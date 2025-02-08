电子商务平台 - 最热门应用 - 塞拉利昂

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务平台作为一个全面的软件解决方案，使公司能够监督在线产品或服务销售的各个方面。通过建立集中式数字中心，这些平台有助于产品和客户数据的管理。这使得电子商务企业能够处理产品信息，定制商店内容和布局，并促进在线交易和支付。虽然主要为 B2C 销售量身定制，但某些供应商也提供 B2B 版本。当代电子商务平台最初专注于实体产品销售，现在越来越多地纳入通过订阅模式销售的数字产品的功能。此类软件适用于在线商务公司内的所有部门，但它特别有利于销售、产品管理和营销团队。
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk) 为中小型企业提供屡获殊荣的 SaaS 电子商务解决方案，集易用性、灵活性和经济性于一体。订阅包括所有功能、升级和免费的英国在线技术支持。还提供一系列设计和搜索引擎优化 (SEO) 服务来建立和管理成功的在线商店。
Shopamine
shopamine.com
Shopamine 是一种 SaaS B2C + B2B 电子商务解决方案，可帮助企业管理目录、订单、客户、价目表、用户、付款条件等。 Shopamine 使您能够： ● 从多个来源构建库存并通过单一平台对其进行有效管理； ● 为您的内容、项目和价格设置复杂的条件和用户级访问权限； ● 通过在线收集订单、报价、线索和请求进行自动销售。
MarketTime
markettime.com
MarketTime 通过强大的后台管理系统、强大的销售支持工具、全面的报告和分析以及高度可配置的 B2B 电子商务解决方案帮助销售机构和品牌简化业务。借助 MarketTime，用户可以通过单一平台简化批发订单编写和交付流程、跟踪佣金并管理业务。
Unizap
unizap.ai
Unizap（以前称为 ndhgo）是一款功能强大的电子商务网站构建器，旨在使任何业务在线化。您的一体化电子商务解决方案。智能库存、编目、运输集成、360 度营销、支付、分析和出色的客户支持。 Unizap 的 eVikaas 是作为卖方推动者开始集成数字商务开放网络 (ONDC) 的早期平台之一。我们为能够无缝地引入卖家并将他们与全国数百万买家联系起来而感到自豪。从目录上传到订单履行，我们确保提供无忧的体验。通过 eVikaas 计划，卖家可以在注册后 24 小时内开始在 ONDC 网络上进行销售。要免费建立您自己的电子商务网站，请访问 unizap.ai 或联系我们：[email protected]。您还可以查看我们的 Twitter、LinkedIn、Instagram 和 Facebook 账号以获取定期更新。
Comecero
comecero.com
Comecero是由一支从事电子商务行业超过15年的团队创建的。 在此期间，我们与世界各地的数十个商业系统和数千家企业合作。 基于这一经验，我们建立了 Comecero。我们相信 Comecero 提供的解决方案将使您能够快速开发和维护根据您的具体规格量身定制的极其强大的电子商务应用程序。
Aasaan
aasaan.app
Aasaan 是一个零代码平台，使中小企业能够使用我们的无头店面构建器和 API 驱动的商务平台，快速、轻松地直观地构建闪电般快速的现代购物体验。该平台通过提供零开发时间的端到端基础设施来降低商家的购物体验风险。Aasaan 的使命是让中小企业能够利用一流的技术快速、轻松地打造卓越的购物体验。
Aleran Software
aleran.com
增加收入|节省时间 |省钱...并使复杂的销售在所有销售渠道上变得更简单、更快、更有效。从您的网站，到您自己的销售团队，再到您的分销合作伙伴，Aleran 的销售加速平台为您提供管理和发展每个销售渠道所需的控制。
Acenda
acenda.com
Acenda 是一个云电子商务平台，使制造商、分销商和垂直零售商能够构建网上商店、将产品连接到多个销售渠道、控制和同步库存、管理和履行订单、访问详细报告、运行实验，并最终提高转化率。
Siteglide
siteglide.com
Siteglide 是一个数字体验平台 (DXP)，可帮助机构构建和管理用户至上的数字体验，例如在线课程、市场、会员网站和客户门户。通过基于云的登录，您可以访问直观的内容管理系统 (CMS)、记录活动的客户关系管理器 (CRM)、集成的事务电子邮件和电子商务平台。基于 AWS 构建，您可以完全放心，因为您知道您的数据每晚都会备份、完全安全且易于访问。 Siteglide 通过提供针对您业务特定领域的培训、支持和附加服务，帮助代理机构和企业充分利用网络。
