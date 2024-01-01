电子商务个性化软件 - 最热门应用 - 巴林

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务个性化软件通过针对个人消费者量身定制来增强在线购物体验。通过跨各种渠道实时跟踪用户行为，该软件提供个性化消息，引导用户发现和购买产品或服务。营销人员和电子商务专业人士使用该软件来促进在线销售。 通常，电子商务个性化软件作为独立解决方案提供，与电子商务平台、购物车软件和产品信息管理 (PIM) 系统集成。此外，一些供应商将其与电子营销软件或多渠道零售软件相结合，以获得更全面的方法。
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Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。 Storyly Stories 使移动品牌能够超越移动屏幕的限制与受众互动，并在集成后无需任何开发工作即可创造引人入胜的体验，从而为移动品牌的营销策略提供支持。 Storyly 受到 40 多个国家/地区 300 多个品牌的信赖，包括但不限于 Domino’s Pizza、土耳其航空、联合航空、麦当劳、New Look、迪卡侬、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本质上为移动应用程序和网站提供了以朗朗上口、熟悉且互动的方式...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Drip
drip.com
Drip 是一个营销自动化平台，可帮助成长中的电子商务品牌推动重复购买和品牌忠诚度。 Drip 为 30,000 多名电子商务营销人员提供了强大的工具来了解客户并向其进行营销。您将把所有客户数据转化为 Drip 中的动态细分，并通过一次性的自动化营销活动吸引客户。使用 Drip 的自动化、电子邮件和现场消息来吸引客户再次购买。通过在一个平台上提供设计精美的电子邮件和高级弹出窗口来节省成本。试用 Drip 14 天，看看您最喜爱的电子商务品牌为何转向使用 Drip。
Insider
useinsider.com
Insider 是一个用于构建个性化跨渠道体验的单一平台，使企业营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，使用 AI 意图引擎预测他们的未来行为，并构建个性化的客户体验。营销人员使用 Insider 的平台跨 Web、应用程序、Web 推送、电子邮件、短信、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入胜的体验。最近获得独角兽地位的 Insider 还受到纳斯达克的祝贺，成为世界上唯一由女性创立、女性领导的 B2B SaaS 独角兽之一。 CrunchBase 最近将 Insider 联合创始人兼首席执行官汉德·西林吉尔 (Hande Cilingir) 评为美国以外的顶级女性首席执行官之...
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个以洞察为导向的客户参与平台，受到超过 1,200 个全球消费品牌的信赖，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信、Airtel 等。来自超过 35 个国家/地区的数字优先品牌和企业品牌使用 MoEngage 每月为超过 12 亿客户提供数字体验，每天发送 32 亿条消息。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Ma...
Litmus
litmus.com
Litmus 是营销人员如何让每次发送都发挥作用的方法。它是您技术堆栈的核心组件，可让您创建、个性化、测试、审查和分析您发送的每封电子邮件。太多的公司在不知情的情况下发送了损坏的电子邮件，错过了真正改善结果所需的更深入的见解，并且难以大规模个性化电子邮件。借助 Litmus，您可以更好地构建、测试和信任每条传出消息。这就是为什么超过 700,000 名营销专业人士（包括 80% 的财富 100 强企业）转向我们的原因。这也是我们实现 98% 客户满意度的原因。石蕊。让每一次发送都有意义。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 通过使营销和客户数据具有可操作性，并专注于保留率和更高的 CLTV，帮助电子商务品牌成长。这些工具包括实时报告、客户数据库、细分、电子邮件营销和自动化。主要电子商务平台的集成是无缝的。
Spott
spott.ai
要在网上取得成功，您必须做好三件事。 1. 制作精彩的内容 2. 确保在受众所在的频道上发布内容 3. 确保一旦激发了受众的灵感，就可以让他们通过互动进行转化，从而根据这种灵感采取行动。 SPOTT 重点关注第三步。我们的价值主张：SPOTT 是一种解决方案，允许用户通过使其在多渠道环境中可操作和可衡量来从其发布的内容中获得更多价值。使用我们的 Spott 软件，您可以插入 (360°) 图像、pdf 和视频的可购物链接，获取订阅时事通讯、链接 pdf 文档或展示您的最新促销活动。您可以轻松地为所有图像和视频添加交互层。使您的视频、目录和图像具有交互性。添加号召性用语、标记产品、订阅新闻通讯并...
