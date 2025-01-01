电子商务分析软件 - 最热门应用

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电子商务分析软件跟踪在线零售商的绩效。它可以帮助公司识别表现最好和最差的产品，监控买家和消费者行为，并查明影响业务的问题。电子商务专业人士使用这些工具来提高销售并改善客户体验。此外，库存经理使用它们来履行订单，会计师使用它们来跟踪成本和盈利能力。 尽管大多数电子商务平台提供报告和分析功能，但电子商务分析软件通常作为独立解决方案提供。一些分析软件提供商在其产品中包含电子商务特定的功能。然而，由于通用分析软件并不总能满足电子商务的特定需求，因此此类产品不包含在此类别中。