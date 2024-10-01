电子商务分析软件 - 最热门应用 - 马提尼克

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务分析软件跟踪在线零售商的绩效。它可以帮助公司识别表现最好和最差的产品，监控买家和消费者行为，并查明影响业务的问题。电子商务专业人士使用这些工具来提高销售并改善客户体验。此外，库存经理使用它们来履行订单，会计师使用它们来跟踪成本和盈利能力。 尽管大多数电子商务平台提供报告和分析功能，但电子商务分析软件通常作为独立解决方案提供。一些分析软件提供商在其产品中包含电子商务特定的功能。然而，由于通用分析软件并不总能满足电子商务的特定需求，因此此类产品不包含在此类别中。
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一个行为数据平台，可以揭示隐藏在点击之间的情绪，揭示消费者行为背后不为人知的故事。从构建更好的欺诈检测和预测到创建真正引起共鸣的个性化，Fullstory 使产品、工程和数据团队能够将情绪信号与其他数据源连接起来，有意识地设计下一个最佳行动。 Fullstory 提供了比传统网络和产品分析更深入、更立即可行的见解，传统网络和产品分析只能揭示正在发生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一个行为数据平台，可以提供构建即时体验所需的背景，从而推动收入。通过自动捕获、索引和语义结构化的第一方数据（提供给您的数据生态系统或通过我们的带有会话重播的产品分析），Fulls...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是专为快速扩张的企业家打造的数字电子商务平台。企业家可以建立在线商店、销售数字产品、接受付款、阻止欺诈并分析客户数据——从软件到社区以及其间的一切。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 将您使用的所有工具的指标集中到您的口袋中。我们简化、通知并节省您的时间！
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsA...
Bright Data
brightdata.com
作为 Bright Data 的洞察产品，我们利用全球最大的数据收集平台无与伦比的规模、技术和全球影响力。我们独特的渠道使各类品牌和零售商能够全面、实时地了解在线市场和竞争对手，从而获得无与伦比的竞争优势。借助 Bright Insights，您可以利用数据驱动的电子商务洞察力和无与伦比的数据覆盖范围。通过跟踪竞争对手的表现、市场份额和新产品来获得竞争优势。控制您的品类、保持领先趋势并优化电子商务运营，以帮助您轻松增加在线销售额并管理库存水平。
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亚马逊自上而下分析的软件工具。 SmartScout 细分了前 20 个类别和 43,000 个子类别、品牌市场份额，并为您提供 ASIN 表现的关键指标，帮助您做出数据驱动的决策，以发展您的品牌或寻找有利可图的转售机会。 SmartScout 还会向您显示 ASIN 流量数据，以构建可推动结果的广告活动。 SmartScout 还拥有每个卖家及其转售历史的数据库。 SmartScout 为您提供竞争优势，让您能够做出自信的数据驱动决策来发展业务。 SmartScout 是有史以来最具创新性的亚马逊研究工具！
Heap
heap.io
Heap 是唯一可以让您全面了解客户数字化旅程的数字化洞察平台，因此您可以快速提高转化率、保留率和客户满意度。 - 改善客户体验：准确定位用户遇到的困难，快速改进客户体验，确保直观、愉快的用户体验。 - 加快上市时间并优化产品和业务团队的影响：不要纯粹依靠直觉，而是利用数字参与数据来测试假设并回答出现的问题。借助数据驱动的见解，自信地将新功能和体验推向市场。 - 打造越来越有价值的功能和体验：利用数据就可以与业务成果明确挂钩的工程投资达成共识。 -了解完整的用户旅程：通过本机会话重播、完整的数据基础和自动化数据科学，只有 Heap 可以提供团队获胜所需的见解。超过 8,000 家企业使用 He...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 通过使营销和客户数据具有可操作性，并专注于保留率和更高的 CLTV，帮助电子商务品牌成长。这些工具包括实时报告、客户数据库、细分、电子邮件营销和自动化。主要电子商务平台的集成是无缝的。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款经济实惠且可靠（是的，这是可能的）一体化移动应用程序分析工具，可对您的移动应用程序用户行为、应用程序内收入、移动获取活动和崩溃进行全面分析。它于 2013 年推出，支持全球 60,000 多个移动应用程序（例如 Azur Games、METRO、汉堡王、Brave Stars）找到可行的见解并最大化其应用程序收入。 AppMetrica 被多个行业的用户获取团队、产品经理、收入经理和分析专家使用。为什么切换到 AppMetrica： - 您需要当前产品分析工具的更多功能，即渠道、细分和用户级数据。 - 您正在将用户获取活动扩展到 Google Ads 之外，并且需要...
