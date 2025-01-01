找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务个性化软件通过针对个人消费者量身定制来增强在线购物体验。通过跨各种渠道实时跟踪用户行为，该软件提供个性化消息，引导用户发现和购买产品或服务。营销人员和电子商务专业人士使用该软件来促进在线销售。 通常，电子商务个性化软件作为独立解决方案提供，与电子商务平台、购物车软件和产品信息管理 (PIM) 系统集成。此外，一些供应商将其与电子营销软件或多渠道零售软件相结合，以获得更全面的方法。
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Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一款全面的电子邮件营销平台，提供自动化、分析、着陆页构建等多种功能，帮助企业与客户互动并提升销售。
Storyly
storyly.io
Storyly是一个用户参与平台，允许用户在移动应用和网站中集成互动全屏故事，以增强用户体验和参与度。
Drip
drip.com
Drip是一款自动化营销平台，帮助电子商务品牌吸引回头客，提供个性化电子邮件活动和客户管理工具。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一个数字体验平台，提供A/B测试、多渠道内容传递、个性化和实验工具，帮助企业优化在线互动和客户体验。
Insider
useinsider.com
Insider是一个全渠道客户体验平台，帮助企业通过个性化工具和客户数据在不同渠道与客户互动。
Coveo
coveo.com
Coveo是基于云的企业软件平台，通过搜索和分析技术提供个性化的信息，支持电商、客户服务等场景。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一个跨渠道客户参与平台，帮助企业通过实时数据和个性化沟通优化客户体验。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 是一个电商分析和 CRM 平台，提供实时报告、客户管理、电子邮件营销和自动化工具，旨在提升客户留存和生命周期价值。
Litmus
litmus.com
Litmus是一个邮件营销工具，帮助用户创建、测试和分析电子邮件，确保每一封邮件的质量和个性化。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat为各类零售商提供专业的聊天商务解决方案，整合WhatsApp、LINE等社交渠道，提升客户互动和销售效率。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert是一个高级实验工具，帮助企业进行A/B测试、网站优化和客户数据分析，提高转化率和客户互动。
MyAlice
myalice.ai
MyAlice是一个全方位客户沟通工具，帮助电商品牌在多个社交平台上与客户互动，管理订单和支持，提高客户满意度。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit是一款互动体验平台，帮助品牌通过测验和调查收集消费者自报数据，提升客户参与度并优化业务绩效。
VWO
vwo.com
VWO是一个数字实验平台，通过分析和测试工具帮助企业优化用户体验和网站转化率。
Spott
spott.ai
Spott应用允许用户通过在多渠道环境中添加可交互元素，使发布的内容（如图像、视频和pdf）更具行动性和可衡量性。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore是一款零售营销平台，帮助营销人员快速将数据转化为收入生成的活动，实现个性化客户互动和自动化营销。
Syte
syte.ai
Syte是一个产品发现平台，利用视觉AI增强电子商务体验，包括视觉搜索、个性化建议和自动标签。
Xeno
getxeno.com
Xeno是一款使用人工智能的客户关系管理软件，帮助大型零售商和D2C品牌通过个性化营销提高11%的重复销售。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai是一个AI平台，帮助企业通过自动化和个性化提升电子商务运营，优化产品发现和客户互动。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一个全面的客户参与平台，帮助企业整合客户数据，自动化多渠道营销活动，实现个性化沟通和效果跟踪。
Beamer
getbeamer.com
Beamer 是一个客户沟通工具，方便在应用内与客户进行双向交流，帮助企业发布产品信息并倾听客户反馈。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon是一个全渠道营销自动化平台，帮助零售商实现个性化营销，提高客户参与度和销售转化。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop是一个社交电商平台，支持将用户生成内容与品牌社交内容结合，实现在线购物与产品标记，提高销售转换率。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一个数字体验平台，提供AI驱动的搜索、无头CMS和营销自动化工具，帮助电子商务企业实现个性化客户体验。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一个全渠道客户参与平台，帮助企业根据客户行为和偏好进行个性化营销，并提供客户数据管理和广告系列优化工具。
Acquia
acquia.com
Acquia营销云整合第三方系统，支持不同团队访问客户数据，简化业务配置，提高营销灵活性和跨部门效率。
Findify
findify.io
Findify是一款基于数据和机器学习的搜索与个性化平台，帮助电商网站提升在线购物体验和产品发现。
Upsellit
us.upsellit.com