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 为香港、台湾、新加坡、马来西亚和亚太地区的众多零售商提供专业的聊天商务解决方案。作为 WhatsApp 官方商业解决方案提供商以及 Meta 和 LINE 的官方合作伙伴，我们跨社交消息渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和网站实时聊天）提供先进的商业解决方案，提高效率、用户行为分析，从而制定再营销策略。 Omnichat 的使命是通过全渠道消息传递、营销自动化、线上线下融合零售、社交客户数据平台、与 ChatGPT 集成的“Omni AI”以及 WhatsApp 目录和支付来释放聊天商务的潜力，Omnichat 为企业提供装备提供无缝的...
MyAlice
myalice.ai
适用于社交活跃的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一体化客户沟通工具。社交是新的电子商务。客户现在像对待人一样对待您的品牌，并希望通过多种渠道与您聊天。因此，我们创建了通过对话在支持媒体上进行销售和支持的现代方式。只需五个简单步骤即可为您的电子商务品牌解锁社交商务，以发展您的业务、建立真正的客户关系并减少完成订单的时间。 1. 通过一个收件箱提供支持和销售 和您一样，我们也讨厌在无数社交应用、网站和商店之间切换。因此，您可以从一个共享收件箱管理所有社交渠道、实时聊天和电子商务订单。 2. 管理您的电子商务订单 查看和搜索您的库存、创建或更新订单、共享产品图片、查看客户详细信息...
Jebbit
jebbit.com
体验直接从消费者那里收集数据的最具创意和合规的方式。创造有趣、引人入胜的互动体验，以推动更多销售、促进参与并捕获有价值的第一方数据。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一个零售营销平台，可帮助营销人员在几分钟内将数据转化为创收活动。通过将数据直接内置到营销活动工作流程中以及点击式预测模型，零售营销人员可以将手动流程抛诸脑后，触发任何通信并自动化每封电子邮件、移动设备、网站和付费媒体的人物、内容、时间和地点给每个购物者的消息。超过 400 个品牌信赖 Bluecore 能够快速提高客户保留率并推动可预测的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一种高级实验工具，主要由想要启动高级实验的机构、开发和产品团队以及需要 IT 部门帮助最少的营销人员使用。我们脱颖而出：我们真正关心我们的客户 - 在支持和超额交付方面付出更多努力，因为我们还有内部实验团队、CRO 和数据专家为您服务。功能： A/B 测试：使用市场上先进的细分引擎之一创建实验，具有 41 个数据点：网站行为、流量来源、CRM 数据、GTM、天气 API 等。高级报告：> 贝叶斯和频率统计 >按特定目标过滤结果 > 辅助转化或线性分布 > 累积视图 > 仅共享与您的团队重要的内容：pdf 报告 > 跟踪任何事件 现场调查： > 作为弹出...
Syte
syte.ai
Syte 是专门为电子商务应用程序设计的产品发现平台。它利用视觉人工智能来增强各种电子商务活动，包括视觉搜索、个性化和自动产品标签。 Syte 旨在通过提供视觉搜索体验将购物者与产品联系起来，从而提高效率、支持可持续发展并消除死胡同。 它展示视觉上相似且互补的产品推荐，旨在激发和转化不同类型的购物者。它还具有自动产品标签系统，可以节省时间、优化销售流程并提高产品数据的准确性。 这些解决方案可以适应不同的市场现实，并可以扩展以满足时尚、家居装饰和珠宝等各个行业领域的特定需求。 它适合不同的企业规模，从成长型企业到大型企业。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能强大的电子邮件营销自动化软件，具有世界一流的功能、最先进的自动化流程和潜在客户生成工具，可帮助您从第一天起发展业务，同时保持屡获殊荣的一体化用户界面。 - 发送电子邮件营销活动 创建精美、专业的电子邮件活动，像专业人士一样与您的受众互动。 - 管理您的受众使用我们的高级细分功能向正确的受众发送正确的电子邮件，使用订阅者标签进行组织，并最大限度地减少取消订阅。 - 扩大您的受众群体 使用一种工具即可创建、启动和优化令人惊叹的登陆页面和订阅表格。 - 自动化您的营销自动化重复性任务，并为您的客户创造令人愉悦的个性化数字体验。 -跟踪您的努力衡量您的营销成功并收集强大的数据...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 将转化率提高 3% 以上！享受轻松的联系人收集、测验、调查、登陆页面和偏好中心 - 所有这些都旨在捕获、汇聚和转换更多零pa... 显示更多 ty 数据！扩大您的电子邮件+短信营销列表，捕获零方数据，并通过高转化率产品推荐测验、参与多步骤表单、现场和电子邮件调查、登陆页面和偏好中心来推动更多销售。充分利用数据的力量，快速获得个性化现场、电子邮件、短信和重新定位体验的回报。 Digioh 允许营销人员比市场上的任何平台收集更多消费者同意的零方数据，并在微观和宏观层面上跨所有营销渠道利用这些数据。通过推出产品推荐测验、实施调查来了解您的客户以及根据此信息通过电子邮件或短信继续对...