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy 可能是在任何地方访问本地数据的最用户友好的方式。它的业务覆盖全球 195 个地点，并在全球范围内提供超过 4000 万个住宅代理。全天候技术支持、不同类型的代理、四种抓取解决方案、灵活的支付方式、公共 API 和易于使用的仪表板是 Smartproxy 成为市场上最值得信赖的代理提供商之一的原因。 Smartproxy 为您提供的关键服务： - 40M+ 高质量住宅 IP，平均速度 <0.5 秒。 - 全球覆盖 – 目标超过 195 个地点，包括城市和美国 50 个州。 - 即用即付选项 - 每 1GB 8.5 美元。 - 来自美国和欧洲的 100K+ 共享数据中心 IP...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一个零售营销平台，可帮助营销人员在几分钟内将数据转化为创收活动。通过将数据直接内置到营销活动工作流程中以及点击式预测模型，零售营销人员可以将手动流程抛诸脑后，触发任何通信并自动化每封电子邮件、移动设备、网站和付费媒体的人物、内容、时间和地点给每个购物者的消息。超过 400 个品牌信赖 Bluecore 能够快速提高客户保留率并推动可预测的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时使客户能够在竞争...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您为数字机构、营销人员、企业和顾问提供的一体化网络营销平台。功能网站生成器、漏斗生成器、登陆页面、弹出窗口、电子商务包括带有电子邮件营销的 CRM、表单生成器、调查生成器、在线计划、工作流程自动化、分析、Webhooks 等等！您的首选解决方案。无代码、拖放简单性和一套转换工具可确保您的货币投资回报率。从 14 天免费试用开始！
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一种行为分析工具，超过 210,000 个数字营销、UX、产品、初创公司和企业客户使用它来优化他们的网站体验。使用Mouseflow，您可以： • 通过观看访问者会话的视频记录来了解访问者的点击之间发生的情况。 • 自动为您的所有页面构建 6 种类型的热图，以了解哪些内容引起了他们的注意。 • 设置渠道来观察访客流失的地点和原因。 • 使用表单分析来提高潜在客户开发能力。 • 发起反馈活动以了解有关访客的更多信息。 • 使用所有计划中提供的强大过滤选项，以您需要的方式分析您的数据。 • 花时间解决您的网站问题，而不是通过摩擦分数过滤您的访问来查找问题，我们的机器学习工具免...
Kissmetrics
kissmetrics.io
为您提供做出更好决策所需的知识。 Kissmetrics 是一个基于行为的分析和电子邮件自动化平台。旨在帮助产品团队和营销人员获得、留住和发展更多客户。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一个专为企业（尤其是在北美运营的企业）量身定制的电子商务管理平台。它提供了一个集成的解决方案，可以帮助企业管理其电子商务运营的各个方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 综合仪表板：提供关键业务指标的综合视图，包括对市场份额、产品性能、运输状态和库存水平的洞察。集成：与 Amazon、Shopify、eBay、沃尔玛等主要在线市场无缝连接。它还与领先的运输公司整合以简化物流。订单管理：提供对订单状态的详细了解，使企业能够跟踪、管理和优化其履行流程。产品管理：管理整个产品组合、分析表现最佳的品牌和了解销售趋势的中心。库存管理：允许企业监控库存历史记录、...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位于所有数据的中心。 Sweet 连接您所了解和喜爱的所有营销平台，并将所有内容集中在一个屋檐下。帮助您了解客户保留和获取，以推动您的业务发展。我们做什么... 客户数据 要了解您的客户，您首先需要了解他们的所有互动。凭借对每位客户的深入了解，Sweet Analytics 可以帮助您通过我们独特的个性化工具更有效地接触到他们。单一客户视图 Sweet Analytics 的核心是市场上最先进的单一客户视图之一。使用所有可用的集成，我们为与您的品牌的所有互动建立了完整的客户档案，这些档案可以通过我们的仪表板轻松获得。 Sweet Tracker™ 我们的专有技术...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并合并您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesfo...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...
