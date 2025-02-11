电子商务分析软件 - 最热门应用 - 苏里南

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务分析软件跟踪在线零售商的绩效。它可以帮助公司识别表现最好和最差的产品，监控买家和消费者行为，并查明影响业务的问题。电子商务专业人士使用这些工具来提高销售并改善客户体验。此外，库存经理使用它们来履行订单，会计师使用它们来跟踪成本和盈利能力。 尽管大多数电子商务平台提供报告和分析功能，但电子商务分析软件通常作为独立解决方案提供。一些分析软件提供商在其产品中包含电子商务特定的功能。然而，由于通用分析软件并不总能满足电子商务的特定需求，因此此类产品不包含在此类别中。
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ChannelSight
channelsight.com
适用于每种产品、每个旅程、每个 KPI 的领先电子商务智能平台。 ChannelSight 与世界上最成功的零售品牌合作，使他们能够最大限度地提高在线销售额。我们的产品（您可以组合使用或作为独立产品使用）包括：Where To Buy 技术、可购物媒体和数字货架。我们的软件使电子商务品牌能够提供卓越的客户体验、收集详细的见解并保持一流的品牌。通过与客户采取“合作第一”的方针，我们专业的品牌绩效团队确保我们共同实现我们的目标。
Sellerise
sellerise.com
Sellerise是专为亚马逊卖家设计的综合性亚马逊卖家软件解决方案。我们的目标是通过为 FBA 和 FBM 卖家提供一系列强大的工具来帮助他们提高效率和效益，包括：* 财务分析，* 关键字优化，* 有关产品列表更改的即时通知，* 评论和评级管理，* 库存管理，* FBA 报销，* 以及许多更先进的工具。 Sellerise 是亚马逊官方软件合作伙伴，可帮助卖家： * 更好地了解和优化他们的业务绩效， * 提高他们在亚马逊上的排名， * 管理客户反馈和评级， * 避免过度销售， * 收回费用和开支， * 管理他们的列表和平台上的订单。要在亚马逊上管理和扩展您的业务，请随时了解更多信息：https://sellerise.com/。
Glew
glew.io
Glew 为各种规模的电子商务商家、数字代理商、零售商和 B2B 卖家提供多渠道商业智能和分析。 Glew 拥有 150 多个集成，让您可以在一处查看所有数据，并通过精美的可视化、计划和自动报告、警报等获得有意义的见解，从而发展您的业务。我们为各种规模的商家打造，提供三种不同的计划： Glew Starter - 永久免费，最适合那些刚刚开始业务的人 Glew Pro - 适合那些拥有分析经验、希望利用数据做出更好决策的人 Glew Plus - 适合那些谁需要专门为其业务构建的自定义报告
Mindsite
themindsite.com
Mindsite 是一种数字货架分析解决方案，可从 20 多个国家/地区的 300 多家零售商收集数据，以提高您的电子商务绩效。它提供有关您选择的指标的实时数据，同时让您更好地了解您和竞争对手的在线表现。价格监控：监控实时价格和折扣率。评估产品可用性并跟踪黄金购物车所有者。监控竞争对手的价格变化并对其做出反应。可见性增强：每小时测量自然流量。查看搜索和类别排名。对标竞争对手并提高有机流量。内容优化：优化产品标题、描述和图像以匹配电子商务趋势。验证内容的准确性和合规性。确保您使用必要的关键字来排名更高并吸引客户。评级和评论分析：检索不同零售商的产品评级和评论。收集反馈并将其转化为可操作的见解以改进产品。电子零售媒体跟踪：监控您的横幅活动并将其与竞争对手进行比较。深入了解付费媒体活动的影响力和影响力。多地点可用性：监控对于最后一英里交付至关重要的仓库能力。跟踪各个地点的库存，以防止因缺货而造成收入损失。
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy 可能是在任何地方访问本地数据的最用户友好的方式。它的业务覆盖全球 195 个地点，并在全球范围内提供超过 4000 万个住宅代理。全天候技术支持、不同类型的代理、四种抓取解决方案、灵活的支付方式、公共 API 和易于使用的仪表板是 Smartproxy 成为市场上最值得信赖的代理提供商之一的原因。 Smartproxy 为您提供的关键服务： - 40M+ 高质量住宅 IP，平均速度 <0.5 秒。 - 全球覆盖 – 目标超过 195 个地点，包括城市和美国 50 个州。 - 即用即付选项 - 每 1GB 8.5 美元。 - 来自美国和欧洲的 100K+ 共享数据中心 IP。 - 来自美国的 400K 专用数据中心 IP 池。 - 无限的连接和线程。 - 完全匿名和安全。 - 30 分钟的粘性会话。 - 智能钱包，方便支付管理。 - 出色的 24/7 支持。 - 用户友好的仪表板，具有快速、简单的代理设置。 - 详细的文档和信息丰富的博客。 - 一堆免费工具，适用于任何计划订阅。 - 14 天退款选项。
Littledata
littledata.io
