电子商务平台 - 最热门应用 - 塔吉克斯坦

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Pepperi 为消费品品牌和批发商提供全面的 B2B 商务平台，以一致地管理其全渠道销售的各个方面。我们的平台独特地将 B2B 电子商务、销售人员自动化、零售执行和路线会计（货车销售）整合到一个集成的移动解决方案中，该解决方案可在所有设备上本地运行，从而最大限度地提高面对面和在线销售，使您能够销售更多、更好、更快B2B 销售。超过 60 个国家/地区的 1000 多个客户跨越不同的垂直领域（快速消费品、美容与化妆品、食品与饮料、眼镜等等）依靠 Pepperi 来规划、执行和分析他们的 B2B 全渠道销售： • 网络和移动 B2B 电子销售商务平台使买家能够随时随地订购 • 通过电子目录、贸易促销和完整的客户数据，轻松进行线上/线下订单 • 用于店内审核、推销和补货的零售执行应用程序 • 支持直接商店送货和货车销售通过适用于 iOS 和 Android 的路线会计应用程序 • 使用直观的用户界面同时管理所有渠道的贸易营销促销 • 集中管理简化跨客户接触点的全渠道运营 Pepperi 的企业级平台与 ERP 无缝、安全地集成，例如 SAP Business One、 SAP Business By Design 等，使现场代表和买家可以在所有设备上（在线和离线）完全访问数据。