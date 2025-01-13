电子商务个性化软件 - 最热门应用 - 皮特凯恩群岛

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务个性化软件通过针对个人消费者量身定制来增强在线购物体验。通过跨各种渠道实时跟踪用户行为，该软件提供个性化消息，引导用户发现和购买产品或服务。营销人员和电子商务专业人士使用该软件来促进在线销售。 通常，电子商务个性化软件作为独立解决方案提供，与电子商务平台、购物车软件和产品信息管理 (PIM) 系统集成。此外，一些供应商将其与电子营销软件或多渠道零售软件相结合，以获得更全面的方法。
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Digioh
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使用 Digioh 将转化率提高 3% 以上！享受轻松的联系人收集、测验、调查、登陆页面和偏好中心 - 所有这些都旨在捕获、汇聚和转换更多零方数据！ 扩大您的电子邮件+短信营销列表，捕获零方数据，并通过高转化率产品推荐测验、参与多步骤表单、现场和电子邮件调查、登陆页面和偏好中心来推动更多销售。 充分利用数据的力量，快速获得个性化现场、电子邮件、短信和重新定位体验的回报。 Digioh 允许营销人员比市场上的任何平台收集更多消费者同意的零方数据，并在微观和宏观层面上跨所有营销渠道利用这些数据。通过推出产品推荐测验、实施调查来了解您的客户以及根据此信息通过电子邮件或短信继续对话来提高转化率 - 增加获得新客户的可能性、更高的生命周期价值和更低的退出率。 Digioh 拥有超过 1400 个客户、200 多个集成以及每天收集的 20 亿位零方数据 - 没有比 Digioh 更强大的平台来帮助品牌推动增量收入增长、建立客户体验以及收获+激活零方数据——思维方式、创新方式。而且，借助 Digioh 的全方位服务设计和技术支持团队，Digioh 客户可以更快地开始工作，提高投资回报率，并在 30 天内取得更大的成功！
LiftIgniter
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LiftIgniter 帮助公司在其数字资产（网络、移动、电子邮件、推送等）中受益于基于实时机器学习的本地推荐。我们的技术可与领先的网络资产（Youtube、亚马逊等）为其“为您推荐”或“您可能喜欢”等部分构建的技术相媲美。
Recombee
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我们提供个性化的内容、产品和搜索推荐作为服务，以增加客户的收入、提高用户满意度并帮助他们的业务发展。通过我们简单易用的集成，我们的用户可以通过加入 30 天无限制免费试用来亲身体验我们的服务。我们的总部位于布拉格，为全球 300 多家满意的客户提供服务，他们乐于分享他们的经验。
Crossing Minds
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Crossing Minds 是最智能的平台，提供洞察力推荐，推动在线发现和参与。 Crossing Minds 由世界著名的人工智能先驱创立和领导，并以深度学习的最新进展为动力，可立即提供精确的、基于会话的建议，不会侵犯或危害客户隐私。我们帮助企业吸引客户。我们帮助人们发现他们喜欢的产品。我们帮助将好奇心转化为忠诚度。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。 我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
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Rejoiner
rejoiner.com
电子商务电子邮件营销软件由您可以信赖的 24x7 专家提供支持。其他电子邮件平台迫使您自己动手、聘请代理机构或雇用更多全职员工。 Rejoiner 配备了嵌入您营销团队的电子邮件专家。减少开销、加快执行速度并提高利润增长。电子商务的电子邮件营销——这就是我们所做的一切。
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
AddShoppers
addshoppers.com
在 AddShoppers，我们的愿景是成为品牌和购物者值得信赖的数字商务平台；以创造令人愉悦的体验、节省人们的时间和金钱而闻名。我们的产品 SafeOpt 利用超过 1.75 亿购物者网络，使品牌能够发送 3-5 倍以上的电子邮件，并有效地挽回流失的购物者。 SafeOpt 受到 1,000 多个电子商务品牌的信赖，它与现有的营销策略无缝集成，推动收入大幅增长并优化网络流量。
