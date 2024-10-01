电子商务欺诈防护软件 - 最热门应用 - 蒙特塞拉特

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电子商务欺诈防护软件可帮助在线企业识别高风险交易并评估潜在风险以遏制欺诈活动。通过利用算法分析，该软件降低了欺诈性产品订单和付款的可能性，从而最大限度地减少电子商务企业面临此类风险的风险。这些企业更容易遭受欺诈，尤其是当交易发生在不安全的网站或移动平台上时。
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Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional 是全球领先的法律、监管和商业信息与分析提供商，帮助客户提高生产力、改善决策和结果，并推进全球法治。 LexisNexis 帮助律师赢得案件、更有效地管理他们的工作、更好地服务客户并发展他们的业务。 LexisNexis 帮助企业更好地了解市场、监控品牌和竞争以及降低业务风险。 LexisNexiss 与大学合作教育学生，LexisNexis 通过提供法律和加强法律基础设施来支持政府和法院的国家建设。 LexisNexis 与全球领先的协会和客户合作，收集针对战争罪犯的证据并提供打击人口贩运的工具。 LexisNexis Leg...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint 是适用于大规模 Web 和移动应用程序的领先设备智能平台，可帮助开发人员构建一流的欺诈检测解决方案。指纹的准确率高达 99.5%，访客 ID 稳定，可持续数月而不是数天，通过简单的 API 调用即可快速做出实时决策，并可通过设备智能进行操作，使用户能够做出更明智的决策。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 通过端到端、人工智能驱动的身份验证解决方案，帮助企业围绕其独特需求构建自动化身份验证。我们帮助 1,200 多家企业与客户建立开放、安全和包容的关系。我们的真实身份平台可帮助企业大规模无缝地吸引客户，同时阻止欺诈并满足 KYC、AML 和其他监管要求。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用于全球扩张、支付、税务、欺诈和合规性的后端解决方案。灵活的 API 使我们可以轻松地将我们的可定制结账与任何现有的商务平台集成。通过我们的记录商户业务模式消除风险和复杂性，我们代表您提供本地化的结账体验、自动化全球税务、打击欺诈并遵守法规。客户选择我们是为了： • 简化向 240 多个市场的国际扩张 • 加快创收速度 • 向 B2C 和 B2B 受众销售实物商品、数字下载以及基于订阅的软件和服务 • 增加收入 • 最小化风险 • 简化运营 • 互补他们的前端商务经验 • 释放资源，专注于他们最擅长的事情 优势包括： • 全球授权率提高 8-15% • 运营成本降...
MaxMind
maxmind.com
自 2002 年以来，MaxMind 一直是行业领先的 IP 情报、代理检测和在线欺诈检测工具提供商。 MaxMind 被称为 GeoIP® 的创建者和第一家提供 IP 地址数据和欺诈检测服务的公司，其使命是通过数据驱动的解决方案使互联网更安全、更智能。全球超过 100,000 家企业依靠 MaxMind 数据来实现互联网安全、内容定制、广告、分析、数字版权管理、合规性、用户体验优化和在线欺诈预防。公司使用 GeoIP 数据来定位互联网访问者并向他们展示相关内容和广告、执行分析、实施数字版权并有效路由互联网流量。企业可以使用 GeoIP 数据获得有关客户连接速度、ISP 等的更多见解。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. 为 KYC、欺诈和年龄验证需求提供按需数字身份验证解决方案。其高度准确、快速且安全的解决方案可通过 IDN-Direct（一种集成到客户系统和流程的基于 API 的解决方案）和 IDN-Portal（可在一小时内启动并运行）获得。 Intellicheck 可以通过移动设备、浏览器或零售 pos/扫描仪使用。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供一体化欺诈预防 API 套件，可有效检测和防止高级欺诈活动，例如类人机器人、住宅代理、虚假电子邮件和被盗用户数据。我们的实时筛选工具受到美国银行和 Coinbase 等大型金融机构以及微软、Uber 和亚马逊等其他公司的信任，可以减少高风险行为。我们的风险数据始终是最新的，即使是最复杂的欺诈形式也能有效应对。
Cognito
cognitohq.com
Cognito 身份验证只需几行代码即可在全球范围内提供即时 KYC 和 AML 合规性、监视列表筛选等功能。
Adloox
adloox.com
Adloox 是欧洲领先的独立广告验证和洞察平台。自 2009 年以来，Adloox 一直在开发最先进的专有技术，以确保包括广告商、代理商和其他买方技术在内的所有客户免受最复杂类型的广告欺诈，同时确保广告可见、有影响力和在品牌安全的环境中交付。通过提供无与伦比的透明和精细数据，Adloox 帮助客户优化支出效率并最大化其数字媒体投资的价值。以服务为文化核心，客户应将 Adloox 视为其现有团队的延伸，为企业的整体战略目标做出贡献。 Adloox 覆盖全球所有市场，在巴黎、伦敦和纽约设有办事处。了解更多信息，请访问 www.adloox.com