Littledata 通过跟踪更多客户来提高 Google、Meta 和 Klaviyo 营销活动的效果 顶级 Shopify 品牌依靠 Littledata 来优化其营销渠道并跟踪更多收入。 Littledata 将收入与 Google Analytics (GA4)、Google Ads、Klaviyo、Facebook Ads、Instagram Ads、TikTok、Pinterest 等中的客户数据连接起来。通过将最好的第一方数据与由数据专家为数据专家构建的服务器端跟踪相结合，增强您的营销活动和分析。通过连接 Google、Meta、Klaviyo 等来优化每个渠道 为您的团队提供可在平台中使用的第一方数据 通过跟踪客户生命周期价值 (LTV) 来定位高价值购物者 通过服务器端连接不再出现愚蠢的广告Conversions API (CAPI) 使用完整的增强型电子商务数据增强您的 Google Analytics (GA4)
Profitero
profitero.com
Profitero 是全球领先的商业加速公司。我们为品牌提供一套灵活的智能驱动解决方案，以实现在线盈利增长。我们的集成产品将跨媒体、内容和运营的洞察与行动无缝连接。我们的解决方案受到 4,000 多个品牌的信赖，是其促进商业加速的首要合作伙伴，其基础是无与伦比的数据收集，涵盖 70 多个国家/地区的 1,200 多家零售商，以及多年的专业知识和思想领导力。凭借自动化工作流程、专有的预测分析、内容优化和生成式人工智能，我们确保您拥有合适的工具，在当今竞争激烈的市场格局中保持领先地位。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一个专为企业（尤其是在北美运营的企业）量身定制的电子商务管理平台。它提供了一个集成的解决方案，可以帮助企业管理其电子商务运营的各个方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 综合仪表板：提供关键业务指标的综合视图，包括对市场份额、产品性能、运输状态和库存水平的洞察。集成：与 Amazon、Shopify、eBay、沃尔玛等主要在线市场无缝连接。它还与领先的运输公司整合以简化物流。订单管理：提供对订单状态的详细了解，使企业能够跟踪、管理和优化其履行流程。产品管理：管理整个产品组合、分析表现最佳的品牌和了解销售趋势的中心。库存管理：允许企业监控库存历史记录、了解产品老化、评估顶级品牌并做出明智的库存决策。品牌限制：一项独特的功能，使企业能够限制特定品牌在某些市场上销售，确保品牌合规性和战略一致性。定制和可扩展性：提供基于模块的订阅定价，允许企业选择适合其需求的工具和集成。参与和支持：提供专门的帐户管理、用于用户讨论的社区部分、反馈机制和强大的支持系统。总之，MarketSyncer 是一个全面的解决方案，旨在简化和优化电子商务运营，确保北美市场企业的效率、可扩展性和盈利能力。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 为零售商提供以数据为主导的智能客户旅程优化解决方案，引导在线购物者完成购买渠道并将其保留在生态系统中。利用客户洞察，Salesfire 使企业能够提高现场参与度、个性化用户体验并推动收入增长。从第一方数据收集到高级分析，Salesfire 利用人工智能的力量来识别更多购物者、增强重定向并将访客数据转化为销售。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜索、AI 导航、AI 推荐以及洞察与实验解决方案可改善购物体验，从而提高转化率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜索技术来理解含义。通过结合向量、大语言模型 (LLM) 和 GPT 技术，它可以提取一般句子背后的意图，以返回相关的产品结果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相关产品、相关关键词和相关类别模块提高了参与度，并帮助购物者只需一键点击即可完善他们的搜索意图。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 通过相关推荐来激发购物者探索您的目录，从而提高平均订单价值。 Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 可以通过富有洞察力的指标、频繁的 A/B 测试和个性化搜索专家支持来优化您的解决方案。
Peel Insights
peelinsights.com
Peel 对 Shopify 上的电子商务商店进行自动化数据分析，帮助品牌从客户那里获得更多关键的第二次和第三次购买。该平台提供了一整套以保留为重点的指标和报告，您组织中的每个利益相关者（从营销运营商一直到领导层）都可以轻松地以可视化格式获取这些指标和报告。 Peel Analytics 提供一系列收入和保留指标，包括群组分析、产品分析、订单分析、订阅分析、广告效果等。只需点击几下，这些分析中的任何一个都可以保存为报告，并添加到自定义分析仪表板中，该仪表板易于阅读并一目了然。用户可以在 Peel 中通过数十个易于使用的过滤器对这些分析进行细分，这些过滤器的维度直接从 Shopify 中提取，例如客户标签、产品类型、折扣代码、城市、UTM 参数等，以深入了解最能揭示客户行为的信息模式。通过对 Shopify 的无限定制获得更深入的分析，构建详细的客户受众，并找到保留更多客户和发展所需的见解，所有这些都在一个平台上完成。