Shopaccino
shopaccino.com
用户友好的电子商务软件平台与移动应用程序。商家可以创建自己的网站并向 B2C 和 B2B（两者）客户销售产品。 API 与所有主要支付网关和运输公司集成。拥有营销工具，例如：自动邮寄放弃订单、吸引客户的奖励积分系统、持久购物车、基于客户位置的自动货币等。
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain 是托管在 AWS 上的基于云的电子商务平台。其独特的产品是 B2B2C 模式，这是针对各个垂直业务领域的制造商、分销商/经销商和最终消费者的首创。借助 eComchain，制造商可以联系 eComchain 的 B2B 电子商务平台上的经销商和分销商网络。这些经销商和分销商网络反过来可以通过制造商托管的同一 eComchain 平台上的品牌专业网站接触最终消费者。
ChannelSight
channelsight.com
适用于每种产品、每个旅程、每个 KPI 的领先电子商务智能平台。 ChannelSight 与世界上最成功的零售品牌合作，使他们能够最大限度地提高在线销售额。我们的产品（您可以组合使用或作为独立产品使用）包括：Where To Buy 技术、可购物媒体和数字货架。我们的软件使电子商务品牌能够提供卓越的客户体验、收集详细的见解并保持一流的品牌。通过与客户采取“合作第一”的方针，我们专业的品牌绩效团队确保我们共同实现我们的目标。
Twice Commerce
twicecommerce.com
人们消费商品的方式正在发生变化。物质产品的所有权在人们的生活中并没有发挥那么大的作用。与此同时，越来越多的人选择购买二手货而不是新货。为了满足这一新需求，商家需要针对循环消费方式进行优化的软件。 Twice Commerce 是一个帮助企业无摩擦地销售、租赁和转售产品和服务的平台。借助 Twice，企业可以创建符合人们购买产品和服务方式的产品和服务，无论是短期租赁、订阅还是购买。 Twice 还提供现成的电子商务商店和亲自销售的工具。强大的库存和订单管理系统有助于顺利管理商店运营，并确保关键数据保持安全且始终最新。作为符合 PCI 1 级标准的支付提供商，Twice Commerce 可以提供开箱即用的安全支付处理，因此您不必担心复杂的第三方集成。 Twice 被全球数以千计的商家使用，包括体育、时尚、移动和电子等行业。
ShopWired
shopwired.io
ShopWired 是英国领先的电子商务平台，允许商家使用我们提供的工具建立、启动和发展他们的在线商店。使用 ShopWired 商家可以打造漂亮的店面，通过多种销售渠道（网络、移动、社交媒体、市场和快闪店）进行销售。使用我们强大的管理系统，商家可以管理其在线业务的各个方面，访问强大的报告以增强营销和盈利能力，从而建立和发展成功的业务。 ShopWired 使用 Amazon 托管平台 AWS 提供的企业级托管和技术构建，具有可靠性和可扩展性。 ShopWired 为英国、美国和欧洲的数千家商店提供支持，其中包括 Superdrug、Wowcher、The Spectator Magazine 等世界品牌。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用于全球扩张、支付、税务、欺诈和合规性的后端解决方案。灵活的 API 使我们可以轻松地将我们的可定制结账与任何现有的商务平台集成。通过我们的记录商户业务模式消除风险和复杂性，我们代表您提供本地化的结账体验、自动化全球税务、打击欺诈并遵守法规。客户选择我们是为了： • 简化向 240 多个市场的国际扩张 • 加快创收速度 • 向 B2C 和 B2B 受众销售实物商品、数字下载以及基于订阅的软件和服务 • 增加收入 • 最小化风险 • 简化运营 • 互补他们的前端商务经验 • 释放资源，专注于他们最擅长的事情 优势包括： • 全球授权率提高 8-15% • 运营成本降低 20-30% • 6 周部署到新市场客户包括：Adobe、AMD、Autodesk、Avast、Avid、Canary、Casio、Cotodama、Cisco、Citrix、Ergotron、Felco、Fitbit、Gallup、Herman Miller、Hitachi、HTC、Intel、Lenovo、Logitech、微软、Nvidia、Pantone、索尼、Therabody、Varjo、VMware、瓦格纳
