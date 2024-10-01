电子商务平台 - 最热门应用 - 尼加拉瓜

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务平台作为一个全面的软件解决方案，使公司能够监督在线产品或服务销售的各个方面。通过建立集中式数字中心，这些平台有助于产品和客户数据的管理。这使得电子商务企业能够处理产品信息，定制商店内容和布局，并促进在线交易和支付。虽然主要为 B2C 销售量身定制，但某些供应商也提供 B2B 版本。当代电子商务平台最初专注于实体产品销售，现在越来越多地纳入通过订阅模式销售的数字产品的功能。此类软件适用于在线商务公司内的所有部门，但它特别有利于销售、产品管理和营销团队。
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Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。借助 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电...
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最流行的 WordPress 电子商务插件。而且它是免费的。功能齐全，完美集成到您的自托管 WordPress 网站中。使用我们的免费电子商务插件为您的 WordPress 网站添加强大的商店设施。 WooCommerce 为超过 24% 的在线商店提供支持，可以帮助您销售任何商品。很漂亮。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是将在线商店添加到任何网页或社交媒体配置文件的最简单方法。 Ecwid by Lightspeed 已被 175 个国家/地区的数十万商家所使用，它拥有您接触客户所需的一切，无论他们身在何处：亲自、通过您的网站、Instagram、Facebook、亚马逊或 Google 购物。借助 Ecwid 的销售点集成、电子邮件营销集成和专用移动应用程序，您可以随时随地管理您的营销、推销和销售。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan 是一个现代、光速的电子商务平台，以无代码 DIY 方式推出在线商店。 Dukaan 以速度、性能和简单性为核心，提供最直观、最强大的电子商务体验，非常适合小型企业到大型企业。借助 Dukaan，人们不仅可以快速上手，而且可以比竞争对手更快地扩展和前进。 Dukaan 拥有广泛的插件和集成库的支持，并且可以根据您的各种需求进行构建，是为互联网第一代打造的企业的完美选择。全球数以百万计的企业家相信 Dukaan 是他们梦想中的电子商务网站，您是下一个吗？
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
BigCommerce
bigcommerce.com
关于 BigCommerce BigCommerce（纳斯达克股票代码：BIGC）是领先的开放式软件即服务 (SaaS) 电子商务平台，使各种规模的商家能够在线建立、创新和发展业务。 BigCommerce 为商家提供复杂的企业级功能、定制和性能，并且简单易用。 150 个国家和众多行业的数以万计的 B2C 和 B2B 公司使用 BigCommerce 创建美观、有吸引力的在线商店，包括 Ben & Jerry's、Molton Brown、S.C. Johnson、Skullcandy、SoloStove 和 Vodafone。 BigCommerce 总部位于奥斯汀，在伦敦、基辅、旧金山和...
Sellix
sellix.io
Sellix 是一个面向企业和个人的 SaaS 电子商务平台，我们让客户注册并创建他们的数字商品（例如 Shopify）。然后，我们提供从支付网关到底层基础设施的一切。我们的加密货币产品是我们区别于其他提供商的一个关键功能，因为我们在内部处理所有事情，而不需要第三方提供商。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 是一个综合性电子商务平台，使企业能够轻松创建和管理在线商店、接受订单、跟踪库存、处理付款、管理运输和营销其品牌。 Zoho Commerce 的业务覆盖全球并覆盖 30 多个国家/地区，为商家提供一站式解决方案，提供集成的生态系统，简化电子商务运营并消除对编码专业知识的需求。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是专为快速扩张的企业家打造的数字电子商务平台。企业家可以建立在线商店、销售数字产品、接受付款、阻止欺诈并分析客户数据——从软件到社区以及其间的一切。
SendOwl
sendowl.com
随时随地在线销售数字产品所需的一切 — 有声读物、电子书、摄影、软件、会员资格、活动门票、在线课程等等。
SAP
sap.com
SAP 是领先的企业应用和商业人工智能公司。他们站在业务和技术的交叉点，他们的创新旨在直接解决真正的业务挑战并产生现实世界的影响。 他们的解决方案是世界上最复杂和要求最高的流程的支柱。 SAP 的集成产品组合将现代组织的要素（从劳动力和财务到客户和供应链）整合到一个推动进步的统一生态系统中。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout 是一家数字商务和支付提供商，帮助公司通过多种渠道销售产品和服务，通过多个接触点获取客户，提高客户保留率和收入，利用更智能的支付选项和订阅计费模式，并最大限度地提高销售转化率。该公司的客户包括 ABBYY、Absolute、Bitdefender、FICO、HP Software、Kaspersky Lab 以及全球许多其他公司。 Avangate 于 2017 年 3 月收购了 2Checkout (www.2checkout.com)。公司选择我们的解决方案是为了： - 在全球范围内销售更多数字商品 - 最大限度地提高客户终身价值 - 加快上市时间 - 实现集成的经常性收...
