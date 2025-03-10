电子商务欺诈防护软件 - 最热门应用

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电子商务欺诈防护软件可帮助在线企业识别高风险交易并评估潜在风险以遏制欺诈活动。通过利用算法分析，该软件降低了欺诈性产品订单和付款的可能性，从而最大限度地减少电子商务企业面临此类风险的风险。这些企业更容易遭受欺诈，尤其是当交易发生在不安全的网站或移动平台上时。
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Stripe
stripe.com
Stripe是一种在线支付处理平台，支持多种付款方式，帮助企业接受全球客户的支付并管理交易。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis是一个法律研究平台，提供法律信息、分析和AI工具，帮助法律专业人士提高工作效率和决策质量。
Onfido
onfido.com
Onfido 是一款 AI 驱动的身份验证解决方案，帮助企业自动化用户身份验证，支持多个国家和文档，确保安全性与合规性。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint是一个设备智能平台，帮助开发者构建高效的欺诈检测解决方案，提供稳定的访客ID和实时决策的API。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是一款后端解决方案，支持全球扩展、支付、税务、反欺诈和合规，可以灵活集成至现有电商平台。
MaxMind
maxmind.com
MaxMind是提供IP地理位置和欺诈检测服务的工具，帮助企业识别用户位置、检测欺诈风险并优化内容交付。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQ是一款全面的欺诈预防API套件，可实时检测和阻止各种欺诈活动，保障企业数字安全。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck是一款数字身份验证应用，支持KYC、欺诈和年龄验证，通过移动设备和API实现快速、安全的验证。
UpPass
uppass.io
UpPass是一款无代码身份验证平台，帮助快速防止在线欺诈。用户可以创建入职表单并进行多种验证，结果可集成到CRM等服务中。
Cognito
cognitohq.com
Cognito 应用提供全球即时的身份验证服务，包括 KYC 和 AML 合规、监控名单筛查等，仅需少量代码。
Socure
socure.com
Socure是一个数字身份验证和欺诈预防平台，利用AI和机器学习技术提供自动化身份验证，确保合规并减少风险。
Forter
forter.com
Forter是一个预防欺诈的平台，通过实时分析和机器学习技术，保护数字交易安全，有效区分合法与欺诈性交易。
Adloox
adloox.com
Adloox 是一款独立的广告验证和洞察平台，帮助用户跟踪、验证和优化数字广告绩效，确保广告可见性和有效性。
Sift
sift.com
Sift是一款由人工智能驱动的欺诈检测平台，帮助企业确保数字信任和提升消费者体验，服务于700多家企业。
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911是一款帮助商家管理拒绝和欺诈的应用，提供全面的拒绝管理解决方案和交易数据分析工具。
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net是一个全面的欺诈、AML和KYC平台，帮助数字企业和金融科技公司检测欺诈、优化客户 onboarding 和交易监控。
NoFraud
nofraud.com
NoFraud是一款电商欺诈预防和结账解决方案，实时扫描每笔订单，提供交易决定并确保顺畅的客户体验。
Trustfull
trustfull.com
Trustfull 是一个实时风险决策平台，可根据数字足迹收集数据。 Trustfull 利用对电话号码、电子邮件、IP、设备和浏览器等多种信号的静默检查，帮助不同行业的公司评估风险并提供更安全的在线体验。主要用例包括：KYC、AML、账户接管、促销滥用和综合身份欺诈检测。
BrandShield
brandshield.com
我们强大的、正在申请专利的技术可帮助您打击侵权行为，并使各种规模的组织都能负担得起品牌保护。
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast 是 Stripe 的官方合作伙伴，通过退款警报帮助商家客户将退款率降低至 0%。一旦客户提出退款案例，我们的客户就会收到提醒，并能够在客户的支付处理机构正式记录退款之前向客户退款。我们通过技术支持和白手套客户服务将自己与其他退款警报提供商区分开来，这为我们的客户每周节省了数小时的时间，并让他们安心。我们还提供代表服务、自动退款服务以及合作伙伴生态系统，可以帮助您优化业务，从而推动更快的收入增长和更大的利润。
AtData
atdata.com
