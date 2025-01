电子商务平台 - 最热门应用 - 塞舌尔

Twice Commerce

twicecommerce.com

人们消费商品的方式正在发生变化。物质产品的所有权在人们的生活中并没有发挥那么大的作用。与此同时,越来越多的人选择购买二手货而不是新货。为了满足这一新需求,商家需要针对循环消费方式进行优化的软件。 Twice Commerce 是一个帮助企业无摩擦地销售、租赁和转售产品和服务的平台。借助 Twice,企业可以创建符合人们购买产品和服务方式的产品和服务,无论是短期租赁、订阅还是购买。 Twice 还提供现成的电子商务商店和亲自销售的工具。强大的库存和订单管理系统有助于顺利管理商店运营,并确保关键数据保持安全且始终最新。作为符合 PCI 1 级标准的支付提供商,Twice Commerce 可以提供开箱即用的安全支付处理,因此您不必担心复杂的第三方集成。 Twice 被全球数以千计的商家使用,包括体育、时尚、移动和电子等行业。