EasyStore
easystore.co
一个统一的商务平台，可帮助您在线和面对面（零售）销售。我们简化您跨所有渠道的销售流程，包括在线商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推荐计划等。您可以从一个后端管理所有产品、订单、库存、客户，从而更轻松地开展业务并简化运营。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi 为消费品品牌和批发商提供全面的 B2B 商务平台，以一致地管理其全渠道销售的各个方面。我们的平台独特地将 B2B 电子商务、销售人员自动化、零售执行和路线会计（货车销售）整合到一个集成的移动解决方案中，该解决方案可在所有设备上本地运行，从而最大限度地提高面对面和在线销售，使您能够销售更多、更好、更快B2B 销售。超过 60 个国家/地区的 1000 多个客户跨越不同的垂直领域（快速消费品、美容与化妆品、食品与饮料、眼镜等等）依靠 Pepperi 来规划、执行和分析他们的 B2B 全渠道销售： • 网络和移动 B2B 电子销售商务平台使买家能够随时随地订购 • 通过电子目录、贸易...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy 是一款用于运行 SaaS 业务的一体化平台。付款、订阅、全球税务合规、欺诈预防、多货币支持、失败付款恢复、PayPal 集成等。我们让您的软件业务运营变得轻松简单。
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart 为那些想要更智能地销售、更容易销售、更快销售和销售更多的在线企业重新设计了订阅计费和联属营销管理。利用先进的开箱即用工具（例如可定制的结账选项、催款管理、购物车恢复、转换工具等等）提高您的销售额、留住更多客户并增加经常性收入。借助大量第三方集成、强大的 API 和移动应用程序，拥有充分的灵活性和能力来管理您的业务。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（交互式报价）在清晰、定制、私密的页面中向潜在客户传达您的定价和套餐，为潜在客户提供他们喜欢的销售心理学支持的购买体验。无论您是想解释定价、创建现代化的销售提案，还是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能满足您的需求。
Sellfy
sellfy.com
Sellfy 是一个轻松的电子商务平台，适合希望通过美丽的在线商店销售数字、实体、订阅和按需印刷产品的创作者。 Sellfy 负责您业务的技术部分，以便您有更多时间专注于扩大受众群体。
ikas
ikas.com
ikas是一个专门为中小企业和企业家设计的创新电子商务平台。其用户友好的界面允许用户轻松创建在线商店，而无需任何技术专业知识。此外，其先进的功能使产品能够通过各种渠道在国际范围内无缝销售，包括市场、实体店和品牌自有的电子商务网站。该平台最显着的功能之一是其多渠道销售功能，有助于在一个统一的仪表板中管理所有订单和库存。只需单击一下，即可使用 ikas 将所有产品高效地转移到自己的电子商务网站。此外，可以利用该平台的高转化率来增强 SEO 性能，从而获得更好的结果并增加利润率。 ikas 提供强大的电子商务基础设施，可以快速高效地创建电子商务网站。该平台拥有无限的产品、流量和网络空间、免费送货集成...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 为 60,000 多家合作伙伴提供端到端电子商务平台，这些合作伙伴向全球超过 550 万家中小企业 (SMB) 销售数字产品和服务。这些合作伙伴包括营销机构、独立软件供应商 (ISV) 和媒体公司。 Vendasta 平台使这些团体能够轻松地从基于云的技术市场采用新的解决方案，并以自己的品牌向中小型企业客户销售这些解决方案。该平台提供人工智能驱动的营销自动化、销售工具和集成的 CRM，以促进产品进入市场。它还包括项目、订单和计费管理系统，以帮助通过机器人流程自动化进行扩展。中小型企业只需一次登录即可访问以 Vendasta 客户品牌购买的所有解决方案。他们喜欢一个包含处方、上...
