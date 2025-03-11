电子商务欺诈防护软件 - 最热门应用

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电子商务欺诈防护软件可帮助在线企业识别高风险交易并评估潜在风险以遏制欺诈活动。通过利用算法分析，该软件降低了欺诈性产品订单和付款的可能性，从而最大限度地减少电子商务企业面临此类风险的风险。这些企业更容易遭受欺诈，尤其是当交易发生在不安全的网站或移动平台上时。
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Stripe
stripe.com
Stripe是一种在线支付处理平台，支持多种付款方式，帮助企业接受全球客户的支付并管理交易。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis是一个法律研究平台，提供法律信息、分析和AI工具，帮助法律专业人士提高工作效率和决策质量。
Onfido
onfido.com
Onfido 是一款 AI 驱动的身份验证解决方案，帮助企业自动化用户身份验证，支持多个国家和文档，确保安全性与合规性。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint是一个设备智能平台，帮助开发者构建高效的欺诈检测解决方案，提供稳定的访客ID和实时决策的API。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是一款后端解决方案，支持全球扩展、支付、税务、反欺诈和合规，可以灵活集成至现有电商平台。
MaxMind
maxmind.com
MaxMind是提供IP地理位置和欺诈检测服务的工具，帮助企业识别用户位置、检测欺诈风险并优化内容交付。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQ是一款全面的欺诈预防API套件，可实时检测和阻止各种欺诈活动，保障企业数字安全。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck是一款数字身份验证应用，支持KYC、欺诈和年龄验证，通过移动设备和API实现快速、安全的验证。
UpPass
uppass.io
UpPass是一款无代码身份验证平台，帮助快速防止在线欺诈。用户可以创建入职表单并进行多种验证，结果可集成到CRM等服务中。
Cognito
cognitohq.com
Cognito 应用提供全球即时的身份验证服务，包括 KYC 和 AML 合规、监控名单筛查等，仅需少量代码。
Socure
socure.com
Socure是一个数字身份验证和欺诈预防平台，利用AI和机器学习技术提供自动化身份验证，确保合规并减少风险。
Forter
forter.com
Forter是一个预防欺诈的平台，通过实时分析和机器学习技术，保护数字交易安全，有效区分合法与欺诈性交易。
Adloox
adloox.com
Adloox 是一款独立的广告验证和洞察平台，帮助用户跟踪、验证和优化数字广告绩效，确保广告可见性和有效性。
Sift
sift.com
Sift是一款由人工智能驱动的欺诈检测平台，帮助企业确保数字信任和提升消费者体验，服务于700多家企业。
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911是一款帮助商家管理拒绝和欺诈的应用，提供全面的拒绝管理解决方案和交易数据分析工具。
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net是一个全面的欺诈、AML和KYC平台，帮助数字企业和金融科技公司检测欺诈、优化客户 onboarding 和交易监控。
NoFraud
nofraud.com
NoFraud是一款电商欺诈预防和结账解决方案，实时扫描每笔订单，提供交易决定并确保顺畅的客户体验。
Trustfull
trustfull.com
Trustfull是一款实时风险决策平台，基于数字足迹收集数据，帮助企业评估风险，改善在线体验，适用于KYC、AML等场景。
BrandShield
brandshield.com
BrandShield是一个数字风险保护平台，监测、检测和删除品牌在线威胁，帮助企业维护品牌完整性和客户信任。
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast是一个帮助商户减少退款率的工具，通过实时通知和自动化服务优化财务运营。
AtData
atdata.com
AtData的SafeToSend服务提供准确的电子邮件验证，确保邮件地址有效并去除不良地址，提升送达率和用户参与度，易于使用和管理。
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro帮助商家检测在线欺诈，分析交易风险，减少退款，提高运营效率，支持多平台无缝集成。
Buysafe
buysafe.com
Buysafe应用程序为在线购物提供保障，帮助消费者识别信誉良好的卖家，增强安全性和信任度，确保安全的购物体验。
Xelix
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Xelix是一款企业软件，提供基于AI的应付账款控制中心，自动化五大核心流程，适用于各行业的大型组织。
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风险平台提供先进的欺诈管理解决方案，利用机器学习技术保护商人免受欺诈交易，提升顾客购物体验和收入。
Eye4Fraud
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Eye4Fraud是一个在线订单验证和欺诈保护服务，帮助卖家降低交易风险，确保交易安全。
Kount
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Kount是一个欺诈检测软件，帮助各行业企业防范欺诈并定制防范策略，降低财务损失风险。
Signifyd
signifyd.com
Signifyd是一款电子商务欺诈保护软件，帮助商家识别消费者行为，防止欺诈，优化收入，支持跨境交易，提升安全性。
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ClearSale是一款电子商务欺诈保护应用，通过机器学习技术帮助商家检测和防止欺诈，提供安全的交易处理和定制报告功能。
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit是一款专为在线商家设计的退款管理解决方案，提供退款警报、争议管理和过程自动化工具。
Ravelin
ravelin.com
Ravelin是一个利用机器学习和人类见解预防在线支付欺诈的平台，提供安全可靠的支付解决方案，支持商家增强客户信任。