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播销售技术的领导者，拥有 4,000 多家零售商，销售超过 1.5 亿件商品，终身 GMV 超过 3.5B+。 CommentSold 的技术持续为各种规模的企业提供一流的解决方案，以提供引人入胜的实时视频商务体验。凭借针对销售点系统、仓库优化、实时销售、营销自动化、购物应用程序和网上商店的端到端解决方案，CommentSold 提供企业在线发展所需的一切。
ikas
ikas.com
ikas是一个专门为中小企业和企业家设计的创新电子商务平台。其用户友好的界面允许用户轻松创建在线商店，而无需任何技术专业知识。此外，其先进的功能使产品能够通过各种渠道在国际范围内无缝销售，包括市场、实体店和品牌自有的电子商务网站。该平台最显着的功能之一是其多渠道销售功能，有助于在一个统一的仪表板中管理所有订单和库存。只需单击一下，即可使用 ikas 将所有产品高效地转移到自己的电子商务网站。此外，可以利用该平台的高转化率来增强 SEO 性能，从而获得更好的结果并增加利润率。 ikas 提供强大的电子商务基础设施，可以快速高效地创建电子商务网站。该平台拥有无限的产品、流量和网络空间、免费送货集成、高级退货管理、折扣活动和 24/7 专家客户支持。此外，用户可以利用批量分配产品的类别、标签和销售价格，以及通过短信和 WhatsApp 接收购物车提醒通知。此外，该平台的支付解决方案ikasPay具有次日收到付款的优势，而向所有国家的电子出口都是免费的。通过选择 ikas，用户可以实际且专业地执行其电子商务流程，类似于目前使用 ikas 基础设施的许多成功品牌。
Traede
traede.com
Traede 在单一平台上处理批发流程的各个方面，包括管理产品、跟踪客户以及创建和处理订单。此外，iPad 应用程序可让您的销售代理随时随地进行销售，私人网上商店允许零售商和分销商 24/7 以任何货币购买您的产品。
WebSell
websell.io
WebSell 是一个直接连接到销售点 (POS) 系统的电子商务平台。我们使用现有 POR/ERP 系统中的数据，并用其为在线商店提供支持。店内系统和在线网络商店之间的电子商务集成是我们最擅长的。
Storeino
storeino.com
Storeino是一个SaaS在线商店专业平台，有了它，您今天就可以获得全选项平台的终极体验，从几分钟内创建在线商店，提供多种主题、应用程序和更多其他服务选项，到移动购物应用程序体验当您订阅平台服务时您将获得。 Storeino 提供了一个强大的应用程序市场，您可以使用它来提高转化率并实现业务自动化，同时还提供另一个服务市场，您可以在其中找到许多解决方案，例如全球运输公司的整合、服务提供商的整合（媒体购买机构、呼叫中心......等）
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks 确保市场上最快的 B2B 电子商务实现价值。我们致力于通过 StockPort™ 引擎实现客户成功、低代码/无代码简单性以及统一数据完整性，为您提供致力于助您成功的电子商务合作伙伴。
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一个 B2B 电子商务平台，通过为零售商、经销商和批发客户提供面对面和在线的无缝、全渠道购买体验，帮助制造商、品牌和分销商发展批发业务。
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer 是一个可组合的电子商务 API，支持任意数量的本地或国际市场，可以支持任何前端的交易，并使开发人员更容易定制自己的结账体验。
Builderfly
builderfly.com
使用 Builderfly - 顶级电子商务平台开始在线销售并发展您的业务。 Builderfly 帮助您建立、营销和发展您的业务。立即注册！
Zegashop
zegashop.com
Zegashop 是一个电子商务平台，通过它您无需代码知识即可创建在线商店。在线商店有助于商业品牌塑造和销售自动化。 Zegashop 提供 SEO、网站分析、内容管理、关键词研究和竞争对手研究等工具。借助此工具包，您有机会组织在线销售并扩大业务规模。您有机会免费使用它 15 天，在此期间所有功能都可用。我们将提供指南并对相关员工进行 CMS 培训。提供 24/7 支持，您可以通过 Zegashop 实时聊天联系支持人员。
Turis
turis.app
获得一个可自动处理订单的批发网上商店，以便您可以专注于您的业务。用户友好的店面、零售商管理、高级价目表超过 4,000 个集成，可自动化和优化您的批发订单。从今天开始优化！