UpPass
uppass.io
UpPass 是无代码身份验证平台，有助于以最快的方式阻止在线欺诈。就像 Google 表单一样，您可以创建入职表单以及任何验证步骤（活跃度和面部比较、电子邮件验证、手机号码 OTP 验证、使用 OCR 进行身份证件验证）。结果会进入您连接的 CRM、自动化服务或 Web 挂钩端点。一切在一分钟内完成。现在创建、设计、共享和验证。
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 的起源并非源于银行或支付。事实上，他们根本不属于金融领域。该公司是由一些商人创立的，他们多年来一直致力于建立在线业务，却发现自己的成功被客户纠纷所吞噬。这一经历激发了 Chargebacks911 的推出，作为业界第一个也是唯一一个端到端争议管理服务。如今，他们提供可扩展的企业解决方案，以减少支付纠纷并收回因退款欺诈而损失的收入。该公司提供业界唯一基于绩效的投资回报率保证，使用专有的软件和服务产品套件来提供经济高效的端到端退款管理解决方案。难怪 Chargebacks911 受到超过 45,000 家商户的信赖，每年管理和保护超过 20 亿笔交易。该公司总部位于坦...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net 运营着第一个为全球数字企业和金融科技公司构建的全栈欺诈、反洗钱和 KYC 平台。这个屡获殊荣的云平台可帮助各种规模的组织利用人工智能驱动的风险情报来检测欺诈，简化客户引导和交易监控工作流程，并利用实时、可操作的见解来实现更安全、更智能和更有利可图决定。 Fraud.net 是 AWS 合作伙伴网络的光荣成员。 AWS 基础设施 + Fraud.net 的情报层 = 一个完整的、基于云的欺诈管理平台。 Fraud.net 利用 20 多种 AWS 服务来提供企业级风险管理和收入增强平台。 Fraud.net 每月代表全球金融服务和数字商务公司处理和分析数十亿笔交易、应用程序和...
Socure
socure.com
Socure 的专利机器学习平台通过专门构建的端到端解决方案套件，实现了无缝 CIP/KYC 合规性、欺诈检测、身份证件验证和银行账户所有权验证的更高标准，从而实现了强大、行业领先的准确性在入职和整个客户旅程中解锁数字交互和参与的身份信任。
Forter
forter.com
数字商务建立在信任的基础上。如果没有信任，企业就会损失数百万美元。在 Forter，我们知道建立信任（以及您的底线）不仅仅意味着阻止欺诈。这意味着保护整个客户旅程——从帐户创建到结帐和退货。 Forter 在最大的在线零售商网络的支持下，对每次数字交互做出最准确、实时的决策。我们的信任平台每年为一些全球数字商务领导者（例如 Priceline、Nordstrom、eBay、HelloFresh 等）做出超过 300B 美元的交易决策。
Sift
sift.com
Sift 是人工智能驱动的欺诈平台，为全球领先企业确保数字信任。我们对机器学习和用户身份的深度投资、每年记录 1 万亿次事件的数据网络以及对客户长期成功的承诺使 700 多个客户能够无所畏惧地成长。 DoorDash、Yelp 和 Poshmark 等品牌依靠 Sift 来实现增长并提供无缝的消费者体验。请访问 sift.com。
Trustfull
trustfull.com
Trustfull 是一个实时风险决策平台，可根据数字足迹收集数据。 Trustfull 利用对电话号码、电子邮件、IP、设备和浏览器等多种信号的静默检查，帮助不同行业的公司评估风险并提供更安全的在线体验。主要用例包括：KYC、AML、账户接管、促销滥用和综合身份欺诈检测。
BrandShield
brandshield.com
我们强大的、正在申请专利的技术可帮助您打击侵权行为，并使各种规模的组织都能负担得起品牌保护。
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast 是 Stripe 的官方合作伙伴，通过退款警报帮助商家客户将退款率降低至 0%。一旦客户提出退款案例，我们的客户就会收到提醒，并能够在客户的支付处理机构正式记录退款之前向客户退款。我们通过技术支持和白手套客户服务将自己与其他退款警报提供商区分开来，这为我们的客户每周节省了数小时的时间，并让他们安心。我们还提供代表服务、自动退款服务以及合作伙伴生态系统，可以帮助您优化业务，从而推动更快的收入增长和更大的利润。
AtData
atdata.com
AtData 的旗舰电子邮件验证服务 SafeToSend 在准确性、安全性、速度和易用性方面处于行业领先地位，可提供全面的电子邮件数据卫生并针对昂贵的有问题的地址提供保护。 SafeToSend 将通过确定语法是否正确以及地址是否满足 ISP 特定要求来确认电子邮件地址是否有效。我们将修复拼写错误、格式、语法和其他输入错误，同时清除损坏的地址，以减轻风险并挽救您的发件人声誉。我们还提供参与度分数，用于检查活动信号，以识别活跃使用的电子邮件，从而提高送达率、更好的细分和合格的潜在客户。我们的 100% SafeToSend 保证让您高枕无忧，因为您的电子邮件经过验证、更正且安全，因此您的消息可...