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Beamer
getbeamer.com
Beamer 是用于产品发布的客户沟通工具，可直接从您的应用程序打开双向通信，以便轻松联系、吸引客户并听取客户的意见。
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud 可与任何第三方系统无缝集成，并可将任何业务标准直接轻松配置到平台中。 Acquia Marketing Cloud 专为需要访问客户数据的所有团队而设计，支持跨领域、品牌、地理位置和网站的业务。提高营销敏捷性，同时让您的业务适应未来的发展。获得灵活性来满足消费者不断变化的需求，同时提高部门间效率。
Searchspring
searchspring.net
Searchspring 是原创且最值得信赖的电子商务解决方案之一。在过去 16 年里，Searchspring 开发了整套电子商务产品，帮助在线商店通过搜索、营销、个性化和报告提供终极购物体验。 Searchspring 的电子商务专家团队确保与个性化入门的完全集成以及屡获殊荣的客户成功团队的持续支持。作为专为电子商务构建的排名第一的搜索、营销和个性化平台，Searchspring 在正确的时间向正确的人提供正确的产品。 Chubbies、Pura Vida、Moen、Fabletics、Peet’s Coffee、SKIMS、West Elm、Specialized、Wildfang 和 ...
Findify
findify.io
Findify 是一个搜索和发现个性化平台，由数据和机器学习提供支持。专为电子商务网站打造，以加速增长。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasek...
Recombee
recombee.com
我们提供个性化的内容、产品和搜索推荐作为服务，以增加客户的收入、提高用户满意度并帮助他们的业务发展。通过我们简单易用的集成，我们的用户可以通过加入 30 天无限制免费试用来亲身体验我们的服务。我们的总部位于布拉格，为全球 300 多家满意的客户提供服务，他们乐于分享他们的经验。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一个在线平台，旨在帮助各种规模的企业创建引人入胜的营销测验和调查、收集反馈并推动销售。 Marquiz 提供用户友好的拖放式测验构建器、各种独特的测验模板以及每个测验的免费统计数据。这些功能使您可以轻松创建、编辑和分析您的自定义测验。 Marquiz 的定价计划基于每月产生的销售线索数量，这意味着它们是为满足您独特的业务需求而量身定制的，无论您运营的是小型团队还是大型组织。注册 www.marquiz.io，了解 Marquiz 如何帮助您的企业扩展其营销策略。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一个屡获殊荣的全渠道营销自动化平台，可为每个零售商的问题提供解决方案：如何在正确的时间向每位访客发送正确的消息和正确的内容。它使单人商店和企业零售商等能够从大数据平台的使用中受益，以便轻松创建数据驱动的自动化和个性化活动，在几秒钟内对客户/访客行为和目录变化做出反应。因此，ContactPigeon 通过实现三个主要目标来帮助客户增加销售额： • 丰富的客户洞察：收集客户行为数据并构建丰富的统一客户视图 • 提高客户参与度：在客户旅程中的适当时刻触发自动化和预测性消息用于优化销售转化和保留。 • 多渠道覆盖：允许企业在一个平台内跨多种消息传递渠道（例如电子邮件、短...
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一个面向电子商务和酒店业的人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 平台。预测性人工智能平台可提供个性化体验，以提高品牌转化率。 其主要产品包括人工智能驱动的推荐引擎，利用机器学习生成适合每个客户的有针对性的产品建议。 该平台旨在自动将数据分析转化为可操作的洞察力，从而将业务从单纯的数据驱动升级为智能驱动。 该平台还包括集成功能，使企业能够将平台的功能与其现有系统无缝连接。 Aidaptive 因其在促进高效商务方面的创新贡献而获得认可，并继续在为品牌和消费者提供机器学习技术解决方案方面处于领先地位。 请注意，虽然 Aidaptive 提供演示和免费预测受众列表...