Socital
socital.com
Socital 是一个电子商务营销平台，可帮助营销人员捕获潜在客户，将匿名和放弃的访问者转化为客户，并增加销售额。 Socital 提供了一套独特的工具，用于数据收集、电子邮件数据库细分、转化优化、定位和个性化。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供托管转化优化，帮助互联网最大的品牌提高销量、捕获新客户、停止放弃并增加新客户获取。内部创意和开发团队将 UpSellit 的技术完美地结合到转化漏斗的目标阶段，作为您营销团队的延伸。 UpSellit 灵活的定价模型有助于满足任何企业的需求，并允许各种规模的零售商看到转化率优化的真正影响。 UpSellit 的管理服务套件包括： - 电子邮件再营销 - 激励策略 - 短信营销活动 - 价值驱动策略 - 购物车重建技术 - 控制组 - 高级 AB 测试 - 行为解析 - 防虚假保护
Poltio
poltio.com
Poltio 的无代码嵌入式解决方案具有响应式和白标签功能，使品牌/机构能够人性化产品发现并捕获实时零方数据/获得公正的见解/增强 OI，同时创建细分和角色。只需选择正确的解决方案，例如智能调查、参与测试或产品推荐测验/礼品查找器。产品测验不仅可以增强客户的购物体验，还可以提供卓越的体验，并通过引导销售提升客户旅程。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance 是体验个性化领域的全球领导者，为全球 200 多家最大的 B2C 和 B2B 品牌及零售商推动数字化增长和品牌忠诚度。该公司利用先进的人工智能技术来弥合营销和商业之间的体验差距，帮助数字营销领导者在整个客户生命周期中大规模、实时地打造与个人对话的难忘体验。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，让营销人员可以专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲业务，并在法国和荷兰设有办事处。 Actito 还在北美开展业务，并在加拿大设有办事处。全球有超过 250 家客户使用该平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市场领先的个性化和客户数据平台提供商。我们的解决方案使品牌能够跨渠道识别用户的行为，提供个性化建议，并从我们的客户数据平台激活所有渠道中的数据。数百个雄心勃勃的品牌已经使用 Raptor 来实现更高的转化率、更高效的工作流程和更好的用户体验。欲了解更多信息，请访问 https://www.raptorservices.com/
Wyng
wyng.com
Wyng 帮助品牌发展并了解其受众，从而提供更相关的体验。借助 Wyng，营销人员可以轻松构建交互式数字体验，在适当的时刻吸引客户，获得偏好和其他零方数据，并实时进行个性化。无论体验是产品搜索测验、促销还是偏好中心 - Wyng 体验总是适时、用户友好，并为消费者提供真正的价值。 Wyng 为 250 多个全球品牌提供服务，包括 AAA、迪士尼、雅诗兰黛、索尼和联合利华，这些品牌使用 Wyng 来推动选择加入、增加销量并增强消费者信任和品牌亲和力。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Vizury
vizury.com
Vizury于2007年推出，是一种以性能为角色的Martech解决方案，它使品牌能够实现更高的渠道转换和客户保留率。 自成立以来，我们独特的技术驱动服务的重点一直是将客户带回品牌网站，移动应用或零售商店并改善新客户获取，保留和品牌忠诚度的能力。 在启动和实现全球范围之后，Vizury的平台和业务于2018年被Affle收购。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程来衡量对底线的影响。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我们帮助企业提高在线转化率，允许不受限制地进行实验。凭借我们简单的方法和市场领先的技术，我们始终以客户为中心，增强数字体验。我们的技术创建于 2000 年，是市场上第一个测试和定位解决方案。从那时起，该平台呈指数级增长，自英国 Accelerate Group Ltd 于 2018 年 8 月收购 Webtrends Optimize 以来，增长速度甚至更快。我们所做的一切都专注于为客户的投资带来回报。我们所做的每一次测试都会对此进行测量和报告。我们拥有全方位的测试、分析和个性化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割测试、社交证明和产品推荐引擎、退出意图覆盖以及许多其他工具。提供客户端或服务器端测试以及一系列用于移动应用程序优化的 SDK。