AtData 的旗舰电子邮件验证服务 SafeToSend 在准确性、安全性、速度和易用性方面处于行业领先地位，可提供全面的电子邮件数据卫生并针对昂贵的有问题的地址提供保护。 SafeToSend 将通过确定语法是否正确以及地址是否满足 ISP 特定要求来确认电子邮件地址是否有效。我们将修复拼写错误、格式、语法和其他输入错误，同时清除损坏的地址，以减轻风险并挽救您的发件人声誉。我们还提供参与度分数，用于检查活动信号，以识别活跃使用的电子邮件，从而提高送达率、更好的细分和合格的潜在客户。我们的 100% SafeToSend 保证让您高枕无忧，因为您的电子邮件经过验证、更正且安全，因此您的消息可以通过正确的渠道发送给正确的受众。结果是更高的响应率、转化率和利润。入门很容易。我们通过我们的自助服务门户 InstantData 让您的数据清理变得简单。创建一个免费帐户，然后从本地设备选择电子邮件列表、通过 FTP 上传或从电子邮件营销平台导入。
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
Fraudlabs Pro帮助商家保护其在线商店免受恶意欺诈者的侵害。它筛选了使用信用卡，贝宝等进行交易的所有订单以进行在线欺诈。结果，它通过降低退款，提高运营效率和增加收入来增加电子商务商人的利润。
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buysafe.com
BuySafe 提供在线购物保证，帮助独立电子商务商家在购物者中建立声誉、信任和信心。购物者享受更好、更安全的在线购物体验，而商家则看到收入显着增加、买家满意度和忠诚度提高。
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xelix.com
Xelix 是一家企业软件公司，为应付账款团队提供人工智能驱动的控制中心。我们与一些最大的全球公司合作，以自动化和增强他们的财务控制流程。我们的 AP 控制中心消除了五个核心 AP 流程的痛苦：多付和欺诈预防、主供应商数据管理、供应商报表核对、供应商查询管理和 AP/P2P 报告。 Xelix 易于使用、基于云且灵活，适合所有行业的大型组织。我们为提供 10/10 客户支持而感到自豪，并热衷于与客户共同开发功能。
Riskified
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Riskified 是市场上最智能、最准确的电子商务欺诈管理合作伙伴，拥有由全球商家网络提供支持的机器学习平台，可最大程度地减少欺诈并最大化净收入，并得到真正的退款保证和优质合作伙伴模型的支持。我们的平台拥有 180 多个国家/地区的 4 亿多购物者，每天评估数百万笔交易。由于这些数据会反馈到我们的系统中，因此我们的平台在每笔交易中都会变得更加智能。我们的商家受益于所有这些数据，而不仅仅是他们自己数据库中的数据。除了强大的退款保证产品之外，Riskified 还构建了全面的解决方案组合，以在整个客户生命周期中保护和支持商家。借助我们的帐户安全、策略保护和支付优化解决方案，我们可以帮助商家在不断发展的电子商务欺诈世界中导航并保持领先地位。
Eye4Fraud
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Eye4Fraud 筛选、验证并保证您的在线订单，以便您可以放心地销售和发货。通过将您的订单转移到 Eye4Fraud，您可以利用世界上最完整的消费者购物数据池。
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Kount 是信任和安全技术。企业选择与其独特挑战相关的解决方案，我们帮助他们充满信心地成长——无论是什么行业。我们利用数据驱动的决策、先进的机器学习和数十年的经验来克服普遍困扰当今成长型企业的挑战。结果是对每次互动都更有信心。
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Signifyd 是一家商业保护提供商，致力于解决电子商务购物者从帐户创建到结帐再到退货请求的整个过程中关键转换点的欺诈和滥用挑战。我们帮助商家决定购物者何时适合采取某种行动——例如创建帐户、完成交易或请求退款。我们可以准确地做到这一点，因为我们之前在我们保护的数千个电子商务店面中见过 98% 的购物者。通过让更多优质购物者进入，知名客户的收入通常会增加 5 - 9%。我们对自己的决定非常有信心，因此我们会为订单批准提供担保，这让我们的商家有信心自动履行订单，因为他们知道如果确实发生退款，我们将 100% 向他们退款。
ClearSale
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ClearSale 是最完整的电子商务欺诈防护解决方案。我们将先进的统计技术与世界上最大的专业欺诈分析师团队相结合，提供与市场上其他任何产品不同的平衡、真实的方法。我们提供业内最高的订单批准率和最低的错误拒绝率。
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Chargebackhit 是经过 Visa 和 Mastercard 认证的拒付预防解决方案，专为您的在线业务需求而定制。您所有的退款管理操作和分析都可以在一个方便的仪表板中访问。我们将专有技术与发行机构和计划的网络相结合，为客户提供最广泛的退款警报覆盖范围，避免重复和其他对账问题。我们的团队将帮助您应对现有的退款、防止未来的退款、恢复收入等并保证投资回报率。
Ravelin
ravelin.com
Ravelin 提供先进的技术和专门的支持，帮助您防止不断变化的欺诈威胁并放心地接受付款。