Springbot
springbot.com
Springbot 是小型电子商务企业的终极一体化解决方案。我们的平台简化了您的营销工作：帮助您专注于网站流量、与购物者互动并衡量整个渠道的收入。借助预制模板、简单的拖放编辑器和自动化功能，您可以轻松优化您的营销策略。立即体验 Springbot 的强大功能，见证您的电子商务业务蓬勃发展。
VWO
vwo.com
运行实验程序是很棘手的。无论您的目标是提高网站转化率还是改善用户体验，您都需要做很多事情才能把事情做好。这就是为什么 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等数千家世界领先的企业品牌都希望 VWO 来运行和扩展他们的数字实验。 VWO 是世界领先的 Web 测试和转化优化平台，使成长中的企业能够跨桌面、移动和其他设备优化其 Web 体验，从而提供独特的体验。收集用户见解、确定假设的优先级、规划路线图、进行测试、分析结果 - VWO 可让您覆盖整个 9 码。 VWO 经过精心设计，易于实验。您可以在几分钟内启动测试，无需 IT 部门的任何帮助。凭借 BS 和 ISO 等认证，VW...
Klar
getklar.com
Klar 是您电子商务业务的单一事实来源。借助 Klar，您可以将所有数据集中在一处，并根据您的实际情况进行自定义。停止在电子表格上运营您的业务 - 与 Klar 一起节省时间并清楚地了解如何实现盈利增长。它旨在帮助您回答所有大大小小的问题，以便您可以自信地做出决定。 Klar 为您提供有关您的收入和利润、客户保留、客户获取和整个客户旅程的报告和见解，汇集您所有的数据源，例如 Shopify、Klaviyo、Google Analytics 以及您的 Facebook 和 Google 广告帐户。这样，您就可以... ...通过深入了解您的收入和盈利能力来提高您的单位经济效益...通过将所有营...
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并通过一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是通过拉近品牌和客户之间的距离来推动商业的未来，是第一个面向全球最具创新性品牌的全渠道互联商务平台。 Stackline 专有的神经网络和深度学习系统可呈现并可视化变革性全渠道洞察，推动市场领先的广告效果，并激活购物者旅程的每一步。品牌领导者、产品创新者和效果营销人员相信 Stackline 能够在日益复杂的零售生态系统中推动盈利增长。 Stackline 于 2014 年在西雅图成立，拥有 250 多名互联商务专业人士，为 7,000 个全球品牌创造价值。
Webeyez
webeyez.com
Webeyez 是在线企业用来立即修复漏洞并增加收入的秘密武器。该平台阐明了现场消费者旅程的每一步，并使用机器学习来显示隐藏的摩擦点并对其进行优先级排序——为收入领导者提供了热追踪导弹，以立即识别导致转化率下降和收入损失的问题。 • 识别影响在线转化的关键问题（实时） • 优先考虑需要立即关注的项目（基于收入损失和受影响的用户） • 使用 Webeyez 基于数据的见解快速执行 SaaS 平台提供每个事件的实时报告和警报，同时还衡量对在线转化和实际收入损失的财务影响（$$）。 Webeyez 提供每个活动的会话录音和完整技术细节。 Webeyez 实施是无缝的，结果是立竿见影的（Magento...
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes 将产品信息管理 (PIM)、饲料/渠道管理和数字货架分析整合到一个中央系统中，从而实现所有销售渠道的整体优化。因此，shopvibes 支持整个欧洲的品牌、制造商和零售商的多渠道销售。借助shopvibes，所有相关产品信息都可以集中数字化管理，并针对所有销售渠道和合作伙伴进行优化。我们基于云的解决方案使所有相关利益相关者能够协同工作。通过中央数据结构，shopvibes 提供独特的功能来提高数据质量。因此，产品数据可以专门针对渠道、销售合作伙伴或品种进行优化。在人工智能的帮助下，为数据优化给出明确的行动建议。数据向所有渠道和合作伙伴的播放是完全自动化的，无需手动准备或处理...