Maropost
maropost.com
Maropost 通过统一的电子邮件营销平台简化了客户互动，该平台在客户旅程的每一步将公司与其客户联系起来。 Maropost 提供单一客户视图，跨任何渠道创建个性化体验，以实现更好的参与度和更高的转化率。 Maropost 将白手套服务与行业领先的技术相结合，让客户互动变得轻松。
VWO
vwo.com
运行实验程序是很棘手的。无论您的目标是提高网站转化率还是改善用户体验，您都需要做很多事情才能把事情做好。这就是为什么 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等数千家世界领先的企业品牌都希望 VWO 来运行和扩展他们的数字实验。 VWO 是世界领先的 Web 测试和转化优化平台，使成长中的企业能够跨桌面、移动和其他设备优化其 Web 体验，从而提供独特的体验。收集用户见解、确定假设的优先级、规划路线图、进行测试、分析结果 - VWO 可让您覆盖整个 9 码。 VWO 经过精心设计，易于实验。您可以在几分钟内启动测试，无需 IT 部门的任何帮助。凭借 BS 和 ISO 等认证，VW...
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智能电子商务个性化的领先提供商之一，为 B2C 或 B2B 企业提供完美的解决方案，以提高在线收入、平均订单价值、在线转化率，并建立忠诚的客户数据库。 PureClarity 允许您通过广泛的智能电子商务个性化功能为客户提供高度个性化和相关的在线购物体验，将您的在线访问者转化为忠实的客户。该软件与所有电子商务平台兼容，并为 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供插件/扩展。 PureClarity 可以有效地处理任何数量的数据，并从第一天开始工作。企业通常很快就会开始看到积极...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播销售技术的领导者，拥有 4,000 多家零售商，销售超过 1.5 亿件商品，终身 GMV 超过 3.5B+。 CommentSold 的技术持续为各种规模的企业提供一流的解决方案，以提供引人入胜的实时视频商务体验。凭借针对销售点系统、仓库优化、实时销售、营销自动化、购物应用程序和网上商店的端到端解决方案，CommentSold 提供企业在线发展所需的一切。
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并通过一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是最智能的平台，提供洞察力推荐，推动在线发现和参与。 Crossing Minds 由世界著名的人工智能先驱创立和领导，并以深度学习的最新进展为动力，可立即提供精确的、基于会话的建议，不会侵犯或危害客户隐私。我们帮助企业吸引客户。我们帮助人们发现他们喜欢的产品。我们帮助将好奇心转化为忠诚度。
Socital
socital.com
Socital 是一个电子商务营销平台，可帮助营销人员捕获潜在客户，将匿名和放弃的访问者转化为客户，并增加销售额。 Socital 提供了一套独特的工具，用于数据收集、电子邮件数据库细分、转化优化、定位和个性化。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供托管转化优化，帮助互联网最大的品牌提高销量、捕获新客户、停止放弃并增加新客户获取。内部创意和开发团队将 UpSellit 的技术完美地结合到转化漏斗的目标阶段，作为您营销团队的延伸。 UpSellit 灵活的定价模型有助于满足任何企业的需求，并允许各种规模的零售商看到转化率优化的真正影响。 UpSellit 的管理服务套件包括： - 电子邮件再营销 - 激励策略 - 短信营销活动 - 价值驱动策略 - 购物车重建技术 - 控制组 - 高级 AB 测试 - 行为解析 - 防虚假保护
Poltio
poltio.com
Poltio 的无代码嵌入式解决方案具有响应式和白标签功能，使品牌/机构能够人性化产品发现并捕获实时零方数据/获得公正的见解/增强 OI，同时创建细分和角色。只需选择正确的解决方案，例如智能调查、参与测试或产品推荐测验/礼品查找器。产品测验不仅可以增强客户的购物体验，还可以提供卓越的体验，并通过引导销售提升客户旅程。
Wyng
wyng.com
Wyng 帮助品牌发展并了解其受众，从而提供更相关的体验。借助 Wyng，营销人员可以轻松构建交互式数字体验，在适当的时刻吸引客户，获得偏好和其他零方数据，并实时进行个性化。无论体验是产品搜索测验、促销还是偏好中心 - Wyng 体验总是适时、用户友好，并为消费者提供真正的价值。 Wyng 为 250 多个全球品牌提供服务，包括 AAA、迪士尼、雅诗兰黛、索尼和联合利华，这些品牌利用 Wyng 来推动选择加入、增加销量并增强消费者信任和品牌亲和力。要了解更多信息，请访问 www.wyng.com。
Monetate
monetate.com
