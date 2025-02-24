电子商务分析软件 - 最热门应用 - 托克劳

Etail Solutions

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Etail Solutions 是一家领先的商务集成平台，自 2010 年以来一直致力于为品牌、3PL 和大型经销商解决一些电子商务最复杂的集成和自动化问题。我们的使命是让每笔数字商务交易都成为消费者和卖家的理想选择。使用 Ideal Order™ 比率作为黄金标准 KPI，我们的目标是最大限度地提高每个订单的效率、盈利能力和客户满意度。为此，Etail Solutions 创建了大量工具，专门用于管理在线世界中的多对多数据关系： • 我们的集成平台在处理多种协议（API/EDI/平面文件等），聚合和标准化跨来源的数据，并将您的电子商务生态系统无缝集成到一个集成网络中，您可以从一个集中式平台控制、监控和管理该网络，同时为您提供交易完整性和集成到您的核心系统记录，使您的财务、库存和所有其他数据保持最新。 • 我们的目录和库存管理功能为您提供无与伦比的控制能力，用于管理所有销售渠道和销售渠道类型的销售、分配、发布和优化库存方式，以及跨多个渠道有效管理和规划您的库存放置和履行。位置履行网络。这是因为能够将所有在线渠道的每个列表和每个可用库存来源链接到您销售的每件商品的基本计量单位中的单个主 SKU。 • 我们的订单管理系统是一个成熟的分布式订单管理 (DOM) 平台，将在以下方面优化每个订单： • 任何方法（自有库存或供应商自有、您的 DC、分销商、零售或代发货商，甚至跨平台）对接） • 任何位置或位置类型 – 3PL、分销商、多个 DC 甚至跨多个记录系统。 • 任何包装（纸箱化）——优化盒子尺寸、数量甚至捆扎，以最大限度地降低运费。 • 任何承运商和服务级别，为您的每个订单节省资金。您的履行网络越广泛，我们能为您节省的钱就越多。 • 多地点库存规划 – 通过按履行地点了解 SKU 的理想需求，最大限度地降低履行和运输成本。轻松汇总所有渠道的需求，并根据应从每个位置发货的库存（而不是从每个位置发货的库存）了解 SKU 按位置的真实速度。 • 我们的理想订单洞察和分析可以模拟您所有电子商务运营的最佳情况，并为您提供如何在现实生活中实现每个订单的数据！理想的订单将帮助您就如何最大限度地减少净利润损失以及如何最大限度地提高企业电子商务的利润做出明智的决策——从供应链运营到库存管理、订单履行和交付。 • 等等，还有更多 – 多渠道 PIM、多币种全球定价控制、ERP 和 WMS 集成、列表生命周期管理、竞争性和自动重新定价、分类控制、工作自动化和控制等等... Etail Solutions 拥有多年来，通过解决一个又一个复杂的现实世界商业问题而成长。我们构建每一项特性和功能，以优化客户的增长能力和盈利规模，并肩负着为每一位客户创造理想商业环境的使命！客户成功：进入我们的平台仅一年后，客户的平均增长率为 138%。入驻平台两年后，客户平均增长率较第一年末又增长了70%。与第一年年初相比，前两年客户的平均增长率为282%。