WhatSales
whatsales.io
WhatSales 是一个简单、易于使用且友好的网络仪表板和应用程序，可帮助您回答卖家问题！ WhatSales 的目标是帮助您做出更明智的销售决策。
TrackBee
trackbee.io
TrackBee 是一款一体化跟踪解决方案，用于优化营销活动并增强业务规模。我们专注于准确且可操作的数据，使用户能够在更高级别上跟踪、衡量和增强活动。在 TrackBee，我们通过确保 100% 跟踪广告数据并将这些信息发送回 Facebook、Pinterest 和 Google 等广告平台来提供流畅的体验。这不仅提供了销售来源的完全透明度，而且还允许广告平台根据这些有价值的数据完善其算法。广告商可以利用这些有价值的见解来完善和优化他们的策略。该平台还使用户能够实时监控营销工作的绩效。通过实时广告仪表板，广告、电子邮件和其他促销活动的效果变得一目了然。这使得可以立即进行调整和优化以获得更好的...
Graas
graas.ai
Graas 汇集了来自 100 多个平台的数据，对市场、品牌网站、广告和库存进行全面分析。
Conversios
conversios.io
Conversios 是一款无代码 Google Analytics 和 Pixel 集成工具，适用于 Woocoomerce、Shopify 和 Magento 上的电子商务商店。它提供了产品源管理器功能，可帮助您单击一下即可同步超过 10,000 种产品！ Conversios 在 3 个不同的平台上都有业务，即 Woocommerce、Shopify 和 Magento，拥有超过 50,000 名活跃用户。通过一键式 Google 跟踪代码管理器实施，我们的工具可帮助您跟踪每个电子商务指标并进行动态再营销！ Conversios 最近将 Facebook Conversion API 添...
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo 是每个电子商务团队的执行中心。我们的使命是让在市场上销售的所有类别的企业家和品牌能够通过自动化、研究和协作来增加收入。一个或多个市场上的小型、中型或大型各种规模的卖家都可以利用 Epsilo 来扩大收入。
Littledata
littledata.io
Littledata 通过跟踪更多客户来提高 Google、Meta 和 Klaviyo 营销活动的效果 顶级 Shopify 品牌依靠 Littledata 来优化其营销渠道并跟踪更多收入。 Littledata 将收入与 Google Analytics (GA4)、Google Ads、Klaviyo、Facebook Ads、Instagram Ads、TikTok、Pinterest 等中的客户数据连接起来。通过将最好的第一方数据与由数据专家为数据专家构建的服务器端跟踪相结合，增强您的营销活动和分析。通过连接 Google、Meta、Klaviyo 等来优化每个渠道 为您的团队提供可...
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜索、AI 导航、AI 推荐以及洞察与实验解决方案可改善购物体验，从而提高转化率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜索技术来理解含义。通过结合向量、大语言模型 (LLM) 和 GPT 技术，它可以提取一般句子背后的意图，以返回相关的产品结果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相关产品、相关关键词和相关类别模块提高了参与度，并帮助购物者只需一键点击即可完善他们的搜索意图。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 通过相关推荐来激发购物者探索您的目录，从而提高...
ChannelSight
channelsight.com
适用于每种产品、每个旅程、每个 KPI 的领先电子商务智能平台。 ChannelSight 与世界上最成功的零售品牌合作，使他们能够最大限度地提高在线销售额。我们的产品（您可以组合使用或作为独立产品使用）包括：Where To Buy 技术、可购物媒体和数字货架。我们的软件使电子商务品牌能够提供卓越的客户体验、收集详细的见解并保持一流的品牌。通过与客户采取“合作第一”的方针，我们专业的品牌绩效团队确保我们共同实现我们的目标。
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® 是产品内容编排领域的领导者，使 60 多个国家/地区的 14,000 多家公司能够简化有影响力的内容的创建和分发，这些内容在商业发生的任何地方都准确、一致且相关。通过其技术平台和专家服务，1WorldSync 解决了消费品/零售、DIY、消费电子、医疗保健和餐饮服务行业的领先品牌和零售商所面临的影响收入的产品内容挑战。 1WorldSync 是唯一获得 ISO 27001 认证的产品内容提供商和 GDSN 数据库之一。欲了解更多信息，请访问 www.1worldsync.com。
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric帮助电子商务公司解决营销归因并做出数据驱动的决策。 ThoughtMetric 旨在为电子商务营销人员提供支持，它与最大的电子商务和营销平台集成，让您可以轻松收集数据、跟踪广告和分析效果。借助 ThoughtMetric 的 AI 支持的归因，跟踪所有营销渠道的绩效并了解您的客户的真正来源。
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，可提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库...
