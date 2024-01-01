电子商务分析软件 - 最热门应用 - 阿尔巴尼亚

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Mindsite 是一种数字货架分析解决方案，可从 20 多个国家/地区的 300 多家零售商收集数据，以提高您的电子商务绩效。它提供有关您选择的指标的实时数据，同时让您更好地了解您和竞争对手的在线表现。价格监控：监控实时价格和折扣率。评估产品可用性并跟踪黄金购物车所有者。监控竞争对手的价格变化并对其做出反应。可见性增强：每小时测量自然流量。查看搜索和类别排名。对标竞争对手并提高有机流量。内容优化：优化产品标题、描述和图像以匹配电子商务趋势。验证内容的准确性和合规性。确保您使用必要的关键字来排名更高并吸引客户。评级和评论分析：检索不同零售商的产品评级和评论。收集反馈并将其转化为可操作的见解以改...