电子商务平台 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务平台作为一个全面的软件解决方案，使公司能够监督在线产品或服务销售的各个方面。通过建立集中式数字中心，这些平台有助于产品和客户数据的管理。这使得电子商务企业能够处理产品信息，定制商店内容和布局，并促进在线交易和支付。虽然主要为 B2C 销售量身定制，但某些供应商也提供 B2B 版本。当代电子商务平台最初专注于实体产品销售，现在越来越多地纳入通过订阅模式销售的数字产品的功能。此类软件适用于在线商务公司内的所有部门，但它特别有利于销售、产品管理和营销团队。
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Shopaccino
shopaccino.com
Shopaccino是一款用户友好的电子商务软件平台，支持商家创建网站并向B2C和B2B客户销售产品，集成主要支付网关和物流公司。
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk) 为中小型企业提供屡获殊荣的 SaaS 电子商务解决方案，集易用性、灵活性和经济性于一体。订阅包括所有功能、升级和免费的英国在线技术支持。还提供一系列设计和搜索引擎优化 (SEO) 服务来建立和管理成功的在线商店。
MarketTime
markettime.com
MarketTime是一个为B2B批发商和零售商提供综合管理和销售工具的应用，简化订单、库存管理及多渠道销售。
Unizap
unizap.ai
Unizap（以前是NDHGO），是一家强大的电子商务网站构建器，旨在将任何业务带到网上。您多合一的电子商务解决方案。智能库存，编目，运输集成，360个营销，付款，分析和出色的客户支持。 Unizap by Unizap的Evikaas是开始在开放式数字贸易网络（ONDC）上作为卖方侧推动者集成的早期平台之一。我们以无缝地登上卖方并将其与数百万全国买家联系起来而感到自豪。从目录上传到订购履行，我们可以确保无忧的体验。通过Evikaas计划，卖家可以在注册后的24小时内开始在ONDC网络上销售。要免费构建您自己的电子商务网站，请访问unizap.ai或通过以下方式与我们联系：[email protected]。您还可以查看我们的Twitter，LinkedIn，Instagram和Facebook手柄以获取常规更新。
Comecero
comecero.com
Comecero是由一支从事电子商务行业超过15年的团队创建的。 在此期间，我们与世界各地的数十个商业系统和数千家企业合作。 基于这一经验，我们建立了 Comecero。我们相信 Comecero 提供的解决方案将使您能够快速开发和维护根据您的具体规格量身定制的极其强大的电子商务应用程序。
Aasaan
aasaan.app
Aasaan 是一个零代码平台，使中小企业能够使用我们的无头店面构建器和 API 驱动的商务平台，快速、轻松地直观地构建闪电般快速的现代购物体验。该平台通过提供零开发时间的端到端基础设施来降低商家的购物体验风险。Aasaan 的使命是让中小企业能够利用一流的技术快速、轻松地打造卓越的购物体验。
Aleran Software
aleran.com
增加收入|节省时间 |省钱...并使复杂的销售在所有销售渠道上变得更简单、更快、更有效。从您的网站，到您自己的销售团队，再到您的分销合作伙伴，Aleran 的销售加速平台为您提供管理和发展每个销售渠道所需的控制。
Acenda
acenda.com
Acenda 是一个云电子商务平台，使制造商、分销商和垂直零售商能够构建网上商店、将产品连接到多个销售渠道、控制和同步库存、管理和履行订单、访问详细报告、运行实验，并最终提高转化率。
Siteglide
siteglide.com
Siteglide 是一个数字体验平台 (DXP)，可帮助机构构建和管理用户至上的数字体验，例如在线课程、市场、会员网站和客户门户。通过基于云的登录，您可以访问直观的内容管理系统 (CMS)、记录活动的客户关系管理器 (CRM)、集成的事务电子邮件和电子商务平台。基于 AWS 构建，您可以完全放心，因为您知道您的数据每晚都会备份、完全安全且易于访问。 Siteglide 通过提供针对您业务特定领域的培训、支持和附加服务，帮助代理机构和企业充分利用网络。
Shopamine
shopamine.com
Shopamine 是一种 SaaS B2C + B2B 电子商务解决方案，可帮助企业管理目录、订单、客户、价目表、用户、付款条件等。 Shopamine 使您能够： ● 从多个来源构建库存并通过单一平台对其进行有效管理； ● 为您的内容、项目和价格设置复杂的条件和用户级访问权限； ● 通过在线收集订单、报价、线索和请求进行自动销售。