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes 将产品信息管理 (PIM)、饲料/渠道管理和数字货架分析整合到一个中央系统中，从而实现所有销售渠道的整体优化。因此，shopvibes 支持整个欧洲的品牌、制造商和零售商的多渠道销售。借助shopvibes，所有相关产品信息都可以集中数字化管理，并针对所有销售渠道和合作伙伴进行优化。我们基于云的解决方案使所有相关利益相关者能够协同工作。通过中央数据结构，shopvibes 提供独特的功能来提高数据质量。因此，产品数据可以专门针对渠道、销售合作伙伴或品种进行优化。在人工智能的帮助下，为数据优化给出明确的行动建议。数据向所有渠道和合作伙伴的播放是完全自动化的，无需手动准备或处理。这可以为 shopvibes 节省高达 90% 的工作量，同时确保所有渠道中最高且一致的数据质量。借助分析功能，可以突出显示重要的见解，并可以直接在解决方案中实施。因此，可以直接实施分析并更快地挖掘潜力。 shopvibes 直观的一体化解决方案专为欧洲各地通过多种渠道销售多种产品的中小型品牌、制造商和零售商量身定制。
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin 是一家领先的 SaaS 电子商务公司。我们的使命是通过令人耳目一新的方法颠覆和创新电子商务软件解决方案行业。通过将关键任务电子商务运营集中在一个强大的平台中，我们使品牌和零售商能够自信地扩展其业务并克服增长和扩张带来的复杂性。在开发 OneChannelAdmin 之前，创始人是表现最好的在线卖家。凭借我们的卖家电子商务经验和软件开发技能，我们了解品牌和零售商在日常运营中面临的挑战，我们努力专注于提供相关的解决方案和功能以及及时的白手套客户支持。端到端电子商务平台，适合任何在店内和网上销售的人。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家领先的商务集成平台，自 2010 年以来一直致力于为品牌、3PL 和大型经销商解决一些电子商务最复杂的集成和自动化问题。我们的使命是让每笔数字商务交易都成为消费者和卖家的理想选择。使用 Ideal Order™ 比率作为黄金标准 KPI，我们的目标是最大限度地提高每个订单的效率、盈利能力和客户满意度。为此，Etail Solutions 创建了大量工具，专门用于管理在线世界中的多对多数据关系： • 我们的集成平台在处理多种协议（API/EDI/平面文件等），聚合和标准化跨来源的数据，并将您的电子商务生态系统无缝集成到一个集成网络中，您可以从一个集中式平台控制、监控和管理该网络，同时为您提供交易完整性和集成到您的核心系统记录，使您的财务、库存和所有其他数据保持最新。 • 我们的目录和库存管理功能为您提供无与伦比的控制能力，用于管理所有销售渠道和销售渠道类型的销售、分配、发布和优化库存方式，以及跨多个渠道有效管理和规划您的库存放置和履行。位置履行网络。这是因为能够将所有在线渠道的每个列表和每个可用库存来源链接到您销售的每件商品的基本计量单位中的单个主 SKU。 • 我们的订单管理系统是一个成熟的分布式订单管理 (DOM) 平台，将在以下方面优化每个订单： • 任何方法（自有库存或供应商自有、您的 DC、分销商、零售或代发货商，甚至跨平台）对接） • 任何位置或位置类型 – 3PL、分销商、多个 DC 甚至跨多个记录系统。 • 任何包装（纸箱化）——优化盒子尺寸、数量甚至捆扎，以最大限度地降低运费。 • 任何承运商和服务级别，为您的每个订单节省资金。您的履行网络越广泛，我们能为您节省的钱就越多。 • 多地点库存规划 – 通过按履行地点了解 SKU 的理想需求，最大限度地降低履行和运输成本。轻松汇总所有渠道的需求，并根据应从每个位置发货的库存（而不是从每个位置发货的库存）了解 SKU 按位置的真实速度。 • 我们的理想订单洞察和分析可以模拟您所有电子商务运营的最佳情况，并为您提供如何在现实生活中实现每个订单的数据！理想的订单将帮助您就如何最大限度地减少净利润损失以及如何最大限度地提高企业电子商务的利润做出明智的决策——从供应链运营到库存管理、订单履行和交付。 • 等等，还有更多 – 多渠道 PIM、多币种全球定价控制、ERP 和 WMS 集成、列表生命周期管理、竞争性和自动重新定价、分类控制、工作自动化和控制等等... Etail Solutions 拥有多年来，通过解决一个又一个复杂的现实世界商业问题而成长。我们构建每一项特性和功能，以优化客户的增长能力和盈利规模，并肩负着为每一位客户创造理想商业环境的使命！客户成功：进入我们的平台仅一年后，客户的平均增长率为 138%。入驻平台两年后，客户平均增长率较第一年末又增长了70%。与第一年年初相比，前两年客户的平均增长率为282%。
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® 是产品内容编排领域的领导者，使 60 多个国家/地区的 14,000 多家公司能够简化有影响力的内容的创建和分发，这些内容在商业发生的任何地方都准确、一致且相关。通过其技术平台和专家服务，1WorldSync 解决了消费品/零售、DIY、消费电子、医疗保健和餐饮服务行业的领先品牌和零售商所面临的影响收入的产品内容挑战。 1WorldSync 是唯一获得 ISO 27001 认证的产品内容提供商和 GDSN 数据库之一。欲了解更多信息，请访问 www.1worldsync.com。
Syndigo
syndigo.com
Syndigo 是第一个云原生解决方案，专门为跨组织、领域和客户提供卓越的体验而构建。我们的 MDM、PIM、PXM、数字货架分析、联合和增强内容解决方案，以及最大的内容分发集成网络，可加快零售商、品牌、分销商和制造商在商业旅程中的成功，并加快效率提升、生产力和可扩展性。我们受到全球超过 14,000 家企业的信赖，帮助他们在数字货架上取得成功，并与各个关键行业的组织合作，包括杂货、餐饮服务、日用品、家居装修/DIY、宠物、健康和美容、汽车、服装、能源和医疗保健。