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能够增强其产品和数字交互，提供独特的优化解决方案，将网络实验、功能实验和人工智能驱动的个性化功能结合在一个单一的、有凝聚力的平台中，满足所有团队的实验需求。 Kameleon 旨在支持产品经理、营销人员和开发人员满足不同的实验和功能管理需求，适合任何技术堆栈，具有 50 多个集成，并且能够进行任何自定义集成。作为一个统一的平台，Kameleoon 使团队能够创建实验，使他们能够利用基于 Web 的数据在服务器端测试中进行定位、分析和激活，而所有这些都不需要开发人员。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 标准，非常适合医疗保健、银行和保险等严格监管的行业。超过 1000 家中型和企业规模的公司已经使用 Kameleon 功能丰富且安全的平台来依赖高度准确的实验数据。 Toyota、Providence、Direct Line Group、Canada Goose、Loblaw 和 Cerebral 的团队都使用 Kameleoon。请访问 www.kameleon.com 了解更多信息。
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ 旨在通过现有最好的订阅管理和计费系统来提高销售转化率、AOV 和 CLTV。 凭借 500 多个直接集成，您现在可以消除第 3 方应用程序费用，并让 Checkout Champ 完成所有工作。 通过我们简单的拖放构建器，您可以在几分钟内创建最快的加载结账和一键追加销售流程，从而立即将您的销售转化率提高 2-3 倍。借助我们的 A/B 对比测试系统，您可以真正优化您的结账流程。 您还可以在系统中构建整个店面，从而实现完全控制、增加销售额并大幅降低成本。
deco.cx
deco.cx
Deco.cx 是后人工智能时代网络的体验构建者。它是一个一体化的前端平台，使各种规模的企业能够创造真实、高性能的数字体验。Deco.cx 是网络后人工智能时代的体验构建者。它是一个一体化的前端平台，使各种规模的企业能够创造真实的高性能数字体验。
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate Personalize 是一款人工智能驱动的工具，可帮助电子商务商店充分利用每位网站访问者，通过个性化产品推荐提高转化率、AOV 和客户保留率。 Aqurate 根据每位网站访问者之前与商店的互动，向他们提供高度针对性的产品推荐。 Aqurate 提供多种类型的产品推荐，可在电子商务商店集成后访问：交叉销售、追加销售、类似、替代品、为您推荐、商店新产品、现在流行等等。客户可以选择在哪些特定页面上显示它们，以提高他们的营销 KPI。 Aqurate 的个性化产品推荐可以显示在网站、应用程序的各个页面上，也可以通过电子邮件和 WhatsApp 发送。即使是新添加的产品项目，它也会自动显示推荐。 Aqurate 与各种电子商务平台和工具集成，例如 Shopify、Magento、Shopware、Mailchimp、Klaviyo 等。
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart 受到 3,000 多家 Shopify 和 Shopify Plus 商店的信赖。我们为电子商务企业提供通过对话式文本营销来增加销售额和与客户建立关系的能力。使用 TxtCart，您的团队将能够发展合规的订阅者列表，利用商店的历史 Shopify 数据创建有针对性的短信营销活动，减少废弃的购物车，并与客户进行双向对话，解锁全新的营销渠道，以提高有意义的投资回报率。我们对我们的产品充满信心，我们保证 10 倍的投资回报率或退款，这是行业领先的统计数据。我们是一个由 20 多名员工组成的完全远程团队，遍布美国、加拿大及其他地区！我们是一家以客户支持为先的公司，但最重要的是，我们的竞争优势在于我们非常注重结果，从我们的保证到我们的结果，再到我们的定价。
Experro
experro.com
Experro 是终极数字体验平台，可以为每位访客提供快速、个性化和难忘的电子商务体验。这个完全托管的平台是完全可组合的，并配备了 Headless CMS、可视化网站生成器、人工智能搜索和销售、客户数据平台以及即将推出的营销自动化功能。通过使用 Experro，客户可以享受闪电般快速且引人入胜的体验，而营销和电子商务团队可以使用无代码工具按需推出新的数字体验。开发人员可以专注于有意义的工作，而不是复杂的技术堆栈。如果您想构建速度极快的网站或无头电子商务商店，Experro 是您需要的改变游戏规则的解决方案。
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com 是领先的社交商务平台，旨在自动将网络商店导入 Facebook，并对其进行完全定制，以适应 Facebook 领域和原始品牌的外观和感觉。
Hello Retail
helloretail.com