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain 是托管在 AWS 上的基于云的电子商务平台。其独特的产品是 B2B2C 模式，这是针对各个垂直业务领域的制造商、分销商/经销商和最终消费者的首创。借助 eComchain，制造商可以联系 eComchain 的 B2B 电子商务平台上的经销商和分销商网络。这些经销商和分销商网络反过来可以通过制造商托管的同一 eComchain 平台上的品牌专业网站接触最终消费者。
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight是一个电子商务情报平台，通过数据分析帮助企业优化在线销售和客户体验。
Twice Commerce
twicecommerce.com
人们消费商品的方式正在发生变化。物质产品的所有权在人们的生活中并没有发挥那么大的作用。与此同时，越来越多的人选择购买二手货而不是新货。为了满足这一新需求，商家需要针对循环消费方式进行优化的软件。 Twice Commerce 是一个帮助企业无摩擦地销售、租赁和转售产品和服务的平台。借助 Twice，企业可以创建符合人们购买产品和服务方式的产品和服务，无论是短期租赁、订阅还是购买。 Twice 还提供现成的电子商务商店和亲自销售的工具。强大的库存和订单管理系统有助于顺利管理商店运营，并确保关键数据保持安全且始终最新。作为符合 PCI 1 级标准的支付提供商，Twice Commerce 可以提供开箱即用的安全支付处理，因此您不必担心复杂的第三方集成。 Twice 被全球数以千计的商家使用，包括体育、时尚、移动和电子等行业。
ShopWired
shopwired.io
ShopWired 是英国领先的电子商务平台，允许商家使用我们提供的工具建立、启动和发展他们的在线商店。使用 ShopWired 商家可以打造漂亮的店面，通过多种销售渠道（网络、移动、社交媒体、市场和快闪店）进行销售。使用我们强大的管理系统，商家可以管理其在线业务的各个方面，访问强大的报告以增强营销和盈利能力，从而建立和发展成功的业务。 ShopWired 使用 Amazon 托管平台 AWS 提供的企业级托管和技术构建，具有可靠性和可扩展性。 ShopWired 为英国、美国和欧洲的数千家商店提供支持，其中包括 Superdrug、Wowcher、The Spectator Magazine 等世界品牌。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用于全球扩张、支付、税务、欺诈和合规性的后端解决方案。灵活的 API 使我们可以轻松地将我们的可定制结账与任何现有的商务平台集成。通过我们的记录商户业务模式消除风险和复杂性，我们代表您提供本地化的结账体验、自动化全球税务、打击欺诈并遵守法规。客户选择我们是为了： • 简化向 240 多个市场的国际扩张 • 加快创收速度 • 向 B2C 和 B2B 受众销售实物商品、数字下载以及基于订阅的软件和服务 • 增加收入 • 最小化风险 • 简化运营 • 互补他们的前端商务经验 • 释放资源，专注于他们最擅长的事情 优势包括： • 全球授权率提高 8-15% • 运营成本降低 20-30% • 6 周部署到新市场客户包括：Adobe、AMD、Autodesk、Avast、Avid、Canary、Casio、Cotodama、Cisco、Citrix、Ergotron、Felco、Fitbit、Gallup、Herman Miller、Hitachi、HTC、Intel、Lenovo、Logitech、微软、Nvidia、Pantone、索尼、Therabody、Varjo、VMware、瓦格纳
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播销售技术的领导者，拥有 4,000 多家零售商，销售超过 1.5 亿件商品，终身 GMV 超过 3.5B+。 CommentSold 的技术持续为各种规模的企业提供一流的解决方案，以提供引人入胜的实时视频商务体验。凭借针对销售点系统、仓库优化、实时销售、营销自动化、购物应用程序和网上商店的端到端解决方案，CommentSold 提供企业在线发展所需的一切。
ikas
ikas.com
IKAS是一个电子商务平台，支持中小型企业创建和管理在线商店，提供多渠道销售、库存管理和安全支付等功能。
Selldone
selldone.com
Selldone是一款电子商务操作系统，帮助用户创建和管理在线商店和移动应用，无需编码知识，支持多渠道销售和分析。
Traede
traede.com
Traede 在单一平台上处理批发流程的各个方面，包括管理产品、跟踪客户以及创建和处理订单。此外，iPad 应用程序可让您的销售代理随时随地进行销售，私人网上商店允许零售商和分销商 24/7 以任何货币购买您的产品。