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款适用于任何电子商务平台的产品搜索和发现解决方案。 Luigi's Box 的魔力始于详细的分析仪表板，为您提供有关网站上搜索和导航元素性能的所有相关信息。借助人工智能驱动的搜索、推荐和产品列表，详细了解平台的性能并确保获得最佳结果。为您的访客提供终极工具，以尽可能高效地发现您的产品。 Luigi's Box 是您和您的客户会喜欢使用的软件。
Segmentify
segmentify.com
Segmentify 是一个人工智能驱动的个性化平台，可帮助电子商务企业改善客户体验并提高转化率。增长解决方案通过个性化推荐、参与活动和追加销售策略来提高转化率和保留率。搜索和发现 通过个性化搜索、动态过滤和产品发现增强购物体验。渠道营销 通过电子邮件、推送通知推动多渠道分段参与。 Segmentify 是一个客户参与平台，可帮助您发现如何提高客户终身价值，从而简化电子商务增长之旅。为了实现这一目标，Segmentify 提供了一系列功能，包括推荐、参与、动态捆绑等个性化解决方案；客户数据解决方案，包括细分、客户档案；跨渠道营销解决方案（例如电子邮件和推送消息）以及营销解决方案（例如搜索框、Searchandising 等）。
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并通过一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是通过拉近品牌和客户之间的距离来推动商业的未来，它是第一个面向全球最具创新性品牌的全渠道互联商务平台。 Stackline 专有的神经网络和深度学习系统可呈现并可视化变革性全渠道洞察，推动市场领先的广告效果，并激活购物者旅程的每一步。品牌领导者、产品创新者和绩效营销人员相信 Stackline 能够在日益复杂的零售生态系统中推动盈利增长。 Stackline 于 2014 年在西雅图成立，拥有 250 多名互联商务专业人士，为 7,000 个全球品牌创造价值。
Elevar
getelevar.com
Elevar 立即显示您的营销和分析数据的见解。电子商务和营销分析专家。
WhatSales
whatsales.io
WhatSales 是一个简单、易于使用且友好的网络仪表板和应用程序，可帮助您回答卖家问题！ WhatSales 的目标是帮助您做出更明智的销售决策。
TrackBee
trackbee.io
TrackBee 是一款一体化跟踪解决方案，用于优化营销活动并增强业务规模。我们专注于准确且可操作的数据，使用户能够在更高级别上跟踪、衡量和增强活动。在 TrackBee，我们通过确保 100% 跟踪广告数据并将这些信息发送回 Facebook、Pinterest 和 Google 等广告平台来提供流畅的体验。这不仅提供了销售来源的完全透明度，而且还允许广告平台根据这些有价值的数据完善其算法。广告商可以利用这些有价值的见解来完善和优化他们的策略。该平台还使用户能够实时监控营销工作的绩效。通过实时广告仪表板，广告、电子邮件和其他促销活动的效果变得一目了然。这使得可以立即进行调整和优化以获得更好的结果。无论您是经验丰富还是刚开始从事广告工作，TrackBee 都能提供您提高营销绩效所需的工具和见解。凭借准确的数据、广泛的分析和有效的优化能力，TrackBee 是实现营销成功的完美合作伙伴。体验完全透明的销售情况、优化广告活动以实现最大效果，并使用强大的跟踪和分析功能。通过 TrackBee 告别猜测，迎接数据驱动决策的未来！
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS 使用不同的数据科学模型分析电子商务商店，为客户提供可行的见解、预测和建议，帮助他们扩大收入、优化预算并节省大量分析时间和金钱。
Radix
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使用 Radix Haven 分析平台跟踪实时洞察。 100 多个 KPI 可帮助您了解您的业务。获得 14 天免费试用。
Klar
getklar.com
Klar 是您电子商务业务的单一事实来源。借助 Klar，您可以将所有数据集中在一处，并根据您的实际情况进行自定义。停止在电子表格上运营您的业务 - 与 Klar 一起节省时间并清楚地了解如何实现盈利增长。它旨在帮助您回答所有大大小小的问题，以便您可以自信地做出决定。 Klar 为您提供有关您的收入和利润、客户保留、客户获取和整个客户旅程的报告和见解，汇集您所有的数据源，例如 Shopify、Klaviyo、Google Analytics 以及您的 Facebook 和 Google 广告帐户。这样，您就可以... ...通过深入了解您的收入和盈利能力来提高您的单位经济效益...通过将所有营销渠道的数据集中在一处并在所有维度上进行匹配来扩大您的收购规模...通过分析他们的行为模式来识别和培养高 CLV 客户，以便在正确的时间采取正确的行动...通过跟踪目标的日常绩效并轻松发现跨数据源的趋势来保持控制 Klar 专为特定类型的业务而构建。拥有 10 到 100 名员工、销售多种产品并需要留住客户才能盈利的电子商务商店。这种程度的关注，加上我们自己将多个品牌发展到 8 位数的经验，使 Klar 能够灵活地适应您的企业面临的独特挑战，并确保每份报告都与您相关且富有洞察力。首先，只需点击几下即可集成您的工具堆栈（例如 Shopify、Klaviyo、Google Analytics 和您的广告帐户），组装和配置您的商店现实，然后您就可以立即准备好获取发展所需的所有报告你的事。
Graas
graas.ai
Graas 汇集了来自 100 多个平台的数据，对市场、品牌网站、广告和库存进行全面分析。
Foxintelligence
foxintelligence.io