Tracify
tracify.ai
Tracify 是一款专门针对电子商务公司的软件，用于跟踪和归因您的所有营销活动（多渠道）。使用革命性的跟踪技术，无需建模或 Google Analytics 即可跟踪用户 - 100% 符合 GDPR。 Tracify 提供各种详细的仪表板，提供对每个渠道（Meta、TikTok、Google、Native、Mail、Influencer）性能的不同见解，并将所有这些渠道整体整合在一起并透明地呈现客户旅程。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack 是一个适用于无 cookie 世界的高级分析和自动化平台。借助 RedTrack，您可以从营销渠道接收实时准确的转化数据。作为营销人员或高管，您能够获得公正的绩效洞察、防止广告浪费并扩大公司收入。 RedTrack 为联盟营销人员、电子商务企业以及营销机构创建解决方案。
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks 是代理商、媒体公司和品牌的终极营销自动化平台。我们全面的工具套件，包括数据管理、报告、分析、工作流程管理、SEO 等，可提供更高的效率。
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch 是一种动态营销解决方案，它将数据转换和优化与帮助和建议相结合。它使商家和代理机构能够在电子商务渠道上取得成功。使用 DataFeedWatch 优化您的产品 Feed 文件，并将产品传播到 60 多个国家/地区的不同渠道！通过改进产品 Feed，您还可以提高 Google Shopping、Facebook、Instagram、Amazon、eBay 等渠道上的广告活动效果！优化产品列表可以加快销售速度并提高整体营销活动投资回报率。 DataFeedWatch 使您能够轻松地为购物源创建复杂的规则。 15 天免费试用和 24/7 支持！
MikMak
mikmak.com
MikMak 是全球领先的多渠道品牌电子商务加速平台，提供分析和电子商务支持软件，帮助产品制造商和 CPG 公司了解消费者的在线行为、确定营销资金的最佳用途并推动在线销售。
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS 使用不同的数据科学模型分析电子商务商店，为客户提供可行的见解、预测和建议，帮助他们扩大收入、优化预算并节省大量分析时间和金钱。
Radix
radixhaven.com
使用 Radix Haven 分析平台跟踪实时洞察。 100 多个 KPI 可帮助您了解您的业务。获得 14 天免费试用。
Foxintelligence
foxintelligence.io
可靠且隐私第一。 Foxintelligence 衡量电子商务的活动。一切不靠猜测，一切以实际交易为准。获得可靠的见解。
Flipflow
flipflow.io
Flipflow 是一款市场分析 SAAS，允许品牌和零售商分析数百万个与定价、促销、竞争对手、地位、货架份额、评论、产品内容和品牌合规性相关的产品数据，以便他们可以监控、控制和分析市场的各个方面，但还可以对变化做出反应并最大限度地提高收入和盈利能力。这是通过我们已经有用的见解、我们自己的灵活 BI 平台以及可配置的自动化、警报和集成来完成的。
StackTome
stacktome.com
StackTome 是一款评论管理解决方案，可帮助电子商务企业：通过在网站上的 1000 个页面中注入语义相关的评论内容来提高自然流量，从而改善 SEO。通过客户体验分析了解推动客户体验的因素。快速回应负面反馈，并使用最佳评论作为社交内容来管理您的在线声誉。
Elevar
getelevar.com
Elevar 立即显示您的营销和分析数据的见解。电子商务和营销分析专家。
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index 通过经过验证的系统帮助代理商和品牌推动零售电子商务的卓越增长，从而大幅提高自然搜索和赞助搜索性能。专有的下一代分析和专家零售媒体咨询为人工智能加速器奠定了基础，该系统可帮助代理机构和品牌发现并确定增长机会的优先级，制定优化列表和营销活动的战略计划，并衡量优化的效果。与竞争对手不同，Analytic Index 的解决方案涵盖所有主要在线零售商，提供全面的竞争数据并提供即时价值。与 Analytic Index 合作的机构和品牌在电子商务领域获得了坚定的盟友，帮助他们节省时间、获得完全透明度并提高销售额。
Noogata
noogata.com
Noogata 的人工智能电子商务平台为消费品和数字品牌提供战略洞察力和竞争情报，以超越亚马逊上的竞争对手。借助强大的人工智能增长助手，电子商务专业人士或团队现在可以轻松发现和提取相关见解、采取行动并衡量整个数字货架的绩效增长。亚马逊全球首款人工智能助手通过一个简单的提要提供见解、竞争警报和以增长为重点的建议。对于大型团队，Noogata 可让您在一个平台上规划、制定策略、分配任务并采取行动。如今，任何人都可以借助人工智能的力量发展亚马逊业务。没有猜测，没有压力，只有产生积极影响的见解。释放人工智能促进亚马逊增长的力量： - 获取见解和策略，您可以据此采取行动，对您的品牌产生积极影响 - 找到...