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 电子商务是一个可组合的解决方案，旨在简化跨多个渠道的复杂产品目录、搜索、定价、订单和客户管理的管理，具有丰富的可扩展性和即时可用性。通过面向未来的平台扩展您的业务，该平台扩展到传统核心商务之外，以简化并加速增长。使用 Kibo 全渠道入门商店快速部署 B2B 和 B2C 全渠道体验，其中包含 Kibo 服务的预构建集成、工作流程和流程，例如搜索、库存、搜索、订单路由，以支持 BOPIS 和送货到商店等计划。使用连接器套件从头开始快速将店面部署到流行框架（例如 React Storefront、Vue Storefront 和 Next.js Commerce 和部署平台）。通过预构建...
Billtrust
billtrust.com
通过智能 B2B/B2C 网络商店平台和移动应用程序加速在线收入增长、无缝扩展并优化您的客户体验。 Billtrust 电子商务专为批发分销商和制造企业打造，通过集成的整体解决方案保持竞争力和创新。无缝扩展：使用一个交钥匙平台管理任何规模或业务阶段的复杂产品目录、数据和资产。通过与 ERP 集成的解决方案提高效率并简化流程，该解决方案包括从产品信息管理 (PIM) 和搜索到内容管理、营销和支付的所有内容。提供最佳的客户体验：让您的客户能够灵活、简单地在需要时查找和订购他们需要的产品。凭借强大的产品推荐引擎、智能搜索和完全集成的移动应用程序，您的客户可以随时随地轻松订购、重新购买和跟踪。优化现金...
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop 是一个功能丰富的电子商务平台，为全球各行各业的数千家各种规模的企业提供服务。该公司提供无与伦比的免费电子商务解决方案，为企业家提供创业和发展业务所需的一切。这种交钥匙电子商务体验包括帮助企业取得成功的强大工具 - 强大的网站构建器、产品和订单管理、客户营销工具、24/7/365 技术支持等等。客户可以从数十个专业设计的行业特定模板中进行选择，所有这些模板都适合移动设备、SEO 优化且高度可定制。 Shift4Shop 成立于 1997 年，是一家 Inc. 5000 强公司、Visa PCI 认证提供商和现代电子商务的先驱。
ReadyCloud
readycloud.com
它是一款功能强大的客户关系管理 (CRM) 软件，通过 ReadyShipper 和 ReadyReturns 插件进一步增强，可创建一体化电子商务解决方案。
Fygaro
fygaro.com
开始网上销售！数千家企业（从中小型企业和企业家到跨国企业）使用 Fygaro 在线销售和管理其业务。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用于全球扩张、支付、税务、欺诈和合规性的后端解决方案。灵活的 API 使我们可以轻松地将我们的可定制结账与任何现有的商务平台集成。通过我们的记录商户业务模式消除风险和复杂性，我们代表您提供本地化的结账体验、自动化全球税务、打击欺诈并遵守法规。客户选择我们是为了： • 简化向 240 多个市场的国际扩张 • 加快创收速度 • 向 B2C 和 B2B 受众销售实物商品、数字下载以及基于订阅的软件和服务 • 增加收入 • 最小化风险 • 简化运营 • 互补他们的前端商务经验 • 释放资源，专注于他们最擅长的事情 优势包括： • 全球授权率提高 8-15% • 运营成本降...