可靠且隐私第一。 Foxintelligence 衡量电子商务的活动。一切不靠猜测，一切以实际交易为准。获得可靠的见解。
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flipflow.io
Flipflow 是一款市场分析 SAAS，允许品牌和零售商分析数百万个与定价、促销、竞争对手、地位、货架份额、评论、产品内容和品牌合规性相关的产品数据，以便他们可以监控、控制和分析市场的各个方面，但还可以对变化做出反应并最大限度地提高收入和盈利能力。这是通过我们已经有用的见解、我们自己的灵活 BI 平台以及可配置的自动化、警报和集成来完成的。
StackTome
stacktome.com
StackTome 是一款评论管理解决方案，可帮助电子商务企业：通过在网站上的 1000 个页面中注入语义相关的评论内容来提高自然流量，从而改善 SEO。通过客户体验分析了解推动客户体验的因素。快速回应负面反馈，并使用最佳评论作为社交内容来管理您的在线声誉。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位于所有数据的中心。 Sweet 连接您所了解和喜爱的所有营销平台，并将所有内容集中在一个屋檐下。帮助您了解客户保留和获取，以推动您的业务发展。我们做什么... 客户数据 要了解您的客户，您首先需要了解他们的所有互动。凭借对每位客户的深入了解，Sweet Analytics 可以帮助您通过我们独特的个性化工具更有效地接触到他们。单一客户视图 Sweet Analytics 的核心是市场上最先进的单一客户视图之一。使用所有可用的集成，我们为与您的品牌的所有互动建立了完整的客户档案，这些档案可以通过我们的仪表板轻松获得。 Sweet Tracker™ 我们的专有技术使我们能够将浏览行为与单一客户视图统一起来，提供公正的归因并将销售与网络交互联系起来。凭借实时干预和跨设备跟踪的能力，我们可以提供个性化的客户旅程。归因解决营销的圣杯 Sweet 提供了销售现实与营销平台的谎言之间的单一事实点。帮助您更准确地判断营销投资的投资回报率。
Conversios
conversios.io
Conversios 是一款无代码 Google Analytics 和 Pixel 集成工具，适用于 Woocoomerce、Shopify 和 Magento 上的电子商务商店。它提供了产品源管理器功能，可帮助您单击一下即可同步超过 10,000 种产品！ Conversios 在 3 个不同的平台上都有业务，即 Woocommerce、Shopify 和 Magento，拥有超过 50,000 名活跃用户。通过一键式 Google 跟踪代码管理器实施，我们的工具可帮助您跟踪每个电子商务指标并进行动态再营销！ Conversios 最近将 Facebook Conversion API 添加到其功能丰富的产品中。这将帮助人们追踪 Facebook Pixel 无法做到的访客！只需单击一下即可集成 Google Analytics 4 和 Facebook Pixel。查看我们的网站以了解更多信息！
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index 通过经过验证的系统帮助代理商和品牌推动零售电子商务的卓越增长，从而大幅提高自然搜索和赞助搜索性能。专有的下一代分析和专家零售媒体咨询为人工智能加速器奠定了基础，该系统可帮助代理机构和品牌发现并确定增长机会的优先级，制定优化列表和营销活动的战略计划，并衡量优化的效果。与竞争对手不同，Analytic Index 的解决方案涵盖所有主要在线零售商，提供全面的竞争数据并提供即时价值。与 Analytic Index 合作的机构和品牌在电子商务领域获得了坚定的盟友，帮助他们节省时间、获得完全透明度并提高销售额。
Noogata
noogata.com
Noogata 的人工智能电子商务平台为消费品和数字品牌提供战略洞察力和竞争情报，以超越亚马逊上的竞争对手。借助强大的人工智能增长助手，电子商务专业人士或团队现在可以轻松发现和提取相关见解、采取行动并衡量整个数字货架的绩效增长。亚马逊全球首款人工智能助手通过一个简单的提要提供见解、竞争警报和以增长为重点的建议。对于大型团队，Noogata 可让您在一个平台上规划、制定策略、分配任务并采取行动。如今，任何人都可以借助人工智能的力量发展亚马逊业务。没有猜测，没有压力，只有产生积极影响的见解。释放人工智能促进亚马逊增长的力量： - 获取见解和策略，您可以据此采取行动，对您的品牌产生积极影响 - 找到竞争品牌并监控数字货架的市场份额 - 优化产品内容以推动有机转化并提高知名度 - 利用搜索领先于竞争对手的趋势机会 - 了解您的产品如何与相关竞争产品竞争 - 逆向设计广告策略以提高投资回报率并降低 ACoS 了解如何利用以下力量释放销售高速增长、提高数字货架绩效并发展您的亚马逊业务人工智能。
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit 是一款 B2B 软件，可帮助亚马逊卖家实时分析其业务的盈利能力和绩效，并将见解转化为行动。