Hello Retail 电子商务个性化软件将增加平均购物篮大小、转化更多客户并提高客户忠诚度。 Hello Retail 通过在正确的时间向正确的客户展示正确的产品来个性化您的电子商务商店。 Hello Retail 通过基于人工智能的行为识别创造个性化体验，从而产生可靠的产品推荐、搜索和电子邮件，从而为您的电子商务带来更多的交叉和提升销售。我们对客户的态度是您的成功就是我们的成功，因此您将有专家与您一起入职和管理您的帐户
Fresh Relevance
freshrelevance.com
Fresh Relevance 是一个多功能个性化平台，可帮助商业驱动型企业跨网站、应用程序、电子邮件、短信和广告提供增加收入的体验 - 无需技术专业知识。该平台可以节省您的时间，提高转化率并与您的技术堆栈集成。平均而言，客户发现 30% 的在线销售受到 Fresh Relevance 的影响。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 为零售商提供以数据为主导的智能客户旅程优化解决方案，引导在线购物者完成购买渠道并将其保留在生态系统中。利用客户洞察，Salesfire 使企业能够提高现场参与度、个性化用户体验并推动收入增长。从第一方数据收集到高级分析，Salesfire 利用人工智能的力量来识别更多购物者、增强重定向并将访客数据转化为销售。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜索、AI 导航、AI 推荐以及洞察与实验解决方案可改善购物体验，从而提高转化率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜索技术来理解含义。通过结合向量、大语言模型 (LLM) 和 GPT 技术，它可以提取一般句子背后的意图，以返回相关的产品结果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相关产品、相关关键词和相关类别模块提高了参与度，并帮助购物者只需一键点击即可完善他们的搜索意图。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 通过相关推荐来激发购物者探索您的目录，从而提高平均订单价值。 Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 可以通过富有洞察力的指标、频繁的 A/B 测试和个性化搜索专家支持来优化您的解决方案。
Findify
findify.io
Findify 是一个搜索和发现个性化平台，由数据和机器学习提供支持。专为电子商务网站打造，以加速增长。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智能电子商务个性化的领先提供商之一，为 B2C 或 B2B 企业提供完美的解决方案，以提高在线收入、平均订单价值、在线转化率，并建立忠诚的客户数据库。 PureClarity 允许您通过广泛的智能电子商务个性化功能为客户提供高度个性化和相关的在线购物体验，将您的在线访问者转化为忠实的客户。该软件与所有电子商务平台兼容，并为 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供插件/扩展。 PureClarity 可以有效地处理任何数量的数据，并从第一天开始工作。企业通常很快就会开始看到积极的成果。 PureClarity 功能包括： 个性化内容 – 允许您创建 1-2-1 相关且引人入胜的对话。显示与每个在线访问者相关的目标内容和横幅广告。通过展示他们感兴趣的促销、优惠和图像，将他们变成回头客和忠实客户。智能推荐可以在客户提出需求之前就知道他们想要什么。通过在客户旅程中的正确时间向客户展示正确的产品，您可以提高在线转化率和收入。让 PureClarity 的 AI 在整个客户旅程中实时追加销售和交叉销售产品，以最大限度地提高您的在线销售额。搜索中的个性化 - 让您的客户从搜索直接进入结帐。您可以在客户搜索您的网站和搜索结果页面时实时显示个性化的产品推荐和内容，让他们轻松准确地找到他们想要的东西。电子邮件中的个性化将您的客户重新注入您的销售渠道。通过提供适合客户现场体验的产品来吸引客户回到您的网站。说服您的客户购买、再次购买或重新访问他们废弃的购物车。为什么不提供激励措施来真正让他们兴奋呢？弹出窗口可以吸引客户的注意力！创建个性化弹出窗口和电子邮件捕获弹出窗口，以提高参与度并提高在线转化率。洞察和分析，了解每个客户的价值和潜在购买力。您可以全面了解访客行为、客户群和营销活动绩效，并了解如何最大限度地发挥网站潜力，进一步增加收入。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播销售技术的领导者，拥有 4,000 多家零售商，销售超过 1.5 亿件商品，终身 GMV 超过 3.5B+。 CommentSold 的技术持续为各种规模的企业提供一流的解决方案，以提供引人入胜的实时视频商务体验。凭借针对销售点系统、仓库优化、实时销售、营销自动化、购物应用程序和网上商店的端到端解决方案，CommentSold 提供企业在线发展所需的一切。