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global（成立于 2006 年）是一家为软件、SaaS 和数字商品公司设计的优质电子商务解决方案提供商。我们通过高效的内部工具实现在线销售管理和优化流程的完全自动化。我们的用户优化平台为我们的合作伙伴提供： ⦿ 真正的全球解决方案，支持 110 种货币和 70 多种支付方式，帮助您在全球范围内扩展业务； ⦿ 高性能且安全的在线处理系统，具有动态定价和计费方案，可最大限度地减少支付问题； ⦿ 完美的定期付款和订阅管理系统，可简化您的管理工作并巩固您的收入来源； ⦿ 客户开发和忠诚度功能以及顶级转换和优化工具，以创造愉快的客户体验并培育未来的收购； ⦿ 以及集成的客户支持，可专业处理所有采购、计费以及潜在的退款或与客户的纠纷
Shopiroller
shopiroller.com
面向中小企业和个人的全渠道电子商务基础设施 Sell Anywhere Shopiroller 让您能够通过互联网和世界各地轻松向任何地方的任何人销售产品。付款解决方案 通过随时可用的付款提供商接受信用卡和其他流行的付款方式。开发者 Freedom 多功能电子商务平台，具有商务 API，可提供超快速、动态和个性化的购物体验。
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling 是一个基于 Saas 的电子商务平台，提供免费设置的在线电子商务商店。它是一个功能丰富的电子商务平台，并提供高水平的安全性。您只需 10 分钟即可使用 Quick eSelling 电子商务商店构建器免费启动您的电子商务网站和应用程序。此外，如果您有广泛的要求，您可以转向付费计划。
Oode
oode.com
Oode 是一款一体化业务管理平台，可帮助服务提供商管理从预订到付款的所有事务。
HeadQ
headq.io
HeadQ 为您的客户提供无摩擦的购买体验，让他们配置产品、获取报价并直接从您的网站结账。
DG1
dg1.com
基于 20 年定制数字系统开发经验，我们创建了 All-In-One 系统来促进中小企业的发展。 DG1 在单一环境中提供 6 个垂直行业的企业功能，易于任何类型的中小企业使用。具有 CMS 的 Web 系统、具有高级功能的电子商务系统、预订系统、多渠道交互系统、外拨活动和营销自动化、Android 移动应用程序和完整的大数据系统。一切都专注于数字增长和无障碍数字化。
Contentder
contentder.com
使用 Contentder 免费网站构建器，使用拖放和数字营销工具创建精美的网站、电子商务商店、博客和新闻门户。
29 Next
29next.com
29 Next 是用于 DTC 绩效营销的电子商务平台，使品牌能够快速推出新产品、优化营销活动并管理规模增长。 29 Next 的独特功能支持完全定制的营销路径、结帐和售后自动化，以最大限度地提高营销投资回报率和客户终身价值。
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty 是一个平台，您可以通过智能手机在几分钟内创建和管理自己的在线商店
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最流行的 WordPress 电子商务插件。而且它是免费的。功能齐全，完美集成到您的自托管 WordPress 网站中。使用我们的免费电子商务插件为您的 WordPress 网站添加强大的商店设施。 WooCommerce 为超过 24% 的在线商店提供支持，可以帮助您销售任何商品。很漂亮。
Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。通过 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 * 在线安排软件，为您的客户提供无缝的预订体验 * 内置营销工具可帮助管理和发展您的在线业务 * 完整的博客功能可帮助您培养忠实的受众并通过内容获利 * 用于自定义功能的全栈网络开发工具
Volusion
volusion.com
通过我们屡获殊荣的电子商务软件的 14 天免费试用来创建您的在线商店。显示销量是其他托管购物车的 4 倍！