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics 是品牌挖掘数据并了解业务运作情况的最简单方法。无需迁移或设置。我们为您完成所有繁重的工作。一键连接所有数据源，在几分钟内做出明智的决策，并告别手动报告。 Polar 相当于将 Supermetrics + Data Studio + 数据科学家整合到一个应用程序中。受到超过 1500 家 Shopify 商店的信赖，包括 Fanjoy、Hero Cosmetics、Soko Glam、AYBL 和 From Future。您可以使用该平台： - 优化客户获取并更有效地管理绩效营销 - 自动化报告，不再下载 CSV - 通过最可靠的 Shopify 商店保留和重复订单视图来提高保留率和生命周期价值 - 通过高级报告改进销售关于产品分析 - 通过高级电子邮件营销报告改善参与度营销 以下是您获得的内容： 10 多个数据连接器 通过针对 Shopify、Google Analytics、Google Ads、Facebook Ads、Bing Ads 的预构建集成，释放电子商务和营销数据的全部潜力、Pinterest 广告、Tiktok 广告、Snapchat 广告、Klaviyo 和 Google Sheets。一体化、可操作的分析仪表板获取监控和改善营销支出、CAC（购置成本）、LTV（客户终身价值）、群组、ROAS 等所需的所有关键高级报告。多品牌和多 Shopify 商店功能 聚合应用程序中所有 Shopify 商店的数据。如果您是代理机构或电子商务风险投资工作室，则创建视图以按国家/地区或品牌细分此数据 智能警报和见解 您可以针对最重要的 KPI 设置智能警报：转化率下降、客户获取成本增加等立即通过电子邮件或 Slack 获取通知。电子邮件和 Slack 快照报告计划电子邮件或 Slack 快照。选择您想要的指标和频率，并与您的团队分享。无限用户与团队成员、承包商或投资者共享仪表板。让您了解最重要的 KPI，并让您的团队就下一步行动进行协调。代理计划 提供分析和报告作为代理服务的一部分。将所有客户集中在一处，以提高客户保留率并节省手动报告的时间。
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo 是每个电子商务团队的执行中心。我们的使命是让在市场上销售的所有类别的企业家和品牌能够通过自动化、研究和协作来增加收入。一个或多个市场上的小型、中型或大型各种规模的卖家都可以利用 Epsilo 来扩大收入。
Daasity
daasity.com
Daasity 使全渠道消费品牌能够实现数据驱动。 Daasity 平台由分析师和工程师构建，支持通过电子商务、亚马逊、零售和批发销售的消费品牌的各种数据架构、分析和报告需求。使用 Daasity，整个组织的团队可以获得所有数据的集中化和规范化视图，无论其技术堆栈中的工具如何以及未来数据需求如何变化。有关 Daasity、我们的 60 多个集成以及该平台如何为 1600 多个品牌推动更多利润增长的更多信息，请访问我们的 Daasity.com。
Air360
air360.io
灵活 CRO 分析的首选平台。 Air360 是一个 UX 分析平台，可帮助数字团队解码用户行为以快速跟踪 CRO 工作。它简化了分析，揭示隐藏的行为，并识别快速提高转化的机会。
Triple Whale
triplewhale.com
我们帮助您获得更准确的数据，将所有渠道集成到一处，以便您可以为您的电子商务业务做出更好、更快的决策。 Triple Whale 是世界上第一个一体化电子商务操作系统。凭借强大的数据聚合、可视化和改进的归因跟踪，Triple Whale 为电子商务公司提供了重要指标的清晰、快速和透明的视图。我们谈论的是贡献利润（按产品、营销活动细分，无论您想要什么）、真实 AOV、回报、新客户每次转化费用等指标。自定义您需要的指标以准确计算您需要的内容，并将其添加到仪表板中，您可以在其中实时监控它。在您的团队中共享它，这样您最终就可以在整个公司（从媒体购买者到首席执行官）中获得单一的事实来源。 Triple Whale 与 Shopify、Klaviyo 和 Facebook 等顶级应用程序和网络无缝集成，提供业务绩效的整体视图，在一个可定制的仪表板中汇总您的所有营销数据。 Triple Whale 也是唯一一款为 iOS 和 Android 提供全功能移动应用程序的软件解决方案，使客户能够随时随地访问实时性能数据。与其他依赖建模数据和猜测归因的工具不同，Triple Whale 使用其专有的第一方数据直接跟踪客户购买数据，直至广告级别并跨不同渠道。此外，Triple Whale 还提供无限的用户和商店集成、自动电子邮件和 Slack 报告、均值、中值和众数 AOV 数据、LTV 和同类群组分析、产品旅程以及一系列其他强大功能，致力于让电子商务公司更加透明地了解他们的数据。借助 Triple Whale，营销人员最终可以： - 从世界任何地方随时随地访问实时绩效数据 - 减少争论数据的时间，而将更多时间用于发展业务 - 知道归因已开启，高枕无忧，自信地消费点 - 为他们的团队提供准确、易于使用的自动化报告
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是专为快速扩张的企业家打造的数字电子商务平台。企业家可以建立在线商店、销售数字产品、接受付款、阻止欺诈并分析客户数据——从软件到社区以及其间的一切。
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch 是一种动态营销解决方案，它将数据转换和优化与帮助和建议相结合。它使商家和代理机构能够在电子商务渠道上取得成功。使用 DataFeedWatch 优化您的产品 Feed 文件，并将产品传播到 60 多个国家/地区的不同渠道！通过改进产品 Feed，您还可以提高 Google Shopping、Facebook、Instagram、Amazon、eBay 等渠道上的广告活动效果！优化产品列表可以加快销售速度并提高整体营销活动投资回报率。 DataFeedWatch 使您能够轻松地为购物源创建复杂的规则。 15 天免费试用和 24/7 支持！
