 是体验个性化领域的全球领导者，为全球 200 多家最大的 B2C 和 B2B 品牌及零售商推动数字化增长和品牌忠诚度。该公司利用先进的人工智能技术来弥合营销和商业之间的体验差距，帮助数字营销领导者在整个客户生命周期中大规模、实时地打造与个人对话的难忘体验。
Nosto
nosto.com
Nosto 使在线品牌能够在每一个设备上的每个接触点提供真实、相关和个性化的体验。作为一个专为易用性而设计的人工智能驱动的商务体验平台 (CXP)，Nosto 使品牌能够构建、推出和优化引人注目的数字体验，而无需专用的 IT 资源或漫长的实施过程。 100 多个国家/地区的领先品牌（例如 Paul Smith、Kylie Cosmetics、Muji、Dermalogica、Centric Brands 和 Princess Polly）使用 Nosto 来发展业务并取悦客户。 Nosto 通过其位于纽约、洛杉矶、伦敦、考纳斯、巴黎、柏林、斯德哥尔摩、萨尔茨堡、悉尼和赫尔辛基的办事处为客户提供...