Selldone
selldone.com
Selldone 是电子商务平台领域的先锋力量，总部位于充满活力的科技中心，体现了其创新精神。 Selldone 的成立宗旨是简化在线业务运营，现已迅速扩大其覆盖范围和影响力。该公司拥有专业的专家团队和丰富的电子商务创新历史，将自己定位为寻求在数字市场蓬勃发展的企业的关键参与者。 Seldone 以其革命性的优势脱颖而出
Pimcore
pimcore.com
Pimcore 是一家屡获殊荣的数据管理和体验管理解决方案开源软件提供商。通过 Pimcore，全球数以千计的客户（包括汉堡王、奥迪、标致和宜家）正在提供数字体验，为其业务创造巨大价值。 Pimcore 可以快速、轻松地构建高度转换、一致、情境化的数字体验，并对其进行超高速创新，并在整个数字组织的单一平台上进行协作。它可实现卓越的上市时间和无与伦比的连接性。它是经过许可的开源软件，允许任何规模和行业的组织保持对技术的完全控制。 Pimcore 被 65 个国家/地区的超过 110,000 家公司使用，并被评为 Gartner Peer Insights 2022/23 年“客户选择”。
Volusion
volusion.com
通过我们屡获殊荣的电子商务软件的 14 天免费试用来创建您的在线商店。显示销量是其他托管购物车的 4 倍！
Shoplazza
shoplazza.com
Shoplazza 是一个屡获殊荣的电子商务平台，为各种类型和规模的电子商务企业提供简单的网站构建器，以启动、营销和管理其在线商店。
Envoice
envoice.eu
从购买发票和收据中提取数据最终是自动化的。我们为中小型企业和实践提供完整的费用报告和采购管理解决方案。项目被准确记录并顺利发布到您的会计软件。
Contentder
contentder.com
使用 Contentder 免费网站构建器，使用拖放和数字营销工具创建精美的网站、电子商务商店、博客和新闻门户。
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty 是一个平台，您可以通过智能手机在几分钟内创建和管理自己的在线商店
MarketTime
markettime.com
MarketTime 通过强大的后台管理系统、强大的销售支持工具、全面的报告和分析以及高度可配置的 B2B 电子商务解决方案帮助销售机构和品牌简化业务。借助 MarketTime，用户可以通过单一平台简化批发订单编写和交付流程、跟踪佣金并管理业务。
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global（成立于 2006 年）是一家为软件、SaaS 和数字商品公司设计的优质电子商务解决方案提供商。我们通过高效的内部工具实现在线销售管理和优化流程的完全自动化。我们的用户优化平台为我们的合作伙伴提供： ⦿ 真正的全球解决方案，支持 110 种货币和 70 多种支付方式，帮助您在全球范围内扩展业务； ⦿ 高性能且安全的在线处理系统，具有动态定价和计费方案，可最大限度地减少支付问题； ⦿ 完美的定期付款和订阅管理系统，可简化您的管理工作并巩固您的收入来源； ⦿ 客户开发和忠诚度功能以及顶级转换和优化工具，以创造愉快的客户体验并培育未来的收购； ⦿ 以及集成的客户支持，可专业...