Okkular.io
okkular.io
Okkular 的 Tag-Gen 通过创建无缝的销售流程、实现高效的产品发现和在线产品引导来帮助时尚和家具零售商。 Okkular Tag-Gen 解决方案使用最先进的深度学习技术帮助自动化产品标记过程。我们的解决方案根据您品牌的产品图片建议相关标签。
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI 借助机器学习预测的力量帮助各种规模的公司提高盈利能力。我们通过释放您已拥有的客户数据中的隐藏价值来促进电子商务品牌的发展。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasekaran 创立的 Mad Street Den 品牌。
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics 提供可扩展的电子商务文本自动化软件，可解决电子商务公司内容团队当今面临的挑战。由于该软件基于数据到文本，因此该技术可帮助电子商务公司在机器学习 (ML) 内容创建工具的世界中以多达 110 种语言大规模创建一致且准确的产品描述。 这是怎么来的： AX Semantics 曾经聘请作家以 150 欧元的价格制作一页内容。众包降低了成本，同时对内容的需求却猛增。公司还意识到他们必须在全球经济中竞争，而不仅仅是在地区经济中竞争。经过近十年的历程，我们清楚地认识到，我们需要一种方法来使内容生成更快、更好、更具成本效益。 因此，我们构建了一款可以轻松处理大量内容生成的产品。我们的软件生成的内容几乎与人类作家没有区别。我们认为自己是一家以数据和科学为动力的作家公司。 我们的订阅服务（每月 899 欧元起）让用户能够使用 NLG 技术，从而实现内容创建的自动化。我们的软件不是自动创建内容的“黑匣子”。相反，它允许以多达 110 种语言生成内容。借助 AX Semantics，企业可以为内容团队和翻译人员等设置内容工作流程，并利用机器学习 (ML) 的优势。该软件在所有市场的电子商务中得到了非常有效的利用，用于生成产品描述、打印目录、价格标签等。然而，随着市场以及对内容和基于人工智能的工作流程的需求不断发展，该软件的实际应用是无限的。
Loop54
loop54.com
Loop54s 电子商务网站搜索和个性化由专有人工智能提供支持。 Loop54 AI 个性化您的网站搜索和类别导航，以便每个访问者都能体验到相关的结果。虽然大多数个性化工具需要数月的数据收集，但 Loop54 使用少量数据来完成数千条规则的工作。让您快速自动个性化用户体验。站点搜索 将您的搜索框变成一个有用的销售助理 - 无需霸道的徘徊。 - 预测个性化 - 自动完成 - 学习新单词 - 拼写检查 - 自动排名和排序 - 内容搜索 - 动态分面 - 相关结果 我们的搜索平均将 AOV 和转化率提高 30%。我们合作的一些客户不在 The High Street、Webhallen、Office Depot 等。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款适用于任何电子商务平台的产品搜索和发现解决方案。 Luigi's Box 的魔力始于详细的分析仪表板，为您提供有关网站上搜索和导航元素性能的所有相关信息。借助人工智能驱动的搜索、推荐和产品列表，详细了解平台的性能并确保获得最佳结果。为您的访客提供终极工具，以尽可能高效地发现您的产品。 Luigi's Box 是您和您的客户会喜欢使用的软件。
Segmentify
segmentify.com
Segmentify 是一个人工智能驱动的个性化平台，可帮助电子商务企业改善客户体验并提高转化率。增长解决方案通过个性化推荐、参与活动和追加销售策略来提高转化率和保留率。搜索和发现 通过个性化搜索、动态过滤和产品发现增强购物体验。渠道营销 通过电子邮件、推送通知推动多渠道分段参与。 Segmentify 是一个客户参与平台，可帮助您发现如何提高客户终身价值，从而简化电子商务增长之旅。为了实现这一目标，Segmentify 提供了一系列功能，包括推荐、参与、动态捆绑等个性化解决方案；客户数据解决方案，包括细分、客户档案；跨渠道营销解决方案（例如电子邮件和推送消息）以及营销解决方案（例如搜索框、Searchandising 等）。
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并通过一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。
Relewise
relewise.com