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OWOX BI 是领先的数据民主化平台。 * 民主化是零学习曲线：可审计的访问、众所周知的界面和决策文化。超过 15 万名数字分析师使用 OWOX BI 打破数据孤岛，并为业务用户提供他们所需的报告。我们的专有技术为来自美国和欧盟的电子商务、SaaS、金融和其他利基市场的品牌提供无缝的数据收集、准备和支持。公司网站www.owox.com
smartscout
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SmartScout 是一款提供亚马逊自上而下分析的软件工具。 SmartScout 细分了前 20 个类别和 43,000 个子类别、品牌市场份额，并为您提供 ASIN 表现的关键指标，帮助您做出数据驱动的决策，以发展您的品牌或寻找有利可图的转售机会。 SmartScout 还会向您显示 ASIN 流量数据，以构建可推动结果的广告活动。 SmartScout 还拥有每个卖家及其转售历史的数据库。 SmartScout 为您提供竞争优势，让您能够做出自信的数据驱动决策来发展业务。 SmartScout 是有史以来最具创新性的亚马逊研究工具！
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsApp、网络推送、移动推送、Facebook 和 Instagram 等所有主要营销渠道中由人工智能驱动的自主营销活动，轻松吸引您的客户。 * 由法学硕士提供支持的实时生成客户旅程： 再见模板化自动化流程！让人工智能根据最近的互动构建最优化的客户参与工作流程和客户旅程，以最大限度地提高您的投资回报率。 * 使用人工智能生成客户细分以进行一对一个性化： 根据网站上的行为数据、人口统计数据和最近的操作，协调高度个性化和有针对性的客户互动。 * 法学硕士生成的见解、分析和自主报告： 获得对客户行为、活动绩效和整体商业智能的精细可见性，以及人工智能生成的见解、建议和自主报告。 * 自主客户参与、法学硕士支持的聊天机器人和统一的对话收件箱： 通过 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天并直接从单个仪表板拨打电话，为您的客户提供无缝的品牌体验。 Contlo 与 200 多个平台无缝集成，帮助品牌围绕其业务构建强大的自主营销技术堆栈。
Attribuly
attribuly.com
准确的转化跟踪和归因对于您的 Shopify 商店至关重要。但广告平台和分析经常出现误报，这对您的增长产生严重影响。 Attribuly 是 Shopify 提供的唯一第一方 Cookie 解决方案。它通过第一方 Cookie 和数据集成升级您的跟踪，确保您获得 99% 以上的准确数据并清楚地了解整个客户旅程。所有营销人员的必备品。您将利用精确的客户数据来了解客户的购买流程、优化营销活动并将 ROAS 提高 20%。 - 实时客户端到端旅程 - 广告、影响者、附属机构、社交媒体、有机搜索和任何活动的归因。 - 广告自动化 - 服务器端跟踪
Conjura
conjura.com
由数据驱动的利润。让 Conjura 通过我们的推荐引擎消除猜测，优化您的电子商务绩效。与 Conjura 一起采取行动，让您的业务盈利。
MikMak
mikmak.com
MikMak 是全球领先的多渠道品牌电子商务加速平台，提供分析和电子商务支持软件，帮助产品制造商和 CPG 公司了解消费者的在线行为、确定营销资金的最佳用途并推动在线销售。
Springbot
springbot.com
Springbot 是小型电子商务企业的终极一体化解决方案。我们的平台简化了您的营销工作：帮助您专注于网站流量、与购物者互动并衡量整个渠道的收入。借助预制模板、简单的拖放编辑器和自动化功能，您可以轻松优化您的营销策略。立即体验 Springbot 的强大功能，见证您的电子商务业务蓬勃发展。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一种行为分析工具，超过 210,000 个数字营销、UX、产品、初创公司和企业客户使用它来优化他们的网站体验。使用 Mouseflow，您可以： • 通过观看访问者会话的视频记录，了解访问者的点击之间发生的情况。 • 自动为您的所有页面构建 6 种类型的热图，以了解哪些内容引起了他们的注意。 • 设置渠道来观察访客流失的地点和原因。 • 使用表单分析来提高潜在客户开发能力。 • 发起反馈活动以了解有关访客的更多信息。 • 使用所有计划中提供的强大过滤选项，以您需要的方式分析您的数据。 • 花时间解决您的网站问题，而不是通过摩擦分数过滤您的访问来查找问题，我们的机器学习工具免费提供，适用于所有计划。
VWO
vwo.com
运行实验程序是很棘手的。无论您的目标是提高网站转化率还是改善用户体验，您都需要做很多事情才能把事情做好。这就是为什么 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等数千家世界领先的企业品牌都希望 VWO 来运行和扩展他们的数字实验。 VWO 是世界领先的 Web 测试和转化优化平台，使成长中的企业能够跨桌面、移动和其他设备优化其 Web 体验，从而提供独特的体验。收集用户见解、确定假设的优先级、规划路线图、进行测试、分析结果 - VWO 可让您覆盖整个 9 码。 VWO 经过精心设计，易于实验。您可以在几分钟内启动测试，无需 IT 部门的任何帮助。凭借 BS 和 ISO 等认证，VWO 完全符合 GDPR，并通过设计和默认提供强大的安全性。凭借行业领先的 24/7 支持和 98% 的客户满意度，每天服务 10 亿个请求，同时确保 100% 的正常运行时间 – VWO 专为企业打造！ VWO 的全球客户群包括沃达丰、三星、丰田和 eBay 等品牌，迄今为止已帮助全球 4,500 多个品牌进行了超过 600,000 次实验。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Kissmetrics