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit 是一款 B2B 软件，可帮助亚马逊卖家实时分析其业务的盈利能力和绩效，并将见解转化为行动。
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics 是品牌挖掘数据并了解业务运作情况的最简单方法。无需迁移或设置。我们为您完成所有繁重的工作。一键连接所有数据源，在几分钟内做出明智的决策，并告别手动报告。 Polar 相当于将 Supermetrics + Data Studio + 数据科学家整合到一个应用程序中。受到超过 1500 家 Shopify 商店的信赖，包括 Fanjoy、Hero Cosmetics、Soko Glam、AYBL 和 From Future。您可以使用该平台： - 优化客户获取并更有效地管理绩效营销 - 自动化报告，不再下载 CSV - 通过最可靠的 Shopify 商店保留和重复...
Daasity
daasity.com
Daasity 使全渠道消费品牌能够实现数据驱动。 Daasity 平台由分析师和工程师构建，支持通过电子商务、亚马逊、零售和批发销售的消费品牌的各种数据架构、分析和报告需求。使用 Daasity，整个组织的团队可以获得所有数据的集中化和规范化视图，无论其技术堆栈中的工具如何以及未来数据需求如何变化。有关 Daasity、我们的 60 多个集成以及该平台如何为 1600 多个品牌推动更多利润增长的更多信息，请访问我们的 Daasity.com。
Air360
air360.io
灵活 CRO 分析的首选平台。 Air360 是一个 UX 分析平台，可帮助数字团队解码用户行为以快速跟踪 CRO 工作。它简化了分析，揭示隐藏的行为，并识别快速提高转化的机会。
Peel Insights
peelinsights.com
Peel 对 Shopify 上的电子商务商店进行自动化数据分析，帮助品牌从客户那里获得更多关键的第二次和第三次购买。该平台提供了一整套以保留为重点的指标和报告，您组织中的每个利益相关者（从营销运营商一直到领导层）都可以轻松地以可视化格式获取这些指标和报告。 Peel Analytics 提供一系列收入和保留指标，包括群组分析、产品分析、订单分析、订阅分析、广告效果等。只需点击几下，这些分析中的任何一个都可以保存为报告，并添加到自定义分析仪表板中，该仪表板易于阅读并一目了然。用户可以在 Peel 中通过数十个易于使用的过滤器对这些分析进行细分，这些过滤器的维度直接从 Shopify 中提取，例...
Sellerise
sellerise.com
Sellerise是专为亚马逊卖家设计的综合性亚马逊卖家软件解决方案。我们的目标是通过为 FBA 和 FBM 卖家提供一系列强大的工具来帮助他们提高效率和效益，包括：* 财务分析，* 关键字优化，* 有关产品列表更改的即时通知，* 评论和评级管理，* 库存管理，* FBA 报销，* 以及许多更先进的工具。 Sellerise 是亚马逊官方软件合作伙伴，可帮助卖家： * 更好地了解和优化他们的业务绩效， * 提高他们在亚马逊上的排名， * 管理客户反馈和评级， * 避免过度销售， * 收回费用和开支， * 管理他们的列表和平台上的订单。要在亚马逊上管理和扩展您的业务，请随时了解更多信息：http...
Glew
glew.io
Glew 为各种规模的电子商务商家、数字代理商、零售商和 B2B 卖家提供多渠道商业智能和分析。 Glew 拥有 150 多个集成，让您可以在一处查看所有数据，并通过精美的可视化、计划和自动报告、警报等获得有意义的见解，从而发展您的业务。我们为各种规模的商家打造，提供三种不同的计划： Glew Starter - 永久免费，最适合那些刚刚开始业务的人 Glew Pro - 适合那些拥有分析经验、希望利用数据做出更好决策的人 Glew Plus - 适合那些谁需要专门为其业务构建的自定义报告