让我们发挥您的个性化潜力在 Relewise，我们为客户提供真正个性化的竞争优势，以便他们能够提供独特的用户体验。我们希望您的企业发挥其个性化潜力，并且我们希望全程为您提供帮助。极速定制结果我们提供个性化平台，具有出色的个性化搜索和推荐结果能力。基于实时用户行为，我们的平台适应用户的独特兴趣和行为，并以极快的速度提供出色的结果。其结果是出色的用户体验，电子商务企业受益于该平台的极端适应性、灵活集成、超快引擎和自动化学习。搜索产品、变体、类别和内容，呈现个性化产品推荐，在类别浏览和触发时个性化排序顺序。用于营销自动化。 Relewise 支持数百万种产品和变体，所有数据都得到持久化，并且数据可以零延迟地实时分析和使用。 B2C 和 B2B 中的一切都进展顺利。此外，Relewise 完全拥抱 B2B，具有针对性的功能，例如支持客户特定分类的个性化、客户细分和多用户客户帐户（和购物篮）。没有空话，有很多直言不讳的谈话，永远不会有沉闷的时刻。我们相信，良好的关系就是一切，而良好的对话是它们的开始。这就是为什么我们的产品随着客户的需求而变化，也是为什么我们非常认真地提供最高的 HOW 产品质量和超越的服务。信任是我们最强大的货币，我们承诺为您提供所有诚实的谈话，而不是空话推销。我们还承诺让事情变得有趣——我们被永无休止的探索和开发比现有事物更好的愿望所驱动。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个跨渠道客户参与平台，专为重视敏捷性而不是繁琐的复杂性的营销人员和产品所有者而构建。我们通过实时洞察和个性化的跨渠道沟通，帮助消费品牌快速适应不断变化的客户期望。 MoEngage 受到 1,200 多个全球消费品牌的信赖，包括 Soundcloud、花旗、迈克菲、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信和 Airtel。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 产品描述： * 跨渠道营销 根据客户的行动、行为、属性和偏好，在他们喜欢的时间通过他们的首选渠道实时细分并与其互动。 MoEngage 允许您通过网站、电子邮件、移动应用程序、短信、WhatsApp 和社交媒体等十一个渠道与客户互动。 * 客户洞察 将您的客户数据引入 MoEngage 并利用我们的 AI 引擎 Sherpa 来深入了解客户行为和偏好。通过单个仪表板轻松细分和吸引客户。只需点击几下，一切就完成了！ * 网页和应用程序个性化 根据您的网站和应用程序访问者的偏好、喜好、旅程阶段和生活方式喜好，提供个性化的内容、优惠和推荐，让他们感到满意。 * 实时交易提醒 MoEngage Inform 提供了一个统一的基础设施，可通过单个 API 管理跨渠道和供应商的关键警报。
Moosend
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Moosend 是一款功能强大的电子邮件营销自动化软件，具有世界一流的功能、最先进的自动化流程和潜在客户生成工具，可帮助您从第一天起发展业务，同时保持屡获殊荣的一体化用户界面。 - 发送电子邮件营销活动 创建精美、专业的电子邮件活动，像专业人士一样与您的受众互动。 - 管理您的受众使用我们的高级细分功能向正确的受众发送正确的电子邮件，使用订阅者标签进行组织，并最大限度地减少取消订阅。 - 扩大您的受众群体 使用一种工具即可创建、启动和优化令人惊叹的登陆页面和订阅表格。 - 自动化您的营销自动化重复性任务，并为您的客户创造令人愉悦的个性化数字体验。 -跟踪您的努力衡量您的营销成功并收集强大的数据以做出更好的决策。您可以免费试用 Moosend，并免费试用我们所有的中小企业和企业功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可开始使用，或联系我们的销售团队制定定制计划来支持您的业务需求。将以下链接复制并粘贴到您的浏览器中： - 免费试用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 获取自定义报价：https://moosend.com/contact-us/sales/
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 为香港、台湾、新加坡、马来西亚和亚太地区的众多零售商提供专业的聊天商务解决方案。作为 WhatsApp 官方商业解决方案提供商以及 Meta 和 LINE 的官方合作伙伴，我们跨社交消息渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和网站实时聊天）提供先进的商业解决方案，提高效率、用户行为分析，从而制定再营销策略。 Omnichat 的使命是通过全渠道消息传递、营销自动化、线上线下融合零售、社交客户数据平台、与 ChatGPT 以及 WhatsApp 目录和支付集成的“Omni AI”来释放聊天商务的潜力，Omnichat 为企业提供装备提供无缝的客户旅程，以抓住全渠道零售环境中产生的机会。 线上线下融合销售功能，可以轻松将线上渠道的访客引导至实体店销售人员进行跟进，促进线上线下的转化和收入追踪。 利用 ChatGPT，我们的人工智能聊天机器人“Omni AI”充当零售商的数字助理，处理客户的询问、推荐产品并促进营销活动规划。 WhatsApp目录和支付让零售商可以在WhatsApp上完成从浏览产品、与指定销售人员沟通到进行购买的顾客旅程，缩短顾客的决策和加快购买流程，为商家带来即时收入。 Omnichat 连续三年实现 300% 的年度经常性收入 (ARR) 同比增长，为超过 5,000 家零售和电子商务公司提供支持，包括屈臣氏、丰泽、莎莎化妆品、六福珠宝、LVMH 集团、万宁、太古资源、OSIM、罗技、Timberland、通利琴行、维特健灵及政府部门。