kissmetrics.io
为您提供做出更好决策所需的知识。 Kissmetrics 是一个基于行为的分析和电子邮件自动化平台。旨在帮助产品团队和营销人员获得、留住和发展更多客户。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Heap
heap.io
Heap 是唯一可以让您全面了解客户数字化旅程的数字化洞察平台，因此您可以快速提高转化率、保留率和客户满意度。 * 改善客户体验：准确定位用户遇到的困难，快速改进客户体验，确保直观、愉快的用户体验。 * 加快上市时间并优化产品和业务团队的影响：不要纯粹依靠直觉，而是利用数字参与数据来测试假设并回答出现的问题。借助数据驱动的见解，自信地将新功能和体验推向市场。 * 打造越来越有价值的功能和体验：利用数据就可以与业务成果明确挂钩的工程投资达成共识。 * 了解完整的用户旅程：通过本机会话重播、完整的数据基础和自动化数据科学，只有 Heap 才能提供团队获胜所需的见解。 超过 8,000 家企业使用 Heap 通过提供更好的体验和更好的产品来推动业务影响。客户包括 B2B SaaS、电子商务和金融服务公司，例如 Twilio、Logitech、Snapfish、Eventbrite、Esurance、Northwestern Mutual 和 e*Trade。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一个行为数据平台，可以揭示隐藏在点击之间的情绪，揭示消费者行为背后不为人知的故事。从构建更好的欺诈检测和预测到创建真正引起共鸣的个性化，Fullstory 使产品、工程和数据团队能够将情绪信号与其他数据源连接起来，有意识地设计下一个最佳行动。 Fullstory 提供了比传统网络和产品分析更深入、更立即可行的见解，传统网络和产品分析只能揭示正在发生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一个行为数据平台，可以提供构建即时体验所需的背景，从而推动收入。通过自动捕获、索引和语义结构化的第一方数据（提供给您的数据生态系统或通过我们的带有会话重播的产品分析），Fullstory 的行为数据已为 AI 做好了准备。企业不再浪费无数的时间和资源来分析数据来源、更新不完整或不正确的数据、跨团队定义数据集以及重新格式化数据以集成到现有技术堆栈中。通过基于实时操作和数据的即时个性化体验和准确预测，团队可以花更少的时间进行分析，并将更多的时间用于增加收入。
Bright Data
brightdata.com
作为 Bright Data 的洞察产品，我们利用全球最大的数据收集平台无与伦比的规模、技术和全球影响力。我们独特的渠道使各类品牌和零售商能够全面、实时地了解在线市场和竞争对手，从而获得无与伦比的竞争优势。借助 Bright Insights，您可以利用数据驱动的电子商务洞察力和无与伦比的数据覆盖范围。通过跟踪竞争对手的表现、市场份额和新产品来获得竞争优势。控制您的品类、保持领先趋势并优化电子商务运营，以帮助您轻松增加在线销售额并管理库存水平。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一个零售营销平台，可帮助营销人员在几分钟内将数据转化为创收活动。通过将数据直接内置到营销活动工作流程中以及点击式预测模型，零售营销人员可以将手动流程抛诸脑后，触发任何通信并自动化每封电子邮件、移动设备、网站和付费媒体的人物、内容、时间和地点给每个购物者的消息。超过 400 个品牌信赖 Bluecore 能够快速提高客户保留率并推动可预测的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ 监控您的品牌在互联网上的动态，并提供可操作的销售情报来保护和发展您的品牌。 TrackStreet 是真正的品牌合作伙伴。我们利用深厚的行业专业知识和人工智能来帮助自动化 MAP（最低广告价格）政策执行，为您带来显着的竞争优势。我们的平台可以节省您的时间和金钱，并有助于保护您已建立的转售渠道免受亚马逊等网站上未经授权或未知卖家的侵害，这些卖家可能会损害您的品牌和利润。我们的客户使用我们的服务来： • 深入了解他们的在线销售渠道 • 评估新产品和品牌的市场机会 • 管理和实施 MAP 计划 • 了解市场反馈并在产品问题如滚雪球般越滚越大之前发现 TrackStreet 服务 - 市场可视性 TrackStreet 监控互联网市场和独立网站来跟踪谁在销售您的产品、在哪里销售产品及其价格，并为您提供工具来了解销售和分销趋势，从而推动基于数据的市场决策。 - 最低广告价格 (MAP) 合规性 凭借业内最强大、最有效的 MAP 执行平台，TrackStreet 可以自动执行许多其他手动流程，例如发送 MAP 违规通知、跟踪政策合规性以及创建和分发定制的禁止事项- 销售清单。 - 产品评论跟踪和聚合 TrackStreet 评论跟踪是一项主动监控服务，可跟踪所有互联网销售渠道的新评论或更新评论，然后在一个易于访问的界面中编译您的消费者反馈，您可以在其中运行详细分析并启用自动警报通知您需要您关注的新评论。 - 经销商门户和其他模块可帮助您改善现有授权经销商和卖家网络的管理，并从转售渠道中获得更多收入。我们怎样才能最好地帮助您？请致电我们安排免费咨询或在 TrackStreet.com 上查找更多信息