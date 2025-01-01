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电子商务平台 - 最热门应用

电子商务平台作为一个全面的软件解决方案，使公司能够监督在线产品或服务销售的各个方面。通过建立集中式数字中心，这些平台有助于产品和客户数据的管理。这使得电子商务企业能够处理产品信息，定制商店内容和布局，并促进在线交易和支付。虽然主要为 B2C 销售量身定制，但某些供应商也提供 B2B 版本。当代电子商务平台最初专注于实体产品销售，现在越来越多地纳入通过订阅模式销售的数字产品的功能。此类软件适用于在线商务公司内的所有部门，但它特别有利于销售、产品管理和营销团队。

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify是一个电子商务平台，帮助企业创建和管理在线商店，提供产品管理、支付处理和销售渠道支持。

Wix

Wix

wix.com

Wix是一款网站构建工具，帮助用户轻松创建、管理及扩展在线业务，提供拖放编辑器、模板和电子商务功能。

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

WooCommerce是一个免费的WordPress电子商务插件，帮助用户将网站转变为在线商店，支持产品管理、付款处理和自定义。

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Ecwid是一款用户友好的电子商务平台，支持在网站和社交媒体上无缝集成在线商店，管理销售和营销活动。

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Dukaan是一个无代码的电商平台，帮助用户快速创建和管理在线商店，适合各种规模的企业。

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct 是一款灵活的财务平台，提供核心会计应用和实时报告，适用于多个行业，支持财务管理和多实体合并。

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce是一个电子商务平台，帮助商家建立和管理在线商店，支持多种产品销售和支付方式。提供强大的SEO和营销工具。

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix是一个SaaS电子商务平台，支持企业和个人创建数字商品，提供支付网关和基础设施，支持自主处理加密货币。

SAP

SAP

sap.com

SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass是一个数字电商平台，帮助快速成长的企业家建立在线商店、销售数字产品、接受付款、阻止欺诈及分析客户数据。

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

Zoho Commerce是一个综合的电子商务平台，帮助企业创建和管理在线商店，处理订单、库存、支付和运输。

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

SendOwl是一个销售数字产品的平台，支持电子书、软件、课程等的管理和分发，提供自定义结账和自动交付功能。

EasyStore

EasyStore

easystore.co

EasyStore是一个统一的电商平台，帮助商家在网上和线下销售，简化了多渠道的销售流程和管理。

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely是一个数字体验平台，提供A/B测试、多渠道内容传递、个性化和实验工具，帮助企业优化在线互动和客户体验。

Sellfy

Sellfy

sellfy.com

Sellfy是一个电子商务平台，帮助用户在线销售数字和实物产品，并提供定制和营销工具。

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

2Checkout是一款数字支付工具，帮助企业通过多渠道销售产品，支持多种支付方式和货币，简化支付流程并增强客户体验。

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

PayKickstart是一个电子商务平台，提供订阅计费和会员管理工具，简化销售流程，支持多种支付选项和自动数字交付。

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi是一款综合B2B电子商务平台，帮助消费品品牌和批发商管理多渠道销售，支持在线和离线订单处理。

ikas

ikas

ikas.com

IKAS是一个电子商务平台，支持中小型企业创建和管理在线商店，提供多渠道销售、库存管理和安全支付等功能。

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy是一个综合平台，帮助企业销售数字产品，管理支付、订阅和税务合规，支持多币种和多种支付方式。

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

Kibo是一款组合商务平台，简化复杂产品目录、订单及客户管理，支持全渠道零售，并提供灵活的集成与扩展功能。

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River 是一款后端解决方案，支持全球扩展、支付、税务、反欺诈和合规，可以灵活集成至现有电商平台。

Selldone

Selldone

selldone.com

Selldone是一款电子商务操作系统，帮助用户创建和管理在线商店和移动应用，无需编码知识，支持多渠道销售和分析。

Fygaro

Fygaro

fygaro.com

Fygaro是一个在线销售和管理业务的应用，适用于中小企业、企业家和跨国公司。

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

Billtrust 是一款专注于简化应收账款流程的应用，提供发票管理、收款自动化和支付处理等功能，提升现金流与客户体验。

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring IQ 是一款为潜在客户提供个性化价格和套餐信息的应用，支持现代化的销售提案和CPQ功能。

PayPro Global

PayPro Global

payproglobal.com

PayPro Global是一个电子商务解决方案平台，专为软件和SaaS公司提供在线销售管理、支付处理和客户支持服务。

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta 提供一个电商平台，帮助企业为小型和中型企业管理数字产品和服务，包括营销自动化和客户关系管理。