Beamer
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Beamer 是用于产品发布的客户沟通工具，可直接从您的应用程序打开双向通信，以便轻松联系、吸引客户并听取客户的意见。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。 Storyly Stories 使移动品牌能够超越移动屏幕的限制与受众互动，并在集成后无需任何开发工作即可创造引人入胜的体验，从而为移动品牌的营销策略提供支持。 Storyly 受到 40 多个国家/地区 300 多个品牌的信赖，包括但不限于 Domino’s Pizza、土耳其航空、联合航空、麦当劳、New Look、迪卡侬、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本质上为移动应用程序和网站提供了以朗朗上口、熟悉且互动的方式传达任何消息的机会，而不是侵入性的。凭借其直观的工作室和仪表板，Storyly 还可以轻松创建适合任何移动应用程序和网站的风格和设计的引人入胜的内容。这就是为什么 Storyly Stories 不仅仅是一个圆圈——提供了一个充满创造力、互动和联系的无限世界。
Releva
releva.ai
Releva 是一款用于电子商务增长的一体化人工智能自动化解决方案。该公司提供一个营销自动化平台，可个性化网站和多渠道，以提高转化率、平均订单价值、客户终身价值，并以惊人的投资回报率带来收入增长。 Lucy，Releva 的人工智能，一种类似于聊天 GPT 的技术，可以回答最重要的销售和营销问题，例如每个用户想要什么；当他们想要的时候；什么价格范围是可以接受的；偏好的数字渠道是什么？与每个用户产生共鸣的创意和叙述是什么。 Releva 的使命是创造类似于只能在当地小商店才能获得的用户体验。我们通过品牌与其消费者之间道德的全渠道互动来优化个性化来做到这一点。 Releva 与每个电子商务商店和所有数字渠道深度集成，以增加流量和提高转化率。该平台持续实现 20% 以上的收入增长以及令人惊叹的 51 倍以上的投资回报率。
Justuno
justuno.com
Justuno 的转化工具套件包括潜在客户捕获（短信和电子邮件）、退出优惠、购物车放弃、横幅、产品推荐等，以创建最终的转化旅程，在正确的时间向正确的购物者传递正确的信息。 - 收集更多零方和第一方数据，并将其推送到您现有的营销工具（我们有 100 多个集成和计数） - 行业领先的电子邮件和 SMS 潜在客户捕获（两步、点击文本等）以实现最佳增长- 80 多个高级定位规则，包括地理定位（精确到邮政编码）、退出意图、购物车内容、流量来源等 - 运行 A/B 测试以优化营销活动 - 在网站上的任何位置使用产品推荐，包括追加销售、交叉销售- 卖得最好卖家、最近浏览过的内容等 - 访问预构建的模板库，其中包含来自行业领先的合作伙伴和我们自己的 200 多种设计，以便立即开始使用。寻找更多？ - 提高平均订单价值：通过动态运输横幅、购物车/结帐建议等 - 实时监控绩效：Justuno 的分析仪表板实时显示可操作的见解，使您的营销活动保持最佳状态 - 增加电子邮件和短信列表： Justuno 与行业领先的 SMS 和 ESP 的集成使您可以将电子邮件和 SMS 选择加入同时推送到您的平台，并创建两步潜在客户表单、在移动设备上使用点击文本选择加入等 - 创建移动友好体验：通过符合 Google 最佳实践的优化移动促销活动，转化更多移动网站访问者 - 提高付费媒体投资回报率：Justuno 的受众同步功能每小时同步您的订阅者列表，以获取最新的重新定位和潜在客户机会，从而最大限度地提高广告系列效果 - 隐藏字段：从访问者那里收集其他信息，例如 UTM 信息、IP 地址、登陆的第一个 URL、使用的优惠券代码等）。将此与选择加入相结合，以实现自动化流程中的最大程度的个性化。 - 正在为您的无头商店寻找解决方案？ Justuno 为需要创建终极前端体验的品牌提供无头网站支持。联系我们了解详情！
VWO
vwo.com