Monetate 使营销人员能够让客户在个人层面上感到被理解和欣赏。 Monetate 使品牌能够提供完全集成的个性化策略。以性能为中心的架构提供了著名的易于使用的界面，具有一系列功能强大的工具，涵盖构思和验证，直至提供可扩展的一对一跨渠道体验。通过卓越的体验取悦消费者，从而提高参与度、转化率，并最终提高客户终身价值。 Monetate 为 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等领先品牌以及数百个其他市场领导者带来了数十亿美元的年收入。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
deco.cx
deco.cx
Deco.cx 是后人工智能时代网络的体验构建者。它是一个一体化的前端平台，使各种规模的企业能够创造真实、高性能的数字体验。Deco.cx 是网络后人工智能时代的体验构建者。它是一个一体化的前端平台，使各种规模的企业能够创造真实的高性能数字体验。
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate Personalize 是一款人工智能驱动的工具，可帮助电子商务商店充分利用每位网站访问者，通过个性化产品推荐提高转化率、AOV 和客户保留率。 Aqurate 根据每位网站访问者之前与商店的互动，向他们提供高度针对性的产品推荐。 Aqurate 提供多种类型的产品推荐，可在电子商务商店集成后访问：交叉销售、追加销售、类似、替代品、为您推荐、商店新产品、现在流行等等。客户可以选择在哪些特定页面上显示它们，以提高他们的营销 KPI。 Aqurate 的个性化产品推荐可以显示在网站、应用程序的各个页面上，也可以通过电子邮件和 WhatsApp 发送。即使是新添加的产品项目，它也会自...
Experro
experro.com
Experro 是终极数字体验平台，可以为每位访客提供快速、个性化和难忘的电子商务体验。这个完全托管的平台是完全可组合的，并配备了 Headless CMS、可视化网站生成器、人工智能搜索和销售、客户数据平台以及即将推出的营销自动化功能。通过使用 Experro，客户可以享受闪电般快速且引人入胜的体验，而营销和电子商务团队可以使用无代码工具按需推出新的数字体验。开发人员可以专注于有意义的工作，而不是复杂的技术堆栈。如果您想构建速度极快的网站或无头电子商务商店，Experro 是您需要的改变游戏规则的解决方案。
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ 是唯一一个因转化率极低而被迫诞生的高性能电子商务平台。您的商店销售额上次转化率达到 4%、6%、8%、10% 或更高是什么时候？ Checkout Champ 通过其革命性的定制结账、预购订单提升和智能一键追加销售技术，提高您的转化率和平均订单价值。 Checkout Champ 为您提供对结帐页面的全面定制和控制、购买前和购买后一键追加销售，从而为您的商店提供强大的支持，并且是第一大订阅计费平台，界面简单易用。
Relewise
relewise.com
让我们发挥您的个性化潜力在 Relewise，我们为客户提供真正个性化的竞争优势，以便他们能够提供独特的用户体验。我们希望您的企业发挥其个性化潜力，并且我们希望全程为您提供帮助。极速定制结果我们提供个性化平台，具有出色的个性化搜索和推荐结果能力。基于实时用户行为，我们的平台适应用户的独特兴趣和行为，并以极快的速度提供出色的结果。其结果是出色的用户体验，电子商务企业受益于该平台的极端适应性、灵活集成、超快引擎和自动化学习。搜索产品、变体、类别和内容，呈现个性化产品推荐，在类别浏览和触发时个性化排序顺序。用于营销自动化。 Relewise 支持数百万种产品和变体，所有数据都得到持久化，并且数据可以...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 帮助公司在其数字资产（网络、移动、电子邮件、推送等）中受益于基于实时机器学习的本地推荐。我们的技术可与领先的网络资产（Youtube、亚马逊等）为其“为您推荐”或“您可能喜欢”等部分构建的技术相媲美。
Rejoiner
rejoiner.com
电子商务电子邮件营销软件由您可以信赖的 24x7 专家提供支持。其他电子邮件平台迫使您自己动手、聘请代理机构或雇用更多全职员工。 Rejoiner 配备了嵌入您营销团队的电子邮件专家。减少开销、加快执行速度并提高利润增长。电子商务的电子邮件营销——这就是我们所做的一切。
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
Vizury
vizury.com
Vizury 于 2007 年推出，是一种注重绩效的 Martech 解决方案，帮助品牌实现更高的渠道转化和客户保留。 自成立以来，我们独特的技术驱动服务的重点始终是能够将客户带回品牌的网站、移动应用程序或零售店，并提高新客户的获取、保留和品牌忠诚度。 在推出并实现全球规模后，Vizury 的平台和业务于 2018 年被 Affle 收购。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
OptiMonk
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