WebSell
websell.io
WebSell 是一个直接连接到销售点 (POS) 系统的电子商务平台。我们使用现有 POR/ERP 系统中的数据，并用其为在线商店提供支持。店内系统和在线网络商店之间的电子商务集成是我们最擅长的。
Storeino
storeino.com
Storeino是一个SaaS在线商店专业平台，有了它，您今天就可以获得全选项平台的终极体验，从几分钟内创建在线商店，提供多种主题、应用程序和更多其他服务选项，到移动购物应用程序体验当您订阅平台服务时您将获得。 Storeino 提供了一个强大的应用程序市场，您可以使用它来提高转化率并实现业务自动化，同时还提供另一个服务市场，您可以在其中找到许多解决方案，例如全球运输公司的整合、服务提供商的整合（媒体购买机构、呼叫中心......等）
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks是一个电子商务平台，帮助企业创建和管理在线商店，支持自定义、产品管理和订单处理。
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一个 B2B 电子商务平台，通过为零售商、经销商和批发客户提供面对面和在线的无缝、全渠道购买体验，帮助制造商、品牌和分销商发展批发业务。
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer 是一个可组合的电子商务 API，支持任意数量的本地或国际市场，可以支持任何前端的交易，并使开发人员更容易定制自己的结账体验。
Builderfly
builderfly.com
使用 Builderfly - 顶级电子商务平台开始在线销售并发展您的业务。 Builderfly 帮助您建立、营销和发展您的业务。立即注册！
Zegashop
zegashop.com
Zegashop是一款电子商务平台，帮助用户自助创建和管理在线商店，支持销售自动化和多种运营工具。提供15天免费试用。
Turis
turis.app
获得一个可自动处理订单的批发网上商店，以便您可以专注于您的业务。用户友好的店面、零售商管理、高级价目表超过 4,000 个集成，可自动化和优化您的批发订单。从今天开始优化！
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global是一个电子商务解决方案平台，专为软件和SaaS公司提供在线销售管理、支付处理和客户支持服务。
Shopiroller
shopiroller.com
面向中小企业和个人的全渠道电子商务基础设施 Sell Anywhere Shopiroller 让您能够通过互联网和世界各地轻松向任何地方的任何人销售产品。付款解决方案 通过随时可用的付款提供商接受信用卡和其他流行的付款方式。开发者 Freedom 多功能电子商务平台，具有商务 API，可提供超快速、动态和个性化的购物体验。
Quick eSelling
quickeselling.com
快速eSelling是一个SaaS电子商务平台，提供免费在线商店设置，支持多通道营销，具备安全性和多种管理工具。
Oode
oode.com
Oode 是一款一体化业务管理平台，可帮助服务提供商管理从预订到付款的所有事务。
HeadQ
headq.io
HeadQ 为您的客户提供无摩擦的购买体验，让他们配置产品、获取报价并直接从您的网站结账。
DG1
dg1.com
基于 20 年定制数字系统开发经验，我们创建了 All-In-One 系统来促进中小企业的发展。 DG1 在单一环境中提供 6 个垂直行业的企业功能，易于任何类型的中小企业使用。具有 CMS 的 Web 系统、具有高级功能的电子商务系统、预订系统、多渠道交互系统、外拨活动和营销自动化、Android 移动应用程序和完整的大数据系统。一切都专注于数字增长和无障碍数字化。
Contentder
contentder.com
使用 Contentder 免费网站构建器，使用拖放和数字营销工具创建精美的网站、电子商务商店、博客和新闻门户。
29 Next
29next.com
29 Next 是用于 DTC 绩效营销的电子商务平台，使品牌能够快速推出新产品、优化营销活动并管理规模增长。 29 Next 的独特功能支持完全定制的营销路径、结帐和售后自动化，以最大限度地提高营销投资回报率和客户终身价值。
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty 是一个平台，您可以通过智能手机在几分钟内创建和管理自己的在线商店