运行实验程序是很棘手的。无论您的目标是提高网站转化率还是改善用户体验，您都需要做很多事情才能把事情做好。这就是为什么 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等数千家世界领先的企业品牌都希望 VWO 来运行和扩展他们的数字实验。 VWO 是世界领先的 Web 测试和转化优化平台，使成长中的企业能够跨桌面、移动和其他设备优化其 Web 体验，从而提供独特的体验。收集用户见解、确定假设的优先级、规划路线图、进行测试、分析结果 - VWO 可让您覆盖整个 9 码。 VWO 经过精心设计，易于实验。您可以在几分钟内启动测试，无需 IT 部门的任何帮助。凭借 BS 和 ISO 等认证，VWO 完全符合 GDPR，并通过设计和默认提供强大的安全性。凭借行业领先的 24/7 支持和 98% 的客户满意度，每天服务 10 亿个请求，同时确保 100% 的正常运行时间 – VWO 专为企业打造！ VWO 的全球客户群包括沃达丰、三星、丰田和 eBay 等品牌，迄今为止已帮助全球 4,500 多个品牌进行了超过 600,000 次实验。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Searchspring
searchspring.net
Searchspring 是原创且最值得信赖的电子商务解决方案之一。在过去 16 年里，Searchspring 开发了整套电子商务产品，帮助在线商店通过搜索、营销、个性化和报告提供终极购物体验。 Searchspring 的电子商务专家团队确保与个性化入门的完全集成以及屡获殊荣的客户成功团队的持续支持。作为专为电子商务构建的排名第一的搜索、营销和个性化平台，Searchspring 在正确的时间向正确的人提供正确的产品。 Chubbies、Pura Vida、Moen、Fabletics、Peet’s Coffee、SKIMS、West Elm、Specialized、Wildfang 和 Ripcurl 等客户信赖 Searchspring 来帮助增加购物车规模、转化率和回头客。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
MyAlice
myalice.ai
适用于社交活跃的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一体化客户沟通工具。社交是新的电子商务。客户现在像对待人一样对待您的品牌，并希望通过多种渠道与您聊天。因此，我们创建了通过对话在支持媒体上进行销售和支持的现代方式。只需五个简单步骤即可为您的电子商务品牌解锁社交商务，以发展您的业务、建立真正的客户关系并减少完成订单的时间。 1. 通过一个收件箱提供支持和销售 和您一样，我们也讨厌在无数社交应用、网站和商店之间切换。因此，您可以从一个共享收件箱管理所有社交渠道、实时聊天和电子商务订单。 2. 管理您的电子商务订单 查看和搜索您的库存、创建或更新订单、共享产品图片、查看客户详细信息 — 所有这些都无需离开您的收件箱。 3. 节省支持时间和资源 只需几分钟即可部署无代码聊天机器人，从而节省支持时间、自动响应常见查询并以多种语言自动进行对话。 4. 与您的团队成员协作获取功能齐全的票务工具，以自动分配、重新分配成员、创建预设回复、添加标签并留下注释，以共享方式支持客户。 5. 无需尝试即可做出更好的决策 = 生成有关用户、销售、代理效率和客户评级的自动报告，以便为您的团队做出更好的决策。 TLDR：MyAlice 提供了电子商务业务所需的一切 - 社交媒体渠道、实时聊天、聊天机器人、商店库存、支付网关、移动应用程序 - 全部都在一个平台上，以便您可以随时随地进行销售和支持。任何时候。任何地方。与您的 WooCommerce 或 Shopify 商店、网站、移动应用程序以及 Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Viber、Telegram 和 Line 等流行社交渠道集成。立即注册免费帐户或获取迁移帮助，以从 Gorgias、Delightchat、Richpanel、eDesk、Freshdesk 进行切换。
Intellimize
intellimize.com
Intellimize 是一个人工智能驱动的平台，专门从事网站个性化和转化率优化。它为营销人员提供了一个多功能空间来测试、优化和个性化他们的网站体验。 该平台具有运行无限变化的能力，因此有助于快速测试新概念和想法。利用其生成式人工智能技术，它还通过提供文案建议来解决写作障碍。Intellimize 的最大优势在于它能够使用人工智能优化提供 1:1 个性化。 它根据每个访问者的个人行为和偏好向其展示独特的网站变化，从而个性化用户体验，而无需第一或第三方数据。Intellimize 平台支持多种行业，包括但不限于 SaaS 和电子商务。 它可用于 A/B 测试、登陆页面优化以及电子商务和 SaaS 运营的特定个性化。平台分析功能可深入了解实验对不同细分市场的影响，帮助用户了解其战略决策的影响。 值得注意的是它能够与各种营销和分析工具无缝集成。除了 AI 技术之外，Intellimize 还提供专业服务、客户成功团队和引导引导。 专业服务团队是平台功能的延伸，包括战略和分析CRO专家，帮助用户实现优化目标。