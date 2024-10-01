电子商务分析软件 - 最热门应用 - 北马里亚纳群岛

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow 是一种行为分析工具，超过 210,000 个数字营销、UX、产品、初创公司和企业客户使用它来优化他们的网站体验。使用Mouseflow，您可以： • 通过观看访问者会话的视频记录来了解访问者的点击之间发生的情况。 • 自动为您的所有页面构建 6 种类型的热图，以了解哪些内容引起了他们的注意。 • 设置渠道来观察访客流失的地点和原因。 • 使用表单分析来提高潜在客户开发能力。 • 发起反馈活动以了解有关访客的更多信息。 • 使用所有计划中提供的强大过滤选项，以您需要的方式分析您的数据。 • 花时间解决您的网站问题，而不是通过摩擦分数过滤您的访问来查找问题，我们的机器学习工具免...