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro 帮助商家保护其在线商店免受恶意欺诈者的侵害。它会筛查所有使用信用卡、PayPal 等方式交易的订单是否存在在线欺诈行为。因此，它可以通过减少退款、提高运营效率和增加收入来增加电子商务商家的利润。
Buysafe
buysafe.com
BuySafe 提供在线购物保证，帮助独立电子商务商家在购物者中建立声誉、信任和信心。购物者享受更好、更安全的在线购物体验，而商家则看到收入显着增加、买家满意度和忠诚度提高。
Xelix
xelix.com
Xelix 是一家企业软件公司，为应付账款团队提供人工智能驱动的控制中心。我们与一些最大的全球公司合作，以自动化和增强他们的财务控制流程。我们的 AP 控制中心消除了五个核心 AP 流程的痛苦：多付和欺诈预防、主供应商数据管理、供应商报表核对、供应商查询管理和 AP/P2P 报告。 Xelix 易于使用、基于云且灵活，适合所有行业的大型组织。我们为提供 10/10 客户支持而感到自豪，并热衷于与客户共同开发功能。
Riskified
riskified.com
Riskified 是市场上最智能、最准确的电子商务欺诈管理合作伙伴，拥有由全球商家网络提供支持的机器学习平台，可最大程度地减少欺诈并最大化净收入，并得到真正的退款保证和优质合作伙伴模型的支持。我们的平台拥有 180 多个国家/地区的 4 亿多购物者，每天评估数百万笔交易。由于这些数据会反馈到我们的系统中，因此我们的平台在每笔交易中都会变得更加智能。我们的商家受益于所有这些数据，而不仅仅是他们自己数据库中的数据。除了强大的退款保证产品之外，Riskified 还构建了全面的解决方案组合，以在整个客户生命周期中保护和支持商家。借助我们的帐户安全、策略保护和支付优化解决方案，我们可以帮助商家在不断...
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud 筛选、验证并保证您的在线订单，以便您可以放心地销售和发货。通过将您的订单转移到 Eye4Fraud，您可以利用世界上最完整的消费者购物数据池。
Kount
kount.com
Kount 是信任和安全技术。企业选择与其独特挑战相关的解决方案，我们帮助他们充满信心地成长——无论是什么行业。我们利用数据驱动的决策、先进的机器学习和数十年的经验来克服普遍困扰当今成长型企业的挑战。结果是对每次互动都更有信心。
Signifyd
signifyd.com
Signifyd 是一家商业保护提供商，致力于解决电子商务购物者从帐户创建到结帐再到退货请求的整个过程中关键转换点的欺诈和滥用挑战。我们帮助商家决定购物者何时适合采取某种行动——例如创建帐户、完成交易或请求退款。我们可以准确地做到这一点，因为我们之前在我们保护的数千个电子商务店面中见过 98% 的购物者。通过让更多优质购物者进入，知名客户的收入通常会增加 5 - 9%。我们对自己的决定非常有信心，因此我们会为订单批准提供担保，这让我们的商家有信心自动履行订单，因为他们知道如果确实发生退款，我们将 100% 向他们退款。
NoFraud
nofraud.com
在 NoFraud，我们知道防止欺诈不仅仅是避免损失，还在于提升客户体验。 NoFraud 是一种电子商务欺诈预防和结账解决方案，可保护企业免受欺诈者的侵害，消除退款损失，并为值得信赖的购物者提供更顺畅、更顺畅的结账体验。 NoFraud 直接与您的电子商务平台集成，实时扫描每个订单是否存在欺诈迹象。我们结合使用强大的算法和主动的人工审核，为每笔交易提供简单的通过或失败决策，因此您无需手动审核订单或监控欺诈分数。我们对自己的决策非常有信心，因此我们提供 100% 的财务保证，因此如果您收到欺诈退款，我们将向您退款。借助 NoFraud Checkout，您可以通过设计精美的结账体验来提高转化率...
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale 是最完整的电子商务欺诈防护解决方案。我们将先进的统计技术与世界上最大的专业欺诈分析师团队相结合，提供与市场上其他任何产品不同的平衡、真实的方法。我们提供业内最高的订单批准率和最低的错误拒绝率。
Chargebackhit
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Chargebackhit 是经过 Visa 和 Mastercard 认证的拒付预防解决方案，专为您的在线业务需求而定制。您所有的退款管理操作和分析都可以在一个方便的仪表板中访问。我们将专有技术与发行机构和计划的网络相结合，为客户提供最广泛的退款警报覆盖范围，避免重复和其他对账问题。我们的团队将帮助您应对现有的退款、防止未来的退款、恢复收入等并保证投资回报率。
Ravelin
ravelin.com
Ravelin 提供先进的技术和专门的支持，帮助您防止不断变化的欺诈威胁并放心地接受付款。