Upsellit 应用提供转换优化服务，帮助品牌提升销售、获取新客户，并减少购物车放弃。包含电子邮件再营销和短信活动等功能。
Digioh
digioh.com
Digioh是一个营销工具，提供测验、调查和登陆页面等功能，帮助企业收集零方数据，提高客户转化率和营销效率。
edrone
edrone.me
edrone是一款专为电子商务设计的自动化营销云服务平台，帮助企业理解客户行为并提升客户参与度。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud是一个综合客户参与和体验平台，帮助营销人员创建个性化的客户体验，连接数据，进行精准营销。
Moosend
moosend.com
Moosend是一款电子邮件营销自动化软件，提供创建和管理电子邮件活动的功能，支持高级分割、自动化工具和数据分析。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz.io是一个在线平台，帮助企业创建测验和调查，收集反馈并推动销售，提供直观的内容创建工具和分析功能。
Wyng
wyng.com
Wyng帮助品牌创建互动数字体验以吸引客户，从而提高销售和品牌忠诚度，支持实时个性化和数据收集。
Experro
experro.com
Experro 是一个数字体验平台，提供快速、个性化的电商体验，拥有无头CMS、可视化网站构建器和AI搜索功能，适合开发者和市场团队使用。
Recombee
recombee.com
Recombee是一个AI驱动的推荐工具，通过个性化建议提高电子商务用户体验和满意度，帮助企业增加收入。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow是一个工具，允许用户创建交互式内容，如测验和计算器，帮助企业获得和管理潜在客户，提高参与度。
Searchspring
searchspring.net
搜索弹簧是一款电商解决方案，提供个性化搜索、商品管理和数据分析，旨在改善顾客购物体验并提高转化率。
Maropost
maropost.com
Maropost是一个综合数字营销平台，帮助企业通过电子邮件、短信和社交媒体与客户高效互动，提供个性化体验和分析工具。
deco.cx
deco.cx
DECO.CX是一个企业前端平台，旨在帮助企业构建和管理高性能的Web应用程序，优化电子商务表现。
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart是一个SMS营销平台，通过对话式互动帮助Shopify商店提高销量和客户关系，支持目标活动和自动化工作流程。
StoreYa
storeya.com
StoreYa是一个社交电商平台，自动将网店导入Facebook，提供定制化服务，帮助企业优化在线销售与客户参与。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity是一款智能电商个性化应用，帮助企业提高在线收入和转化率，支持多平台，提供个性化购物体验与推荐。
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ 是一款订阅管理和计费系统，支持500多个直接集成，帮助提升销售转化率和平均订单价值。用户可以通过拖放构建快速加载的结账流程，优化销售效益。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold是一款专注于实时视频销售的综合平台，帮助企业在社交媒体上进行在线销售和客户互动。
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是一个智能推荐平台，专注于在线发现和用户互动，为客户提供精准的推荐，保护用户隐私。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush是一个综合客户关系管理解决方案，帮助iGaming公司利用实时数据和AI来管理玩家关系，提升体验和留存率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush EU是一款CRM解决方案，帮助iGaming公司利用实时数据和AI来管理玩家关系，提高留存率和玩家体验。
Socital
socital.com
Socital是一款电商营销平台，帮助营销人员收集线索、将匿名用户转化为客户，提升销量。提供数据收集、邮箱数据库分段和个性化工具。
Vizury
vizury.com
Vizury是一款以性能为中心的市场营销技术解决方案，帮助品牌提升客户回访、获取新客户及增强品牌忠诚度。
Personizely
personizely.net
Personizely 是一个转化营销工具，帮助网站收集访客信息，增加订单价值，通过定制弹出窗口提升销售。支持根据用户行为个性化内容。
Klevu
klevu.com
Klevu是一款AI驱动的电子商务搜索和发现平台，提供实时的个性化搜索、推荐和商品展示功能，以提高在线商店的转化率。
Poltio
poltio.com
Poltio 提供无代码的嵌入式解决方案，帮助品牌通过智能问卷、测试和产品推荐问卷优化产品发现和获取实时数据。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk是一款转换优化工具，为营销人员提供智能弹窗、网站个性化和A/B测试功能，帮助提升电子商务销售和客户参与度。
Monetate
monetate.com
Monetate是一款电子商务个性化软件，帮助品牌为客户提供定制体验，提升在线参与度和转化率。
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate 是一款AI驱动的工具，通过个性化产品推荐，帮助电子商务商店提升转化率、平均订单值和客户保留率。
Hello Retail
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Hello Retail是电商个性化软件，通过AI推荐商品，以提升客户转化率和忠诚度，帮助商家优化销售策略。
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