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 为 60,000 多家合作伙伴提供端到端电子商务平台，这些合作伙伴向全球超过 550 万家中小企业 (SMB) 销售数字产品和服务。这些合作伙伴包括营销机构、独立软件供应商 (ISV) 和媒体公司。 Vendasta 平台使这些团体能够轻松地从基于云的技术市场采用新的解决方案，并以自己的品牌向中小型企业客户销售这些解决方案。该平台提供人工智能驱动的营销自动化、销售工具和集成的 CRM，以促进产品进入市场。它还包括项目、订单和计费管理系统，以帮助通过机器人流程自动化进行扩展。中小型企业只需一次登录即可访问以 Vendasta 客户品牌购买的所有解决方案。他们喜欢一个包含处方、上下文和跟踪的集成仪表板。使用业务应用程序仪表板，中小型企业能够管理使其业务在网上取得成功的信息和解决方案。
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop 是一个功能丰富的电子商务平台，为全球各行各业的数千家各种规模的企业提供服务。该公司提供无与伦比的免费电子商务解决方案，为企业家提供创业和发展业务所需的一切。这种交钥匙电子商务体验包括帮助企业取得成功的强大工具 - 强大的网站构建器、产品和订单管理、客户营销工具、24/7/365 技术支持等等。客户可以从数十个专业设计的行业特定模板中进行选择，所有这些模板都适合移动设备、SEO 优化且高度可定制。 Shift4Shop 成立于 1997 年，是一家 Inc. 5000 强公司、Visa PCI 认证提供商和现代电子商务的先驱。
SendOwl
sendowl.com
随时随地在线销售数字产品所需的一切 — 有声读物、电子书、摄影、软件、会员资格、活动门票、在线课程等等。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
ReadyCloud
readycloud.com
它是一款功能强大的客户关系管理 (CRM) 软件，通过 ReadyShipper 和 ReadyReturns 插件进一步增强，可创建一体化电子商务解决方案。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 是一个综合性电子商务平台，使企业能够轻松创建和管理在线商店、接受订单、跟踪库存、处理付款、管理运输和营销其品牌。 Zoho Commerce 的业务覆盖全球并覆盖 30 多个国家/地区，为商家提供一站式解决方案，提供集成的生态系统，简化电子商务运营并消除对编码专业知识的需求。
Kooomo
kooomo.com
Kooomo 与客户合作，通过将我们的专业知识和下一代平台结合到经过验证且经济实惠的数字商务云解决方案中，最大限度地利用全球所有数字销售渠道。 Kooomo 的平台由电子商务经理构建，并被列入 Gartner 魔力象限，汇集了数字商务难题的各个部分。凭借灵活的收入分享模式，我们都将获得成功。我们广泛的合作伙伴生态系统拥有世界一流的技术，可确保企业面向未来，跟上不断发展的数字商务格局。 Kooomo 为全球各类客户提供服务，包括 Morrisons、Nutmeg、Havaianas、Butlers Chocolates、Avoca、CP Company、Miss Bikini 和 Blauer USA。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 电子商务是一个可组合的解决方案，旨在简化跨多个渠道的复杂产品目录、搜索、定价、订单和客户管理的管理，具有丰富的可扩展性和即时可用性。通过面向未来的平台扩展您的业务，该平台扩展到传统核心商务之外，以简化并加速增长。使用 Kibo 全渠道入门商店快速部署 B2B 和 B2C 全渠道体验，其中包含 Kibo 服务的预构建集成、工作流程和流程，例如搜索、库存、搜索、订单路由，以支持 BOPIS 和送货到商店等计划。使用连接器套件从头开始快速将店面部署到流行框架（例如 React Storefront、Vue Storefront 和 Next.js Commerce 和部署平台）。通过预构建的集成与顶级无头 CMS 提供商集成，或使用 Kibo API 集成现有系统。
Fygaro
fygaro.com
开始网上销售！数千家企业（从中小型企业和企业家到跨国企业）使用 Fygaro 在线销售和管理其业务。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（交互式报价）在清晰、定制、私密的页面中向潜在客户传达您的定价和套餐，为潜在客户提供他们喜欢的销售心理学支持的购买体验。无论您是想解释定价、创建现代化的销售提案，还是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能满足您的需求。
Envoice
envoice.eu