Pimcore

Pimcore

pimcore.com

Pimcore是一款开源数据管理和体验管理平台，帮助企业集中管理产品信息和数字资产，提升客户体验和操作效率。

SoTrusty

SoTrusty

sotrusty.com

SoTrusty是一个平台，让用户可以通过智能手机在几分钟内创建和管理自己的在线商店。

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

Shift4Shop是一个功能丰富的电子商务平台，为各种规模的企业提供在线商店创建和管理工具，包括网站建设、订单管理和营销工具。

Volusion

Volusion

volusion.com

Volusion是一个多合一的电子商务平台，帮助用户创建和管理在线商店，提供营销和分析工具，适合小型企业。

Shoplazza

Shoplazza

shoplazza.com

Shoplazza是一个电子商务平台，帮助企业创建和管理在线商店，支持折扣策略、客户管理和营销工具的整合。

Kooomo

Kooomo

kooomo.com

Kooomo是一个电子商务平台，帮助企业优化在线销售，提供产品管理、个性化购物体验及跨浏览器兼容性。

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud是一款强大的客户关系管理软件，结合ReadyShipper和ReadyReturns插件，提供全面的电子商务解决方案。

Turis

Turis

turis.app

Turis是一款批发电商应用，自动处理订单，提供用户友好的商店界面和零售管理功能，支持超过4000种集成，帮助优化批发订单。

Oode

Oode

oode.com

Oode 是一个一体化的业务管理平台，帮助服务提供商管理从预约到支付的所有环节。

Contentder

Contentder

contentder.com

Contentder是一款免费的网页构建工具，用户可以通过拖放功能创建美丽的网站、电子商务商店、博客和新闻门户。

Shopaccino

Shopaccino

shopaccino.com

Shopaccino是一款用户友好的电子商务软件平台，支持商家创建网站并向B2C和B2B客户销售产品，集成主要支付网关和物流公司。

RepSpark

RepSpark

repspark.com

RepSpark是一款B2B批发电商平台，帮助品牌与零售商连接，简化批发管理，提供数字工具和数据分析。

Quick eSelling

Quick eSelling

quickeselling.com

快速eSelling是一个SaaS电子商务平台，提供免费在线商店设置，支持多通道营销，具备安全性和多种管理工具。

Shopblocks

Shopblocks

shopblocks.com

Shopblocks是一个电子商务平台，帮助企业创建和管理在线商店，支持自定义、产品管理和订单处理。

Zegashop

Zegashop

zegashop.com

Zegashop是一款电子商务平台，帮助用户自助创建和管理在线商店，支持销售自动化和多种运营工具。提供15天免费试用。

MarketTime

MarketTime

markettime.com

MarketTime是一个为B2B批发商和零售商提供综合管理和销售工具的应用，简化订单、库存管理及多渠道销售。

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

ChannelSight是一个电子商务情报平台，通过数据分析帮助企业优化在线销售和客户体验。

Brikl

Brikl

brikl.com

Brikl是全球领先的微商店和团队商店技术，提供设计自动化和供应商集成，帮助企业快速建立商店并提升业务管理效率。

WebSell

WebSell

websell.io

WebSell是一个电子商务平台，直接连接销售点系统（POS），利用现有的POR/ERP数据支持在线商店。

Storeino

Storeino

storeino.com

Storeino是一款在线商店平台，提供快速创建商店、高级市场营销工具和客户关系管理，旨在提升电子商务运营效率和客户互动。

Builderfly

Builderfly

builderfly.com

Builderfly是一款移动应用程序构建工具，帮助企业创建定制的移动应用，无需编程背景，支持多个销售渠道的同步管理。

Traede

Traede

traede.com

Traede 应用程序简化批发流程，包括产品管理、客户跟踪及订单处理。销售人员可通过 iPad 移动销售，零售商可随时在线购买产品。

Shopiroller

Shopiroller

shopiroller.com

Shopiroller是一个电子商务平台，帮助企业管理在线商店，提供库存管理、订单跟踪和支付处理等功能，支持多种支付方式。

Unizap

Unizap

unizap.ai

Unizap是一款强大的电子商务网站构建工具，帮助商家在线销售，提供库存管理、订单处理和客户支持等功能。

Comecero

Comecero

comecero.com

Comecero是一个电子商务应用程序开发平台，旨在帮助用户快速开发和维护符合特定需求的强大电商应用。

Aasaan

Aasaan

aasaan.app

Aasaan 是一个零代码平台，帮助中小企业快速构建现代购物体验，提供无开发时间的整体基础设施和无头前端商店构建器。

Acenda

Acenda

acenda.com

Acenda是一款云电商平台，帮助企业管理库存、订单，连接多个销售渠道并实现数据同步与报告分析。

Siteglide

Siteglide

siteglide.com

Siteglide是一个数字体验平台，帮助机构建立和管理以用户为中心的数字体验，如在线课程、市场及客户门户。

Twice Commerce

Twice Commerce

twicecommerce.com

Twice Commerce 是一个平台，帮助商家无缝出售、租赁和转售产品及服务，提供电子商务商店和订单管理工具。

ShopWired

ShopWired

shopwired.io

ShopWired是英国领先的电子商务平台，帮助商家建立和管理在线商店，支持多渠道销售和各种支付集成。

CommentSold

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CommentSold是一款专注于实时视频销售的综合平台，帮助企业在社交媒体上进行在线销售和客户互动。

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