Brikl
brikl.com
Brikl 是全球领先的 MicroStore 和团队商店技术。 15 分钟内即可开设商店，并将节省的时间用于发展您的业务。 Brikl 的装饰和 3D 可视化工具允许设计人员将平面图像和手动编辑替换为占位符和设计自动化，从而简化了复杂性。供应商集成可确保透明度和易于管理，从而摆脱混乱，实现控制。 Brikl 的转化促进功能正在帮助供应商、定制、促销、运动服和工作服企业在全球范围内扩展、发展和创造更好的产品。
Kooomo
kooomo.com
Kooomo 与客户合作，通过将我们的专业知识和下一代平台结合到经过验证且经济实惠的数字商务云解决方案中，最大限度地利用全球所有数字销售渠道。 Kooomo 的平台由电子商务经理构建，并被列入 Gartner 魔力象限，汇集了数字商务难题的各个部分。凭借灵活的收入分享模式，我们都将获得成功。我们广泛的合作伙伴生态系统拥有世界一流的技术，可确保企业面向未来，跟上不断发展的数字商务格局。 Kooomo 为全球各类客户提供服务，包括 Morrisons、Nutmeg、Havaianas、Butlers Chocolates、Avoca、CP Company、Miss Bikini 和 Blauer ...
Turis
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获得一个可自动处理订单的批发网上商店，以便您可以专注于您的业务。用户友好的店面、零售商管理、高级价目表超过 4,000 个集成，可自动化和优化您的批发订单。从今天开始优化！
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling 是一个基于 Saas 的电子商务平台，提供免费设置的在线电子商务商店。它是一个功能丰富的电子商务平台，并提供高水平的安全性。您只需 10 分钟即可使用 Quick eSelling 电子商务商店构建器免费启动您的电子商务网站和应用程序。此外，如果您有广泛的要求，您可以转向付费计划。
Oode
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Oode 是一款一体化业务管理平台，可帮助服务提供商管理从预订到付款的所有事务。
Siteglide
siteglide.com
Siteglide 是一个数字体验平台 (DXP)，可帮助机构构建和管理用户至上的数字体验，例如在线课程、市场、会员网站和客户门户。通过基于云的登录，您可以访问直观的内容管理系统 (CMS)、记录活动的客户关系管理器 (CRM)、集成的事务电子邮件和电子商务平台。基于 AWS 构建，您可以完全放心，因为您知道您的数据每晚都会备份、完全安全且易于访问。 Siteglide 通过提供针对您业务特定领域的培训、支持和附加服务，帮助代理机构和企业充分利用网络。
CommentSold
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CommentSold 是北美直播销售技术的领导者，拥有 4,000 多家零售商，销售超过 1.5 亿件商品，终身 GMV 超过 3.5B+。 CommentSold 的技术持续为各种规模的企业提供一流的解决方案，以提供引人入胜的实时视频商务体验。凭借针对销售点系统、仓库优化、实时销售、营销自动化、购物应用程序和网上商店的端到端解决方案，CommentSold 提供企业在线发展所需的一切。
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo 是一种基于云的网络和移动解决方案，可帮助中小型批发商和零售商增加收入并节省时间。其功能包括订单管理、产品目录、客户管理和分析。其移动应用程序使销售代表能够随时随地编写订单和管理库存，而交付经理则可以有效地组织履行和交付。 SimplyDepo 是一个完全基于 SaaS 的解决方案。
RepSpark
repspark.com
RepSpark 是一个 B2B 批发电子商务平台，受到数百个品牌的信赖，可帮助其发展批发业务并与 40,000 多家零售商建立联系。 RepSpark 提供的工具可帮助新兴品牌扩大零售业务，并在数字优先的 B2B 平台上建立高效的销售队伍。 RepSpark 拥有企业 B2B 功能、API 库和集成，可扩展以满足全球品牌的复杂需求。 RepSpark 上的品牌平均订单价值 (AOV) 更高。请访问 www.RepSpark.com/case-studies，了解如何： * Calliope 从 ShopifyPlus 切换到 RepSpark，一个月内将 B2B 销售额提高了 53% * 5...
