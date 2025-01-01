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电子商务分析软件 - 最热门应用

电子商务分析软件跟踪在线零售商的绩效。它可以帮助公司识别表现最好和最差的产品，监控买家和消费者行为，并查明影响业务的问题。电子商务专业人士使用这些工具来提高销售并改善客户体验。此外，库存经理使用它们来履行订单，会计师使用它们来跟踪成本和盈利能力。 尽管大多数电子商务平台提供报告和分析功能，但电子商务分析软件通常作为独立解决方案提供。一些分析软件提供商在其产品中包含电子商务特定的功能。然而，由于通用分析软件并不总能满足电子商务的特定需求，因此此类产品不包含在此类别中。

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Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar是一款用户行为分析工具，通过热图、会话记录和调查帮助企业了解用户在网站上的交互及优化体验。

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel是一款业务分析工具，跟踪用户与网络和移动应用的互动，提供A/B测试和用户调查功能。

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass是一个数字电商平台，帮助快速成长的企业家建立在线商店、销售数字产品、接受付款、阻止欺诈及分析客户数据。

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory是一个用户行为分析平台，帮助企业通过会话重播和热图等工具了解用户交互，优化网站体验，提高转化率。

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data应用提供数据收集工具，帮助用户获取竞争市场和电商产品的实时信息，优化在线销售和库存管理。

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale 是一个多合一电子商务操作系统，集中分析数据，提供实时性能跟踪和可定制的仪表板，帮助企业优化营销策略。

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo是一款生成式AI营销平台，通过自动化的多渠道活动和实时客户旅程，帮助企业提升客户互动与个性化体验。

Smartproxy

Smartproxy

smartproxy.com

Smartproxy是一个易于使用的代理服务，提供全球195个地点的住宅IP，支持数据抓取和在线活动，具备全天候客户支持。

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo 是一个电商分析和 CRM 平台，提供实时报告、客户管理、电子邮件营销和自动化工具，旨在提升客户留存和生命周期价值。

smartscout

smartscout

smartscout.com

SmartScout是一款分析亚马逊的工具，提供品类、子类及ASIN性能数据，帮助卖家优化产品和制定销售策略。

Heap

Heap

heap.io

Heap是一款数字洞察平台，自动捕获用户在网站和应用上的所有互动，帮助企业优化用户体验和提高转化率。

VWO

VWO

vwo.com

VWO是一个数字实验平台，通过分析和测试工具帮助企业优化用户体验和网站转化率。

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack是一个高级分析和自动化平台，提供实时的广告转化数据，帮助营销人员优化广告活动和提高投资回报率。

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore是一款零售营销平台，帮助营销人员快速将数据转化为收入生成的活动，实现个性化客户互动和自动化营销。

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok是一款综合网络营销平台，提供网站和漏斗构建、电子商务、CRM、电子邮件营销、在线调度等功能，适合数字机构和企业使用。

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow是一款行为分析工具，通过用户会话录像、热图和漏斗分析帮助企业优化网站体验和提高转化率。

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer是一款电商管理平台，帮助企业整合和管理电商运营，包括订单、产品、库存和市场数据。

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica 是一款移动应用分析工具，提供用户行为、收入和崩溃报告的全面分析，支持 iOS 和 Android 平台的开发人员。

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs是一个无代码客户数据平台，帮助企业跟踪和分析客户数据，优化营销活动，集成多种工具，支持跨渠道个性化策略。

Stackline

Stackline

stackline.com

Stackline是一个AI驱动的零售情报平台，分析购物者行为和营销数据，帮助品牌优化电子商务和广告绩效。

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics 汇聚所有营销平台的数据，提供客户互动分析、单一客户视图和精准归因，帮助企业了解客户保留和获取。

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave是一个SaaS平台，提供数字货架分析和动态定价解决方案，帮助全球品牌和零售商提升销售、市场份额及竞争力。

edrone

edrone

edrone.me

edrone是一款专为电子商务设计的自动化营销云服务平台，帮助企业理解客户行为并提升客户参与度。

Klar

Klar

getklar.com

Klar是电商企业的数据集中管理工具，帮助用户整合多平台数据，分析收益与客户行为，从而优化决策和促进业务增长。

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

ChannelSight是一个电子商务情报平台，通过数据分析帮助企业优化在线销售和客户体验。

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

ShopVibes是一款集中管理产品信息、渠道及数据分析的应用，帮助欧洲品牌和零售商优化多渠道销售。

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez是一款在线业务工具，实时识别和优先处理影响转化率的问题，提供数据洞察和报告，帮助提高收入。