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一个数字体验平台，提供A/B测试、多渠道内容传递、个性化和实验工具，帮助企业优化在线互动和客户体验。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce是一个免费的WordPress电子商务插件，帮助用户将网站转变为在线商店，支持产品管理、付款处理和自定义。
Wix
wix.com
Wix是一款网站构建工具，帮助用户轻松创建、管理及扩展在线业务，提供拖放编辑器、模板和电子商务功能。
Volusion
volusion.com
Volusion是一个多合一的电子商务平台，帮助用户创建和管理在线商店，提供营销和分析工具，适合小型企业。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 提供一个电商平台，帮助企业为小型和中型企业管理数字产品和服务，包括营销自动化和客户关系管理。
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop是一个功能丰富的电子商务平台，为各种规模的企业提供在线商店创建和管理工具，包括网站建设、订单管理和营销工具。
SendOwl
sendowl.com
SendOwl是一个销售数字产品的平台，支持电子书、软件、课程等的管理和分发，提供自定义结账和自动交付功能。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一款灵活的财务平台，提供核心会计应用和实时报告，适用于多个行业，支持财务管理和多实体合并。
ReadyCloud
readycloud.com
它是一款功能强大的客户关系管理 (CRM) 软件，通过 ReadyShipper 和 ReadyReturns 插件进一步增强，可创建一体化电子商务解决方案。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce是一个综合的电子商务平台，帮助企业创建和管理在线商店，处理订单、库存、支付和运输。
Kooomo
kooomo.com
Kooomo是一个电子商务平台，帮助企业优化在线销售，提供产品管理、个性化购物体验及跨浏览器兼容性。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo是一款组合商务平台，简化复杂产品目录、订单及客户管理，支持全渠道零售，并提供灵活的集成与扩展功能。
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fygaro.com
开始网上销售！数千家企业（从中小型企业和企业家到跨国企业）使用 Fygaro 在线销售和管理其业务。
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ecwid.com
Ecwid是一款用户友好的电子商务平台，支持在网站和社交媒体上无缝集成在线商店，管理销售和营销活动。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce是一个电子商务平台，帮助商家建立和管理在线商店，支持多种产品销售和支付方式。提供强大的SEO和营销工具。
2Checkout
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2Checkout是一款数字支付工具，帮助企业通过多渠道销售产品，支持多种支付方式和货币，简化支付流程并增强客户体验。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass是一个数字电商平台，帮助快速成长的企业家建立在线商店、销售数字产品、接受付款、阻止欺诈及分析客户数据。
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo是一种基于云的网络和移动解决方案，可帮助中小型批发商和零售商推动收入并节省时间。它的功能包括订单管理，产品目录，客户管理和分析。它的移动应用程序使销售代表能够在旅途中写下订单并管理库存，而交付经理可以有效地组织履行和交付。 SimplyDepo是一个完全基于SaaS的解决方案。
Billtrust
billtrust.com
Billtrust 是一款专注于简化应收账款流程的应用，提供发票管理、收款自动化和支付处理等功能，提升现金流与客户体验。
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path 是一个“无头”电子商务系统，允许无模板电子商务作为中间件集成到企业 ERP 系统中。该系统基于 API，专门针对企业级组织。
SAP
sap.com
SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。