WebSell
websell.io
WebSell 是一个直接连接到销售点 (POS) 系统的电子商务平台。我们使用现有 POR/ERP 系统中的数据，并用其为在线商店提供支持。店内系统和在线网络商店之间的电子商务集成是我们最擅长的。
Storeino
storeino.com
Storeino是一个SaaS在线商店专业平台，有了它，您今天就可以获得全选项平台的终极体验，从几分钟内创建在线商店，提供多种主题、应用程序和更多其他服务选项，到移动购物应用程序体验当您订阅平台服务时您将获得。 Storeino 提供了一个强大的应用程序市场，您可以使用它来提高转化率并实现业务自动化，同时还提供另一个服务市场，您可以在其中找到许多解决方案，例如全球运输公司的整合、服务提供商的整合（媒体购买机构、呼叫中心......等）
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks 确保市场上最快的 B2B 电子商务实现价值。我们致力于通过 StockPort™ 引擎实现客户成功、低代码/无代码简单性以及统一数据完整性，为您提供致力于助您成功的电子商务合作伙伴。
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一个 B2B 电子商务平台，通过为零售商、经销商和批发客户提供面对面和在线的无缝、全渠道购买体验，帮助制造商、品牌和分销商发展批发业务。
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer 是一个可组合的电子商务 API，支持任意数量的本地或国际市场，可以支持任何前端的交易，并使开发人员更容易定制自己的结账体验。
Builderfly
builderfly.com
使用 Builderfly - 顶级电子商务平台开始在线销售并发展您的业务。 Builderfly 帮助您建立、营销和发展您的业务。立即注册！
Traede
traede.com
Traede 在单一平台上处理批发流程的各个方面，包括管理产品、跟踪客户以及创建和处理订单。此外，iPad 应用程序可让您的销售代理随时随地进行销售，私人网上商店允许零售商和分销商 24/7 以任何货币购买您的产品。
Shopiroller
shopiroller.com
面向中小企业和个人的全渠道电子商务基础设施 Sell Anywhere Shopiroller 让您能够通过互联网和世界各地轻松向任何地方的任何人销售产品。付款解决方案 通过随时可用的付款提供商接受信用卡和其他流行的付款方式。开发者 Freedom 多功能电子商务平台，具有商务 API，可提供超快速、动态和个性化的购物体验。
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk) 为中小型企业提供屡获殊荣的 SaaS 电子商务解决方案，集易用性、灵活性和经济性于一体。订阅包括所有功能、升级和免费的英国在线技术支持。还提供一系列设计和搜索引擎优化 (SEO) 服务来建立和管理成功的在线商店。
Unizap
unizap.ai
Unizap（以前称为 ndhgo）是一款功能强大的电子商务网站构建器，旨在使任何业务在线化。您的一体化电子商务解决方案。智能库存、编目、运输集成、360 度营销、支付、分析和出色的客户支持。 Unizap 的 eVikaas 是作为卖方推动者开始集成数字商务开放网络 (ONDC) 的早期平台之一。我们为能够无缝地引入卖家并将他们与全国数百万买家联系起来而感到自豪。从目录上传到订单履行，我们确保提供无忧的体验。通过 eVikaas 计划，卖家可以在注册后 24 小时内开始在 ONDC 网络上进行销售。要免费建立您自己的电子商务网站，请访问 unizap.ai 或联系我们：welcome@uni...
Aasaan
aasaan.app
Aasaan 是一个零代码平台，使中小企业能够使用我们的无头店面构建器和 API 驱动的商务平台，快速、轻松地直观地构建闪电般快速的现代购物体验。该平台通过提供零开发时间的端到端基础设施来降低商家的购物体验风险。Aasaan 的使命是让中小企业能够利用一流的技术快速、轻松地打造卓越的购物体验。
Acenda
acenda.com
Acenda 是一个云电子商务平台，使制造商、分销商和垂直零售商能够构建网上商店、将产品连接到多个销售渠道、控制和同步库存、管理和履行订单、访问详细报告、运行实验，并最终提高转化率。
Shopaccino
shopaccino.com
用户友好的电子商务软件平台与移动应用程序。商家可以创建自己的网站并向 B2C 和 B2B（两者）客户销售产品。 API 与所有主要支付网关和运输公司集成。拥有营销工具，例如：自动邮寄放弃订单、吸引客户的奖励积分系统、持久购物车、基于客户位置的自动货币等。