从购买发票和收据中提取数据最终是自动化的。我们为中小型企业和实践提供完整的费用报告和采购管理解决方案。项目被准确记录并顺利发布到您的会计软件。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是将在线商店添加到任何网页或社交媒体配置文件的最简单方法。 Ecwid by Lightspeed 已被 175 个国家/地区的数十万商家所使用，它拥有您接触客户所需的一切，无论他们身在何处：亲自、通过您的网站、Instagram、Facebook、亚马逊或 Google 购物。借助 Ecwid 的销售点集成、电子邮件营销集成和专用移动应用程序，您可以随时随地管理您的营销、推销和销售。
BigCommerce
bigcommerce.com
关于 BigCommerce BigCommerce（纳斯达克股票代码：BIGC）是领先的开放式软件即服务 (SaaS) 电子商务平台，使各种规模的商家能够在线建立、创新和发展业务。 BigCommerce 为商家提供复杂的企业级功能、定制和性能，并且简单易用。 150 个国家和众多行业的数以万计的 B2C 和 B2B 公司使用 BigCommerce 创建美观、有吸引力的在线商店，包括 Ben & Jerry's、Molton Brown、S.C. Johnson、Skullcandy、SoloStove 和 Vodafone。 BigCommerce 总部位于奥斯汀，在伦敦、基辅、旧金山和悉尼设有办事处。欲了解更多信息，请访问 www.bigcommerce.com 或在 Twitter、LinkedIn、Instagram 和 Facebook 上关注我们。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout 是一家数字商务和支付提供商，帮助公司通过多种渠道销售产品和服务，通过多个接触点获取客户，提高客户保留率和收入，利用更智能的支付选项和订阅计费模式，并最大限度地提高销售转化率。该公司的客户包括 ABBYY、Absolute、Bitdefender、FICO、HP Software、Kaspersky Lab 以及全球许多其他公司。 Avangate 于 2017 年 3 月收购了 2Checkout (www.2checkout.com)。公司选择我们的解决方案是为了： - 在全球范围内销售更多数字商品 - 最大限度地提高客户终身价值 - 加快上市时间 - 实现集成的经常性收入管理 - 利用新的分销渠道 更多信息www.2checkout.com
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是专为快速扩张的企业家打造的数字电子商务平台。企业家可以建立在线商店、销售数字产品、接受付款、阻止欺诈并分析客户数据——从软件到社区以及其间的一切。
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo 是一种基于云的网络和移动解决方案，可帮助中小型批发商和零售商增加收入并节省时间。其功能包括订单管理、产品目录、客户管理和分析。其移动应用程序使销售代表能够随时随地编写订单和管理库存，而交付经理则可以有效地组织履行和交付。 SimplyDepo 是一个完全基于 SaaS 的解决方案。
Billtrust
billtrust.com
通过智能 B2B/B2C 网络商店平台和移动应用程序加速在线收入增长、无缝扩展并优化您的客户体验。 Billtrust 电子商务专为批发分销商和制造企业打造，通过集成的整体解决方案保持竞争力和创新。无缝扩展：使用一个交钥匙平台管理任何规模或业务阶段的复杂产品目录、数据和资产。通过与 ERP 集成的解决方案提高效率并简化流程，该解决方案包括从产品信息管理 (PIM) 和搜索到内容管理、营销和支付的所有内容。提供最佳的客户体验：让您的客户能够灵活、简单地在需要时查找和订购他们需要的产品。凭借强大的产品推荐引擎、智能搜索和完全集成的移动应用程序，您的客户可以随时随地轻松订购、重新购买和跟踪。优化现金流：当您整合单个供应商的销售、发票和付款流程时，可以最大限度地减少销售和过账付款之间的摩擦，同时增加现金流。
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path 是一个“无头”电子商务系统，允许无模板电子商务作为中间件集成到企业 ERP 系统中。该系统基于 API，专门针对企业级组织。
SAP
sap.com
SAP 是领先的企业应用和商业人工智能公司。他们站在业务和技术的交叉点，他们的创新旨在直接解决真正的业务挑战并产生现实世界的影响。 他们的解决方案是世界上最复杂和要求最高的流程的支柱。 SAP 的集成产品组合将现代组织的要素（从劳动力和财务到客户和供应链）整合到一个推动进步的统一生态系统中。