OWOX

OWOX

owox.com

OWOX是一款数据分析平台，支持将外部数据导入Google表格，简化数据查询，提供可视化工具，帮助用户进行数据驱动的决策。

MikMak

MikMak

mikmak.com

MikMak是一个电商加速平台，为多渠道品牌提供分析和电商软件，帮助品牌理解消费者行为并优化在线销售。

Kissmetrics

Kissmetrics

kissmetrics.io

Kissmetrics是一个基于行为分析的分析和邮件自动化平台，帮助企业跟踪客户行为并优化转化率。

Graas

Graas

graas.ai

Graas应用整合来自100多个平台的数据，提供市场、品牌网站、广告和库存的综合分析。

Conversios

Conversios

conversios.io

Conversios是一款无代码的分析与像素集成工具，适用于Woocommerce、Shopify和Magento电商店铺，支持一键同步及跟踪指标。

Littledata

Littledata

littledata.io

Littledata是一个数据集成平台，连接并分析销售、营销和客户数据，优化多个营销渠道，提升决策效率。

Datafeedwatch

Datafeedwatch

datafeedwatch.com

DataFeedWatch是一款饲料营销解决方案，帮助商人和代理商优化产品供稿，在60多个国家的各大电商渠道中销售。提供15天免费试用和24/7支持。

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate 是一款跨平台报告软件，提供数据整合、可视化和商业智能支持，帮助企业和营销团队优化广告和销售数据分析。

WhatSales

WhatSales

whatsales.io

WhatSales是一款简化销售流程的管理工具，提供潜在客户跟踪、销售分析等功能，帮助企业优化销售策略和提升客户互动。

TrackBee

TrackBee

trackbee.io

TrackBee是一款整合营销活动跟踪解决方案，提供实时数据分析，帮助用户优化广告效果和监控营销表现。

Epsilo

Epsilo

epsilo.ai

Epsilo是一个为电商团队提供执行中心的应用，帮助各类卖家通过自动化、研究和协作提升收入。

Peel Insights

Peel Insights

peelinsights.com

Peel Insights 是一款为 Shopify 电子商务商店提供自动数据分析和客户保留分析的工具，支持自定义报告和与其他平台集成。

Sellerise

Sellerise

sellerise.com

Sellerise是一款专为亚马逊卖家设计的综合软件，提供财务分析、关键词优化、评论管理等工具，帮助卖家提升业务效率和绩效。

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire提供基于数据的客户旅程优化解决方案，帮助零售商增强在线互动、个性化用户体验并促进收入增长。

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox是一款为电商平台优化的AI搜索应用，提供智能搜索、过滤器和个性化推荐，旨在提升购物体验和转化率。

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

1WorldSync是一个产品内容管理平台，帮助品牌和零售商创建和分发准确一致的产品信息，优化电子商务流程。

ThoughtMetric

ThoughtMetric

thoughtmetric.io

ThoughtMetric是一款帮助电商公司跟踪营销效果和优化决策的工具，能整合不同渠道数据进行分析。

CartInsight

CartInsight

cartinsight.io

CartInsight 汇集了全球数百万在线商店，提供全面的电子商务数据库，包括流量、行业、技术使用和关键决策者等信息。

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix是一个营销数据管理平台，可以合并多个渠道的数据，提供实时分析，帮助企业提升营销ROI和做出数据驱动的决策。

Tracify

Tracify

tracify.ai

Tracify是一款电商专用的软件，通过先进的跟踪技术，帮助用户跟踪和分析多渠道营销活动，确保完全符合GDPR规定。

Conjura

Conjura

conjura.com

Conjura 应用通过推荐引擎优化电子商务性能，帮助用户减少猜测，提高业务盈利能力。

Springbot

Springbot

springbot.com

Springbot是一个为小型电子商务企业提供全方位解决方案的平台，简化营销工作，帮助提高网站流量和收入测量。

Air360

Air360

air360.io

Air360 是一个用户体验分析平台，帮助数字团队解读用户行为，简化分析，揭示隐藏行为，以提高转化率。

TapClicks

TapClicks

tapclicks.com

TapClicks是一个营销自动化平台，提供数据管理、报告和分析工具，支持多种数据源的整合和可视化，以提升决策效率。

Sensai Metrics

Sensai Metrics

sensaimetrics.io

Sensai指标是一款数据分析应用，帮助电商用户跟踪性能，提供可行的见解和建议，以优化预算和提升收入。

Radix

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radixhaven.com

Radix 应用提供实时分析，帮助用户跟踪业务表现，支持 100 多个关键绩效指标。可享受 14 天免费试用。

Foxintelligence

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foxintelligence.io

Foxintelligence 是一款专注于电子商务活动测量的应用，基于实际交易提供可靠的洞察，注重隐私与数据安全。

Flipflow

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flipflow.io

Flipflow是一个市场分析SaaS，帮助品牌和零售商分析产品数据，包括价格、促销、竞争对手和评论，以便监控市场并优化收益。

StackTome

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stacktome.com

StackTome 是一款评论管理解决方案，帮助电商企业通过优化评论内容提升 SEO，分析客户体验，快速回应负面反馈，管理在线声誉。

Elevar

Elevar

getelevar.com

Elevar是一款转换跟踪软件，帮助企业分析和优化数据，跟踪客户行为和关键绩效指标，简化与Google Analytics的集成。

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Analytic Index 通过先进的分析和零售媒体咨询，帮助机构和品牌优化电商搜索表现，发现增长机会，提升销售。

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Noogata是一款人工智能电商平台，帮助CPG和数字品牌在亚马逊上获取策略洞察和竞争情报，以提升业绩和市场份额。

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